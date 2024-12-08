«Ман Сити» и «МЮ» снова без побед, Беллингем и Мбаппе приблизили «Реал» к «Барселоне», «Монако» сократил отставание от «ПСЖ»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: месть по-португальски

Хосеп Гвардиола после долгожданной победы в середине недели снова ломал голову над составом, рассказав о проблемах Грилиша и желании избежать риска со здоровьем Доку, который только недавно вернулся в строй, и его не стоит использовать каждые три-четыре дня. Но это была мелочь в сравнении с быстро пропущенным в субботу голом. «Манчестер Сити» позволил своему сопернику забить в стартовой пятнадцатиминутке уже седьмой раз в нынешнем сезоне и лидирует в АПЛ в данной номинации, что характерно скорее для аутсайдеров.

«Кристал Пэлас» был хорош в контратаках и вполне мог развить свой успех. Впрочем, инициативой владели чемпионы. И если удар Гюндогана с подбора остановила штанга, то Холанн забил редкий для себя гол головой с подачи Матеуса Нунеса. Только это не означало перелома в игре. Больше того — «Сити» снова пришлось отыгрываться. Данную миссию выполнил Льюис, вырвавшийся на оперативный простор после паса Бернарду Силвы и вогнавший мяч под перекладину. Однако большего чемпиону добиться не удалось, а сравнявший счет защитник не доиграл до финального свистка, так как получил вторую желтую карточку за необязательный фол на чужой половине поля.

«Ман Сити» остался четвертым, но опережает «Астон Виллу» и «Ноттингем» всего на два очка. Еще ближе может приблизиться к лигочемпионскому квартету играющий в воскресенье «Брайтон». Что касается бирмингемцев, то они вышли из пике в среду благодаря игре с соседом по таблице «Брентфордом» (3:1). Тот успех для «Виллы» оказался первым с 22 октября, чему предшествовала серия их восьми матчей без побед. В субботу же сыграла ставка Унаи Эмери на Дурана. Колумбийский король замен впервые в этом чемпионате попал в стартовый состав и отметил данное событие победным голом.

Рубен Аморим продолжает удивлять, впервые в этом сезоне включив в стартовый состав травмировавшегося еще на летних сборах Йоро. После восстановления французский вундеркинд отыграл чуть более получаса, выйдя на замену в игре с «Арсеналом». Ну а началась субботняя встреча с шока для «Олд Траффорд» — гола Миленковича при подаче углового. Да, Хейлунн довольно быстро восстановил равновесие, а незадолго до перерыва штрафной Бруну Фернандеша совместными усилиями остановили Селс и перекладина, только кардинально ситуация не поменялась.

Во втором же тайме «красных дьяволов» ждали несколько минут кошмара. Началось все с обреза Фернандеша недалеко от собственной штрафной, после чего Онана пропустил кошмарный гол от Гиббса-Уайта. Мяч, конечно, коварно изменил траекторию, но в ворота он прошел по центру и совсем рядом с неуклюже сыгравшим голкипером. Да и гол Вуда вышел обидным как для Онана, так и для не сумевшего подстраховать кипера на линии Лисандро Мартинеса. Получился подарок для отмечавшего день рождения форварда, который с 25 голами стал лучшим снайпером «Ноттингема» за время выступлений в АПЛ.

Красивый удар Фернандеша, которому ассистировал здорово разобравшийся с защитниками Диалло, уже не изменил итог. А в португальской тренерской дуэли Нуну Эшпирину Санту вошел в историю «лесников» как первый за 114 лет специалист, выигравший у «МЮ» два своих первых матча в английском чемпионате. Дотошные статистики по таком случаю напомнили, что это расплата за гол, который четырнадцать лет назад полузащитник «Бенфики» Аморим забил в ворота голкипера «Порту» Нуну в финале Кубка Португалии (1:0). Но это, конечно, шутка. А по факту «Ноттингем» выиграл на «Олд Траффорд» впервые за тридцать лет, тогда как «МЮ» после пятнадцати туров находится на самом низком (13-е) месте с сезона-1986/87.

