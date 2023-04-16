Эмери — тренер года в АПЛ, Месси и Мбаппе уничтожили главного конкурента, «Баварии» помогла безумная осечка Дортмунда

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Холанн забивает, «Челси» тонет

Тур начался с игры, которая обладала не самой громкой для массового зрителя афишей, но, по сути, была главным матчем выходных. С одной стороны «Ньюкасл» с его амбициями. С другой — «Астон Вилла», которую Унаи Эмери преобразил настолько, что с момента переезда испанца в Бирмингем его команда по набранным очкам уступает только «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

Голом Джейкоба Рэмси хозяева подтвердили, что их достижения не случайны. Рэмси, к слову, к перерыву создал столько же моментов (3), сколько вся команда «сорок». В принципе, «Вилла» не раз могла увеличить свое преимущество, как в эпизоде, когда Поуп ногами отбил удар разобравшегося с обороной гостей Уоткинса. Однако следующий шанс форвард не упустил, а в концовке добил соперника, записав на свой счет уже 11 мячей в последних двенадцати турах.

Это показатели с начала календарного года. За данный период Уоткинс является лучшим снайпером АПЛ и лидирует по результативным баллам (14). В целом же у выигравшей пятый раз подряд «Астон Виллы» в 2023-м нет равных по набранным очкам (32) и «сухим» матчам (8). Эффект Эмери невероятен, а «Ньюкасл», впервые в этом чемпионате пропустив три мяча, дал шанс конкурентам в борьбе за место в четверке.

Правда, «Тоттенхэм» подарком не воспользовался, сенсационно проиграв дома «Борнмуту». Учитывая, что «шпоры» провели больше матчей, чем «МЮ» с «Ньюкаслом», они выглядят аутсайдером среди претендентов на попадание в Лигу чемпионов. В субботу кошмаром для лондонцев стал Соланке, к голу добавивший две результативные передачи. Вторая из них — на эффектно разобравшегося с защитником Уаттара — случилась, когда на секундомере горели цифры 94:11. Для «Борнмута» это самый поздний победный гол за все время их выступлений в АПЛ.

Падение «Челси» продолжается, а работа Фрэнка Лэмпарда все больше напоминает сравнения с крыловским «Квартетом». Тренер варьирует состав музыкантов и схемы, а результат не меняется. Против славящегося поставленной игрой «Брайтона» не помог даже гол открывшего счет Галлахера. «Чайки» взяли свое, а потрясающий дальний удар Энсисо принес первую в истории гостевую победу над синими. Она абсолютно логична, а соотношение ударов в пользу гостей (26-8) и попаданиям в створ (10-2) унизительно для хозяев «Стэмфорд Бридж».

Победная серия «Манчестер Сити» с учетом всех турниров достигла десяти матчей. А с тех пор как «горожане» в Лиге чемпионов уничтожили оборону «Лейпцига» (7:0), они на протяжении шести игр не забивают меньше трех мячей. Против «Лестера», которому особо не помогла отставка Брендана Роджерса, эта норма была выполнена к середине первого тайма.

Два мяча на счету Холанна, который довел число голов до 32-х. Еще два точных удара, и норвежец повторит достижения рекордсменов турнира — Энди Коула и Алана Ширера. Важное уточнение: два легендарных форварда отличились по 34 раза, когда в турнире было 22 команды и, соответственно, 42 матча. Холанн же сейчас повторил максимальный результат для чемпионатов с 38 турами.

Испания: братская дуэль в пользу Начо

Субботняя программа матчей в ла лиге до игры «Реала» превратилась в смотр претендентов на четвертое место, и первым на поле вышел «Вильярреал», неделю назад выигравший на «Сантьяго Бернабеу». Но, кажется, «подводники» оставили там почти все эмоции, а остатки ушли на скандал вокруг удара, который мадридец Вальверде нанес после матча Баэне. Он, кстати, в субботу был в стартовом составе, но тон задавали марокканские легионеры сражающегося за выживание «Вальядолида». 0:2 к 14-й минуте стали серьезной заявкой на победу. Ответить на это команда Кике Сетьена смогла лишь одним точным ударом, и ее шансы приблизиться к «Реал Сосьедад» тают на глазах.

