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Сегодня, 00:50

Эмери — тренер года в АПЛ, Месси и Мбаппе уничтожили главного конкурента, «Баварии» помогла безумная осечка Дортмунда

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Холанн забивает, «Челси» тонет

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
15 апр, 14:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:0
Ньюкасл Юнайтед

Тур начался с игры, которая обладала не самой громкой для массового зрителя афишей, но, по сути, была главным матчем выходных. С одной стороны «Ньюкасл» с его амбициями. С другой — «Астон Вилла», которую Унаи Эмери преобразил настолько, что с момента переезда испанца в Бирмингем его команда по набранным очкам уступает только «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

Голом Джейкоба Рэмси хозяева подтвердили, что их достижения не случайны. Рэмси, к слову, к перерыву создал столько же моментов (3), сколько вся команда «сорок». В принципе, «Вилла» не раз могла увеличить свое преимущество, как в эпизоде, когда Поуп ногами отбил удар разобравшегося с обороной гостей Уоткинса. Однако следующий шанс форвард не упустил, а в концовке добил соперника, записав на свой счет уже 11 мячей в последних двенадцати турах.

Это показатели с начала календарного года. За данный период Уоткинс является лучшим снайпером АПЛ и лидирует по результативным баллам (14). В целом же у выигравшей пятый раз подряд «Астон Виллы» в 2023-м нет равных по набранным очкам (32) и «сухим» матчам (8). Эффект Эмери невероятен, а «Ньюкасл», впервые в этом чемпионате пропустив три мяча, дал шанс конкурентам в борьбе за место в четверке.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
15 апр, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Борнмут

Правда, «Тоттенхэм» подарком не воспользовался, сенсационно проиграв дома «Борнмуту». Учитывая, что «шпоры» провели больше матчей, чем «МЮ» с «Ньюкаслом», они выглядят аутсайдером среди претендентов на попадание в Лигу чемпионов. В субботу кошмаром для лондонцев стал Соланке, к голу добавивший две результативные передачи. Вторая из них — на эффектно разобравшегося с защитником Уаттара — случилась, когда на секундомере горели цифры 94:11. Для «Борнмута» это самый поздний победный гол за все время их выступлений в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
15 апр, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:2
Брайтон

Падение «Челси» продолжается, а работа Фрэнка Лэмпарда все больше напоминает сравнения с крыловским «Квартетом». Тренер варьирует состав музыкантов и схемы, а результат не меняется. Против славящегося поставленной игрой «Брайтона» не помог даже гол открывшего счет Галлахера. «Чайки» взяли свое, а потрясающий дальний удар Энсисо принес первую в истории гостевую победу над синими. Она абсолютно логична, а соотношение ударов в пользу гостей (26-8) и попаданиям в створ (10-2) унизительно для хозяев «Стэмфорд Бридж».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
15 апр, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Лестер

Победная серия «Манчестер Сити» с учетом всех турниров достигла десяти матчей. А с тех пор как «горожане» в Лиге чемпионов уничтожили оборону «Лейпцига» (7:0), они на протяжении шести игр не забивают меньше трех мячей. Против «Лестера», которому особо не помогла отставка Брендана Роджерса, эта норма была выполнена к середине первого тайма.

Два мяча на счету Холанна, который довел число голов до 32-х. Еще два точных удара, и норвежец повторит достижения рекордсменов турнира — Энди Коула и Алана Ширера. Важное уточнение: два легендарных форварда отличились по 34 раза, когда в турнире было 22 команды и, соответственно, 42 матча. Холанн же сейчас повторил максимальный результат для чемпионатов с 38 турами.

Испания: братская дуэль в пользу Начо

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 15:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
1:2
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 19:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
3:1
Эспаньол

Субботняя программа матчей в ла лиге до игры «Реала» превратилась в смотр претендентов на четвертое место, и первым на поле вышел «Вильярреал», неделю назад выигравший на «Сантьяго Бернабеу». Но, кажется, «подводники» оставили там почти все эмоции, а остатки ушли на скандал вокруг удара, который мадридец Вальверде нанес после матча Баэне. Он, кстати, в субботу был в стартовом составе, но тон задавали марокканские легионеры сражающегося за выживание «Вальядолида». 0:2 к 14-й минуте стали серьезной заявкой на победу. Ответить на это команда Кике Сетьена смогла лишь одним точным ударом, и ее шансы приблизиться к «Реал Сосьедад» тают на глазах.

