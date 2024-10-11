Не тот Пеп. Как бывший ассистент Клоппа вогнал «Зальцбург» в глубокий кризис

Лейндерса много хвалили, но пока самостоятельная работа у него не идет.

Марко Розе, Джесси Марш, Матиас Яйссле — наверняка хотя бы одну из этих фамилий вы слышали. Все они в разные годы были тренерами в «РБ Зальцбург» и уже ушли на повышение (только последний уехал зарабатывать большие деньги в Саудовской Аравии, но это тоже своего рода прогресс). Пепейн, он же Пеп, Лейндерс должен был войти в список успешных молодых тренеров из системы «РБ», но пока все идет не по плану.

Если вы не слышали об этом тренере, то, наверное, не сильно следили за «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Судя по высказываниям немца на пресс-конференциях, Лейндерс был тактическим гением. Именно он руководил трансформацией стиля «Ливерпуля» последних лет и внес большой вклад в превращение прессинг-машины Клоппа в спокойную, контролирующую ход матчей топ-команду.

Получал респекты от Клоппа, но с работой главного тренера не справлялся

Лейндерс уже успел поработать в клубах по всей Европе. Начинал он еще в ПСВ, а затем много лет провел в системе «Порту» в должности технического директора. Тренировать Пеп стал уже в «Ливерпуле» — в 2014-м возглавил молодежку.

Затем — быстрый взлет сразу до первой команды. В 2015-м Лейндерс стал ассистентом Брендана Роджерса, а с приходом Юргена Клоппа остался в тренерском штабе. Должность Пепа называлась очень просто — «ассистент главного тренера». Хотя у него был более узкий профиль — развитие молодых игроков. В клубе отметили работу голландца с молодежью и решили, что такой специалист должен работать с основным составом.

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Из примеров успешной работы Лейндерса на ум сразу приходит Трент Александер-Арнолд. Молодой футболист дебютировал в 2016-м и вырос в одного из лучших правых защитников мира. Вообще Лейндерс помог в развитии минимум десятка звезд. Например, в ПСВ он работал с Мемфисом Депаем, в «Порту» подготовил к играм за основу Рубена Невеша, Диогу Далота, Андре Гомеша, Андре Силву и Жоау Феликса.

Спустя три года в «Ливерпуле» Пеп решил, что готов лично возглавить команду. Не «Ливерпуль», конечно — специалиста позвали в НЕК из Эрстедивизи (второй дивизион Нидерландов).

«Во-первых, мне очень жаль, что мы теряем такого важного члена тренерского штаба и такого замечательного человека, но в то же время я очень рад, что у него появилась эта возможность. Мы бы очень хотели, чтобы он остался с нами, но не будем мешать ему», — говорил Юрген Клопп об уходе Лейндерса.

Забавно, но и.о., который полгода тренировал команду до прихода Лейндерсом, показал лучший результат — набирал в среднем 2,19 очка за матч. С Пепом стало хуже — всего 1,68 балла за игру.

НЕК тогда финишировал в таблице третьим и получил шанс пойти на повышение через плей-офф. Там была настоящая драма, достойная экранизации — НЕК проиграл «Эммену» в первом матче 0:4, зато в ответной игре у себя дома уничтожил обидчиков четырьмя забитыми мячами. Правда, «Эммен» смог закатить еще один и сделал общий счет 5:4 в свою пользу. Почти спаслись, но итоговый результат стоил Лейндерсу рабочего места.

Фото Global Look Press

Возвращение в «Ливерпуль», интересные ходы и заслуга в победе в ЛЧ

2018 год был временем потрясений для «Ливерпуля». Зимой ушел Лейндерс, а в апреле команду неожиданно покинул Желько Бувач — ассистент Клоппа, который работал с ним еще в «Боруссии». Настоящие причины этого до сих пор не называются, но ходят слухи, что Бувач серьезно поссорился либо с Клоппом, либо с другими тренерами.

Фанатов тогда охватило отчаяние — Бувача считали едва ли не главным фактором успеха команды и боялись, что заменить специалиста просто не получится. А тут вдруг как нельзя кстати освободился Лейндерс — как мы уже сказали, командировка в Нидерланды закончилась увольнением.

Голландец рассказывал: «Через три месяца после моего ухода, где-то в начале апреля, мне позвонил Клопп и сказал: «Пеп, я, похоже, буду искать ассистента. Думаю, вместе мы можем завоевать мир. Что думаешь?»

