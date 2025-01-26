У Мбаппе первый хет-трик в «Реале», у Салаха — еще одно большое достижение, «Наполи» первым обыграл «Ювентус»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмарный вечер «Ноттингема»

В прошлом туре Хосеп Гвардиола даже после разгромной победы (6:0) хвалили «Ипсвич», напомнив, как «трактористы» обыгрывали «Челси» и играли вничью с «МЮ». Такое, действительно, было, но в футболе важно, насколько хорош ты именно сейчас. «Ипсвич» же вслед за «Ман Сити» попал под каток на «Энфилде», продержавшись до того, как Собослаи из-за штрафной отправил мяч впритирку со штангой. А в концовке первого тайма счет вырос до крупного усилиями Гакпо.

Отличившийся еще раз после перерыва голландец — главный герой матча. На его счету голевой дубль и результативная передача. Но говорили все равно про Салаха, которого после перевода Гакпо в район дальней штанги совершенно не смутил острый угол. Мо со 176 мячами поднялся на седьмое месте в рейтинге лучших снайперов АПЛ, опередив Тьерри Анри. Следующий ориентир египтянина — отличившийся 184 раза Серхио Агуэро. С учетом набранного Салахом темпа, обойти аргентинца он должен уже в этом сезоне, который «Ливерпуль» настроен завершить с чемпионским титулом. Отрыв от второго места — шесть очков с имеющейся игрой в запасе.

Выбирая стартовый состав, Микель Артета сделал то, чего в АПЛ не случалось четверть века. А именно — выпустил с первых минут двух английских футболистов не старше 18 лет. Только, в отличие от 17-летнего Нванери, 18-летний Льюис-Скелли доверие не оправдал, получив красную карточку в концовке первого тайма, который «канонирам» и без того давался непросто. Они едва не пропустили от ударившего выше цели Санабрии, а свои моменты реализовать не удавалось.

Особенно впечатлило, как голкипер «Вулверхэмптона» Жозе Са ногой отбил удар Хаверца, который при подаче Троссара головой посылал мяч в противоход вратарю. И все же после того, как составы уравнялись (на 70-й минуте второе предупреждение за фол у чужой штрафной получил Жоао Гомес), важную победу лондонцам принес Калафьори. Причем до его удара с подбора Райя ни за что не спас бы «Арсенал», но Матеус Кунья не попал в дальний угол с нескольких метров. В следующим туре «канониров» ждет битва с «Манчестер Сити».

«Ноттингем» приучил к тому, что чаще всех в нынешнем сезоне открывает счет в матчах АПЛ (18 раз). Однако против набравшего отличный ход «Борнмута» сценарий «лесников» не сработал, и «вишни» забили после очередного успеха Клайверта. Только вряд ли кто-то ожидал, что это только начало. Во втором тайме команда Нуну Эшпириту Санту, которая не знала поражений на протяжении восьми туров (+7=1), была унижена и растоптана. А настоящим кошмаром для гостей стал оформивший хет-трик Уаттара. Теперь уже «вишни» могут похвастаться рекордной для себя серией из одиннадцати беспроигрышных матчей. Они на шестом месте и совсем рядом с лигочемпионской четверкой.

В прошлом туре прервались две восьмиматчевые серии — победная «Ньюкасла» и результативная лучшего снайпера «сорок» Исака. Спустя неделю все вернулось на круги своя, а на быстро пропущенный гол команда Эдди Хау ответила двумя мячами. Первый Исак забил с пенальти. Второй — с игры. Теперь у Исака 48 голов, и он делит звание самого результативного шведа в истории АПЛ с легендой «Арсенала» Фредди Юнгбергом. А «Ньюкасл» продолжает сражаться за место в топ-4 с «Челси» и «Ман Сити».

Испания: «Атлетико» сбился с ритма

Еще недавно «Атлетико» мог похвастаться серией из пятнадцати побед с учетом всех турниров, после чего команду Диего Симеоне стали называть едва ли не главным претендентом на титул. Однако яркая победа над «Байером» в ЛЧ соседствует с потерей пяти очков в ла лиге. В прошлый уик-энд «матрасники» сенсационно поиграли «Леганесу» (0:1), а теперь довольствовались ничьей с «Вильярреалом».