Но они не падают до нуля, так как команда из Сан-Себастьяна сейчас нестабильна. В последнее время она чередует домашние победы в гостевыми поражениями, и субботнее баскское дерби в Бильбао не нарушило данную тенденцию. Все благодаря дублю Иньяки Уильямса, чего игрокам «Атлетика» в играх с принципиальным соперником не удавалось на протяжении одиннадцати лет. Команда Эрнесто Вальверде приблизилась к еврокубковой шестерке на дистанцию двух очков.

Впрочем, эта отрыв снова вырос до пяти баллов после уверенной победы «Бетиса» над увязшим в зоне вылета «Эспаньолом». Возглавивший гостей Луис Гарсия пока не может исправить ситуацию и, дважды проиграв после своего назначения, приложил руку к тому, что серия поражений каталонцев достигла шести матчей. Что до команды Мануэль Пеллегрини, то она поднялась на пятое место, оставив за спиной «Вильярреал». До четвертого места — три очка, и уже через тур «Бетис» сойдется лицом к лицу с «Реал Сосьедад».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:2
Реал

Первый тайм превратился в бенефис голкипера «Кадиса» Хиля. Он творил настоящие чудеса и заслужил удачу в эпизоде, когда успевший на добивание Бензема с нескольких метров попал в перекладину. После перерыва последовало продолжение, и это было настоящее безумие.

Проводивший 100-й матч в ла лиге Родриго не мог переиграть Хиля, выскочив один на один, и не замыкал пас Вальверде на пустой угол. На пути удара Бензема оказывалась штанга... В итоге, устав смотреть на бессилие своих форвардов, защитник Начо пальнул из-за штрафной, а помешать ему не успел вышедший на замену родной брать Алекс.

Остальное было делом техники, которой в избытке у аккуратно пустившего мяч под дальнюю штангу Асенсио. У хавбека уже 10 голов и, не являясь твердым игроком основы, он забивает или ассистирует партнерам в среднем каждые 88 минут. Именно поэтому Карло Анчелотти говорит, что ему нужен этот игрок, и рассчитывает, что Асенсио продлит контракт с «Реалом».

Италия: Пиоли пошел на жертву

Италия. Серия А. 30-й тур
15 апр, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Милан

Стефано Пиоли четко обозначил приоритеты, в преддверии ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Наполи» поменяв в Болонье всех полевых игроков. Фактически «Милан» играл вторым составом, и, возможно, этим можно объяснить пропущенный на 33-й секунде гол.

На него, впрочем, ближе к перерыву ответил потрясающим дальним ударом Побега. Большего добиться не удалось, так что риск «россонери» оказался оправданным лишь отчасти. Данный результат оказался в пользу конкурентов, а стоила ли овчинка выделки — покажет матч в Неаполе.

Италия. Серия А. 30-й тур
15 апр, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Верона

Лучано Спаллетти при выборе состава оказался не столь радикален, хотя с имеющейся у «Наполи» форой казалось логичным дать отдохнуть большей части лидеров. Это, естественно, не касалось Ким Мин Джэ и Замбо Ангиссы, которые дисквалифицированы в еврокубках. Но Кварацхелия с Зелиньски начали игру на скамейке, а главное — рядом с ними располагался залечивший травму Осимхен. Нигериец хоть и не забил после выхода на замену, все равно показал, как меняется с ним игра неаполитанцев — чего стоит попадание в перекладину на последних минутах. А голы будут нужны через несколько дней — против «Милана».

Италия. Серия А. 30-й тур
15 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Монца

Еще один участник Лиги чемпионов тоже устроил мощную ротацию состава, и в атаке у «Интера» с первых минут вышел совсем уж непривычный в последнее время дуэт в лице Лукаку и Корреа. Однако списывать неудачный результат только на это неправильно. У «нерадзурри» было более чем достаточно моментов для взятия ворот, но они впервые в истории проиграли три подряд домашних матча, не забив ни одного мяча. Неудивительно, что с такими результатами команда Симоне Индзаги занимает всего лишь пятое место. А «Монце», которая осчастливила Адриано Галлиани, хватило углового и удара головой в исполнении защитника Кальдиролы.

