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Красота от Кокорина: оформил дубль за 10 минут, а один мяч забил пяткой

Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин (слева) сделал дубль в матче чемпионата Кипра с «Омонией» (3:0) 21 декабря.
Александр делает результат «Арису».

Александр Кокорин — главная звезда матча 15-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Омонией 29 мая» (3:0). 33-летний россиянин за 10 минут оформил дубль в ворота худшей команды лиги, а перед этим сделал голевую передачу. Один из мячей он изящно забил пяткой.

Кипр: Первый дивизион. 15-й тур
21 дек, 00:00. Makario Stadium (Никосия)
Омония 29 Мая
0:3
Арис Л

Кокорин забил два гола

На 21-й минуте «Арис» вывел вперед коллега Кокорина по линии нападения Янник Гомис. Форвард забил свой пятый гол во всех турнирах, а ассистировал ему россиянин. Александр накинул мяч к вратарской от лицевой, и сенегалец без проблем обыграл голкипера, находясь в нескольких метрах от ворот. Для Кокорина результативная передача стала третьей в нынешнем чемпионате Кипра, но далее он отличался уже сам.

На 51-й минуте россиянин оформил мини-шедевр: под разразившимся в перерыве ливнем в касание пяткой переправил мяч в сетку после прострела с левого фланга. Конечно, в этом эпизоде развалилась оборона «Омонии» — против двоих нападающих «Ариса» остался один потерявший позицию защитник, а Александр слишком легко улизнул от опеки.

Через 10 минут Кокорин оформил дубль — партнеры выгрызли мяч в центре поля и классной передачей вывели форварда на ударную позицию примерно с линии штрафной. Александр левой ногой аккуратно уложил мяч в ближний угол и довел счет до разгромного (3:0) — «Омония» практически ничем не отвечала и продолжала разваливаться в обороне.

Быстрая замена

Главный тренер «Ариса» белорус Алексей Шпилевский сжалился над оппонентом и на 70-й минуте убрал разыгравшегося Кокорина с поля — вместо него вышел суринамец Джейден Монтор. Забившего первый мяч Гомиса тоже поменяли — вместо него появился серб Велько Николич и на 81-й заколотил в ворота «Омонии» четвертый мяч. Правда, гол отменили из-за офсайда нападающего.

Счет 3:0 так и остался до финального свистка. Победа позволила «Арису» укрепиться на втором месте в чемпионате — идущий следом АЕК отстает на три пункта по потерянным очкам. Лидер турнирной таблицы «Пафос» впереди на один балл, но тоже имеет игру в запасе. «Омония 29 мая» — худшая команда лиги: с семью очками застряла на последней строчке, победив лишь в одном из 15 туров.

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Россиянин набрал топ-форму

Кокорин забивал не только «Омонии 29 мая» — дубль в ее ворота сделал Сашу лучшим бомбардиром «Ариса» с шестью забитыми мячами во всех турнирах. Для сравнения, в прошлом сезоне капитан команды из Лимасола отметился всего девятью точными ударами в 33 играх во всех соревнованиях.

Теперь же россиянин забивает в среднем раз в два матча — появился в 12 играх. Кроме того, он оформил три ассиста — всего девять результативных действий. Кокорин не только лучший бомбардир «Ариса», но и самый результативный футболист в составе.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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