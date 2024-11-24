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«Челси» и «Арсенал»» почти догнали «Ман Сити», «Сельта» устроила крутой камбэк против «Барселоны», «Аталанта» первая в Италии

Андрей Кузичев
Корреспондент
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23 ноября. «Челси» обыграл «Лестер» (2:1).
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: эффект Эдегора

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
23 нояб, 15:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:2
Челси

«Челси» сохраняет позиции в первой тройке, укрепив их победой в Лестере в первом матче дня. Синие сразу взяли игру под контроль, и гол гостей был вопросом времени. Его автором стал Джексон, который поборолся перед штрафной и отправил мяч в угол после скидки Энцо Фернандеса. Аргентинец в трех последних матчах с учетом всех турниров записал на свой счет шесть результативных передач, а у Джексона — как бы его ни критиковали — уже больше голов за лондонскую команду, чем у Эрнана Креспо (21). В итоге все вопросы при активной поддержке Кукурельи сняла та же парочка. Сенегальский снайпер пробил головой с подачи испанского латеряля, а на добивание первым успел Энцо. Заработанный «лисами» пенальти на исходе добавленного арбитром времени уже ничего изменить не мог. А после победы можно было посмеяться над эпизодом, в котором Палмер бил в пустые ворота, но на пути мяча оказался его одноклубник Мадуэке.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
23 нояб, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Ноттингем Форест

У «Арсенала» постепенно возвращаются в строй травмированные. Калафьори против неуступчивого «Ноттингема» вышел в старте, Райс уже был на скамейке запасных, но главное — снова в игре вернувшийся перед международной паузой Эдегор. С норвежцем и без него у лондонцев словно две разные команды, и логично, что он стал соавтором крутого гола открывшего счет Сака. Этот игрок — самый опасных в домашних играх во всей лиге. В шести матчах на «Эмирейтс» у полузащитника четыре гола и пять результативных передач.

Когда Сака ассистировал удвоившему счет Партею, в списке лучших ассистентов «Арсенала» в АПЛ он с 43 баллами оставил позади своего главного тренера Микеля Артету. Еще одной отсылкой в славное прошлое стал гол добившего «лесников» Нванери. На таком уровне в 17 лет у красно-белых прежде забивал только Сеск Фабрегас. А в настоящем «Арсенал» по набранным очкам идет вровень с «Челси» и с отрывом лидирует по числу сухих игр в чемпионате в 2024 году (15).

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Мартин Эдегор и&nbsp;его жена Хелена Спиллинг ждут ребенка. Тайная свадьба и первенец: история любви футболиста Эдегора и известной танцовщицы Спиллинг

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
23 нояб, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:4
Тоттенхэм Хотспур

Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити» и положил конец слухам о своем будущем, однако выйти из кризиса «горожанам» пока не удалось. Больше того — они пережили форменное унижение в игре с «Тоттенхэмом», которому относительно недавно проиграли в Кубке лиги. Пять поражений подряд — что-то новое в карьере Пепа. А «шпоры» теперь самый неудобный соперник каталонца, так как больше никому его команды не проигрывали девять раз.

Да что там Пеп — в субботу прервалась рекордная в истории «горожан» беспроигрышная серия на «Этихаде». Они не уступали в родных стенах 52 матча, а тут словно преподнесли подарок отмечавшему день рождения Мэддисону, который к 20-й минуте забил дважды. В первом случае полузащитника потеряли на дальней штанге после диагонали Кулушевски. Во втором затмение нашло на Гвардиола, который от бровки отдал поперечный пас к собственной штрафной. Автор дубля передачу перехватил и забил, обыгравшись с Сон Хын Мином. Теперь «Сити» всего на одно очко опережает идущий пятым «Брайтон», а у играющего в воскресенье «Ливерпуля» есть шанс увеличить отрыв от второго места до восьми баллов.

Тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола с&nbsp;футболистами команды в&nbsp;перерыве матча с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (0:4). 23&nbsp;ноября 2024. «Сити» — мрак: 0:4 и пять (!) поражений подряд. И это после продления контракта Гвардиолы