Испания: яркие юбилеи Пеллегрини и Мбаппе

«Бетису» пришлось экстренно менять вратаря, так как первый номер команды Руй Силва получил травму на разминке и покинул поле, не сдержав слез. Впрочем, в центре внимания в дебюте был не сменивший его Вийетес, который в середине недели играл в Кубке Испании, а Иньяки Пенья. Голкипер «Барсы» спас после удара воспитанника сине-грантовых Эззалзули. Кроме того, парой минут ранее мяч с ленточки вынес вездесущий Рафинья. Мощно стартовавшие хозяева словно нацелились преподнести подарок Мануэлю Пеллегрини, который первым среди иностранных тренеров провел 500 матчей в ла лиге.

Но все же не просто так «Барса» не проигрывает на «Бенито Вильямарин» уже шестнадцать лет. Каталонцы взяли игру под контроль, и к перерыву вспомнилось, как грамотно распределил силы своих игроков Ханси Флик. В середине недели в игре с «Мальоркой» на острие появился и забил первый после травмы гол Ферран Торрес. А отдохнувший Левандовски отличился в субботу после красивого розыгрыша на третьего в исполнении Ямаля и Педри, после чего последовал образцовый прострел Кунде. Начавшаяся с вратаря голевая комбинация стала для «Барсы» самой длинной с 2021 года и растянулась на 27 точных передач.

Впрочем, в перерыве Пеллегрини привел свою команду в чувство, и зелено-белые снова помчались вперед. Пенья крутился, словно белка в колесе, поставив спасения на поток, но ничего не мог поделать с пенальти в исполнении Ло Чельсо. Это Френки де Йонг наступил на пятку Витору Роке, который мечтал проявить себя в игре с командой, которая его с помпой подписала, а всего через сезон избавилась от бразильца по финансовым причинам. Флик так негодовал, что получил красную карточку, и уже не со скамейки наблюдал за инфарктной развязкой. Казалось, гениальный пас Ямаля на избежавшего офсайдной ловушки Торреса окажется победным, однако в добавленное арбитром время закономерную ничью оформил эффектный удар Диао.

Ничья в Севилье второй раз за неделю перевернула расклад в таблице, и «Реал», который после поражения в Бильбао перестал считаться теневым лидером, получил возможность вернуть данный статус. В первом тайме получалось не без труда, но в какой-то момент мадридцы взорвались и обеспечили результат. Браим Диас прошел слева вполне себе в стиле травмированного Винисиуса Жуниора, и хотя прострел был прерван защитниками, с подбора мяч в сетку отправил впервые в карьере отличившийся в пятом туре подряд Беллингем.

Джуд словно наверстывает упущенное на старте, добавив к голу еще и результативный пас в касание на удвоившего преимущество Арду Гюлера. Тем неприятнее вынужденная замена англичанина, который сам в момент удара попал по ноге ван де Беку и, как уверяют мадридские инсайдеры, почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Не факт, что речь о серьезной травме, но покой Карло Анчелотти только снится. Тем более, в концовке поле в сопровождении врачей покинул еще и Менди.

Порадовать же кроме важной победы должны два события. Во-первых, 200-й гол Мбаппе в лигах топ-5, который француз забил, «нырнув» за спину защитнику под пас умницы Модрича. Во-вторых, премьера юного форварда Даниэля Яньеса. В 17 лет и 254 дня он стал самым молодым дебютантом «Реала» с 2015 года, когда Анчелотти выпустил на поле 16-летнего на тот момент Эдегора. Ну а главное — с учетом потерянных очков Мадрид снова стал потенциальным лидером.

Италия: туринский камбэк

Встреча с бывшей командой, которую Тиагу Мотта впервые в истории вывел в Лигу чемпионов, не доставляла нынешнему главному тренеру «Ювентуса» положительных эмоций. «Болонья» с первых минут выглядела острее и закономерно открыла счет. А ведь проблемы первого тайма могли не ограничиться голом Ндоя, однако в неоднозначной ситуации арбитр и ВАР не увидели нарушения со стороны рисковавшего получить красную карточку за «фол последней надежды» Калюлю.

