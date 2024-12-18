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Карпин не участвовал, у Головина редкий выбор, Черчесов и Месси — за Винисиуса. Кто и как голосовал на премии The Best

Месси выбрал Винисиуса лучшим футболистом 2023 года в голосовании The Best
Артем Белинин
Корреспондент
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Александр Головин, Винисиус Жуниор и Лионель Месси.
Изучаем результаты опроса ФИФА.

«Золотой мяч» — не единственная престижная индивидуальная премия. У награды от France Football есть чуть менее статусный, но все же конкурент — The Best. В 2024 году обладателями главных наград стали Винисиус («Лучший футболист») и Карло Анчелотти («Лучший тренер»).

Кроме того, лучшей футболисткой мира признали Айтану Бонмати («Барселона»), лучшим тренером в женском футболе — Эмму Хейс («Челси»), премию Пушкаша вручили Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), аналогичный приз в женском футболе у Марты («Орландо Прайд»).

Победители в каждой из номинаций выбирались путем голосования — в нем традиционно приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты и болельщики. «СЭ» изучил итоговые расклады — рассказываем, кто и за кого голосовал.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

Итоговая тройка в номинации «Лучший футболист»

1. Винисиус — 48 баллов
2. Родри — 43 балла
3. Беллингем — 37 баллов

В отличие от 2023 года, когда победил Месси, обошлось без подсчета дополнительных показателей. Винисиус выиграл весьма уверенно — правда, гонка с Родри получилась не менее напряженной, чем на «ЗМ». За бразильца отдали голоса капитаны и болельщики, за испанца — тренеры и медиа, но благодаря фанатской любви и уважению коллег Винисиус все-таки ушел в отрыв.

Карло Анчелотти.
Фото AFP

Итоговая тройка в номинации «Лучший тренер»

1. Карло Анчелотти — 26 баллов
2. Хаби Алонсо — 22 балла
3. Пеп Гвардиола — 10 баллов

Итальянский тренер тоже победил с отрывом — но куда более уверенно, чем его подопечный. Анчелотти набрал больше всего голосов у тренеров, прессы и болельщиков — и лишь с небольшим отрывом проиграл (почти) непобедимому Хаби Алонсо среди капитанов.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА. Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Россия: Карпин не голосовал, у Головина необычный выбор

От России, как и от прочих стран, традиционно голосуют тренер и капитан сборной и представитель медиа. В этом году Валерий Карпин по неизвестным причинам не голосовал — однако футболист «Монако» Александр Головин и российский журналист Олег Кошелев приняли участие. Причем капитан российской сборной поставил на первое место Тони Крооса — мягко говоря, не самого очевидного кандидата.

Лучший футболист по российской версии

Головин: Кроос, Мбаппе, Винисиус
Кошелев: Родри, Винисиус, Карвахаль

Лучший тренер по российской версии

Головин: Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Кошелев: Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо

Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Ближнее зарубежье: Черчесов — за Винисиуса и Анчелотти

Представители постсоветского пространства были практически единогласны в своем решении. Они пошли против тренда и почти не голосовали за Анчелотти в номинации «Лучший тренер». Зато отдали дань уважения чемпиону Европы Луису де ла Фуэнте — испанца тренеры и капитаны из стран СНГ включали в тройку чаще, чем их коллеги из других частей мира.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший тренер»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо
Сергей Ребров (тренер, Украина): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Алонсо, Гвардиола, Анчелотти
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Алонсо, Луис де ла Фуэнте, Гвардиола
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Луис де ла Фуэнте, Алонсо, Гвардиола
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Алонсо, Анчелотти, Гвардиола

Родри c &laquo;Золотым мячом&raquo;. Родри опередил Винисиуса на 41 балл в борьбе за «Золотой мяч». Некоторые не включили испанца в топ-10

В голосовании за лучшего игрока все прошло аналогично — у «попсового» Винисиуса почти не нашлось поклонников. На первое место его и вовсе отправил только Станислав Черчесов, остальные удостоили бразильца максимум второго места.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший игрок»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Винисиус, Кроос, Беллингем
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Сергей Ребров (тренер, Украина): Родри, Беллингем, Винисиус
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Родри, Винисиус, Тони Кроос
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Родри, Винисиус, Флориан Вирц
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Беллингем, Винисиус, Родри
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Родри, Винисиус, Беллингем

Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как голосовали звезды: Месси добавил Винисиуса в топ-3

Некоторые знаменитые футболисты уважили Винисиуса — даже воспитанник каталонцев Лионель Месси поставил его на третье место. А вот самого аргентинца на первое место отправил уже итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он же поставил на вторую строчку Килиана Мбаппе. С обоими вратарь играл в «ПСЖ».

Лука Модрич тоже не стал играть в объективность, и все три места отдал одноклубникам. А вот Киммих из «Баварии» будто бы демонстративно проигнорировал Винисиуса — зато добавил двух партнеров по сборной (один из которых уже бывший — Кроос).

Избранные тройки известных футболистов

Месси: Ямаль, Мбаппе, Винисиус
Модрич: Винисиус, Беллингем, Карвахаль
Салах: Винисиус, Родри, Карвахаль
Кейн: Родри, Беллингем, Винисиус
Киммих: Родри, Тони Кроос, Вирц
Доннарумма: Месси, Мбаппе, Винисиус

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

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