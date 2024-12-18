Изучаем результаты опроса ФИФА.

«Золотой мяч» — не единственная престижная индивидуальная премия. У награды от France Football есть чуть менее статусный, но все же конкурент — The Best. В 2024 году обладателями главных наград стали Винисиус («Лучший футболист») и Карло Анчелотти («Лучший тренер»).

Кроме того, лучшей футболисткой мира признали Айтану Бонмати («Барселона»), лучшим тренером в женском футболе — Эмму Хейс («Челси»), премию Пушкаша вручили Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), аналогичный приз в женском футболе у Марты («Орландо Прайд»).

Победители в каждой из номинаций выбирались путем голосования — в нем традиционно приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты и болельщики. «СЭ» изучил итоговые расклады — рассказываем, кто и за кого голосовал.

Итоговая тройка в номинации «Лучший футболист»

1. Винисиус — 48 баллов

2. Родри — 43 балла

3. Беллингем — 37 баллов

В отличие от 2023 года, когда победил Месси, обошлось без подсчета дополнительных показателей. Винисиус выиграл весьма уверенно — правда, гонка с Родри получилась не менее напряженной, чем на «ЗМ». За бразильца отдали голоса капитаны и болельщики, за испанца — тренеры и медиа, но благодаря фанатской любви и уважению коллег Винисиус все-таки ушел в отрыв.

Карло Анчелотти. Фото AFP

Итоговая тройка в номинации «Лучший тренер»

1. Карло Анчелотти — 26 баллов

2. Хаби Алонсо — 22 балла

3. Пеп Гвардиола — 10 баллов

Итальянский тренер тоже победил с отрывом — но куда более уверенно, чем его подопечный. Анчелотти набрал больше всего голосов у тренеров, прессы и болельщиков — и лишь с небольшим отрывом проиграл (почти) непобедимому Хаби Алонсо среди капитанов.

Россия: Карпин не голосовал, у Головина необычный выбор

От России, как и от прочих стран, традиционно голосуют тренер и капитан сборной и представитель медиа. В этом году Валерий Карпин по неизвестным причинам не голосовал — однако футболист «Монако» Александр Головин и российский журналист Олег Кошелев приняли участие. Причем капитан российской сборной поставил на первое место Тони Крооса — мягко говоря, не самого очевидного кандидата.

Лучший футболист по российской версии

Головин: Кроос, Мбаппе, Винисиус

Кошелев: Родри, Винисиус, Карвахаль

Лучший тренер по российской версии

Головин: Анчелотти, Алонсо, Гвардиола

Кошелев: Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо

Станислав Черчесов. Фото Reuters

Ближнее зарубежье: Черчесов — за Винисиуса и Анчелотти

Представители постсоветского пространства были практически единогласны в своем решении. Они пошли против тренда и почти не голосовали за Анчелотти в номинации «Лучший тренер». Зато отдали дань уважения чемпиону Европы Луису де ла Фуэнте — испанца тренеры и капитаны из стран СНГ включали в тройку чаще, чем их коллеги из других частей мира.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший тренер»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Анчелотти, Алонсо, Гвардиола

Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо

Сергей Ребров (тренер, Украина): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо

Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо

Николай Матвиенко (капитан, Украина): Алонсо, Гвардиола, Анчелотти

Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Алонсо, Луис де ла Фуэнте, Гвардиола

Гурам Кашия (капитан, Грузия): Луис де ла Фуэнте, Алонсо, Гвардиола

Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Алонсо, Анчелотти, Гвардиола

В голосовании за лучшего игрока все прошло аналогично — у «попсового» Винисиуса почти не нашлось поклонников. На первое место его и вовсе отправил только Станислав Черчесов, остальные удостоили бразильца максимум второго места.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший игрок»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Винисиус, Кроос, Беллингем

Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль

Сергей Ребров (тренер, Украина): Родри, Беллингем, Винисиус

Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Родри, Винисиус, Тони Кроос

Николай Матвиенко (капитан, Украина): Родри, Винисиус, Флориан Вирц

Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Беллингем, Винисиус, Родри

Гурам Кашия (капитан, Грузия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль

Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Родри, Винисиус, Беллингем

Лионель Месси. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как голосовали звезды: Месси добавил Винисиуса в топ-3

Некоторые знаменитые футболисты уважили Винисиуса — даже воспитанник каталонцев Лионель Месси поставил его на третье место. А вот самого аргентинца на первое место отправил уже итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он же поставил на вторую строчку Килиана Мбаппе. С обоими вратарь играл в «ПСЖ».

Лука Модрич тоже не стал играть в объективность, и все три места отдал одноклубникам. А вот Киммих из «Баварии» будто бы демонстративно проигнорировал Винисиуса — зато добавил двух партнеров по сборной (один из которых уже бывший — Кроос).

Избранные тройки известных футболистов

Месси: Ямаль, Мбаппе, Винисиус

Модрич: Винисиус, Беллингем, Карвахаль

Салах: Винисиус, Родри, Карвахаль

Кейн: Родри, Беллингем, Винисиус

Киммих: Родри, Тони Кроос, Вирц

Доннарумма: Месси, Мбаппе, Винисиус