Лейндерс вернулся в «Ливерпуль» уже в новой роли — получил повышение и стал самой настоящей правой рукой Клоппа. Можно считать его главным творцом успеха клуба в Лиге чемпионов — оказывается, Юрген полностью делегировал подготовку к финалу Пепу.

«Перед финалом я чувствовал давление, — вспоминал Лейндерс. — Тренер напомнил мне, что он проиграл кучу финалов. Это был седьмой для него, и я помню, как за три недели до матча он сказал мне: «Пеп, я вообще не хочу планировать подготовку к финалу, я проиграл предыдущие шесть, давай ты».

Лейндерс подошел к вопросу со всей серьезностью. Между последней игрой сезона и финалом ЛЧ было как раз три недели. Специалист решил дать игрокам 5-6 дней отдыха, а затем организовать тренировочный лагерь. Важным элементом подготовки была репетиция финала ровно за неделю до главного матча года.

«...А потом мы сыграем ровно за неделю до финала, ровно в то же самое время. То же время, тот же день, та же подготовка, такой же брифинг — чтобы у игроков был этот опыт».

Но как отрепетировать финал? Лейндерсу нужен был соперник, который играл бы точно в такой же расстановке, как и «Тоттенхэм» Почеттино. Тренер использовал свои знания, полученные в «Порту», и нашел идеальное решение — товарищеский матч против резервистов «Бенфики».

«Бенфика Б» из второй лиги, они играли так же, как «Тоттенхэм»: 4-2-3-1, — вспоминал Лейндерс. — Я связался с ними через Джулиана Уорда, и мы организовали игру. Я велел нашим аналитикам подготовить презентацию и показать оппонентам детали игры «Тоттенхэма». У них было три дня на то, чтобы натренировать игру по этой схеме".

«Ливерпуль» оплатил поездку соперникам и предоставил им отдельное поле для подготовки. Важно было, чтобы оппоненты выполняли те же роли, что и игроки «Тоттенхэма»: например, Винисиус Жау пародировал Кристиана Эриксена, а Жозе Гомеш играл точно так же, как Харри Кейн. Эта необычная товарищеская игра закончилась со счетом 2:0 в пользу красных. Через неделю ровно с таким же счетом был обыгран «Тоттенхэм».

«Сделало ли это разницу? Я без понятия. Но я верю в это», — говорил Лейндерс.

Репутацию тренера как тактического гения укрепила история, которая попала в медиа в прошлом году. Оказалось, что сместить Трента Александера-Арнолда с позиции правого защитника в центр поля придумал именно Пеп. По его словам, пришлось очень долго уговаривать Клоппа пойти на такой шаг. Лейндерс даже пообещал Клоппу отдать всю годовую зарплату, если бы это не сработало. Но все получилось.

Такая тактическая задумка, конечно, не была каким-то особым новшеством — инвертированных фуллбеков некий другой Пеп, Гвардиола, использовал еще в «Баварии». Тем не менее «Ливерпуль» так еще не делал. Изменение оказалось до того успешным, что на прошедшем Евро-2024 Гарет Саутгейт использовал Трента в качестве полноценного полузащитника, ни разу не выпустив на родном правом фланге.

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Лейндерс снова работает сам, и у него снова проблемы

«РБ Зальцбург» и Пеп Лейндерс выглядели просто идеальным мэтчем. Тренер набрался опыта у одного из лучших тренеров современности, лично участвовал в подготовке к самым важным матчам и — самое важное — открыл дорогу в большой футбол огромному количеству молодых игроков.

В «Зальцбурге» уже выстроена четкая система — в клубе находят будущих звездочек по всему миру и растят из них футболистов для продажи в лучшие команды Европы. Кто, если не Лейндерс, подходит для этой задачи лучше всего?

«Зальцбург» провел очень успешную предсезонку и прошел через два тура квалификации в Лигу чемпионов, обыграв «Твенте» и киевское «Динамо». В чемпионате все тоже начиналось хорошо — три победы на старте из трех, включая разгром «Блау-Вайс» 5:1.

А потом что-то просто сломалось. «Зальцбург» проиграл одному из главных конкурентов в борьбе за чемпионство — «Рапиду», а затем кошмарно открыл групповой этап ЛЧ, влетев пражской «Спарте» со счетом 0:3.