Но они не падают до нуля, так как команда из Сан-Себастьяна сейчас нестабильна. В последнее время она чередует домашние победы в гостевыми поражениями, и субботнее баскское дерби в Бильбао не нарушило данную тенденцию. Все благодаря дублю Иньяки Уильямса, чего игрокам «Атлетика» в играх с принципиальным соперником не удавалось на протяжении одиннадцати лет. Команда Эрнесто Вальверде приблизилась к еврокубковой шестерке на дистанцию двух очков.

Впрочем, эта отрыв снова вырос до пяти баллов после уверенной победы «Бетиса» над увязшим в зоне вылета «Эспаньолом». Возглавивший гостей Луис Гарсия пока не может исправить ситуацию и, дважды проиграв после своего назначения, приложил руку к тому, что серия поражений каталонцев достигла шести матчей. Что до команды Мануэль Пеллегрини, то она поднялась на пятое место, оставив за спиной «Вильярреал». До четвертого места — три очка, и уже через тур «Бетис» сойдется лицом к лицу с «Реал Сосьедад».

Первый тайм превратился в бенефис голкипера «Кадиса» Хиля. Он творил настоящие чудеса и заслужил удачу в эпизоде, когда успевший на добивание Бензема с нескольких метров попал в перекладину. После перерыва последовало продолжение, и это было настоящее безумие.

Проводивший 100-й матч в ла лиге Родриго не мог переиграть Хиля, выскочив один на один, и не замыкал пас Вальверде на пустой угол. На пути удара Бензема оказывалась штанга... В итоге, устав смотреть на бессилие своих форвардов, защитник Начо пальнул из-за штрафной, а помешать ему не успел вышедший на замену родной брать Алекс.

Остальное было делом техники, которой в избытке у аккуратно пустившего мяч под дальнюю штангу Асенсио. У хавбека уже 10 голов и, не являясь твердым игроком основы, он забивает или ассистирует партнерам в среднем каждые 88 минут. Именно поэтому Карло Анчелотти говорит, что ему нужен этот игрок, и рассчитывает, что Асенсио продлит контракт с «Реалом».

Италия: Пиоли пошел на жертву

Стефано Пиоли четко обозначил приоритеты, в преддверии ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Наполи» поменяв в Болонье всех полевых игроков. Фактически «Милан» играл вторым составом, и, возможно, этим можно объяснить пропущенный на 33-й секунде гол.

На него, впрочем, ближе к перерыву ответил потрясающим дальним ударом Побега. Большего добиться не удалось, так что риск «россонери» оказался оправданным лишь отчасти. Данный результат оказался в пользу конкурентов, а стоила ли овчинка выделки — покажет матч в Неаполе.

Лучано Спаллетти при выборе состава оказался не столь радикален, хотя с имеющейся у «Наполи» форой казалось логичным дать отдохнуть большей части лидеров. Это, естественно, не касалось Ким Мин Джэ и Замбо Ангиссы, которые дисквалифицированы в еврокубках. Но Кварацхелия с Зелиньски начали игру на скамейке, а главное — рядом с ними располагался залечивший травму Осимхен. Нигериец хоть и не забил после выхода на замену, все равно показал, как меняется с ним игра неаполитанцев — чего стоит попадание в перекладину на последних минутах. А голы будут нужны через несколько дней — против «Милана».

Еще один участник Лиги чемпионов тоже устроил мощную ротацию состава, и в атаке у «Интера» с первых минут вышел совсем уж непривычный в последнее время дуэт в лице Лукаку и Корреа. Однако списывать неудачный результат только на это неправильно. У «нерадзурри» было более чем достаточно моментов для взятия ворот, но они впервые в истории проиграли три подряд домашних матча, не забив ни одного мяча. Неудивительно, что с такими результатами команда Симоне Индзаги занимает всего лишь пятое место. А «Монце», которая осчастливила Адриано Галлиани, хватило углового и удара головой в исполнении защитника Кальдиролы.

