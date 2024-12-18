Карпин не участвовал, у Головина редкий выбор, Черчесов и Месси — за Винисиуса. Кто и как голосовал на премии The Best
«Золотой мяч» — не единственная престижная индивидуальная премия. У награды от France Football есть чуть менее статусный, но все же конкурент — The Best. В 2024 году обладателями главных наград стали Винисиус («Лучший футболист») и Карло Анчелотти («Лучший тренер»).
Кроме того, лучшей футболисткой мира признали Айтану Бонмати («Барселона»), лучшим тренером в женском футболе — Эмму Хейс («Челси»), премию Пушкаша вручили Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), аналогичный приз в женском футболе у Марты («Орландо Прайд»).
Победители в каждой из номинаций выбирались путем голосования — в нем традиционно приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты и болельщики. «СЭ» изучил итоговые расклады — рассказываем, кто и за кого голосовал.
Итоговая тройка в номинации «Лучший футболист»
1. Винисиус — 48 баллов
2. Родри — 43 балла
3. Беллингем — 37 баллов
В отличие от 2023 года, когда победил Месси, обошлось без подсчета дополнительных показателей. Винисиус выиграл весьма уверенно — правда, гонка с Родри получилась не менее напряженной, чем на «ЗМ». За бразильца отдали голоса капитаны и болельщики, за испанца — тренеры и медиа, но благодаря фанатской любви и уважению коллег Винисиус все-таки ушел в отрыв.
Итоговая тройка в номинации «Лучший тренер»
1. Карло Анчелотти — 26 баллов
2. Хаби Алонсо — 22 балла
3. Пеп Гвардиола — 10 баллов
Итальянский тренер тоже победил с отрывом — но куда более уверенно, чем его подопечный. Анчелотти набрал больше всего голосов у тренеров, прессы и болельщиков — и лишь с небольшим отрывом проиграл (почти) непобедимому Хаби Алонсо среди капитанов.
Россия: Карпин не голосовал, у Головина необычный выбор
От России, как и от прочих стран, традиционно голосуют тренер и капитан сборной и представитель медиа. В этом году Валерий Карпин по неизвестным причинам не голосовал — однако футболист «Монако» Александр Головин и российский журналист Олег Кошелев приняли участие. Причем капитан российской сборной поставил на первое место Тони Крооса — мягко говоря, не самого очевидного кандидата.
Лучший футболист по российской версии
Головин: Кроос, Мбаппе, Винисиус
Кошелев: Родри, Винисиус, Карвахаль
Лучший тренер по российской версии
Головин: Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Кошелев: Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо
Ближнее зарубежье: Черчесов — за Винисиуса и Анчелотти
Представители постсоветского пространства были практически единогласны в своем решении. Они пошли против тренда и почти не голосовали за Анчелотти в номинации «Лучший тренер». Зато отдали дань уважения чемпиону Европы Луису де ла Фуэнте — испанца тренеры и капитаны из стран СНГ включали в тройку чаще, чем их коллеги из других частей мира.
Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший тренер»)
Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо
Сергей Ребров (тренер, Украина): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Алонсо, Гвардиола, Анчелотти
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Алонсо, Луис де ла Фуэнте, Гвардиола
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Луис де ла Фуэнте, Алонсо, Гвардиола
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Алонсо, Анчелотти, Гвардиола
В голосовании за лучшего игрока все прошло аналогично — у «попсового» Винисиуса почти не нашлось поклонников. На первое место его и вовсе отправил только Станислав Черчесов, остальные удостоили бразильца максимум второго места.
Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший игрок»)
Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Винисиус, Кроос, Беллингем
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Сергей Ребров (тренер, Украина): Родри, Беллингем, Винисиус
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Родри, Винисиус, Тони Кроос
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Родри, Винисиус, Флориан Вирц
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Беллингем, Винисиус, Родри
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Родри, Винисиус, Беллингем
Как голосовали звезды: Месси добавил Винисиуса в топ-3
Некоторые знаменитые футболисты уважили Винисиуса — даже воспитанник каталонцев Лионель Месси поставил его на третье место. А вот самого аргентинца на первое место отправил уже итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он же поставил на вторую строчку Килиана Мбаппе. С обоими вратарь играл в «ПСЖ».
Лука Модрич тоже не стал играть в объективность, и все три места отдал одноклубникам. А вот Киммих из «Баварии» будто бы демонстративно проигнорировал Винисиуса — зато добавил двух партнеров по сборной (один из которых уже бывший — Кроос).
Избранные тройки известных футболистов
Месси: Ямаль, Мбаппе, Винисиус
Модрич: Винисиус, Беллингем, Карвахаль
Салах: Винисиус, Родри, Карвахаль
Кейн: Родри, Беллингем, Винисиус
Киммих: Родри, Тони Кроос, Вирц
Доннарумма: Месси, Мбаппе, Винисиус