Кошмарный сон для фанатов. Монгольская команда пропустила 111 голов за девять туров чемпионата

В прошлом сезоне «Тув Буганууд» финишировала пятой.

Клуб «Тув Буганууд» из чемпионата Монголии ужасно начал новый сезон. Команда проиграла во всех девяти первых играх, забив лишь дважды, зато пропустив 111 мячей.

Как выступает клуб

Команда в первом же туре чемпионата потерпела унизительное поражение от «Хан Хунс-Эрчим» со счетом 0:14. В последующих матчах результаты не улучшились — девять поражений с общим счетом 2:111. Лишь в трех встречах клуб пропустил меньше 10 голов, а самый минимальный проигрыш оказался техническим — 0:4 от «Хангарида». Даже идущий предпоследним в чемпионате «Ховд» заколотил «Тув Буганууду» семь безответных мячей.

Команда забила всего два мяча — по разу отличились в играх с «Улан-Батор» (1:11) и «Брера Ильч» (1:20), который даже в меньшинстве нанес «Тув Буганууду» второе по крупности поражение в сезоне. Еще больнее побеждал только «Дерен» (21:0) с третьей строчки турнира. Сами же игроки худшего клуба чемпионата Монголии праздновали каждый забитый мяч так, будто только что выиграли Лигу чемпионов.

В чем причина таких результатов

Как пишет Dailysports, это худший старт в истории футбола. Также медиа информирует, что причиной провала стали финансовые проблемы, из-за которых «Тув Буганууд» летом избавился от всего основного состава, а на его место взял игроков из молодежной академии или других клубов низших лиг. При этом в прошлом сезоне команда финишировала пятой, а в 2022-м даже выиграла Кубок Монголии.

«Тув Буганууд» выступает в высшей монгольской лиге с 2021 года. Тогда клуб занял второе место во втором дивизионе и прорвался в элиту благодаря победе над «Хоромхоном» в плей-офф за право выступать в высшем дивизионе. Тогда «Тув Буганууд» победил 6:4 по сумме двух матчей и впервые в истории вышел в премьер-лигу. Сама команда появилась лишь в 2018 году как проект местного правительства в провинции Тов.

В 2023 году провальным результатом прославилась команда «Тув Буганууд» U-19. В четвертьфинале чемпионата страны она проиграла «БЧ Лайонс» 0:33, а один из игроков соперника заколотил 27 голов. Правда, команда долгое время действовала восьмером, что и стало причиной разгромного поражения.