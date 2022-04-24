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Шедевр Месси принес «ПСЖ» титул, «Бавария» — чемпион в десятый раз подряд, у Азмуна — первый гол в бундеслиге

«ПСЖ» стал чемпионом Франции, а «Бавария» — чемпионом Германии
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси и Неймар.
Фото AFP
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: бенефис Жезуса

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Уотфорд
Голы
Габриэл Жезус, 4 (1:0), Габриэл Жезус, 23 (2:0), Камара, 28 (2:1), Эрнандес, 34 (3:1), Габриэл Жезус, 49 (4:1), Габриэл Жезус, 53 (5:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Зинченко Ляпорт (Аке, 63) Жоау Канселу Эрнандес (Махрез, 71) Де Брейне (Гюндоган, 57) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Грилиш
Уотфорд
Фостер Нгакия Камара Самир (Каткарт, 68) Кабаселе Луза (Кайембе, 75) Клеверли Сиссоко Кинг Сарр (Жоау Педру, 68) Деннис
Предупреждения
Жоау Канселу 43’  - 
Судьи
Френд (Англия)

В принципе, с результатом этого матча все было очевидно, и «Манчестер Сити» установил новый рекорд АПЛ. Пятнадцать побед подряд над одним соперником никто ранее не одерживал. Теперь команда Хосепа Гвардиолы может спокойно ждать воскресенья и надеяться, что «Ливерпуль» оступится в мерсисайдском дерби против «Эвертона». В любом случае «горожане» сохранят лидерство.

А главная история субботнего матча на «Этихаде» — игра Габриэла Жезуса. Накануне матча сразу несколько источников сообщили, что бразильский форвард не значится в долгосрочных планах Гвардиолы, и выставлен на продажу. Тему развила новая порция слухов о том, что с Жезусом уже провел переговоры «Арсенал», но шумиха, похоже, только вдохновила форварда. Четыре гола и результативный пас — это фантастика. Как, кстати, и феноменальное попадание Родри в дальнюю «девятку».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 19:30. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Райя Хенри Янссон Бек Серенсен Роэрслев Расмуссен Йенсен (Дасилва, 78) Годдос (Висса, 78) Эриксен Янельт Тони Мбеумо
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Ромеро Эмерсон Роял (Лукас Моура, 86) Дайер Сессеньон (Санчес, 74) Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин Кейн Кулушевски
Предупреждения
Янссон 66’, Бек Серенсен 89’  -  Бентанкур 90’
Судьи
Марринер (Англия)

«Тоттенхэм» попал под прессинг вышедшего из пике «Арсенала», который терял очки с аутсайдерами, а потом с интервалом в три дня обыграл «Челси» и «МЮ». «Канониры» вернули себе четвертое место, снова превратив «шпор» в догоняющих. А «Брентфорд», который преобразился с приходом Кристиана Эриксена, не самый приятный соперник для матчей, где нужно выигрывать на заказ. Игра данную мысль лишь подтвердила.

Показательно, что Кейн отличился тем, что головой вынес мяч с линии собственных ворот. Если бы его удар «ножницами» оказался голевым, форвард стал бы абсолютным героем, только до гола не хватило считанных сантиметров, а потерянных очков может не хватить для Лиги чемпионов.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Обзор — здесь.

Италия: Миранчук на лавке, «Интер» — лидер

Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:3
Аталанта
Голы
Пашалич, 44 (0:1), Сапата, 47 (0:2), Муриэль, 63 (0:3), Чрнигой, 80 (1:3)
Венеция
Мяенпя Улльманн Свобода Чеккарони Матею Ампаду Араму (Ба, 81) Кюизанс (Перец, 75) Бузио (Чрнигой, 62) Анри (Нсаме, 75) Окереке (Йонсен, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Джимсити Хатебур Скальвини (Мерих Демирал, 64) Дзаппакоста Фройлер (Копмайнерс, 64) де Рон Пашалич (Пессина, 76) Муриэль (Сиссе, 88) Сапата (Бога, 77)
Предупреждения
Скальвини 48’, Сапата 57’, Джимсити 71’
Судьи
Фурно (Италия)

Алексей Миранчук в этот раз остался в запасе и со скамейки наблюдал за насыщенной игрой, в которой «Аталанта» создала массу моментов в первом тайме, но только перед уходом на перерыв Пашалич отправил в сетку отскочивший от перекладины мяч. Самым же примечательным стал оказавшийся победным гол Сапаты. Пропустивший несколько месяцев из-за травмы колумбиец демонстрирует двузначную результативность в серии А шесть сезонов подряд, не отставая по этому показателю от форварда «Лацио» Иммобиле.

Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Рома
Голы
Дюмфрис, 30 (1:0), Брозович, 40 (2:0), Мартинес, 52 (3:0), Мхитарян, 85 (3:1)
Интер
Ханданович Дюмфрис де Врей Димарко (Бастони, 64) Шкриньяр Хакан Чалханоглу Барелла Брозович (Гальярдини, 72) Джеко (Корреа, 63) Мартинес (Санчес, 82) Перишич (Гозенс, 72)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Пеллегрини (Верету, 64) Сержиу Оливейра (Бове, 80) Залевски (Винья, 78) Мхитарян Абрахам (Шомуродов, 78) Эль-Шаарави (Перес, 64)
Предупреждения
Брозович 45+1’, Хакан Чалханоглу 87’  -  Манчини 36’, Сержиу Оливейра 79’
Судьи
Соцца (Италия)

Болельщики «Интера» обожают подарившего клубу победу в Лиге чемпионов Жозе Моуринью, однако последние визиты португальца на «Сан-Сиро» не приносят ему положительных эмоций. В начале февраля миланцы выбили «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии, после чего Особенный устроил разнос своим футболистам, которые, по мнению тренера, боятся топ-соперников.

Сейчас римляне были смелы и временами интересно атаковали, но единственным для Моуринью приятным моментом стал отрезок, когда поклонники «нерадзурри» пели посвященную ему песню. А вот на поле ничего хорошего для «Ромы» не происходило. Все началось с образцовой атаки, по ходу которой на острие — да еще и на непривычном левом фланге — оказался защитник Дюмфрис.

Затем Брозович выдал изумительное соло с обыгрышем защитника и ударом в «девятку», а когда десятый в сезоне голевой пас Хакану Чалханоглу завершился неотразимым ударом Лаутаро Мартинеса, почти весь второй тайм превратился в формальность.

И без того небольшие шансы «Ромы» на четвертое место тают. Зато «Интер» стал лидером как минимум до воскресного матча «Милана», который сыграет в Риме против «Лацио».

Германия: осечка Тедеско

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:2
Унион Б
Голы
Поульсен, 46 (1:0), Михель, 86 (1:1), Беренс, 89 (1:2)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Мукьеле (Хенрикс, 84) Хальстенберг Анхелиньо Адамс Нкунку (Собослои, 75) Кампль (Ольмо, 63) Поульсен (Андре Силва, 64) Форсберг (Лаймер, 63)
Унион Б
Реннов Еккель Гиссельманн (Рюерсон, 76) Триммель (Очипка, 76) Кнохе Хайнц (Михель, 85) Хедира Шафер (Фогльзаммер, 68) Премель Авонийи (Беренс, 85) Беккер
Предупреждения
Ольмо 87’, Адамс 90+6’  -  Беренс 90’, Реннов 90+4’
Судьи
Шлагер (Германия)

Один из футбольных штампов — теория о том, как сложно дважды обыграть одного и того же соперника на коротком отрезке. Однако в Лейпциге она подтвердилась, и через четыре дня после выхода «быков» в финал Кубка Германии «Унион» прервал длившуюся пятнадцать матчей беспроигрышную серию команды Доменико Тедеско. В Кубке «Лейпциг» забил решающий матч в компенсированное время. Здесь уже берлинцы перевернули игру в концовке.

Самое удивительное — личность героя дня. Еще в прошлом году 31-летний нападающий Михель, у которого в этом сезоне только один гол, выступал во второй бундеслиге. Но именно он, появившись на поле на 85-й минуте, практически мгновенно сравнял счет, а потом отправил соперника в нокаут изумительным по красоте пасом пяткой. Теперь — за три тура до финиша — «Унион» отстает от «Лейпцига» на три очка. И Тедеско повезло, что его не догнал «Фрайбург», на третьей добавленной минуте упустивший победу над менхенгладбахской «Боруссией» (3:3).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:4
Байер
Голы
Виллемс, 5 (1:0), Шик, 8 (1:1), Азмун, 18 (1:2), Паулинью, 58 (1:3), Паласиос, 84 (1:4)
Гройтер Фюрт
Линде Аста Виллемс (Юнг, 70) Фиргефер Иттер Рашль Тилльманн (Дудзияк, 83) Грисбек Грин Хргота Нганкам (Абиама, 83)
Байер
Градецки Та Баккер Коссуну Тапсоба Демирбай (Паласиос, 77) Арангис Паулинью Азмун (Синкгравен, 73) Шик (Баумгартлингер, 82) Диаби (Аларио, 82)
Судьи
Райхель (Германия)

Осечкой «Лейпцига» воспользовался вернувшийся на третье место «Байер», а одним из лучших в составе леверкузенцев оказался Азмун. Пропустивший последние туры экс-форвард «Зенита» забил свой первый гол в бундеслиге, перехватив неаккуратный пас голкипера и закатив мяч в пустые ворота. Кроме того, иранец еще и ассистировал Паулинью.