Испания: 700 матчей Симеоне

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Алавес

Диего Симеоне — первый тренер, который провел 700 матчей во главе одного испанского клуба. Невероятная по нынешним временам цифра, хотя она, конечно, меркнет на фоне Алекса Фергюсона с его 1500 играми на скамейке «МЮ». И в день юбилея аргентинскому специалисту пришлось понервничать, так как «Атлетико» уже в дебюте получил в свои ворота курьезный пенальти за попадание мяча в руку. «Алавес» впервые в своей истории повел в счете на «Метрополитано», но все же не выдержал натиска «матрасников» в концовке. Гости тоже не избежали реализованного Гризманном пенальти, а потом свое слово сказали джокеры. Де Пауль шведкой отдал изящный пас за спины защитникам, а Серлот выстрелил в ближний угол. Есть 413-я мадридская победа Симеоне (59 процентов от общего числа игра)! А камбэки — обычное состояние «Атлетико» в этом сезоне, ведь, пропуская первой, красно-белая команда добавила в таблицу семь очков.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:2
Барселона

Игры в Виго часто складываются для «Барселоны» непросто. Вот и в этот раз на поле бушевали страсти, а капитан галисийцев Аспас в концовке первого тайма не сдержал эмоций и нарвался на желтую карточку. Поводом стали фолы защитника каталонцев Мартина, который к перерыву вполне мог наиграть на второе предупреждение. Однако судья пощадил молодого футболиста, а перевес гостям обеспечил очередной гол Рафиньи, который красиво разобрался с воспитанником сине-гранатовых Мингесой. Бразилец уже к ноябрю забил 8 мячей, что является его лучшим показателем в «Барсе», и нет сомнений, что скоро он превзойдет свое высшее достижение в Европе (11 голов в «Лидсе»).

Ханси Флик рисковать не стал и в перерыве поменял Мартина на Форта. Только не помогло ни это, ни 15-й в чемпионате гол Левандовски, которому помог отличиться Рафинья, отобравший мяч в центре у несчастного Мингесы. На удаление же наиграл Касадо, после чего «Сельте» хватило четырех минут на спасение. Отчасти хозяевам помог Кунде, зазевавшийся в элементарной ситуации и позволивший Гонсалесу обокрасть себя и сократить отставание. А потом Уго Альварес показал завидное хладнокровие. Убрал на замахе пролетевшего мимо Форта и свел болельщиков с ума спасительным голом. Отличный шанс сократить отставание до минимума для «Реала», у которого игра в запасе.

Италия: Мощь «Интера» и скука на «Сан-Сиро»

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:5
Интер

В Италии тур открылся избиением «Вероны», которая в этом сезоне постоянно пропускает на своем поле по два-три мяча. Однако «Интер» оказался более кровожадным и к перерыву громил соперника со счетом 5:0. Между тем Симоне Индзаги дал отдохнуть ряду лидеров перед Лигой чемпионов, но тут озарение снизошло даже на скромно выглядящего в миланском клубе Корреа. Это давно не тот футболист, которого тренер взял с собой из «Лацио», но в субботу аргентинец забил сам и дважды ассистировал партнерам. Да что там Корреа — два раза отличились защитники, включая де Фрая, которому на 15-й минуте пришлось экстренно менять травмировавшегося Ачерби. Это, кстати, лишь второй случай, когда нерадзурри в серии А отличились к перерыву пять раз. Прошлый раз такая скорострельность фиксировалась в 1964 году в игре с «Сампдорией».

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Ювентус

Совсем недавно «Ювентус» выдал на «Сан-Сиро» огненную ничью с «Интером» (4:4). Однако возвращение туринцев в Милан получилось максимально скучным. Очень плотно, очень осторожно, почти без шансов хотя бы на единственное взятие ворот. Так что вторая подряд безголевая ничья принципиальных соперников логична. Как и то, что по итогам дня россонери и бьянконери занимают в таблице соответственно шестое и седьмое место. Причем миланцы еще могут в воскресенье пропустить вперед «Болонью».

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 22:45. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:3
Аталанта

С кем не соскучишься, так это с «Аталантой» и голевой машиной бергамасков Ретеги. Натурализованный аргентинец забил уже в дебюте, и сейчас лидирует в чемпионатах «большой пятерки» по результативным ударам головой (4). А ближе к перерыву Эдерсону оставалось переправить мяч в ворота с выверенной передачи Руджери. «Парма», правда, и не думала сдаваться. Гол Канчельери, который красиво развернул опекуна на линии штрафной, добавил игре огня. А Джан Пьеро Гасперини настолько разнервничался, что получил очередную красную карточку. Зря волновался. Лукман вернул «Аталанте» комфортное преимущество и поднял команду на первое место. Теперь бергамаски ждут, чем в воскресенье ответят «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио». Плотность в верхней части таблицы колоссальная.

