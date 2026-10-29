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Еврообзор

Рульи вытащил «Манчестер Сити», «Милан» провалился перед дерби, Олисе — самый результативный в Германии

Андрей Кузичев
Корреспондент
Херонимо Рульи отразил пенальти.
Фото Reuters
Главные события среды в европейском футболе.

Англия: неудержимый «Борнмут»

Кубок английской лиги. 4-й раунд.
28 октября, 22:30. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Брайтон

Для яркого «Брайтона» прошлая неделя получилась непривычно бледной. Самая результативная на тот момент команда АПЛ довольствовалась нулевой ничьей с «Яблонецем» в Лиге конференций, а потом проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Зато на «Этихаде» команда Фабиана Хюрцелера бодро начинала оба тайма, и к обоим голам приложил ногу Рюттер. Сначала — в роли ассистента Ялькуйе. Потом француз забил сам.

Уэсли Фофана.Хаби Алонсо вернулся на «Энфилд» — и проиграл в серии пенальти. «Ливерпуль» прошел «Челси» в Кубке лиги

На первый гол у «Манчестер Сити» ответил Ковачич, которому к линии штрафной выкатил мяч Фоден. А во второй раз равновесие помог восстановить стандарт. Шерки пробил со штрафного, а Виктор Рейс подкорректировал траекторию мяча, направив его в сетку. «Чайкам» было очень обидно. Тем более что при счете 1:2 гости могли увеличить свое преимущество, но от гола «горожан» спасли самоотверженные действия Рульи.

С аргентинским вратарем были связаны особые надежды в серии послематчевых пенальти, и он в который уже раз подтвердил свою репутацию специалиста по отражению 11-метровых. Причем Рульи включил свою магию в самый нужный момент — после того, как исполнявший четвертый удар Ковачич проиграл дуэль Стилу. Однако кипер «Сити» уравнял шансы, заставив капитулировать Айари, после чего перед ним дрогнул опытный Данк.

Кубок английской лиги. 4-й раунд.
28 октября, 22:45. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
3:0
Астон Вилла

«Астон Вилла», возможно, в душе вздохнула с облегчением, попрощавшись с Кубком лиги. Лишняя нагрузка команде Унаи Эмери при ограниченных кадровых ресурсах не нужна. В свою очередь «Борнмут» сейчас на кураже и почувствовал вкус побед. «Милан» в ЛЕ, «МЮ» в АПЛ и теперь — «Вилла». Команда Марко Розе за неделю собрала впечатляющую коллекцию скальпов, забив два отчасти похожих гола из района площади ворот, а счет крупным сделал легко разобравшийся с обороной и вратарем Родригес.

Фото Reuters

Италия: непобедимый «Интер» и унылый «Ювентус»

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября, 20:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:2
Интер

«Интер» остался лидером и по-прежнему опережает «Лацио» по дополнительным показателям. Как нередко случается в последнее время, команда Кристиана Киву дожала «Венецию» в концовке. Ключевое отличие — от нерадзурри не требовалось совершать подвиги по расписанию и устраивать очередной камбэк. Помогли — пусть и невольно — соперники. В первом случае прострел слева закончился автоголом Морено, а через две минуты мяч в свои ворота отправил Халхаль.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября, 20:30. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
2:4
Болонья

Пропустив быстрый гол, к середине первого тайма «Милан» уже вел в счете. «Сан-Сиро» снова восхитил Альфаджо Сиссе, а гостей подвел Теате. Бельгиец потерял мяч под давлением Хатчинсона при первом голе. Во втором случае «Болонья» не сумела вынести мяч, позволив Томори навесить к площади ворот. Но оказалось, что героем вечера и одновременно кошмаром россонери стал оформивший хет-трик Мбангула. В трехочковую эпоху в Серии А в гостях у «Милана» такое удавалось только звезде «Фиорентины» Габриэлю Батистуте в 1998 году. Для команды Рубена Аморима это первое поражение в чемпионате, и она не в лучшем настроении подходит к дерби с «Интером».

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября, 22:45. Луиджи Феррарис (Генуя)
Дженоа
2:0
Ювентус

«Ювентус» никак не может добиться стабильности как в игре, так и в результатах, и в среду туринцы провалили первый тайм в Генуе. С первым пропущенным голом гостям отчасти не повезло, так как случился рикошет от ноги Камбьязо. Во втором случае вратарю снова помешал контакт мяча с ногой собственного защитника, только проблемы начались гораздо раньше удара сверхактивного Бальданци. Бьянконери подвел Калюлю, который был первым на мяче в центральной зоне, но ошибся под давлением Витиньи.