«Конечно, я рад своему первому голу, — сказал после игры Азмун. — Мы очень много работаем ради Лиги чемпионов. Все нацелены на то, чтобы набрать три очка. Я счастлив, что все игроки помогали сегодня друг другу. Теперь у нас есть победа, и мы сосредоточены на следующем матче».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:1
Боруссия Д
Голы
Гнабри, 15 (1:0), Левандовски, 34 (2:0), Эмре Джан, 52 (2:1), Мусиала, 83 (3:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Дэйвис Эрнандез Киммих (Зюле, 90+3) Горецка Гнабри (Мусиала, 63) Левандовски (Шупо-Мотинг, 90+3) Коман (Забитцер, 82) Мюллер (Сане, 82)
Боруссия Д
Хитц Загаду Рафаэл Геррейру Аканджи Ройс Брандт Рейниер (Байно-Гиттенс, 67) Беллингем Эмре Джан Холанн (Пасслак, 87) Вольф (Мукоко, 88)
Предупреждения
Эмре Джан 40’
Судьи
Зиберт (Германия)

«Бавария» выиграла чемпионский титул десятый раз подряд. Для кого-то это фантастическая статистика, для других — будничное событие, которое случается каждую весну. Только не похоже, что мюнхенцам приелись титулы, а золотой матч в немецком класико — особый случай. Правда, «Боруссия» мало что сделала для того, чтобы субботнюю игру запомнили надолго. Чемпион на ее фоне выглядел командой принципиально другого уровня.

Поначалу это выражалось в реализации моментов, хотя первое взятие ворот выглядело отнюдь не стопроцентным шансом. Тем более, Горецка принял нетривиально решение, при подаче углового выполнив скидку головой не к воротам, а к линии штрафной, откуда проводящий самый результативный сезон в бундеслиге Гнабри выстрелил в верхний угол. Это был 13-й гол форварда, а 14-го успеха его лишил небольшой офсайд Комана в начальной стадии атаки.

Отмена гола, впрочем, лишь завела «Баварию», которая включила фирменный прессинг и уничтожила оборону гостей. Мюллер сделал 17-й в чемпионате голевой пас, а Левандовски отправил мяч в сетку 33-й раз. Поляк — настоящий кошмар для свой бывшей команды, которой в 26 матчах он забил 27 мячей!

Только после перерыва Дортмунд завелся. Нойеру пришлось останавливать выпад Ройса, а Киммих, избежав пенальти в неоднозначной ситуации с Беллингемом, откровенно снес капитана «Боруссии» в штрафной. Однако у гостей нет инстинкта убийцы, поэтому Холанн свои моменты не использовал, а вернувшая инициативу «Бавария» не должна была ограничиваться голом Мусиалы. Первый чемпионский матч в карьере Юлиана Нагельсманна завершился на высокой ноте, только осадок от провала в Лиге чемпионов никуда не делся.

Франция: Париж вернул титул

Франция. Лига 1. 34-й тур
23 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Ланс
Голы
Месси, 68 (1:0), Жан, 88 (1:1)
ПСЖ
Навас Хакими (Ди Мария, 76) Кимпембе Серхио Рамос Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Гей (Данилу Перрейра, 81) Мбаппе Неймар Месси
Ланс
Лека Дансо Ву Гради Фофана Клаусс (Мачадо, 73) Да Кошта (Ганаго, 73) Дукуре Сотока (Саид, 82) Калимуэндо (Айдара, 61) Франковски (Жан, 82)
Предупреждения
Серхио Рамос 54’, Верратти 73’, Маркиньюс 78’, Неймар 90’  -  Дансо 9’
Удаления
Дансо 57’ (вторая ж.к)
Судьи
Делерю (Франция)

Находясь в шаге от чемпионского титула, для которого было достаточно ничьей, «ПСЖ» уходил на перерыв под свист трибун. Не оглушительный, но неприятный и не совсем справедливый. Все-таки забравшийся на седьмое место «Ланс» — крайне неприятный соперник. К чему можно было предъявить претензии, так это к реализации. Например, Неймар испортил пас пяткой в исполнении Мбаппе, а потом уже француз запустил мяч выше после классного заброса бразильца за спины защитникам.

Ничего не менялось и во втором тайме, который начался с того, что соперник на линии остановил удар Мбаппе. Даже после удаления ключевого защитника кроваво-золотых Дансо удача вернулась не сразу. Для начала Серхио Рамос отправил мяч в парижское небо. Здесь явно требовалось волшебство, а это к Месси, который исполнил то, что сотни раз делал в «Барселоне». Своей волшебной левой запустил мяч в «девятку» и сделал Париж чемпионом. Первый французский титул у Лео есть, только, переезжая во Францию, он явно мечтал о большем. А ничья в золотом матче на «Парк де Пренс» — еще одна клякса в парижском личном деле Маурисио Почеттино.

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:4. Обзор — здесь.

Статистика дня
1-м футболистом, сыгравшим за «Аякс» в голландском чемпионате в 39 лет, стал голкипер Стекеленбург.
2-м в этом веке футболистом, который в матче бундеслиги забил гол, отдал результативную передачу и поразил собственные ворота, стал защитник «Айнтрахта» Ндика.
5 южноамериканских покеров зафиксировано в АПЛ. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус составил компанию Луису Суаресу и Серхио Агуэро, который забивал не менее четырех мячей в трех матчах английского чемпионата.

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Основные источники исследования

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