Германия: сотня Вернера

После 0:3 от «Манчестер Сити» чемпионы Германии довольствовались домашней ничьей с «Хоффенхаймом». И слабое утешение, что они за первые таймы забили уже 52 мяча, повторив собственный рекорд турнира двухлетней давности. Да, в концовке «Бавария» буквально висела на воротах соперника, но нельзя было сказать, что она наиграла на победу. Напротив, очень показательным было то, как фанаты реагировали на сообщения о том, как проходит игра «Боруссии».

Дортмунд не то что мог — обязан был возвращать себе лидерство, потому что в субботу все было в пользу «Боруссии». Сначала в ее составе зажег Мален, который ассистировал Аллеру, раскачав защитников финтами на правом фланге, а затем забил и сам. К преимуществу в два мяча бонусом добавилось удаление получившего к 39-й минуте два предупреждения Мавропаноса. Что еще нужно против команды, которая балансирует между зонами стыков и прямого вылета?

Однако «Штутгарт» не сломался, отыграв два мяча. Но самое невероятное произошло в компенсированное время. «Боруссия», казалось, додавила хозяев благодаря голу Рейны.

После такого обычно не поднимаются, однако «швабы» спаслись на седьмой добавленной минуте. Что это было и чем это объяснить? Наверное, отсутствием чемпионского характера, без которого сбросить с трона даже захромавшую «Баварию» невозможно.

Кто сыграл именно так, как ждали, так это «Лейпциг». Да, пропустил быстрый гол, но ответ получился сокрушающим. Да еще и историческим, так как оформивший дубль за две минуты Вернер довел число голов в турнире до 100. Для этого снайперу «быков» хватило 224 матчей, а хозяева по итогам тура сохранят место в четверке.

«Фрайбургу» команду Марко Розе точно не догнать. Что до «Униона», то он может вернуться на третье место, если наберет очки в домашней игре с «Бохумом».

Франция: идеальная связка

Фактически в субботу на «Парк де Пренс» решалась судьба чемпионской интриги. И все это на фоне скандала вокруг тренера парижан Кристофа Гальтье, который возмущен обвинениях в расизме и неуважении к мусульманам. Теперь он будет судиться с бывшим спортивным директором «Ниццы» Фурнье и запустившими историю журналистами RMC Sport, к которым, кстати, ранее подал иск главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Параллельно свое расследование начала прокуратура, но все, кто работал прежде с Гальтье, поддерживают специалиста.

Когда же дело дошло до игры, в сети зашкаливало количество шуток о том, что как только тренер оказывается под угрозой увольнения, «ПСЖ» выдает идеальный футбол. А тут еще «Ланс» облегчил чемпиону задачу, оставшись в меньшинстве на 19-й минуте. Что интересно, в раздевалку досрочно отправили Самеда, который в этом сезоне лидирует в лиге 1 по количеству фолов (69).

После этого хозяева до перерыва похоронили интригу как в конкретной игре, так и в борьбе за титул. Начало разгрому кроваво-золотых положил Мбаппе, в четвертый раз преодолевший отметку в 20 голов в одном чемпионате. А какую красоту сотворил Килиан на пару с Месси! Аргентинец дотащил мяч до штрафной и забил, получив пас пяткой от французского одноклубника. Это уже 23-я в сезоне голевая комбинация, в которой Месси и Мбаппе ассистируют друг другу.

Статистика дня

2 года игроки «Порту» не промахивались с пенальти в домашних матчах чемпионата Португалии.

4 раза с момента дебюта в высшем дивизионе Бельгии в сезоне-1994/95 «Остенде» вылетает во вторую лигу. Ни одна команда за это время не делала это столь часто.

9 мячей в трех играх после назначения Роя Ходжсона забил «Кристал Пэлас».

14 пенальти исполнил в этом сезоне лидирующий по данному показателю в турецкой лиге «Фенербахче».

20 поражений — худший результат «Гронингена» в одном голландском чемпионате. Так плохо один из аутсайдеров не играл с 1974 года.

72 очка набрал «ПСЖ» после 31 тура. Прежде такие показатели всегда гарантровали парижанам титул.