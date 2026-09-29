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Открытия чемпионата мира по футболу 2026, как проводят сезон: Возинья, Манзамби, Буадди, Сайбари, Диоманде

Возинья, Манзамби, Буадди: как дела у игроков — открытий чемпионата мира?

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Возинья, Жоан Манзамби, Аюб Буадди.
Фото Getty Images
Не все довольны своим текущим положением.

Чемпионаты мира традиционно открывают новые имена перед широкой аудиторией. Совсем не факт, что без этого турнира Хамес Родригес перешел бы в «Реал» в 2014 году, «Челси» заплатил бы 121 миллион евро за Энцо Фернандеса в 2023-м, а Гильермо Очоа стал бы общепризнанной легендой. Примеров не сосчитать. Мировое первенство минувшего лета продолжило эту традицию и открыло несколько потенциальных звезд.

Через пару месяцев после ЧМ, когда и клубный сезон уже разогнался, пора оценить, как они используют шанс закрепиться на новом уровне.

Возинья, вратарь («Коло-Коло» / сборная Кабо-Верде)

Фото Getty Images

Один из главных героев недавнего чемпионата мира. История 40-летнего голкипера уже широко известна — на закате довольно скромной карьеры он приехал со сборной в Северную Америку и мгновенно превратился в одного из самых обсуждаемых игроков турнира. Возинья не пропустил от Испании и ярко сыграл против Аргентины в историческом для страны матче плей-офф, а параллельно в его соцсетях множились подписчики, количество которых достигло 28 миллионов.

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Естественно, многим клубам захотелось отщипнуть медийного потенциала вратаря. Быстрее остальных подсуетился чилийский «Коло-Коло», но африканец там почти не играет — провел лишь три матча. По данным AS, контракт вратаря действует до декабря, а его продление зависит от количества сыгранных матчей. Возинья публично жаловался, что с обретением популярности перестал нормально жить, и признавался в желании снова почувствовать себя неизвестным. Зато на приз лучшему голкиперу мира номинировался. При этом завершать выступления за сборную кабовердианец пока не думает.

Жоан Манзамби, атакующий полузащитник («Астон Вилла» / сборная Швейцарии)

Фото Getty Images

20-летний швейцарец был важным звеном успешного «Фрайбурга», который в сезоне-2025/26 дошел до финала Лиги Европы, а на ЧМ поехал в статусе запасного. К третьему туру группы Манзамби добился места в старте. За 200 игровых минут на турнире у него три гола и два ассиста. Встречи 1/8 и 1/4 финала он пропустил из-за травмы, но к тому моменту уже стал одним из открытий турнира.

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Повреждение колена пришлось лечить до середины сентября, что, впрочем, не помешало «Астон Вилле» потратить на трансфер 60 миллионов евро — команда как раз нуждалась в замене проданному Моргану Роджерсу. В АПЛ Жоан пока появился на поле всего в двух матчах, зато успел сверкнуть в одном из них, оформив 1+1 против «Тоттенхэма». Впереди — дебют в Лиге чемпионов и адаптация в роли одного из важнейших игроков атаки бирмингемцев.

Аюб Буадди, опорный полузащитник («Манчестер Сити» / сборная Марокко)

Фото Getty Images

С опорником все стало ясно еще до перерыва стартового матча чемпионата мира — слишком уж он впечатлил хладнокровной эффективностью в игре с Бразилией. Ранее Буадди несколько сезонов провел в основе «Лилля», за который впервые сыграл аж в 16 лет. В частности, в ЛЧ-2024/25 клуб залез в топ-8 общего этапа, а марокканец большинство матчей розыгрыша начинал в старте, включая обе встречи с «Боруссией» в 1/8 финала.

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Оснований для интереса грандов хватало. «Манчестер Сити» не пожалел на Аюба 95 миллионов евро. Энцо Мареска сменил Пепа Гвардиолу и искал, кем компенсировать потерю Родри. За одно окно клуб подписал Эллиота Андерсона, Энцо Фернандеса и Буадди. В Англии молодой полузащитник пока привыкает к лиге и требованиям тренера. Данные у полузащитника превосходные.

Исмаэль Сайбари, атакующий полузащитник («Бавария» / сборная Марокко)

Фото Getty Images

Второй представитель сборной Марокко. Венсан Компани лично заприметил Сайбари до чемпионата мира, а прорывное лето только подпитало желание бельгийца привезти футболиста в «Баварию». В Северной Америке Исмаэль правда сиял — забил в каждом туре группы и реализовал решающий пенальти в 1/16 финала против Нидерландов.

Главный тренер &laquo;Баварии&raquo; Венсан Компани (второй слева) и&nbsp;футболисты команды Йосип Станишич, Харри Кейн, Джамал Мусиала и&nbsp;Джонатан Та (слева направо).«Бавария» поменялась. Но достаточно ли этого для победы в Лиге чемпионов?

Универсальный игрок способен закрыть практически любую позицию по вертикали — от опорной зоны до центра нападения. Покупка за 50 миллионов евро выглядела оправданной. И Сайбари не подводит. Компани использует его для ротации и редко выпускает в старте, но Исмаэль и так демонстрирует класс — один гол, три ассиста в Бундеслиге. Он дает «Баварии» качественную глубину, необходимую для доминирования во всех турнирах.

Ян Диоманде, вингер («Реал» / Кот-д'Ивуар)

Фото Getty Images

Самый неоднозначный футболист списка. Не очень понятно, как относиться к его сегодняшней роли и выступлениям. В прошлом сезоне ивуариец совершил 118 успешных обводок в чемпионате, едва ли не вдвое обогнав ближайшего преследователя, и стал одним из лучших дриблеров Европы. На ЧМ Диоманде подтвердил свой высокий уровень.

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Борьбу за вингера выиграл «Реал», хотя среди претендентов числились и «Ливерпуль», и «ПСЖ», и «Арсенал», и «Ман Сити». В Мадриде Яну приходится конкурировать со звездами. Пока он лишь дважды вышел в стартовом составе и не провел ни одного полного матча. И это еще Родриго не восстановился. До сих пор непонятно, почему Ян решил выбрать именно этот клуб, но пока ему всего 19 лет, так что не будем спешить с выводами.

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Чемпионат мира по футболу
ФК Манчестер Сити
Возинья
Жоан Манзамби
Ян Диоманде
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