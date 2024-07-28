История любви Дибалы и модели Сабатини: знакомство на концерте, предложение в Риме и «свадьба года»

Они вместе уже семь лет.

История знакомства Дибалы и Сабатини

Пауло Дибала и Ориана Сабатини познакомились в 2017 году. На тот момент оба состояли в отношениях. Футболист встречался с моделью Антонеллой Кавальери, а у актрисы был роман с аргентинским телеведущим Хулианом Серрано.

Молодые люди встретились на концерте Арианы Гранде. Нападающий уже был подписан на Ориану в социальных сетях, но долгое время не решался ей написать. После шоу американской певицы он отправил ей сообщение — и поначалу девушка не верила, что ей пишет известный игрок. «Он мне ответил: «Если хочешь, я могу тебе позвонить». Ни за что! Как это мне позвонит какой-то незнакомец? Я попросила его: «Отправь мне голосовое сообщение. Я поищу на YouTube какое-нибудь твое интервью и сравню». Убедившись, что это не мошенник, она продолжила общение.

Их первые встречи проходили в компании общих друзей. «Мы очень много смеялись. Нам так понравилось проводить время вместе. Мы виделись всего пару раз. У каждого был свой собственный этап в жизни. Он должен был вернуться в Италию, а я — усиленно работать над музыкой. Мы перестали общаться на пару месяцев, но оба осознавали, что оставили эту историю незавершенной. У меня сложилось хорошее впечатление о нем: настоящий джентльмен, очень воспитанный, внимательный», — вспоминала модель.

После Дибала пригласил девушку на выходные в Турин. Встретившись снова, они больше не расставались. «Однажды мы ужинали, я посмотрела на него и подумала: «Ощущение, что мы знакомы миллион лет». Такие дежавю для меня как сигналы. Между нами с первой встречи возникла очень сильная связь, чувство, что наши тела, кожа, эмоции подходят друг другу... Мне в голову словно пришло сообщение, в котором было написано: это он», — признавалась Ориана.

В первое время пара не афишировала свои чувства. Официальное заявление Дибала и Сабатини сделали после чемпионата мира в России. Дальше — знакомство с родителями и совместная жизнь в Турине.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, полузащитник сборной Аргентины сделал татуировку на левой руке с изображением глаз своей избранницы.

Ориана Сабатини и Пауло Дибала. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Дибалы и Сабатини

Спустя семь лет с момент знакомства 30-летний Дибала и 28-летняя Сабатини поженились. Футболист сделал предложение возлюбленной в Риме, у фонтана Треви: опустился на травмированное колено и преподнес кольцо.

Видео с предложением игрок разместил в своих соцсетях, подписав его: «Навсегда». За час публикация набрала 1 миллион лайков и тысячи комментариев. К поздравлениям фанатов присоединились коллеги Пауло: Клаудио Маркизио, Уэстон Маккенни, Альваро Мората, Тэмми Абрахам и Лукас Бельтран.

Со свадьбой тянуть не стали. Торжественное событие состоялось 20 июля 2024 года. В Аргентине бракосочетание футболиста и модели окрестили «свадьбой года». К слову, видео и фото с церемонии в Сети практически нет. Дело в том, что гостям запретили пользоваться смартфонами на мероприятии. Молодожены не захотели делиться подробностями важного события. Подготовка к нему также шла в условиях строжайшей секретности.

Церемония прошла в Экзальтасьон-де-ла-Крус в провинции Буэнос-Айреса. Из-за плохой погоды свадьбу пришлось провести в помещении. В списке приглашенных — Леандро Паредес, Анхель ди Мария, Родриго де Пауль и еще 300 гостей.

Пауло Дибала и Ориана Сабатини. Фото Соцсети

Кто такая Ориана Сабатини

Ориана Сабатини родилась 19 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе. Девушка из известной семьи. Ее отец Освальдо Сабатини — популярный актер в Аргентине, а также звезда сериала «Богатые и знаменитые». Мать Кэтрин Фулоп — венесуэльская актриса. В России женщина известна по популярному сериалу 2000-х «Мятежный дух». Тетя Орианы — теннисистка Габриэла Сабатини. Аргентинская спортсменка — бывшая 3-я ракетка мира, победительница US Open-1990 в одиночном разряде и серебряный призер Олимпийских игр-1988 в Сеуле.

С детства Сабатини тянуло к творчеству:. Девочка ходила в вокальную студию, театральный кружок и играла на фортепиано. После окончания школы Ориана поступила в Институт актерского мастерства Хулио Чавеса. Также она проходила курсы в киноакадемии в Нью-Йорке.

Ориана Сабатини. Фото Соцсети

Высокий рост и стройное телосложение позволили ей попробовать себя в модельном бизнесе. Впервые она снялась для глянцевого журнала в 13 лет.

В 2011 году дебютировала в кинематографе. Ориана снялась в уругвайском сериале Porque te quiero as? («Потому что я люблю тебя»). Через год она появилась в картине «Алиадос».

Со временем девушка сконцентрировалась на карьере модели. В 2017-м возлюбленная Пауло Дибалы стала амбассадором бренда косметики L'Or?al. Также Сабатини появилась в рекламе Casting Creme Gloss.

Еще аргентинская модель пробует себя в качестве певицы. Ориана исполняла свою песню Love Me Down Easy на аргентинском телевидении в программе ShowMatch. Сабатини даже выступала на разогреве Арианы Гранде во время ее мирового турне под названием Dangerous Woman Tour. Для релиза одной своей композиции Ориана снялась полностью обнаженной. Примечательно, что певица отказалась от обработки снимка фильтрами.

В свободное время девушка любит смотреть Netflix, читать и готовить. «Я много готовлю. Это то, чему я всегда хотела научиться. Меня интересует правильное питание и я ищу рецепты блюд, которые мне хочется превратить в более «здоровую» версию, заменяя определенные ингредиенты», — признавалась модель.