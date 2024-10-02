Останки Диего Марадоны поместят в мавзолей у президентского дворца. Отдать дань памяти сможет любой желающий

Об этом попросила семья легендарного футболиста.

Суд аргентинского города Сан-Исидро разрешил перенести тело легендарного футболиста Диего Марадоны в строящийся мавзолей в Буэнос-Айресе. Сооружение появится в 2025 году.

Инициатива семьи

Разрешение на перенос тела запросили дочери Марадоны — Дальма и Джаннина, а также Вероника Охеда — мать младшего сына Диего. По их словам, это нужно сделать «по гуманитарным и эмоциональным причинам».

«Все наследники просят по общему согласию разрешить перенос тела в гораздо более безопасное место, чем нынешнее», — говорится в записке, представленной суду.

Суд уже одобрил перенос останков Марадоны

«Речь идет о предоставлении конкретной возможности для того, чтобы его близкие, а также все желающие могли бы прийти, чтобы выразить свои соболезнования или отдать дань памяти. Суд считает, что, если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, нет оснований для отклонения запроса», — приводит газета Clarin постановление суда.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где появится мавзолей

Сооружение будет возведено в столичном районе Пуэрто Мадеро ориентировочно в 2025 году. Переезд состоится примерно 30 октября — в день рождения победителя чемпионата мира 1986 года в составе сборной Аргентины, сообщил журналистам один из адвокатов семьи.

Мавзолей Марадоны появится в одном из самых престижных районов аргентинской столицы недалеко от президентского дворца.

Сейчас Марадона покоится на закрытом для посещения частном кладбище Белья Виста муниципалитета Сан-Мигель.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве экс-нападающего «Барселоны» по неосторожности. Ожидается, что решение по их делам будет объявлено в марте 2025 года.