У «подводников» отличился Жерар Морено, который забивает «Атлетико» на его поле в трех чемпионатах подряд. В XXI веке такие серии удавались Роналдо, Месси, Игуаину и Это'О. Спасительный же для хозяев гол — после попытки Хулиана Альвареса поразить цель пяткой — забил успевший на добивание Самуэл Лино. Это уже 16-е очко, заработанное мадридцами в матчах, где они уступали в счете. Подобными цифрами можно гордиться, только в турнирном плане получился новый подарок для завершавшего программу дня «Реала».

«Королевскому клубу», как обычно, потребовалось время на раскачку. А потом мадридцы взорвались классной многоходовкой, в концовке которой Мбаппе отправил мяч в угол после «стеночки» с Беллингемом. Как говорится — на классе. Его «Реал» продемонстрировал во всей красе и во второй голевой комбинации, которая началась с перехвата в центре поля. На просторе мадридские звезды прекрасны, и Мбаппе снова выдал удар на исполнение, забежав под передачу Родриго.

Второй тур подряд Килиан вплотную подобрался к своему первому хет-трику в Испании, и он состоялся на исходе основного времени — когда ВАР подсказал арбитру, что Беллингема снесли в штрафной. Кто будет его исполнять — вопросов не было. А после «трюка со шляпой» можно было со спокойной душой уступить место на поле Эндрику.

«Реал», кстати, не только оторвался от «Атлетико» на четыре очка, но и продолжает погоню за рекордом ла лиги. Серия гостевых игр сливочных с забитыми мячами достигла отметки в 31 тур. А высшее достижение, которое «Реал» установил с 2016 по 2017 год составляет 35 матчей.

Италия: день волевых побед

«Аталанта» отвела душу в Лиге чемпионов, забив пять безответных мячей «Штурму», однако в серии А у команды Джан Пьеро Гасперини по-прежнему все сложно. В Комо бергамаски приехали с серией из пяти матчей без побед (=3-2), и снова оказались в положении отыгрывающихся, когда шансов вратарю не оставил Пас. Однако «Аталанта» все же развернулся игру в свою пользу благодаря связке Брешианини и Ретеги. Первый дважды ассистировал натурализованному аргентинцу, который довел свой лицевой счет до 16 голов. К 22-му туру игроки «Аталанты» не демонстрировали такой результативности с сезона-1950/51, когда в атаке блистал бронзовый призер лондонской Олимпиады-1948 датчанин Йорген Лесклю Серенсен.

Лидер чемпионата против единственной команды, которая прошла без поражений двадцать один тур. В Неаполе игрался матч тура, который в полной мере оправдал свой статус. «Ювентус» вел в счете после гола ярко дебютировавшего за бьянконери Коло Муани (он не забивал в «ПСЖ» с 1 сентября). Но ни успех француза, ни спасения Ди Грегорио не уберегли команду Тиагу Мотты от первой неудачи.

Про «Наполи» же можно сказать, что эта команда демонстрирует чемпионский характер во втором туре подряд. На прошлых выходных подопечные Антонио Конте тоже проигрывали «Аталанте», но заработали три очка (3:2). Сейчас сценарий отчасти повторился. Замбо-Ангисса сравнял счет с подачи Политано, уже в третий раз в этом сезоне поразив цель головой, а Лукаку реализовал пенальти, назначенный за фол Локателли на Мактоминае. Для бельгийца это 200-й гол в лигах топ-5, благодаря которому «Наполи» не дает шансов сыгравшему на два матча меньше «Интеру» снова стать теневым лидером.

Германия: у «Баварии» «плюс 6»

«Фрайбург» вроде бы справлялся с баварским давлением, но оно усиливалось с каждой минутой. И если удар Мусиалы остановила штанга, то классно развернувший защитника в момент приема мяча Кейн впервые с конца ноября забил с игры. В последнее время Харри пополнял свой лицевой счет ударами с 11-метровой отметки, но прервал эту серию при помощи соотечественника Дайера. А победным оказался угловой Киммиха, после которого хозяева безуспешно пытались убедить судью, что Ким Мин Чжэ сфолил на вратаре. Споры, само собой, ни к чему не привели, а попытки отыграться хоть и потрепали нервы команде Венсана Компани, принесли «Фрайбургу» лишь гол престижа.