Лучано Спаллетти попытался переломить ход матча, выпустив на второй тайм Жегрову и Вольтемаде, тогда как «Дженоа» укрепила оборону экс-защитником «Локомотива» Митаем. Сыграли в итоге перестановки хозяев. Где-то «грифонам» повезло, в других моментах они показали характер, а в итоге никто не назовет их успех незаслуженным. В свою очередь «Юве» с такой нестабильной игрой глупо сетовать на отсутствие удачи даже после попадания Копмайнерса со штрафного в перекладину.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:4
Наполи

А на юге Италии жизнь налаживается. Еще недавно все говорили о несовместимости Массимилиано Аллегри с философией «Наполи», но теперь команду словно прорвало. И если, забив «Буде-Глимт» и «Роме» семь мячей (4:3, 3:3), неаполитанцы пропустили шесть раз, то в гостях у смелой «Монцы» баланса было больше. Гостей огорчил только сенсационный лидер бомбардирской гонки Густаво Варела, которому позволили с нескольких метров пробить головой.

А в атаке «Наполи» был так же неудержим, как и на прошлой неделе. Хейлунн открыл счет после прекрасного паса на ход в исполнении Ди Лоренцо. Потом на первый план вышел Политано, который сам положил мяч под дальнюю штангу и с углового навесил на голову Рафе Марину. А довершил разгром пас Ланга в штрафную на выскочившего один на один Де Брейне. «Наполи» вплотную подобрался к еврокубковой шестерке.

Германия: отдушина для «Штутгарта» и камбэк в Леверкузене

Кубок Германии. 1/16 финала.
28 октября, 20:00. Home Deluxe Arena (Падерборн)
Падерборн
0:1
Штутгарт

Первый — и весьма болезненный — опыт пока не слишком помогает «Штутгарту». Как и в позапрошлом сезоне, швабам тяжело сочетать выступления в ЛЧ с внутренними турнирами. Сейчас команда Себастьяна Хенесса занимает в Бундеслиге 15-е место и только по дополнительным показателям опережает находящийся в зоне стыков «Шальке».

Весной 2025-го сезон спас триумф в Кубке Германии, так что с этим турниром снова связаны большие надежды. Однако в среду проход в следующий раунд дался непросто, хотя гости с 37-й минуты играли в большинстве. Развязка наступила перед финальным свистком, когда победный гол организовали Фюрих и отправивший мяч в сетку Ундав.

Кубок Германии. 1/16 финала.
28 октября, 22:45. БайАрена (Леверкузен)
Байер
5:2
Нюрнберг

Первые полчаса стали кошмаром «Байера», который дважды пропустил от «Нюрнберга». А потом Тапсоба, как лидер обороны, починил сломанное за счет активности у чужих ворот. Он оформил дубль на стыке таймов, после чего занимающий второе место в Бундеслиге-2 соперник не выдержал давления. Сопротивление гостей сломал реализованный Шиком пенальти, после чего дальний удар Хофманна и гол Лукаса Васкеса оформили крупную победу.

Кубок Германии. 1/16 финала.
28 октября, 22:45. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
6:1
Магдебург

У «Магдебурга» была своя минута славы, когда гости сравняли счет, но «Бавария» проехалась по сопернику катком. Хотя это не совсем верное определение для той красоты, что творили Олисе и Сайбари. В первой голевой атаке марокканец мог забивать сам, но покатил французу на пустые ворота. А Майкл отблагодарил за щедрость, когда вспорол оборону соперника проникающей передачей, и Сайбари подсек мяч над вратарем.

Когда же Олисе реализовал пенальти, он с учетом всех турниров с 12 голами стал самым результативным игроком среди представителей Бундеслиги. А «Бавария» — единственная команда в ведущих европейских лигах, не знающая горечи поражений. Также стоит отметить первый гол за основу мюнхенцев 19-летнего Дайбера.

Статистика дня

1-й раз в истории немецкого профессионального футбола четыре гола в одном матче забили представители Японии. В кубковом матче «Фрайбург» — «Вольфсбург» (3:2) дубли оформили Гото и Сиогаи.

3-й раз в истории у «Ювентуса» три поражения в девяти турах Серии А. В предыдущие разы такое случалось в 1995 и 2015 годах.

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