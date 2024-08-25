«Арсенал» и «Ман Сити» идут без потерь, «Барселона» дожала «Атлетик», «Милан» проваливает старт

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: новый рекорд Холанна

Вернувшемуся в АПЛ «Ипсвичу», мягко говоря, не повезло с календарем. Начинать пришлось дома с «Ливерпулем» (0:2), а в субботу «трактористы» разбудили зверя своим быстрым голом. В ответ чемпион разорвал оборону выходцев из чемпионшипа тремя голами за четыре минуты! Причем особо усердствовал даже не Холанн, а Савио. Бразилец сначала заработал пенальти, а затем обокрал вратаря и организовал гол Де Брейне. На лице сидевшего на скамейке Гюндогана читалось, что покинувший «Барселону» хавбек снова в родной стихии.

И это еще до перерыва с интервалом в пару минут в перекладину попали Льюис и опять же Де Брейне. А ложкой дегтя для Хосепа Гвардиолы стала травма Ковачича, которого заменил не ожидавшийся всеми Гюндоган, а Стоунс. Немца же «Этихад» встретил овацией на 70-й минуте, и уже с ним Холанн дальним ударом довел дело до хет-трика. Эрлинг не щадит никого — он забил всем 23 командам, с которыми встречался после переезда в Англию. А еще он всего за 68 матчей оформил семь «трюков со шляпой», побив очередной рекорд Алана Ширера (119 игр).

«Ириски» на старте сезона безнадежны. Или так хорош «Брайтон» (в прошлом туре) и «Тоттенхэм» в эти выходные. Гол открывшего счет Биссума — это какая-то «Барса» времен Пепа. Ну не могут команды Ангелоса Постекоглу быть скучными и невзрачными! У этого тренера центральный защитник ван ден Вен может подхватить мяч перед своей штрафной, дотащить его до чужой и вывести на второй в матче результативный удар Сон Хын Мина. На этом фоне гол Ромеро после подачи углового смотрится даже как-то банально, но именно удар аргентинца головой сделал счет крупным.

Главный матч тура заставил прилично напрячься «Арсенал». О том, какая нагрузка выпала на оборону «канониров», говорят показатели Салиба. Прежде французский защитник никогда не набирал в АПЛ три и более фолов за тайм. А один из самых ярких моментов вечера в Бирмингеме — спасение гостей от казавшегося неминуемым гола. Для начала мяч после рикошета полетел за шиворот Райе и попал в перекладину. Далее — за ним рыбкой нырнул успевший на добивание Уоткинс. Как испанский голкипер успел подняться на ноги и остановил удар лучшего снайпера «Астон Виллы» — загадка дня.

А потом сработало старое футбольное правило. После передачи Сака от линии поля мяч от соперника отлетел точно на ногу Троссару, и удар бельгийца в противоход вратарю отразить было нереально даже такому волшебнику, как Эмилиано Мартинес. Тоже самое касается и гола Парти, которому ассистировал опять же Сака. Ганский полузащитник сейчас в таком порядке, что Микелю Мерино в случае его трансфера из «Реал Сосьедад» придется постараться, чтобы попасть в состав. В устоявшейся команде Микеля Артеты это нелегко и пока ограничивающемуся выходами на замену Калафьори.

Игроки «Барселоны» радуются голу в ворота «Атлетика». Фото Reuters

Испания: Левандовски стал прежним с приходом Флика

Нико Уильямс, который отказался переходить в «Барселону» после уговоров брата Иньяки, в субботу слышал в свой адрес свист при каждом контакте с мячом. В общем, одному герою Евро-2024 доставалось на орехи, а другому — овации. Ямаль их заслужил, продвинувшись вдоль линии штрафной и закрутив мяч в угол.

Далее начались качели, причем в центре внимания дважды оказался Левандовски. В первом случае поляк обязан был выкатывать мяч партнеру, но решил бить с острого угла и попал в штангу. Во втором форвард безосновательно рассчитывал на пенальти. Впрочем, даже если бы фол имел место, каталонцам это ничего бы не дало. Дело в том, что атаке хозяев предшествовал спорный эпизод у ворот Тер Штегена. Арбитр криминала не увидел, но ВАР пригласил его к монитору, где фол Кубарси на Беренгере был показан во всей красе.

К 11-метровой отметке отправился Сансет, и во второй половине все началось заново. Только у Левандовски, что называется, не шло. Удар головой с нескольких метров — штанга. Еще один — в падении после подачи Рафиньи при полном отсутствии сопротивления — невероятный сейв отставившего руку Падильи. Но все-таки в беззащитный угол повернувший удачу к себе лицом Левандовски попал. И этот гол стал победным. При Ханси Флике снайпер вышел на график времен «Баварии» и забил в первых двух турах три мяча.

Рафаэл Леау («Милан»). Фото Reuters

Италия: серия Чалханоглу

«Милан» не изменил себе в том плане, что — как и в первом туре — сам придумал проблемы. Точнее, их в первой же атаке организовала «Парма». Хозяевам хватило в общем-то рядовой комбинации с выводом на удар отличившегося в обоих матчах после возвращения в серию А Мана. Ответный гол уже привыкших догонять россонери — заслуга Рафаэла Леау. Португалец красиво раскачал защитника на бровке, обыгрался с Эрнандесом и выкатил мяч Пулишичу уже на пустые ворота.

Впрочем, эта красота не избавила команду Паулу Фонсеки от проблем в обороне. А втором гол «Пармы» — очень похож на первый Снова классный пас слева с выводом партнера на убойную позицию. Во втором случае Чансельери помог отличиться бывший нападающий «Ростова» Альмквист. Интересно, в «Милане» еще не пожалели о решении расстаться со Стефано Пиоли? Без него у команды худший старт за тринадцать лет — одно очко в двух турах.

Фланговые защитники в схемах Симоне Индзаги играют исключительно важные роли. Вот и против «Лечче» быстрый гол организовали два латераля. Голевой пас, конечно, записали на поборовшегося перед воротами иранского новобранца Тареми, но главным элементом все же стала подача Димарко, а Дармиан уже нанес на картину последний штрих. В целом же можно сказать, что «Интер» пока только набирает обороты, и выиграл в рабочем ритме. А второй гол примечателен тем, что Хакан Чалханоглу продлил свою серию реализованных в итальянском чемпионате пенальти до 17. У турка пока ни одной осечки.

Игровой эпизод матча «Лейпциг» — «Бохум». Фото Reuters

Германия: дортмундский рекорд

Вице-чемпионы из «Штутгарта» начали новый сезон с поражения. Впечатлившие в Суперкубке Германии швабы стартовали бодро, и новичок Демирович огорчил бывших одноклубников уже на 2-й минуте. Однако «Фрайбург» быстро пришел в себя и добился довольно уверенной победы. Как оказывается, эта команда может жить без Кристиана Штрайха. Начав с команды U-19, этот специалист отработал в главной команде двенадцать с половиной лет. Интересно, сколько у руля «Фрайбурга» пробудет 39-летний Юлиан Шустер, который отыграл в команде десять лет, а по окончании карьеры работал с юношескими командами и в последнее время помогал Штрайху? К новой работе он готовился с марта, когда босс решил не продлевать контракт, и руководство поставило на преемственность.

В свою очередь финишировавший весной четвертым «Лейпциг» стартовал с победы и продолжает выполнять свою миссию по выводу на новый уровень талантливых игроков. В прошлом сезоне в составе «быков» ярче, чем прежде в «Лансе», заиграл Опенда. Сейчас с места в карьер включил максимальные обороты норвежец Нуса. Экс-вингер «Брюгге» уже вошел в историю клуба, как первый футболист, забивший в дебютных играх как в чемпионате, так и в Кубке Германии.

«Боруссия» верна себе и обновила клубный рекорд — «шмели» стартовали с победы в десятом чемпионате подряд. То есть, данная серия стартовала еще в то время, когда новый главный тренер дортмундцев Нури Шахин сам выходил на поле «Сигнал Идуна Парк» в желто-черной футболке. Ключевым в субботу оказалось как раз решение 35-летнего специалиста выпустить на замену Байно-Гиттенса. Тринадцати минут англичанину хватило, чтобы слева от ворот закрутить голову защитнику серией финтов и отправить мяч под перекладину. А уже в компенсированное время, когда «Айнтрахт» помчался спасать игру, Гиттенс поставил в игре точку, убежав к воротам со своей половины поля.

Футболисты «Монако» празднуют гол в ворота «Лиона». Фото AFP

Франция: «Монако» — как к чемпионском сезоне

«Монако», начав сезон без залечивающего травму Александра Головина, стартовал с двух сухих побед. Путь к успеху в Лионе открыл один из конкурентов нашего легионера Бен Сегир, который аккуратным ударом послал мяч под дальнюю штангу. А добил не набравших пока ни одного очка хозяев Ламин Камара, которого на пустой угол вывел Уаттара. Кроме гола новобранец монегасков отличился еще и со знаком «минус», после 90-й минуты получив две желтые карточки. Интересный факт: «Монако» не побеждал в Лионе с 2017 года, когда красно-белые выиграли чемпионский титул. А еще у Ади Хюттера теперь самый высокий процент побед среди тренеров княжеской команды (22 в 36 матчах, 61 процент). Австриец превзошел показатели Клаудио Раньери.

Статистика дня

3-м — после Герда Мюллера и Клауса Фишера — футболистом, делавшим хет-трик на старте двух разных сезонов, стал нападающий «Хоффенхайма» Крамарич.

4-й раз в своей истории ПСВ в первых трех турах голландского чемпионата забил не менее 15 мячей. Кроме эйндховенцев подобное удавалось только «Аяксу» (1 раз).

6 раз, начиная с позапрошлого сезона, «МЮ» проигрывал, пропуская решающие мячи после 90-й минуты. Это худший показатель в АПЛ.

19-м (из 54) тренером, который выиграл во главе «Барселоны» два первых матча в ла лиге, стал Ханси Флик.

22 года и 354 дня — возраст полузащитника «Арсенала» Сака. Более молодыми 100 побед в АПЛ достигали только Уэйн Руни (22 года и 87 дней) и Сеск Фабрегас (22 года и 180 дней).

100 мячей на клубном уровне забил нападающий «Брайтона» Уэлбек.