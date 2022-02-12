Роналду не забивает уже шесть матчей, Джеко остановил Спаллетти, Левандовски не спас «Баварию» от позора

Главные события субботы в европейском футболе.

Хаверц принес «Челси» еще один титул

К финалу клубного чемпионата мира на скамейку «Челси» вернулся вылечившийся после коронавируса Томас Тухель. Это важный момент для любой команды. Кому-то это добавляет уверенности не меньше, чем возвращение в ворота непробиваемого Менди, хотя Кепа во время выступлений сенегальца на победном Кубке Африки выглядел великолепно.

Но нельзя сказать, что англичане диктовали на поле свои условия. «Палмейрас» выглядел как минимум не хуже, и работа Абела Феррейры производила сильное впечатление. С октября 2020-го португалец выиграл два Кубка Либертадорес, и субботний финал стал для него восьмым на посту главного тренера бразильского клуба. Больше (10) только у знаменитого Луиза Фелипе Сколари, который на днях назвал своего наследника лучшим тренером за всю историю зелено-белых.

Thomas Tuchel is the first manager in Chelsea's history to win the Club World Cup.



382 days in charge. 3 trophies in the cabinet. pic.twitter.com/TccdsW3kPv — Squawka Football (@Squawka) February 12, 2022

Но в плане управления игрой с Тухелем могут сравниться единицы, и второй тайм «Челси» начал мощно. Не помешала даже потеря замененного еще до перерыва Маунта. А классной подачи Хадсона-Одио оказалось достаточно, чтобы Лукаку открыл счет, легко перепрыгнув чуть растерявшегося Луана. Правда, бразильцы с этим мириться не собирались, и попадание мяча в руку Тиагу Силвы не укрылось от ВАР.

Никогда не мазавший пенальти в составе «Палмейраса» Рафаэл Вейга не дрогнул в 16-й раз, и все началось заново. Это было в какой-то мере историческое событие, ведь южноамериканцы не забивали в финале клубных мундиалей целых 10 лет — с тех пор как перуанец Герреро принес «Коринтианс» победу над «Челси».

?? Champions League-winning goal

?? Club World Cup-winning goal



Kai Havertz is clutch ? pic.twitter.com/FXZxwMj2rR — B/R Football (@brfootball) February 12, 2022

И все же вторая попытка синих принесла им прежде не покорявшийся трофей, а развязка наступила в овертайме, когда наносивший акробатический удар Аспиликуэта попал в руку неудачнику вечера Луану. Бразильского защитника еще и удалили в концовке, а второй в матче 11-метровый реализовал Хаверц, который не мог найти себя в «Челси» до прихода Тухеля. Немец оказался игроком для больших матчей. Это он принес лондонцам победу в финале Лиги чемпионов, ассистировал Зиешу в Суперкубке УЕФА, а теперь 22-летний футболист во второй раз вписал свое имя в историю клуба.

Англия: Рангник в кризисе, Стерлинг в огне

«МЮ» с его колоссальной популярностью обречен на то, что информационно-эмоциональный фон вокруг клуба может радикально меняться после каждого нового матча. А тут «Красные дьяволы» за пять дней вылетели из Кубка Англии от выступающего в чемпионшипе «Мидлсбро» и не смогли обыграть последнюю команду АПЛ «Бернли». Естественно, британские СМИ не могли упустить такой шанс и раздобыли инсайды о том, что многие футболисты недовольны старомодными тренировками Ральфа Рангника.

Сам же тренер говорит о необходимости приобретения лучшего из возможных форвардов, и в Англии даже утверждают, что в случае прихода на пост главного тренера Маурисио Почеттино «МЮ» снова попытается заполучить Кейна. Но до лета еще далеко, выигрывать нужно здесь и сейчас, а Криштиану Роналду впервые за 13 лет не забивает на протяжении шести матчей. У португальца так и не получилось прервать эту серию, хотя он мог это сделать — не повезло, что уже обыгранного вратаря на ленточке подстраховал полевой игрок.

Manchester United's last three games:



?? Knocked out of the FA Cup by Middlesbrough

?? Draw against last-place Burnley

?? Draw against 10th-place Southampton



??? pic.twitter.com/97VIB7KjNB — B/R Football (@brfootball) February 12, 2022

В целом же «Саутгемптон», в середине недели сенсационно переигравший на выезде «Тоттенхэм», смотрелся не хуже хозяев. И когда Адамс в начале второго тайма ответил на гол Санчо, это не воспринималось как сенсация. Больше того — «святые», несмотря на отмененный из-за офсайда гол Роналду, были даже чуть ближе к победе. Но могли и проиграть, если бы в компенсированное время Фостер не вытащил мертвый мяч после атаки Магуайра. В итоге «МЮ» не побеждает во втором матче подряд, имея преимущество к перерыву, чего не случалось с командой с 1998 года.

