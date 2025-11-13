Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

13 ноября, 23:00

Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша! Будет бороться с Ямалем и Райсом

Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша-2025
Артем Белинин
Корреспондент
Матвей Кисляк и Алеррандро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Метко попал.

Нападающий ЦСКА Алеррандро попал в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Эффектно забил

В шорт-лист премии попал гол Алеррандро, забитый им в августе 2024 года. Тогда бразилец выступал за «Виторию» и поразил ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии (2:2).

Гол действительно получился шедевральный — защитник соперника запустил неудачную свечу в своей штрафной площади, Алеррандро подстроился и пробил через себя.

Сезон-2024 в целом был для нападающего успешным — наравне с Юри Алберто из «Коринтианса» он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 15 мячей.

К сожалению, в ЦСКА результативность форварда сильно снизилась — за несколько месяцев в Москве (перешел в феврале 2025-го) Алеррандро отметился всего двумя голами. Один — «Зениту» в РПЛ (1:1), второй — «Акрону» в FONBET Кубке России (3:2).

Ламин Ямаль.
Фото AFP

Мощные конкуренты

Алеррандро попал в очень элитный список — помимо него на премию Пушкаша-2025 претендуют Алессандро Дейола («Кальяри»), Педро де ла Вега («Сиэтл»), Сантьяго Монтиэль («Индепедьенте»), Амр Нассер («Замалек»), Карлос Оррантия («Атлас»), Лукас Рибейро («Культураль Леонеса»), Деклан Райс («Арсенал»), Ризки Ридо («Персиджа»), Кевин Родригес («Газиантеп») и Ламин Ямаль («Барселона»).

В ФИФА отметили, что в шорт-лист попали голы, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победителя выберут путем голосования среди специального жюри и болельщиков. Последние могут поддержать футболистов на сайте ФИФА. Подсчет завершится 3 декабря в 23.59.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деклан Райс
Ламин Ямаль
Футбол
Алеррандро
Читайте также
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • петя

    Даже не смешно!

    14.11.2025

  • knight templar

    Может ЦСКА поменять этого аллерандро на кого-то другого из этого списка? Всего 2 гола - один в чемпе и один в кубке это полный отстой.

    14.11.2025

  • bandradio

    Собака, так он умеет забивать?!?!?!

    14.11.2025

  • Serg D

    Чёт не понял с этим Пушкашем?! А Тороп тогда на что претендует?!:rofl:

    14.11.2025

  • с13

    Он лучше бы простые и корявые голы забивал почаще. А гордиться тем, что сдуру один раз в год эффектно попал в ворота - ну то ещё удовольствие для команды и её болельщиков.

    14.11.2025

  • НВ

    раз в году и палка стреляет :stuck_out_tongue_winking_eye:, а тут целая звездочка из ЦСКА:stuck_out_tongue_closed_eyes::money_mouth:

    14.11.2025

  • Александр

    СЭ это не спортивное издание а какой то позор. Показывать гол в картинках...спасибо, что хоть не словами.

    14.11.2025

  • Dimario

    Пусть Алерандро выиграет премию и его кто-нить у ЦСКА выкупит за хорошие бабки! А то нет сил смотреть на его вялые потуги псевдонападающего! :disappointed_relieved:

    14.11.2025

    • Более 70 футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль. Письмо подписали Погба и экс-игрок «Динамо»

    В Израиле футболиста забанили на 99 лет. Это уже второй случай за последнее время

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости