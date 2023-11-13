«Ливерпуль» почти догнал «Ман Сити», «Барселона» пропустила на 18-й секунде, сумасшедший гол Димарко вернул «Интеру» лидерство

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: великолепный Салах

«Ливерпуль» не упустил возможность отодвинуть забуксовавший «Тоттенхэм» на четвертое место и обойти по дополнительным показателям «Арсенал». Красным, правда, поначалу не везло, так как два гола Нуньеса, включая забитый эффектным ударом через себя, отменили из-за офсайдов. Уругваец, впрочем, компенсировал это передачей на открывшего счет Салаха. Это седьмой результативный пас Нуньеса в АПЛ, и во всех случаях адресатом становился египтянин. Он, кстати, лидирует в этом чемпионате по результативным баллам (10+4).

В воскресенье Мо отличился дважды, причем во втором случае он не стал праздновать взятие ворот. Видимо, был научен горьким опытом дважды оставшегося ни с чем Нуньеса и держал паузу. А улыбнулся Салах только после вердикта ВАР, по мнению которого в момент подачи Цимикаса мяч не пересек линию поля полностью. Наконец, успех Диогу Жоты стал контрольным выстрелом, после которого сопротивление «Брентфорда» стало бесполезным. И в силу счета, и по статистике, согласно которой при голах португальца «Ливерпуль» никогда не проигрывает.

До «Манчестер Сити» команде Юргена Клоппа осталось всего одно очко. И все это — за две недели до визита красных на «Этихад». Кажется, никогда футбольная Англия с таким нетерпением не считала дни до окончания матчей сборных. Битва за лидерство обещает получиться огненной.

Испания: Гризманн тащит «Атлетико»

Считается, что большие клубы редко наступают на те же грабли, но «Барселоне» это удалось. Месяц назад сине-гранатовые в гостях у «Гранады» пропустили на 17-й секунде. В это воскресенье «Алавес» поставил оборону чемпиона в тупик через 18 секунд после стартового свистка. Можно, конечно, пошутить, что не хватает магии «Камп Ноу», ведь так рано в домашних матчах XXI века «Барса» прежде не пропускала, но слишком очевидны были проблемы фаворита.

В обороне он с незавидной регулярностью пропускал выпады одного из самых удобных для себя соперников. В атаке же хозяева к перерыву сделали пятнадцать фланговых подач, и только одна достигла адресата. Но именно ставка на кроссы принесла результат во втором тайме, когда не забивавший на протяжении шести матчей Левандовски классно пробил головой с подачи Кунде. А когда Торреса уложили в штрафной, польский снайпер оформил дубль и лидирует в ла лиге по важности забитых мячей. Голы Леви принесли его команде 10 очков. На один балл больше, чем регулярные успехи героя сезона Беллингема.

У «Атлетико» в этом сезоне большие проблемы после крупных побед. После унижения «Райо Вальекано» (7:0) мадридцы получили 0:3 в Валенсии. А вслед за самым крупным для «матрасников» выигрышем у «Селтика» в Лиге чемпионов (6:0) возникли сложности с «Вильярреалом». Здесь нужно понимать, что «подводников» в нынешнем чемпионате лихорадит. Уже после четвертого тура в отставку отправили Кике Сетьена, а сменивший его Пачета продержался у штурвала пару месяцев и покинул свой пост перед туром.

После новой революции было непонятно, чего ждать от гостей. Как оказалось — смелости, которая помогла Жерару Морено открыть счет, когда Облак парировал удар не доигравшего до перерыва из-за травмы Серлота. Однако успех гостей принципиально не менял картину игры, и давление на ворота «подводников» было впечатляющим. Его промежуточным итогом стал прострел Гризманна на наконец-то забившего свой первый гол в красно-белой форме Витселя. А в концовке именно Гризманн стал автором победного гола, благодаря которому по потерянным очкам «Атлетико» превосходит идущую третьей «Барселону».

Италия: шок для Неаполя

Игровой день на Апеннинах начался с сенсации — поражения действующего чемпиона от команды, которая благодаря своему успеху выбралась из зоны вылета. «Наполи» мог забить не раз и не два. Один из самых ярких сейвов поймавшего кураж голкипера «Эмполи» Бериши — остановленный ногой удар Кварацхелии с нескольких метров. А на первой добавленной минуте чемпиона отправил в нокаут пробивший в дальний угол Коваленко.

Алексей Миранчук наконец-то получил от Джан Пьеро Гасперини шанс и место в стартовом составе, только в Удине «Аталанта» значительную часть матча выглядела слишком академично. Да, открыть счет «зебрам» помог рикошет, только данный успех не назовешь случайным. Скорее хозяева могли забить больше, однако Саксесс не реализовал пенальти, а дальний удар Самарджича пришелся в перекладину. В свою очередь «Аталанта» долго не могла материализовать во что-то осязаемое свой территориальный перевес во втором тайме. Но когда поражение бергамасков уже казалось неизбежным, Эдерсон откликнулся на подачу Дзаппакосты. От проигрыша это спасло, только забрать у «Наполи» четвертое место не получилось. Что до Миранчука, то его игру можно охарактеризовать, как достойную. И показательно, что при пяти проведенных гостями заменах российский полузащитник оставался на поле вплоть до финального свистка.

