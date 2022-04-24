Главные события субботы в европейском футболе .

Англия: бенефис Жезуса

В принципе, с результатом этого матча все было очевидно, и «Манчестер Сити» установил новый рекорд АПЛ. Пятнадцать побед подряд над одним соперником никто ранее не одерживал. Теперь команда Хосепа Гвардиолы может спокойно ждать воскресенья и надеяться, что «Ливерпуль» оступится в мерсисайдском дерби против «Эвертона». В любом случае «горожане» сохранят лидерство.

А главная история субботнего матча на «Этихаде» — игра Габриэла Жезуса. Накануне матча сразу несколько источников сообщили, что бразильский форвард не значится в долгосрочных планах Гвардиолы, и выставлен на продажу. Тему развила новая порция слухов о том, что с Жезусом уже провел переговоры «Арсенал», но шумиха, похоже, только вдохновила форварда. Четыре гола и результативный пас — это фантастика. Как, кстати, и феноменальное попадание Родри в дальнюю «девятку».

«Тоттенхэм» попал под прессинг вышедшего из пике «Арсенала», который терял очки с аутсайдерами, а потом с интервалом в три дня обыграл «Челси» и «МЮ». «Канониры» вернули себе четвертое место, снова превратив «шпор» в догоняющих. А «Брентфорд», который преобразился с приходом Кристиана Эриксена, не самый приятный соперник для матчей, где нужно выигрывать на заказ. Игра данную мысль лишь подтвердила.

Показательно, что Кейн отличился тем, что головой вынес мяч с линии собственных ворот. Если бы его удар «ножницами» оказался голевым, форвард стал бы абсолютным героем, только до гола не хватило считанных сантиметров, а потерянных очков может не хватить для Лиги чемпионов.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Обзор — здесь.

Италия: Миранчук на лавке, «Интер» — лидер

Алексей Миранчук в этот раз остался в запасе и со скамейки наблюдал за насыщенной игрой, в которой «Аталанта» создала массу моментов в первом тайме, но только перед уходом на перерыв Пашалич отправил в сетку отскочивший от перекладины мяч. Самым же примечательным стал оказавшийся победным гол Сапаты. Пропустивший несколько месяцев из-за травмы колумбиец демонстрирует двузначную результативность в серии А шесть сезонов подряд, не отставая по этому показателю от форварда «Лацио» Иммобиле.

Болельщики «Интера» обожают подарившего клубу победу в Лиге чемпионов Жозе Моуринью, однако последние визиты португальца на «Сан-Сиро» не приносят ему положительных эмоций. В начале февраля миланцы выбили «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии, после чего Особенный устроил разнос своим футболистам, которые, по мнению тренера, боятся топ-соперников.

Сейчас римляне были смелы и временами интересно атаковали, но единственным для Моуринью приятным моментом стал отрезок, когда поклонники «нерадзурри» пели посвященную ему песню. А вот на поле ничего хорошего для «Ромы» не происходило. Все началось с образцовой атаки, по ходу которой на острие — да еще и на непривычном левом фланге — оказался защитник Дюмфрис.

Затем Брозович выдал изумительное соло с обыгрышем защитника и ударом в «девятку», а когда десятый в сезоне голевой пас Хакану Чалханоглу завершился неотразимым ударом Лаутаро Мартинеса, почти весь второй тайм превратился в формальность.

И без того небольшие шансы «Ромы» на четвертое место тают. Зато «Интер» стал лидером как минимум до воскресного матча «Милана», который сыграет в Риме против «Лацио».

Германия: осечка Тедеско

Один из футбольных штампов — теория о том, как сложно дважды обыграть одного и того же соперника на коротком отрезке. Однако в Лейпциге она подтвердилась, и через четыре дня после выхода «быков» в финал Кубка Германии «Унион» прервал длившуюся пятнадцать матчей беспроигрышную серию команды Доменико Тедеско. В Кубке «Лейпциг» забил решающий матч в компенсированное время. Здесь уже берлинцы перевернули игру в концовке.

Самое удивительное — личность героя дня. Еще в прошлом году 31-летний нападающий Михель, у которого в этом сезоне только один гол, выступал во второй бундеслиге. Но именно он, появившись на поле на 85-й минуте, практически мгновенно сравнял счет, а потом отправил соперника в нокаут изумительным по красоте пасом пяткой. Теперь — за три тура до финиша — «Унион» отстает от «Лейпцига» на три очка. И Тедеско повезло, что его не догнал «Фрайбург», на третьей добавленной минуте упустивший победу над менхенгладбахской «Боруссией» (3:3).