Германия: сотня Вернера

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
15 апр, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Хоффенхайм

После 0:3 от «Манчестер Сити» чемпионы Германии довольствовались домашней ничьей с «Хоффенхаймом». И слабое утешение, что они за первые таймы забили уже 52 мяча, повторив собственный рекорд турнира двухлетней давности. Да, в концовке «Бавария» буквально висела на воротах соперника, но нельзя было сказать, что она наиграла на победу. Напротив, очень показательным было то, как фанаты реагировали на сообщения о том, как проходит игра «Боруссии».

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
15 апр, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
3:3
Боруссия Д

Дортмунд не то что мог — обязан был возвращать себе лидерство, потому что в субботу все было в пользу «Боруссии». Сначала в ее составе зажег Мален, который ассистировал Аллеру, раскачав защитников финтами на правом фланге, а затем забил и сам. К преимуществу в два мяча бонусом добавилось удаление получившего к 39-й минуте два предупреждения Мавропаноса. Что еще нужно против команды, которая балансирует между зонами стыков и прямого вылета?

Однако «Штутгарт» не сломался, отыграв два мяча. Но самое невероятное произошло в компенсированное время. «Боруссия», казалось, додавила хозяев благодаря голу Рейны.

После такого обычно не поднимаются, однако «швабы» спаслись на седьмой добавленной минуте. Что это было и чем это объяснить? Наверное, отсутствием чемпионского характера, без которого сбросить с трона даже захромавшую «Баварию» невозможно.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
15 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:2
Аугсбург

Кто сыграл именно так, как ждали, так это «Лейпциг». Да, пропустил быстрый гол, но ответ получился сокрушающим. Да еще и историческим, так как оформивший дубль за две минуты Вернер довел число голов в турнире до 100. Для этого снайперу «быков» хватило 224 матчей, а хозяева по итогам тура сохранят место в четверке.

«Фрайбургу» команду Марко Розе точно не догнать. Что до «Униона», то он может вернуться на третье место, если наберет очки в домашней игре с «Бохумом».

Франция: идеальная связка

Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ланс

Фактически в субботу на «Парк де Пренс» решалась судьба чемпионской интриги. И все это на фоне скандала вокруг тренера парижан Кристофа Гальтье, который возмущен обвинениях в расизме и неуважении к мусульманам. Теперь он будет судиться с бывшим спортивным директором «Ниццы» Фурнье и запустившими историю журналистами RMC Sport, к которым, кстати, ранее подал иск главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Параллельно свое расследование начала прокуратура, но все, кто работал прежде с Гальтье, поддерживают специалиста.

Когда же дело дошло до игры, в сети зашкаливало количество шуток о том, что как только тренер оказывается под угрозой увольнения, «ПСЖ» выдает идеальный футбол. А тут еще «Ланс» облегчил чемпиону задачу, оставшись в меньшинстве на 19-й минуте. Что интересно, в раздевалку досрочно отправили Самеда, который в этом сезоне лидирует в лиге 1 по количеству фолов (69).

После этого хозяева до перерыва похоронили интригу как в конкретной игре, так и в борьбе за титул. Начало разгрому кроваво-золотых положил Мбаппе, в четвертый раз преодолевший отметку в 20 голов в одном чемпионате. А какую красоту сотворил Килиан на пару с Месси! Аргентинец дотащил мяч до штрафной и забил, получив пас пяткой от французского одноклубника. Это уже 23-я в сезоне голевая комбинация, в которой Месси и Мбаппе ассистируют друг другу.

Статистика дня

2 года игроки «Порту» не промахивались с пенальти в домашних матчах чемпионата Португалии.

4 раза с момента дебюта в высшем дивизионе Бельгии в сезоне-1994/95 «Остенде» вылетает во вторую лигу. Ни одна команда за это время не делала это столь часто.

9 мячей в трех играх после назначения Роя Ходжсона забил «Кристал Пэлас».

14 пенальти исполнил в этом сезоне лидирующий по данному показателю в турецкой лиге «Фенербахче».

20 поражений — худший результат «Гронингена» в одном голландском чемпионате. Так плохо один из аутсайдеров не играл с 1974 года.

72 очка набрал «ПСЖ» после 31 тура. Прежде такие показатели всегда гарантровали парижанам титул.

ФК Астон Вилла
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бавария
ФК Бетис
ФК Борнмут
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кадис
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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