В отличие от «МЮ», у действующего чемпиона, если не считать травмы Грилиша, никаких проблем нет. В середине недели «Сити» затратил ровно столько сил, сколько требовалось для победы над «Брентфордом», а теперь уверенно набрал три очка в Норвиче. Голы «горожан» — это не выстраданные вещи. Скорее, стоит говорить об уверенности и легкости, с которой Стерлинг после перевода Уокера закрутил мяч в дальний угол. На последней минуте Ганн потащил пенальти в исполнении форварда, но добивание все же принесло Стерлингу пятый хет-трик в составе «Сити». Это позволило обойти по данному показателю Карлоса Тевеса, но до Серхио Агуэро (12) все еще далеко.

Италия: ничья в пользу «Милана»

Вторую субботу подряд главный матч в европейском футболе приходится на серию А, и спор за лидерство начался по сценарию «Наполи». Правда, арбитру потребовалась помощь ВАР, чтобы зафиксировать фол Шкриньяра на Осимене. Инсинье ударом с «точки» забил свой 115-й гол за неаполитанскую команду и обошел Диего Марадону. Плюс прервал «сухую» серию «Интера» в гостевых матчах на отметке 440 минут, после чего попаданием в штангу отметился Зелиньски.

Только это был слишком простой сценарий для команды Лучано Спаллетти. Тренеру пришлось менять получившего травму Политано, а пришедшие в себя миланцы стали все чаще угрожать воротам хозяев. До перерыва это не принесло результата, зато в самом начале второго тайма Джеко с подбора вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины. Логичная в целом ничья оказалась в пользу третьей стороны — в воскресенье на первое место в случае домашней победы над «Сампдорией» может выйти «Милан».

Испания: Эмери притормозил Анчелотти

В своем 100-м матче на посту главного тренера «Реала» Карло Анчелотти явно держал в уме битву с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, поэтому Модрич остался на скамейке запасных. Но «Вильярреал» — совсем не та команда, которую можно обыграть на классе. За первый тайм «подводники» допустили лишь один момент у своих ворот, когда с августа не появлявшийся в старте мадридцев Бэйл не сумел пробить Рульи. И это было не так опасно, как в эпизоде, в котором на помощь Куртуа пришла штанга.

Во втором тайме мадридцы заиграли чуть веселее, и у вратаря «Вильярреала» стало куда больше серьезной работы. В одном эпизоде Рульи перевел в перекладину удар Бэйла. В другом — не позволил отличиться Винисиусу Жуниору. Самое же интересное случилось в компенсированное время. Для начала Куртуа остановил выходившего к воротам Эступиньяна, а потом чудо спасло хозяев, когда перебросивший вратаря Йович попал в перекладину, и тут же добивание Начо на ленточке остановил Орье.

Это было справедливо, так как поражения Унаи Эмери не заслуживал. А пятая подряд ничья «Королевского клуба» на стадионе «Керамика» в комплекте с пятничной победой «Севильи» означает, что отрыв «Реала» от ближайшего преследователя сократился до четырех очков.

В ла лиге в субботу все перевернулось с ног на голову, а две команды, которые называют синонимами прагматизма, выдали самую безумную игру нынешнего сезона. Такой вердикт можно было выносить еще к перерыву, когда за 52 минуты — с учетом семи добавленных — «Атлетико» и «Хетафе» забили шесть мячей. Хотя могли и больше, однако при счете 0:0 Суарес проиграл дуэль Сории и не забил пенальти в испанском чемпионате впервые с марта 2016 года.

Зато отличился лучший снайпер «матрасников» Корреа, которому перед стартовым свистком вручили приз лучшему футболисту лиги по итогам января. А после гола Матеуса Куньи казалось, что гости обречены, ведь «Хетафе» не забивал на поле «Атлетико» более тысячи минут и проиграл здесь одиннадцать раз подряд. То есть, еще со времен стадиона «Висенте Кальдерон», где с хозяевами работал ике Санчес Флорес, по ходу этого сезона призванный спасать команду из пригорода Мадрида от вылета.

С ним «Хетафе» скорректирова стиль, и в том числе это помогло справиться с одним из давних комплексов. И, конечно, не лишними оказались два пенальти, назначенных в течение пяти минут за игру хозяев руками. Благодаря этому Энес Юнал стал лишь вторым футболистом, который забил «Атлетико» два гола с «точки» в гостевом матче. Это поистине уникальная ситуация, так как первый подобный случай датируется 1953 годом, причем огорчал красно-белых великий Альфредо Ди Стефано.

Но, отдавая должное атаке, нужно сказать и о безобразной обороне, что стало для «матрасников» почти системой. К 24-му туру они уже пропустили 30 мячей, что всего на один меньше, чем в худшем для Симеоне сезоне-2012/13. Данные цифры отлично иллюстрирует еще и глупое удаление Филипе на 59-й минуте. Попавший шипами в плечо сопернику в центре поля бразилец, конечно, виноват, только его подставил неудачной скидкой одноклубник Савич.