В свою очередь Фаджоли испортил отличный пас выдавшего крутое соло Франсишку Консейсау ударом выше ворот. И ведь во втором тайме мало что поменялось, а Мотта в какой-то момент не совладал с эмоциями и отправился на трибуну, получив одну за другой две желтые карточки. Тренер словно предчувствовал, что через несколько минут бьянконери провалятся в обороне и пропустят, подарив Побеге выход один на один. Однако, загнав себя в почти безвыходную ситуацию, «Старая Синьора» героически спасла игру.

Начало погоне положило подключение Данилу, который выдал пас расстрелявшему ворота из центра штрафной Копмайнерсу. А в добавленное арбитром время стало понятно, как не хватало туринцам пропустившего три матча Влаховича. Серба бросили в прорыв по правому флангу, и он, дождавшись партнеров, выдал пас закрутившему мяч в дальний угол Мбангула. «Юве» заслужил «пятерку» за характер, но второй тур подряд не смог сместить «Лацио» с пятого места. Теперь римляне имеют шанс уйти в отрыв, хотя их ждет тяжелейшее испытание в Неаполе.

Германия: «Бавария» увеличила отрыв

«Бавария» держала в уме Лигу чемпионов, поэтому на игру с одним из аутсайдеров Венсан Компани выставил частично экспериментальный состав, в котором на острие атаки травмированного Кейна заменял Мюллер. И когда Упамекано открыл счет при подаче углового, могло возникнуть впечатление, что проблем у лидера не предвидится. Однако второй тайм начался с ответного гола «Хайденхайма», и без своих звезд обойтись мюнхенцам не удалось. Зато эффект от перестановок получился практически мгновенным, и Мусиала вернул «Баварии» преимущество спустя три минуты после появления на поле. После короткого паса Олисе полузащитник вырвался на оперативный простор и с дальней дистанции пробил впритирку с ближней штангой. И тот же Мусиала поставил точку как в игре, так и в голевой перестрелке в концовке, когда интригу ненадолго оживил воспитанник «Баварии» Дорш. С учетом всех турниров Джамал забил 12 мячей, уже сейчас повторив показатель прошлого сезона, а отрыв «Баварии» от второго места вырос до шести очков.

Набравший ход «Байер» оформил четвертую победу подряд с той же легкостью, как свой десятый в сезоне гол забил Вирц. Он ворвался в штрафную, издевательски пробросив мяч между ногами защитника «Санкт-Паули». Гол Та при подаче углового развил успех, однако в концовке леверкузенцам все же пришлось поволноваться. Гости из Гамбурга сократили отставание и даже могли спасти игру в добавленное арбитром время. Но все обошлось, а ничья «Айнтрахта» в параллельном матче означала, что отставание «аспириновых» от второго места сократилось до одного очка. Если у «Байера дела наладились, то команда из Франкфурта точно хочет поскорее забыть эту неделю. Сначала «орлы» вылетели из Кубка Германии, а теперь им пришлось отыгрываться против команды с тринадцатого места.

Что касается последнего места в лигочемпионской четверке, то его за собой сохранил «Лейпциг». А ведь еще неделю назад «быки» находились в кризисе и не знали побед на протяжении шести матчей. Прервать серию неудач удалось в кубковом турнире, да еще и разгромив «Айнтрахт» (3:0). Тот успех явно привел команду Марко Розе в чувство, а открывший в среду счет Шешко забил первый мяч и в ворота «Хольштайна». Оставалось понять — каким будет отрыв от пятого места.

Ответ на данный вопрос дало дерби двух «Боруссий», по итогам которого Дортмунд отстал от «Лейпцига» на три очка. «Шмели» так и не справились с гостевым комплексом в бундеслиге, хотя шансы с шестой попытки выиграть на чужом поле были. Во-первых, добытое Байно-Гиттенсом преимущество не удалось сохранить из-за фола Гросса, который завалил перед воротами Кляйндинста. Во-вторых, в компенсированное время в сантиметрах от штанги пробил Гирасси. С другой стороны, при счете 1:1 чаша весов едва не склонилась в сторону Гладбаха, но Кобель перевел в перекладину удар Хака.

