«Ливерпуль» продолжил погоню за «Манчестер Сити», «Арсеналу» не помешало дикое удаление, Влахович обеспечил огненный полуфинал с «Фиорентиной»

Главные события четверга в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» не забивал с 1 января

Если Садио Мане получил несколько дней, чтобы отпраздновать на родине историческую победу в Кубке Африки, то уступивший в финале Салах сразу вернулся в расположение клуба. «Я говорил с ним, и одна из первых фраз, которые он мне сказал: «Я готов!», — заявил Юрген Клопп и включил египтянина в заявку на игру с «Лестером».

«Ливерпуль», впрочем, уже привык играть без своих звезд, а главный бомбардир сейчас Диогу Жота. Свой 100-й мяч на клубном уровне португалец забил после углового, преуспев на добивании, когда Шмайхель остановил первый удар ван Дайка. Ну а Салаху после выхода на замену «Энфилд» устроил овацию. Было бы круто, если бы Мо забил, только его удар пришелся в каркас ворот.

Зато снова отправил мяч в сетку Жота, который с учетом всех турниров отличился уже 17 раз и проводит свой самый результативный сезон в Англии. А «Ливерпуль» никого не подпускает ко второму месту и продолжает преследовать «Манчестер Сити». До «горожан» красным, правда, далеко, зато дома они неуязвимы, пропустив лишь шесть мячей и в седьмой раз сыграв на ноль.

В Англии многие критиковали «Арсенал» за то, что выставив за дверь Обаменяга, клуб так и не подписал нового нападающего. И это были не абстрактные разговоры, потому что с начала года «канониры» забили всего один гол. Случилось это еще 1 января, после чего атака отработала вхолостую четыре матча подряд.

Однако пауза в чемпионате пошла лондонцам на пользу, а в гостях у редко пропускающих «волков» еще и улыбнулась удача. Это голкипер Жозе Са не дотянулся до мяча при розыгрыше углового, столкнувшись при этом с Ляказеттом, а возникшей суматохой воспользовался Габриэл Магальянес. Точка в безголевой серии «Арсенала» была поставлена на отметке 444 минуты.

Arsenal have more red cards (4) than goals (2) this year ? pic.twitter.com/7BwFarqS9q — ESPN FC (@ESPNFC) February 10, 2022

Дальше требовалось это преимущество отстоять, потому что в составе гостей случилось очередное — четвертое в шести последних матчах — удаление. Наверное, самое глупое, так как Майк Оливер предъявил Габриэлу Мартинелли сразу две желтых карточки. Первую — за то, что потерявший мяч бразилец грубо толкнул рукой вбрасывавшего мяч из аута защитника. Вторую — за срыв продолжившейся атаки.

Микель Артета снова будет негодовать, но хорошо то, что хорошо кончается. Оставшись на шестом месте, «Арсенал» сравнялся по набранным очкам с «МЮ», имея игру в запасе. А отставание от замыкающего лигочемпионскую четверку «Вест Хэма» составляет один балл, однако «молотобойцы» провели на два матча больше.

Италия: кубковые триллеры

В последнем туре серии А обе команды пережили чувствительные удары по самолюбию. Бергамаски сенсационном проиграли дома находящемуся в зоне вылета «Кальяри» (1:2), а флорентийцы в первом матче после потери лучшего снайпера серии А Влаховича шокировали болельщиков разгромом от «Лацио» (0:3). И, как показалось в дебюте, проблемы «Аталанты» оказались глубже.

«Фиалки» повели, заработав пенальти, и команда Джан Пьеро Гасперини еще легко отделалась. Но постепенно хозяева пришли в себя, и на исходе получаса игры Дзаппакоста эффектно закрутил мяч в верхний угол. А дальше «Фиорентине» пришлось демонстрировать характер, который оказался по-настоящему кубковым, и помог выиграть самый интригующий и драматичный четвертьфинал.

Для начала гости пропустили от впервые забившего за «Аталанту» Бога. Затем — сравняли счет, для чего не сумевшему реализовать второй 11-метровый Пентеку потребовалось добивание. Наконец, на 79-й минуте команда из Флоренции осталась в меньшинстве, а в итоге вышедший цементировать оборону Миленкович на исходе основного времени удивил всех. Серб принял на бедро вылетевший из штрафной мяч и вторым касанием с лета отправил его в дальний угол.

Что в этом эпизоде удивило, так это время, потребовавшееся ВАР для вынесения вердикта. С первого повтора было видно: Торрейра находится за линией офсайда, но в стороне от створа ворот и никак не участвует в эпизоде. Однако судьи «крутили кино» несколько минут, и когда все-таки приняли очевидное решение, арбитр сразу дал финальный свисток. Что касается наших легионеров, то Миранчук не мог помочь «Аталанте» из-за травмы, а Кокорина показали в перерыве, хотя его фамилия отсутствовала в протоколе.

Во втором матче дня все началось предсказуемо — с быстрого гола Дибалы, который в центре штрафной удачно подстроился под отскок. Однако «Сассуоло» устроил «Старой синьоре» приличную нервотрепку. Отыгрался к середине первого тайма, после чего сдерживал атаки хозяев. Некоторые уже отчаялись снова пробить поймавшего кураж голкипера гостей Пеголо, однако в тот момент, когда овертайм казался неизбежным, Влахович закрепил за собой звание нового кумира поклонников «бьянконери».

Серб в одиночку сделал игру, и не важно, что гол по итальянской традиции записали на защитника «Сассуоло» Руана, коснувшись руки которого, мяч изменил направление и завернул в ближний угол. «Юве» добрался до полуфинала в семи из восьми последних розыгрышах Кубка Италии, и впереди у него принципиальное противостояние с «Фиорентиной», которое обещает стать огненным в свете недавнего трансфера Влаховича.

Испания: ничья в пользу «Валенсии»

Удивительный факт для клубов с богатой историей противостояния: регулярно встречаясь в ла лиге, в Кубке Испании «Атлетик» и «Валенсия» не пересекались с финала 1967 года! Тогда «летучие мыши» выиграли свой четвертый трофей, а сегодня команда Хосе Бордаласа сделала важный шаг к девятому кубковому триумфу.

Ничья против своего бывшего тренера Марселино Тораля на «Сан-Мамес», где в предыдущих раундах были повержены «Барселона» и «Реал», сама по себе отличный результат. Да и по игре «Валенсия» смотрелась прилично, хотя для начала грузинскому голкиперу Мамардашвили пришлось капитулировать против ветерана басков Рауля Гарсии.

Однако на ответный гол, который стал результатом добивания проводящего отличный сезон Уго Дуро, гости наиграли. Они даже могли рассчитывать на большее, но на последних минутах в спорной ситуации судья не рискнул назначить пенальти, вынеся предупреждение негодовавшему Дуро. Теперь все решится 2 марта на «Месталье». Возможно, в ответной игре примет участие оставшийся в четверг в запасе Денис Черышев, но «Валенсии» точно не поможет Макси Гомес, получивший красную карточку в перерыве, будучи запасным.

Цифра дня

15 красных карточек получили футболисты «Арсенала» с декабря 2019 года, когда главным тренером лондонцев стал Микель Артета.