В итоге за партнеров по обороне отработал Эрмосо, а так как такая игра не могла завершиться банально, защитник забил на последних минутах невероятным по красоте ударом через себя. «Атлетико» вопреки всему вернулся в зону Лиги чемпионов, но покинет ее, если завтра «Барселона» выиграет в каталонском дерби.

Франция: «Лион» обошел «Монако»

«Лион» одержал важную победу, поднявшись с девятого места на пятое и обойдя «Монако», в состав которого после болезни вернулся Александр Головин. В случае домашней победы над балансирующим у границы зоны вылета «Лорьяном» монегаски вернут утраченные позиции, но пока праздник на улице Петера Боша. Голландец с возвращением с Кубка Африки Токо-Экамби перекроил схему, найдя в ней место как камерунскому бомбардиру, так и удачно заменявшему его Дембеле. В итоге оба форварда забили по голу в ворота «Ниццы», которой не хватает сил и эмоций для игры на два фронта. За последние две недели «орлята» выбили из Кубка Франции «ПСЖ» и «Марсель», но при этом проиграли оба матча в лиге 1. Команда Кристофа Галтье остается на третьем месте только благодаря имевшейся форе и осечкам преследователей.

Германия: Леверкузен справляется без Азмуна

«Бавария» лишилась перенесшего операцию Нойера, и в перспективе это может серьезно навредить мюнхенцам в Лиге чемпионов. Но, как показала игра в Бохуме, проблемы у команды Юлиана Нагельсманна начались уже сейчас. Когда Левандовски открыл счет, забив свой 25-й мяч в текущем чемпионате Германии, на кошмарный для его команды сценарий даже намека не было.

Первый гол «Бохума» воспринимался как персональная ошибка заявившего о грядущем переходе в дортмундскую «Боруссию» Зюле. Пенальти — как несчастный случай в виде попадания мяча в руку Упамекано. Однако на волне успеха хозяева поймали кураж, а Гамбоа и Хольтманн исполнили такие удары, что у занявшего место в баварских воротах Ульрайха не было ни одного шанса на спасение.

?? The twelfth of February, two thousand and twenty-two. Remember this day. The day @VfLBochum1848EN ran RIOT over @FCBayernEN in the #Bundesliga. ? ? pic.twitter.com/npvHOT7miV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022

А ведь в первом круге «Бавария» уничтожила выходцев из второй бундеслиги со счетом 7:0. Теперь же чемпион выдал худший с точки зрения пропущенных мячей первый тайм в бундеслиге с 1975 года. Тогда мюнхенцы были унижены «Айнтрахтом» (0:6). Сейчас все закончилось не так печально, но и чудесного преображения гостей не случилось. Они пришли в себя после второго результативного удара Левандовски, который потом еще и попал со штрафного в перекладину, но до этого «Бохум» несколько раз откровенно простил не похожего на себя фаворита. Что это было? Покажет Лига чемпионов.

Пока Азмун не попадает в заявку «Байера», но леверкузенцам достаточно имеющихся ресурсов. С находящимся в зоне вылета «Штутгартом» «аспиринновые» устроили игру в догонялки, но, скорее, это напоминало то, как кот издевается над пойманной мышью. Как только швабы поднимали голову — их тут же ставили на место. На первый успех сравнявшего счет Тиагу Томаша ответ последовал спустя две с небольшим минуты. А когда португалец возродил интригу, «Байер» практически мгновенно ответил издевательской атакой с выводом Шика на беззащитные ворота. Команда Херардо Сеоане снова приблизилась к идущему вторым Дортмунду, и теперь ждет, чем ответит «Боруссия» в воскресном матче с «Унионом». А еще эта встреча важна для Доменико Тедеско, так как осечка берлинцев позволит победившему в пятницу «Лейпцигу» закрепиться в лигочемпионском квартете.

?? @Bayer04_EN added another 4? to their tally this evening, that's 5?8? for the season in just 2?2? #Bundesliga games! ?? pic.twitter.com/iJDom7T8yX — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022

Статистика дня

1-й раз в один день голы за разные команды забили браться-близнецы — Майкл Кин из «Эвертона» и Уилл Кин из «Уигана».

1-м тренером, не сумевшим выиграть в первых пяти матчах во главе «Галатасарая», стал Доменек Торрент. У экс-ассистента Хосепа Гвардиолы 2 ничьих и 3 поражения.

2-м после Штефана Кунца футболистом, забившим с пенальти в четырех командах бундеслиги, стал новичок «Вольфсбурга» Крузе. Ранее он успешно исполнял 11-метровые в составе «Униона», «Вердера» и менхенгладбахской «Боруссии».

31 гол забил в этом сезоне нападающий «Фулхэма» Митрович. Серб уже в феврале повторил лучший результат чемпионшипа в этом столетии, показанный в прошлом турнире нападающим «Брентфорда» Тони.

233 очка набрал за сто матчей на посту главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Это на два балла больше, чем у Зинедина Зидана, но меньше, чем у Жозе Моуринью (241).

336 мячей забили в АПЛ ударами головой футболисты «Эвертона», повторив результат «Манчестер Юнайтед».