Франция: Головин остался без голевого паса

«Монако» воспользовался пятничной осечкой «ПСЖ» в игре с «Осером» (0:0) и сократил отставание от лидера до пяти очков. А удастся ли монегаскам сохранить за собой второе место, зависит от воскресной игры «Марселя». «Тулузу» же удалось обыграть, несмотря на кадровые проблемы. Во-первых, новую травму получил едва вернувшийся на поле Балогун. Во-вторых, Ади Хюттеру уже второй раз в этом сезоне пришлось после разминки экстренно менять Закарию. Вместо капитана на поле вышел Матазо, который за весь сезон ограничился тремя выходами на замену на суммарные 22 минуты. Решили же судьбу игры стандарт Камара, чью подачу на дальней штанге замкнул Синго, и первый с конца октября гол Эмболо. Что касается отыгравшего полный матч Александра Головина, то ему не удалось повторить свой французский рекорд и выдать серию из четырех матчей с результативными действиями. Виновником стал Иленикена, которого россиянин пасом в касание вывел один на один, но перебросивший вратаря форвард попал в штангу.

«Лион» держится вплотную к группе лидеров, всего на очко отставая от идущего четвертым «Лилля». Находящиеся в перманентном финансовом кризисе «ткачи» преобразились после назначения на пост главного тренера Пьера Сажа. В свое время он трудился в молодежной команде и летом прошлого года вернулся в клубную академию, но всего четыре месяца спустя сменил на посту главного тренера Фабио Гроссо. Для начала — с приставкой «и.о.». Она давно исчезла из должности, а по проценту побед (61,7) во главе «Лиона» Саж уступает только Жерару Улье (63,9) и Алену Перрену (63,6).

Впечатляет результативность команды (26 мячей), которой не было с 2018 года. Тогда же «ткачи» в прошлый раз выдавали отрезок из трех побед с крупным счетом. А еще у Сажа феноменальное чутье, благодаря которому с начала года вышедшие на замену футболисты забили в лиге 1 пятнадцать мячей. Это новый клубный рекорд, который был оформлен после того, как Микаутадзе установил окончательный счет, на углу штрафной красиво проскочив мимо двух защитников «Анже». Это пятый гол форварда сборной Грузии с учетом всех турниров.

Греция: Шапи в таблице выше Чалова и Оздоева

Как минимум до воскресенья, когда свой матч сыграет ПАОК, на третье место поднялся «Арис». Получается, Федор Чалов и Магомед Оздоева должны дать ответ другому российскому легионеру — Магомеду-Шапи Сулейманову. Тот внес вклад в победу «Ариса» результативным пасом на открывшего счет Уго Мальо, и это второй балл вингера в текущем сезоне. Пропустив пять стартовых туров из-за дисквалификации, воспитанник «Краснодара» в начале ноября отметился голом в ворота «Левадиакоса» (3:1).

Статистика дня

5 раз за последние шесть сезонов в матчах ла лиги со скамейки удаляли тренеров «Барселоны».До Ханси Флика по две красных карточки получили Роналд Куман и Хави. Такие же показатели только в «Хетафе», где трижды наказывали Хосе Бордаласа и дважды — Кике Санчеса Флореса.

6-м португальским тренером, который не смог обыграть «Бешикташ» на его поле в турецком чемпионате, стал Жозе Моуринью. Возглавляемый Особенным «Фенербахче» проиграл дерби со счетом 0:1. «Орлы» забили решающий мяч с вышедшим на поле на 70-й минуте Зайнутдиновым.

10 голов в первых двенадцати матчах сезона забил вингер «Бенфики» Керем Актюркоглу. Прошлый раз быстрее данной отметки (за 12 игр) в лиссабонском клубе десять лет назад достигал нападающий Жонас.

11 ударов в створ нанес в португальском чемпионате нападающий «Порту» Саму Омородион, забив при этом 10 мячей.

11 мячей защитника «Ромы» Манчини в серии А забиты на домашнем стадионе, и девять из них отправлены в сетку головой.

16 голов в первых шестнадцати турах забил нападающий «Барселоны» Левандовски. Такой результативности у игроков каталонцев не было со времен Месси.

19 мячей забил в домашних матчах АПЛ нападающий «Брентфорда» Мбемо. Камерунец повторил клубный рекорд уехавшего в Саудовскую Аравию Тоуни.