Казалось, команда должна была извлечь из этого какие-то уроки, но во втором туре «Брест» забил «Зальцбургу» уже четыре безответных мяча. Сложные тактические схемы и ходы австрийцев превратились в ничто по сравнению с убойным французским «бей-беги».

Фанаты в отчаянии, ведь на старте группового этапа «Зальцбургу» попались самые легкие соперники. Если и набирать очки, то как раз со «Спартой» и «Брестом». Далее будет еще один относительно легкий соперник — загребское «Динамо». А вот после этого... «Фейеноорд», «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико». Шансы на попадание в плей-офф стремительно тают.

А на прошлых выходных «Зальцбург» установил антирекорд сезона, уступив «Штурму» со счетом 0:5. Это худший результат команды в чемпионате с 2008 года, когда «быки» проиграли «Рапиду» 0:7.

«Мы потеряли уверенность, отсюда и нестабильность, — считает Лейндерс. — Мы должны лучше играть в обороне. Прямо сейчас мы лишь тени самих себя. Я увидел это сразу после того, как мы квалифицировались в Лигу чемпионов».

Пеп прав, главная проблема «Зальцбурга» прямо сейчас — игра в обороне. Команда изменила стиль игры, но еще не до конца к нему адаптировалась. Защитники плохо действуют в условиях повышенной интенсивности, все усугубляется тем, что «Зальцбург» стал прессинговать намного хуже.

Оппоненты просто... перепрессинговывают (есть такое слово?) «Зальцбург». Соперники вскрывают замысел команды, используя высокий прессинг и перекрывая линии пасов в полузащиту. Защитникам просто некому отдать пас — это приводит к потерям на своей половине поля и, соответственно, к пропущенным мячам.

«Зальцбург» слаб не только в начале атак — центральные защитники действуют несогласованно и плохо противостоят длинным забросам из глубины. При этом подопечные Лейндерса стали хуже играть в воздухе и опекать игроков соперника — очень много шансов было допущено из-за того, что игроки не реагируют на подборы у своей штрафной.

На самом деле есть и хорошие моменты — «Зальцбург» в среднем больше владеет мячом (65,7% против 58,5% в прошлом сезоне) и чаще бьет по воротам (16,43 удара за матч против 13,15 в прошлом сезоне). Создают тоже больше — 2,33 ожидаемых гола в пересчете на 90 минут.

Похоже, Лейндерс пробует поставить «Зальцбургу» контролирующий футбол типичного топ-клуба. Но пока подбор игроков просто не позволяет играть в том стиле, который Пеп придумал у себя в голове — футболисты теряются под прессингом и начинают ошибаться.

Ошибается и сам Лейндерс. Одно решение может стоить ему работы — он сделал первым номером Яниса Бласвиха, а заодно отдал ему капитанскую повязку. Но дело в том, что у поклонников клуба Бласвих не пользуется популярностью, а после недавних неудач фанаты вообще требуют убрать его из состава.

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Пора увольнять?

Сейчас кажется, что Пеп не справляется со своей работой. 5:0 от главных соперников в гонке за титул — это очень больно. Тем не менее пока прошло слишком мало времени, чтобы говорить о тотальной разрухе в клубе.

Стиль Лейндерса не работает — но только пока. Тренер в курсе всех проблем команды и открыто заявляет о том, что оборона является ее главной слабостью. Теперь нужно посмотреть, каким образом он отреагирует на эти сложности. Тем более сложные модели тяжело интегрировать в новую команду быстро — нужно время на адаптацию игроков. А стремление играть в позиционный футбол и контроль мяча на начальных этапах всегда чреват повышенным количеством ошибок.

Бить тревогу пока еще рано: да, в Лиге чемпионов, похоже, будет очень тяжело, но в чемпионате все не так плохо. «Зальцбург» пока проиграл только двум тяжеловесам: «Рапиду» и «Штурму», но при этом сохраняет еще две игры в запасе. «Штурм» после девяти игр набрал 19 очков и располагается на первой строчке. «Зальцбург» — пятый с 13 очками после семи матчей.

Занять высокое место по итогам регулярного сезона «Зальцбург» должен даже со всеми своими проблемами, на классе. Но противостоять другим соперникам в борьбе за титул будет сложно. Зато уже можно сказать, что чемпионская гонка в Австрии обещает быть самой жаркой за последние годы — это то, чего фанаты австрийского футбола не видели очень давно.

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