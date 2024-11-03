«Ливерпуль» забрал лидерство у оступившегося «Ман Сити», штанги сыграли за «Ювентус», Дортмунд помог «Баварии»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: творческий кризис «Арсенала»

Матч на «Сент-Джеймс Парк» — лучшая иллюстрация на тему о роли личности в футболе. «Арсеналу» в атаке категорически не хватало идей, что в очередной раз демонстрировало зависимость «канониров» от продолжающего лечение Эдегора. Зато в составе «сорок» блистал Гордон, который традиционно хорош в домашних играх против команд «большой шестерки». Начиная с прошлого сезона от вингера сборной Англии не пострадал только «Тоттенхэм» (в одном из двух матчей). В остальных играх с топами у Гордона семь забитых мячей, а четвертой по счету голевой передачей стала подача на образцово пробившего головой и отличившегося в третьей игре подряд Исака. Этого в итоге хватило, чтобы команда Эдди Хау одержала первую за шесть туров победу. «Арсенал» же, у которого на исходе добавленных арбитром минут из хорошей позиции не смог нормально пробить головой Райс, рискует по итогам тура вылететь из топ-4.

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Главной сенсацией тура стало поражение «Манчестер Сити» от «Борнмута», который, впрочем, уже приучил к сюрпризам. На «Виталити» две недели назад был повержен «Арсенал» (2:0), а в прошлом туре «вишни» в Бирмингеме дали бой «Астон Вилле» (1:1). Чемпион же был шокирован быстрым голом Семеньо. Но если он мог показаться кому-то случайностью, то скептикам уже во втором тайме ответил Эванилсон, который после второго в матче голевого паса Керкеза ударом в падении поймал Эдерсона на противоходе.

А ведь нервной для хозяев концовки могло и не быть, потому что до гола размочившего счет Гвардиола ворота гостей спасла штанга. Развязка же случилась в компенсированное время, когда удар Холанна головой был остановлен Траверсом, добивание норвежца пришлось в штангу, а чуть позже промахнулся Фоден. Так в один день прервались две рекордные серии команды Хосепа Гвардиолы, которая не уступала в АПЛ на протяжении 32 матчей и выиграла у «Борнмута» все 14 предыдущих встреч. Но главное — «Сити» уступил лидерство «Ливерпулю».

Несколько дней назад «Ливерпуль» побывал в гостях у «Брайтона» и выбил «чаек» из Кубка лиги (3:2). Но тогда Фабиан Хюрцелер берег своих лидеров, чтобы смело начать на «Энфилде». Настолько, что гости повели в счете, когда Уэлбек вывел на удар попавшего в дальний угол Ферди Кадиоглу. Турок — уже десятый футболист «Брайтона», забивший в нынешнем чемпионате. То есть удивить в этой команде может каждый, но Рюттер свой шанс удвоить счет упустил, проиграв дуэль Келлехеру.

Впрочем, у красных тоже наблюдались проблемы с завершением. Когда Салах подсекал мяч над Вербрюггеном, вратарь смог остановить мяч. Промахнулся Гакпо, дважды забивший три дня назад, но именно голландец все перевернул. Хотя по факту — он выполнял подачу, однако движение Нуньеса дезориентировало голкипера, и мяч завернул в ворота. А затем образцовая контратака мерсисайдцев завершилась выстрелом Салаха в верхний угол. «Ливерпуль» — лидер, а Арне Слот — первый в истории клуба тренер, который из своих первых десяти матчей в чемпионате смог выиграть восемь.

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Италия: выстраданный успех «Милана»

В Удине «Ювентус» взял в союзники штангу. Два попадания в каркас — два гола. В первом случает после очередного включения в атаку Хефрена Тюрама мяч от стойки отлетел в спину вратарю, а от нее срикошетил в ворота. Во второй результативной атаке бил Кенан Йылдыз, а на добивании отличился защитник Савона. Тут можно говорить как о настойчивости, так и об удаче, которая не оставила «Старую Синьору» и во втором тайме. Сначала арбитр увидел толчок со стороны игрока «Удинезе» и отменил их гол, а потом отличный удар Лукки головой остановила перекладина. Чуть притормозившая команда Тиагу Мотты выиграла после двух ничьих и поражения в Лиге чемпионов от «Штутгарта».

