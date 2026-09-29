Возинья, Манзамби, Буадди: как дела у игроков — открытий чемпионата мира?

Не все довольны своим текущим положением.

Чемпионаты мира традиционно открывают новые имена перед широкой аудиторией. Совсем не факт, что без этого турнира Хамес Родригес перешел бы в «Реал» в 2014 году, «Челси» заплатил бы 121 миллион евро за Энцо Фернандеса в 2023-м, а Гильермо Очоа стал бы общепризнанной легендой. Примеров не сосчитать. Мировое первенство минувшего лета продолжило эту традицию и открыло несколько потенциальных звезд.

Через пару месяцев после ЧМ, когда и клубный сезон уже разогнался, пора оценить, как они используют шанс закрепиться на новом уровне.

Возинья, вратарь («Коло-Коло» / сборная Кабо-Верде)

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Один из главных героев недавнего чемпионата мира. История 40-летнего голкипера уже широко известна — на закате довольно скромной карьеры он приехал со сборной в Северную Америку и мгновенно превратился в одного из самых обсуждаемых игроков турнира. Возинья не пропустил от Испании и ярко сыграл против Аргентины в историческом для страны матче плей-офф, а параллельно в его соцсетях множились подписчики, количество которых достигло 28 миллионов.

Естественно, многим клубам захотелось отщипнуть медийного потенциала вратаря. Быстрее остальных подсуетился чилийский «Коло-Коло», но африканец там почти не играет — провел лишь три матча. По данным AS, контракт вратаря действует до декабря, а его продление зависит от количества сыгранных матчей. Возинья публично жаловался, что с обретением популярности перестал нормально жить, и признавался в желании снова почувствовать себя неизвестным. Зато на приз лучшему голкиперу мира номинировался. При этом завершать выступления за сборную кабовердианец пока не думает.

Жоан Манзамби, атакующий полузащитник («Астон Вилла» / сборная Швейцарии)

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20-летний швейцарец был важным звеном успешного «Фрайбурга», который в сезоне-2025/26 дошел до финала Лиги Европы, а на ЧМ поехал в статусе запасного. К третьему туру группы Манзамби добился места в старте. За 200 игровых минут на турнире у него три гола и два ассиста. Встречи 1/8 и 1/4 финала он пропустил из-за травмы, но к тому моменту уже стал одним из открытий турнира.

Повреждение колена пришлось лечить до середины сентября, что, впрочем, не помешало «Астон Вилле» потратить на трансфер 60 миллионов евро — команда как раз нуждалась в замене проданному Моргану Роджерсу. В АПЛ Жоан пока появился на поле всего в двух матчах, зато успел сверкнуть в одном из них, оформив 1+1 против «Тоттенхэма». Впереди — дебют в Лиге чемпионов и адаптация в роли одного из важнейших игроков атаки бирмингемцев.

Аюб Буадди, опорный полузащитник («Манчестер Сити» / сборная Марокко)

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С опорником все стало ясно еще до перерыва стартового матча чемпионата мира — слишком уж он впечатлил хладнокровной эффективностью в игре с Бразилией. Ранее Буадди несколько сезонов провел в основе «Лилля», за который впервые сыграл аж в 16 лет. В частности, в ЛЧ-2024/25 клуб залез в топ-8 общего этапа, а марокканец большинство матчей розыгрыша начинал в старте, включая обе встречи с «Боруссией» в 1/8 финала.

Оснований для интереса грандов хватало. «Манчестер Сити» не пожалел на Аюба 95 миллионов евро. Энцо Мареска сменил Пепа Гвардиолу и искал, кем компенсировать потерю Родри. За одно окно клуб подписал Эллиота Андерсона, Энцо Фернандеса и Буадди. В Англии молодой полузащитник пока привыкает к лиге и требованиям тренера. Данные у полузащитника превосходные.

Исмаэль Сайбари, атакующий полузащитник («Бавария» / сборная Марокко)

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Второй представитель сборной Марокко. Венсан Компани лично заприметил Сайбари до чемпионата мира, а прорывное лето только подпитало желание бельгийца привезти футболиста в «Баварию». В Северной Америке Исмаэль правда сиял — забил в каждом туре группы и реализовал решающий пенальти в 1/16 финала против Нидерландов.

Универсальный игрок способен закрыть практически любую позицию по вертикали — от опорной зоны до центра нападения. Покупка за 50 миллионов евро выглядела оправданной. И Сайбари не подводит. Компани использует его для ротации и редко выпускает в старте, но Исмаэль и так демонстрирует класс — один гол, три ассиста в Бундеслиге. Он дает «Баварии» качественную глубину, необходимую для доминирования во всех турнирах.

Ян Диоманде, вингер («Реал» / Кот-д'Ивуар)

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Самый неоднозначный футболист списка. Не очень понятно, как относиться к его сегодняшней роли и выступлениям. В прошлом сезоне ивуариец совершил 118 успешных обводок в чемпионате, едва ли не вдвое обогнав ближайшего преследователя, и стал одним из лучших дриблеров Европы. На ЧМ Диоманде подтвердил свой высокий уровень.

Борьбу за вингера выиграл «Реал», хотя среди претендентов числились и «Ливерпуль», и «ПСЖ», и «Арсенал», и «Ман Сити». В Мадриде Яну приходится конкурировать со звездами. Пока он лишь дважды вышел в стартовом составе и не провел ни одного полного матча. И это еще Родриго не восстановился. До сих пор непонятно, почему Ян решил выбрать именно этот клуб, но пока ему всего 19 лет, так что не будем спешить с выводами.