Германия: Шик разбушевался

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:2
Хайденхайм

Сохранивший место в топ-4 «Байер» устроил своим болельщиками эмоциональные качели, а оборона чемпиона поначалу напоминала проходной двор. Особенно в эпизоде, когда проход по центру удался Хонсаку. Тот словно миновал ряд тренировочных стоек. А первый гол «Хайденхайма» стал следствием глупой потери Инкапье. Но стоило леверкузенцам раскатать оборону гостей и вывести на удар Паласиоса, соперник развалился. 0:2 превратились в 2:2 за две неполных минуты, после чего остановить команду Хаби Алонсо было невозможно. Самым же неудержимым оказался Шик, который в какой-то момент приуныл в тени Бонифейса. Однако в субботу чеха посетило вдохновение, и он оформил свой третий хет-трик в составе «Байера» — больше только у клубной легенды Ульфа Кирстена (7). А эффектную точку поставил дальним ударом в верхний угол Джака.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:0
Фрайбург

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
4:3
РБ Лейпциг

«Боруссия» верна себе. В гостях желто-черные могут проиграть в бундеслиге кому угодно, но в Дортмунде они совершенны. Сосед по таблице? Не проблема! Пас Бенсебаини в касание, и выскочивший к воротам Байер быстро открыл счет. Преимущество, правда, удалось отстоять только благодаря удаче, когда в одной атаке сложнейший удар остановил Кобель, первое добивание пришлось в перекладину, а второе остановила голова защитника «шмелей».

На перерыв «Боруссия» ушла с двойным перевесом благодаря дальнему удару Нмечи, после чего «Фрайбург» остался в меньшинстве и был безжалостно разгромлен. Если считать все турниры, у Дортмунда 11 подряд побед на своем поле. Через неделю станет ясно: продолжит ли команда Нури Шахина погоню за рекордом 1994 года (14 побед)? Магию «Сигнал Идуна Парк» в немецком класико попробует развеять «Бавария».

Пока же «Боруссия» поднялась на пятое место и всего на два балла отстает от затормозившего «Лейпцига». «Быки» трижды выходили вперед в гостях у «Хоффенхайма», однако провалились в концовке. Сначала поплыли после попадания Гложека в дальний угол, а на волне успеха «деревенские» вырвали победу после подачи Стаха на голову Бруна-Ларсена.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 20:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:0
Вердер

На второе место поднялся закрывавший субботнюю программу «Айнтрахт». Лучший снайпер «орлов» Мармуш, несмотря на несколько запоминающихся моментов, в этот раз не забил. Зато отличился Гетце, которому выдал пас под удар зацепившийся за мяч в центре штрафной Экитике. Это пятая подряд победа команды Дино Топпмеллера с учетом всех турниров.

Франция: Грозный гость

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 нояб, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:3
Марсель

«Марсель» не позволил «Монако» уйти в отрыв и победой в Лансе гарантировал себе сохранение третьего места, независимо от воскресной игры «Лилля». Отстающие от второго места на три очка провансальцы в этом сезоне особенно хороши на чужих полях, впервые в своей истории одержав шесть побед в семи играх за пределами Марселя со старта сезона. Но при этом «Велодром», на котором в следующий уик-энд сыграет «Монако» Александра Головина, не пугает гостей. Будь иначе, Роберто Де Дзерби побил бы клубные рекорды XXI века. Только из-за домашних осечек «Марсель» после 12 туров набрал 23 очка, что хуже, чем было у Марсело Бьельсы (28) и Хорхе Сампаоли (24). Возвращаясь же к субботней игре, стоит отметить два голевых паса-близнеца от форварда Мопе в быстрых атаках и финальный аккорд в виде результативного штрафного Хейбьерга.

Статистика дня

1-м футболистом, набравшим 50 результативных баллов в домашних матчах «Астон Виллы» в АПЛ, стала нападающий Уоткинс (35+15).

1-й командой, которая после 12 туров турецкого чемпионата одержала 11 побед и набрала 34 очка, стал «Галатасарай».

2-м после Сольдадо футболистом, который в XXI веке оформил в ла лиге хет-трик и в той же игре поразил собственные ворота, стал нападающий «Валенсии» Уго Дуро. Интересно, что в 2011 году Сольдадо тоже играл за «летучих мышей», а игра проходила на стадионе «Месталья».

2-м после Салаха футболистом, который набрал двузначное число результативных баллов в играх с «Ман Сити» в эпоху Гвардиолы, стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

18 минут потребовалось вингеру «Бенфики» Ди Марии, чтобы оформить хет-трик в кубковой игре с «Эштрелой"(7:0). Это самый быстрый «трюк со шляпой» лиссабонских игроков с 1962 года, а один из мячей аргентинец забил ударом через себя.

Диего Симеоне
Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Сельта
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
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