«Байер» позволил «Баварии» увеличить отрыв от второго места до шести очков, хотя в Лейпциге команда Хаби Алонсо начала мощно, и перевес в два мяча она обычно не упускает. Тем более — с такой формой Вирца, который, казалось, создал победный задел. Первый гол состоялся после его красивого сольного прохода и попадания в штангу, от которой мяч отскочил на ногу открывшему счет Шику. А потом — в результате образцовом прессинга леверкузенцев — Вирц выкатил мяч Алейшу Гарсии.

«Быков» вернул в игру защитник Раум, который словно получил компенсацию за ЛЧ, где его гол не засчитали из-за офсайда одноклубника. Здесь же при исполнении штрафного помог рикошет от «стенки», и Градецки попался на противоходе. Еще более обидным для вратаря стал спасительный для «Лейпцига» гол. Подача Симонса со штрафного не таила особой угрозы, однако Тапсоба ухитрился головой отправить мяч в «девятку» собственных ворот. И вряд ли Градецки утешит информация о том, что он не проигрывает в бундеслиге 50 матчей подряд. Прошлый раз такая серия удавалась бывшему защитнику «Баварии» Боатенгу с 2012 по 2014 год.

В первом после увольнения Нури Шахина матче «Боруссией» руководил датчанин Марк Тулльберг, который работает с дортмундской командой U-19 и после игры с «Вердером» должен вернуться на свое постоянное место работы. Если, конечно, поиски главного тренера не затянутся, потому что в числе кандидатов уже фигурировали Луи ван Гал, Эрик тен Хаг, Рогер Шмидт и Нико Ковач. При этом оба голландских варианта уже отпали, а в случае с Ковачем клуб не устраивает предложение хорвата, согласно которому контракт будет заключен до конца сезона, а уже потом стороны обсудят долгосрочное соглашение.

В субботу «шмелям» пришлось уже с середины первого тайма играть в меньшинстве из-за удаления Шлоттербека. Однако в меньшинстве они повели в счете, когда Гирасси сумел переправить мяч в сетку после скидки Брандта. Открывший счет форвард еще и спровоцировал автогол гостей, однако «Боруссия» упустила двойное преимущество вместе с возможностью обойти «Вердер» в таблице и приблизиться к еврокубковой зоне. Там закрепился «Майнц», который продолжает покусывать группу лидеров и в субботу обыграл идущий четвертым «Штутгарт». Между тем швабы начали год с четырех побед, но теперь они лишь по дополнительным показателям опережают «Лейпциг», а отрыв от «Майнца» — всего одно очко.

Франция: идеальный день для «Монако»

Суббота стала идеальным днем для «Монако», который после победы над «Ренном» вернулся на третье место и сохранил его благодаря поражению «Лилля». «Доги» не знали неудач 21 матч, что является новым клубным рекордом, но за неделю уступили дважды. Видимо, команда Брюно Женезьо элементарно не восстановилась после визита в гости к «Ливерпулю». А может, не хватило еще одного гола, который при счете 0:1 отменили из-за вмешательства ВАР. И, конечно, нельзя умалять достоинств «Страсбура». Туром ранее он оставил без победы «Марсель» (1:1), а теперь перевернул игру за четыре минуты. Победным стал удар головой забившего в четвертом матче подряд Эмеги.

Статистика дня

1-й раз в карьере в четырех матчах подряд забил полузащитник «Манчестер Сити» Фоден.

4 поражения в 19 турах «Бенфика» потерпела впервые с сезона-2010/11.

5 голевых передач на счету голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. Теперь бразилец делит рекорд АПЛ с Полом Робинсоном.

6 поражений в первых восьми матчах на посту главного тренера «Ренна» потерпел Хорхе Сампаоли. Для красно-черных это худший старт с новым специалистом с 1987 года.

429 матчей провел в турецком чемпионате установивший клубный рекорд голкипер «Галатасарая» Муслера.

700 матчей провел в АПЛ главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. Прежде до данной отметки добирались только Арсен Венгер (828) и Алекс Фергюсон (810).