Паулу Фонсека отрицает наличие какого-либо конфликта, однако главная звезда «Милана» Рафаэл Леау остался в запасе в третьем туре подряд и вышел на последние полчаса. Тренер уверял, что сделал правильный выбор, но для «россонери» все сложилось очень сложно. До того, как после удара Мораты мяч отскочил к открывшему счет Рейндерсу, гостей дважды спас Меньян, а Мальдини простил родной клуб, промахнувшись из убойной позиции. Еще один его промах был не столь обиден, так как сбросивший ему мяч партнер, скорее всего, находился в офсайде. Второй же тайм для россонери получился более ровным, а Леау едва не забил, только его мощный прорыв увенчался бесхитростным ударом во вратаря. Фонсека может перевести дух — ровно до игры с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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Германия: неудержимый Кейн

Забравшийся на четвертое место «Унион» продержался в Мюнхене сухим четверть часа — до фола на Олисе и реализованного Кейном пенальти. А «Бавария» явно соскучилась по домашней арене, сыграв три предыдущих матча на выезде. Дождавшиеся встречи с любимой командой болельщики получили в подарок крупную победу, благодаря которой команда Венсана Компани первой в чемпионатах «большой пятерки» достигла отметки в 50 забитых мячей. Но разве это удивляет, когда у тебя в составе играет один из лучших нападающих мирового футбола? К реализованному пенальти Кейн добавил пас в касание на удвоившего счет Комана, и уже сам после скидки француза головой установил окончательный счет. Оставалось дождаться, как сыграет «Лейпциг», которого при равном количестве очков удавалось опережать по дополнительным показателям.

В Дортмунде, где против своей бывшей команды Марко Розе проводил 100-й матч на посту главного тренера «быков», гости поначалу демонстрировали образцовый КПД. Голевым получился первый же удар, причем не скажешь даже, что смотрелось красивее — решение Шешко с острого угла пробить с носка, после чего мяч попал в сетку от перекладины, или голевой пас Опенда пяткой.

Впрочем, создавшая до этого несколько моментов «Боруссия» быстро отыгралась. Гулачи справился с ударом Гиттенса, но подача углового завершилась тем, что Нмеча выиграл борьбу в воздухе, а подправивший мяч в ворота Байер открыл счет голам в желто-черной форме. Это был его вечер, и к голу добавилась победная подача на Гирасси. Отличная игра и результат от команды Нури Шахина с учетом десятка травм. Выигравший все пять домашних матчей Дортмунд обошел «Унион», сравнялся по очкам с «Байером» и всего на один балл отстает от идущего третьим «Айнтрахта».

Статистика дня

1-м в истории турецкой суперлиги тренером, который выиграл у «Бешикташа» четыре матча подряд, стал Сами Угурлу («Касимпаша»).

1-м французом, заработавшим 10 результативных баллов в текущем сезоне, стал нападающий «ПСЖ» Барколя (8+2).

2-м — после Марсела Кейзера — тренером «Аякса», который в первый год работы обыграл «Фейеноорд» и ПСВ, стал Франческо Фариоли.

8 матчей с голами в ворота «Аякса» составляет серия форварда ПСВ Люка де Йонга. Прошлый раз подобный отрезок в играх с одним соперником фиксировалась в Нидерландах в середине 80-х годов прошлого века.

10 мячей в первых девяти турах чемпионата Германии на счету нападающего «Айнтрахта» Мармуша. Египтянин установил клубный рекорд, превзойдя державшееся с 1993 года достижение Энтони Йебоа.

22 матча не побеждал в АПЛ «Саутгемптон». Худшая серия «святых» стартовала в мае 2023 года и была прервана в игре с «Эвертоном» (1:0).

23 гола забил в АПЛ нападающий «Ноттингема» Вуд. Всего один мяч отделяет его от повторения клубного рекорда, которым владеет Брайан Рой.

29 мячей в первых десяти турах лиги 1 — лучшая результативность «ПСЖ» с 2018 года.

62 гола с начала года забито в ла лиге на стадионе «Монтиливи». Домашняя арена «Жироны» заметно превышает показатели «Сантьяго Бернабеу» («Реал») и «Керамики» («Вильярреал»), где зрители увидели по 53 мяча.