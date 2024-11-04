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Ужасная трагедия в Перу: молния попала в футболиста во время матча

Молния попала в футболиста в Перу
Егор Сергеев
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В футболиста Хосе Уго де ла Круcа попала молния.
Фото скриншот из видео, Global Look Press
Он погиб на месте.

Страшный инцидент произошел 3 ноября в Перу — молния попала в футболиста прямо во время матча, он погиб на месте. Кроме него пострадали еще четыре человека, все они доставлены в больницу.

Причина банальная

Трагедия случилась на стадионе «Кото Кото» в городе Ункайо во время матча регионального турнира между командами «Хувентад Беллависта» и «Фамилия Чокка». Примерно на 20-й минуте встречи (при счете 2:0 в пользу «Хувентада») началась сильная гроза, и судья принял решение приостановить игру. Однако в момент, когда футболисты покидали поле, молния попала в 34-летнего защитника гостей Хосе де ла Круса — он скончался на месте.

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Кроме него пострадал еще 40-летний вратарь Хуан Льякта, находившийся рядом. Его с сильными ожогами доставили в больницу, состояние голкипера оценивается как тяжелое. Еще трое футболистов пострадали в меньшей степени, среди них — один несовершеннолетний.

В момент удара на газон рухнули восемь человек. Сразу после случившегося игра была прервана.

Почему из всех, кто был на поле в этот момент, молния попала именно в де ла Круса? Ответ простой, его дал местный чиновник Сезар Рамос, чьи слова приводит издание АР, — у игрока был металлический браслет. «Это сработало как магнит», — заявил Рамос.

«Кото Кото», на котором случилась трагедия, находится на расстоянии около 3 тысяч метров над уровнем моря, подобные инциденты на такой высоте не редкость. Теперь неравнодушные перуанцы требуют улучшить меры безопасности на высокогорных стадионах и оборудовать их громоотводами.

Не первый случай

Такие трагедии регулярно происходят не только с обычными людьми, но и с футболистами. Более того, история даже знает подобный случай в этом же районе. В 2014 году молния ударила Жоао Контрераса, игрока «Спорт Агила», чья команда встречалась с «Фуэрца Минера». Контрерас, которому тогда был 21 год, выжил.

В других частях планеты такое тоже случалось. В декабре 2023 года молния попала в бразильца Кайо Энрике де Лима Гонсалвеса во время игры за «Униао Жайиренсе» в кубковом матче. В феврале 2024-го подобное произошло с Септейном Рахарджой во время товарищеского футбольного матча в Индонезии. Оба футболиста погибли.

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