Римские дерби дарили массу увлекательных сюжетов, а тут есть ощущение, что у вещателей возникнут проблемы с формированием нарезки опасных моментов. Возможно, все было бы иначе, не случись офсайда у пославшей мяч в сетку «Ромы». А так — все больше перспективные подходы и намеки на потенциально голевые ситуации. Как результат — первая за пять с лишним лет безголевая ничья. Если эту встречу и вспомнят годы спустя, то только в силу того, что «Лацио» впервые с 1996 года выдал серию из трех сухих матчей с принципиальным соперником. В прошлом сезоне «орлы» дважды выиграли со счетом 1:0. Вот такой вот саррибол.

Будучи бесспорным фаворитом, «Интер» промучился с «Фрозиноне» почти целый тайм, но ожидание того стоило. Даже голкипер нерадзурри Зоммер, который в своей карьере чего только не видел, обхватил голову. не понимая, как его коллегу сумасшедшим ударом от бровки поставил в тупик Димарко. Это действительно было невероятно.

На таком фоне остальное выглядело банальным. Особенно после того, как в начале второго тайма Тюрама завалили в штрафной, и Хакан Чалханоглу с привычной легкостью реализовал пенальти. Да, потом ворота «Интера» спасла штанга, но это ничего не меняло. Команда Симоне Индзаги снова первая, а после международной паузы ее ждет визит в гости к «Ювентусу».

Германия: чемпионский график Леверкузена

Несчастный «Унион», прервав в Лиге чемпионов кошмарную серию из двенадцати поражений, в Леверкузене попал под каток разогнавшейся машины Хаби Алонсо. Начало разгрому берлинцев положил уже четвертый в этом сезоне дальний голевой удар Гримальдо, которому по данному показателю нет равных в лигах топ-5. Испанец накоротке обыгрался с Вирцем, продолжающим пополнять коллекцию результативных передач. С начала года их набралось уже 18. Отдельного упоминания заслуживают и два гола «Байера» после угловых. На данный момент «аспириновые» идут по чемпионскому графику, и в этом нет ни капли преувеличения. Это лишь второй после «Баварии» — 2015/16 случай, когда за одиннадцать туров удалось набрать 31 очко.

Для «Лейпцига», который имел реальную возможность выбить из лигочемпионской четверки дортмундскую «Боруссию», все началось легко и просто. А именно с очередного классного гола Чави Симонса, который закрутил мяч впритирку со штангой, после чего многие вспомнили: «Фрайбург» для «быков» — удобный соперник. Только в добавленное к первому тайму время Рель решил опровергнуть эти мысли. Да как! Отобрав мяч в центре поля, он рванул к чужой штрафной, на ее углу легко прошел Клостерманна, а в итоге пробил так, что Бласвих даже не среагировал. Однако гости ничейный счет не отстояли, дрогнув в концовке — гол Опенда с пенальти и нокаутирующий удар Баумгартнера спустя минуту. Команда Марко Розе уходит на двухнедельную паузу четвертой.

Статистика дня

2 раза поразил свои ворота самый невезучий игрок английского сезона — защитник «Фулхэма» Робинсон.

2-м в истории ла лиги тренером, начавшим работу с четырех ничьих, стал наставник «Севильи» Диего Алонсо.

2-й раз за три последних сезона «Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря лучшей разнице мячей.

3-м после Алана Ширера и Тьерри Анри футболистом, набиравшим результативные баллы в пятнадцати подряд домашних матчах АПЛ, стал нападающий «Ливерпуля» Салах.

3 матча подряд забивает защитник «Манчестер Сити» Аканджи. В первых 60 играх за «горожан» у него был один гол.

3 из десяти мячей «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне стали автоголами соперников.

4-м после Уиндасса, Шеррингема и Гиггза футболистом, забившим в АПЛ после 39 лет, стал защитник «Челси» Тиагу Силва.

4 раза подряд впервые с 2002 года проиграл на выезде «Марсель».

11 матчей продлилась худшая в истории «Лиона» серия без гостевых побед (=4-7).

11 игр подряд ПСВ забивает в голландском чемпионате не менее трех мячей, что стало новым рекордом турнира.

13 домашних побед подряд «Астон Вилла» одержала впервые с 1983 года.

23 выездных матча не проигрывает в чемпионате Австрии «Зальцбург», повторив рекорд «Ваккера», установленный под началом легендарного Эрнста Хаппеля.

100 (61+39) результативных баллов набрал в серии А полузащитник «Фиорентины» Бонавентура.