Осечкой «Лейпцига» воспользовался вернувшийся на третье место «Байер», а одним из лучших в составе леверкузенцев оказался Азмун. Пропустивший последние туры экс-форвард «Зенита» забил свой первый гол в бундеслиге, перехватив неаккуратный пас голкипера и закатив мяч в пустые ворота. Кроме того, иранец еще и ассистировал Паулинью.

«Конечно, я рад своему первому голу, — сказал после игры Азмун. — Мы очень много работаем ради Лиги чемпионов. Все нацелены на то, чтобы набрать три очка. Я счастлив, что все игроки помогали сегодня друг другу. Теперь у нас есть победа, и мы сосредоточены на следующем матче».

«Бавария» выиграла чемпионский титул десятый раз подряд. Для кого-то это фантастическая статистика, для других — будничное событие, которое случается каждую весну. Только не похоже, что мюнхенцам приелись титулы, а золотой матч в немецком класико — особый случай. Правда, «Боруссия» мало что сделала для того, чтобы субботнюю игру запомнили надолго. Чемпион на ее фоне выглядел командой принципиально другого уровня.

Поначалу это выражалось в реализации моментов, хотя первое взятие ворот выглядело отнюдь не стопроцентным шансом. Тем более, Горецка принял нетривиально решение, при подаче углового выполнив скидку головой не к воротам, а к линии штрафной, откуда проводящий самый результативный сезон в бундеслиге Гнабри выстрелил в верхний угол. Это был 13-й гол форварда, а 14-го успеха его лишил небольшой офсайд Комана в начальной стадии атаки.

Отмена гола, впрочем, лишь завела «Баварию», которая включила фирменный прессинг и уничтожила оборону гостей. Мюллер сделал 17-й в чемпионате голевой пас, а Левандовски отправил мяч в сетку 33-й раз. Поляк — настоящий кошмар для свой бывшей команды, которой в 26 матчах он забил 27 мячей!

Только после перерыва Дортмунд завелся. Нойеру пришлось останавливать выпад Ройса, а Киммих, избежав пенальти в неоднозначной ситуации с Беллингемом, откровенно снес капитана «Боруссии» в штрафной. Однако у гостей нет инстинкта убийцы, поэтому Холанн свои моменты не использовал, а вернувшая инициативу «Бавария» не должна была ограничиваться голом Мусиалы. Первый чемпионский матч в карьере Юлиана Нагельсманна завершился на высокой ноте, только осадок от провала в Лиге чемпионов никуда не делся.

Франция: Париж вернул титул

Находясь в шаге от чемпионского титула, для которого было достаточно ничьей, «ПСЖ» уходил на перерыв под свист трибун. Не оглушительный, но неприятный и не совсем справедливый. Все-таки забравшийся на седьмое место «Ланс» — крайне неприятный соперник. К чему можно было предъявить претензии, так это к реализации. Например, Неймар испортил пас пяткой в исполнении Мбаппе, а потом уже француз запустил мяч выше после классного заброса бразильца за спины защитникам.

Ничего не менялось и во втором тайме, который начался с того, что соперник на линии остановил удар Мбаппе. Даже после удаления ключевого защитника кроваво-золотых Дансо удача вернулась не сразу. Для начала Серхио Рамос отправил мяч в парижское небо. Здесь явно требовалось волшебство, а это к Месси, который исполнил то, что сотни раз делал в «Барселоне». Своей волшебной левой запустил мяч в «девятку» и сделал Париж чемпионом. Первый французский титул у Лео есть, только, переезжая во Францию, он явно мечтал о большем. А ничья в золотом матче на «Парк де Пренс» — еще одна клякса в парижском личном деле Маурисио Почеттино.

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:4. Обзор — здесь.

Статистика дня

1-м футболистом, сыгравшим за «Аякс» в голландском чемпионате в 39 лет, стал голкипер Стекеленбург.

2-м в этом веке футболистом, который в матче бундеслиги забил гол, отдал результативную передачу и поразил собственные ворота, стал защитник «Айнтрахта» Ндика.

5 южноамериканских покеров зафиксировано в АПЛ. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус составил компанию Луису Суаресу и Серхио Агуэро, который забивал не менее четырех мячей в трех матчах английского чемпионата.