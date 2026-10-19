Мбаппе и Диоманде тащат «Реал», чудо-гол в АПЛ с центра поля, унижение «Ювентуса» и «Лион» на первом месте

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: сложный соперник Кэррика и эффективный «Арсенал»

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

18 октября, 16:00. Элланд Роуд (Лидс)

Майкл Кэррик выиграл только одну из шести предыдущих дуэлей с Даниэлем Фарке, да и то — в Кубке лиги. Четыре другие встречи «Мидлсбро», который тренировал нынешний наставник «МЮ», и «Лидса» в Чемпионшипе завершились в пользу немецкого специалиста. А весной йоркширцы увезли три очка с «Олд Траффорд» (2:1).

Фарке, кстати, накануне поддержал Кэррика, которого последние результаты приблизили к отставке. Впрочем, на поле рассчитывать на благосклонность «дьяволам» не приходилось, но они сами продемонстрировали впечатляющий настрой. Очень организованно защищаясь в первом тайме, гости интереснее смотрелись в атаке. И если первый свой шанс Мбемо упустил, то после паса Тилеманса с фланга камерунец не имел права промахнуться.

Однако увезти в Манчестер победу было не суждено, а резко выросшая после перерыва активность хозяев привела к ответному голу Калверта-Льюина. При стандарте мяч прилетел к бомбардиру от головы Мухаремовича. Итоговая ничья, конечно, не поражение, но, несмотря на некоторый позитив от качества игры, это не тот результат, который устроил «Юнайтед». Команда по-прежнему во второй половине таблицы и ближе к зоне вылета, чем к группе лидеров.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

18 октября, 16:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

В параллельном матче ярко играющий «Брайтон» к десятой минуте забил трижды, а итоговые 5:0 — самая крупная победа «чаек» над «Кристал Пэлас» с 1956 года, когда команды выступали в третьем дивизионе. У команды Фабиана Хюрцелера фантастическая результативность: 23 мяча после семи туров. За всю историю АПЛ более высокие показатели были только у трех клубов — «Манчестер Сити» (27), «Арсенала» и «МЮ» (по 24).

А что стало украшением матча, так это гол Диего Гомеса. Парагваец запустил мяч за спину вратарю с центра поля. Такие номера — прямое следствие уверенности в себе, которую обрел сейчас «Брайтон». Расстояние до ворот, по данным Opta, составляло 51 метр. Это максимум с тех пор, как в 2017-м Руни забил с 58 метров.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

18 октября, 18:30. City Ground (Ноттингем)

«Брайтон» вполне мог завершить тур на втором месте, если бы не привычка «Арсенала» побеждать. В крайне непростой игре «канониры» забили в концовке, когда не прошла попытка Эдегора забросить мяч в штрафную, но Райс забрал подбор и переадресовал мяч налево Мадуэке. А тому после смещения в центр помог отличиться рикошет. В свою очередь «Ноттингем» вправе сетовать на проблемы с реализацией. Так, эффектно проскочивший с фланга в штрафную Мурилло из убойной позиции пробил выше, а в добавленное время команду Микеля Артеты спас самоотверженный подкат Консы.

Испания: Захарян на лавке и возвращение Милитао

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.

18 октября, 19:30. Ла-Росаледа (Малага)

В прошлом туре Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне, но в двух матчах на неделе Пеллегрино Матараццо не дал нашему легионеру ни минуты игрового времени. В воскресенье тот наблюдал со скамейки, как «Реал Сосьедад» в онлайн-таблице поднимается на пятое место. Вслед за красивым голом открывшего счет Кубо преимущество басков удвоил Оскарссон. А как только «Малага» сокращала отставание, комфортный отрыв оперативно восстанавливал Ойярсабаль. Оформивший дубль капитан теперь со 135 голами делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Выше — только участник ЧМ-1982 и двукратный чемпион Испании Хесус Мария Сатрустеги (163 мяча).

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.

18 октября, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

Четырехматчевая дисквалификация Винисиуса Жуниора привела к двум важным перестановкам в составе «Реала». Во-первых, один из героев камбэка в матче с «Ромой» Эндрик заслужил место в старте, а Диоманде наконец-то оказался на левом фланге атаки, где он максимально эффективен в сборной Кот-д'Ивуара. Африканец и организовал оба взятия ворот в первом тайме, впервые в карьере выступив в роли ассистента в двух матчах подряд.

Сначала, получив пас от Беллингема, Ян дождался включения Арды Гюлера, который в касание по крутой траектории запустил мяч под перекладину. А потом африканский вингер и Джуд создали момент для красиво расправившегося с вратарем Мбаппе. По числу голов в ведущих европейских лигах Килиан сравнялся с Бернаром Лякомбом (по 255). До лидирующего во французском рейтинге Карима Бензема (281 гол) осталось не так уж и много.

Причем отставание сократилось уже во втором тайме, а Лякомб остался за спиной. После очередного прекрасного паса Диоманде главный снайпер «Реала» был сбит в штрафной и сам реализовал пенальти паненкой. А размочивший счет Буэно только мотивировал мадридцев на еще одну эффектную атаку, которую выстрелом в девятку завершил Диоманде. Впрочем, самую мощную овацию «Бернабеу» устроил вернувшемуся в строй после очередной травмы Эдеру Милитао. За неделю до класико у Жозе Моуринью все прекрасно. Не считая отсутствия Винисиуса, но вряд ли кто-то об этом жалеет.

Италия: непобедимый Аморим и «Лацио» в тандеме лидеров

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.

18 октября, 16:00. Артемио Франки (Флоренция)

Первые два гола «Комо» во Флоренции получились любопытными. Дело в том, что открывший счет Либерали исполнил фирменный обводящий удар Паса с левой, тогда как сам аргентинец забил головой. Пограничный момент случился ближе к перерыву, когда сократившая отставание «Фиорентина» осталась без второго гола после вмешательства ВАР. Но для гостей все обошлось, и последнее слово осталось за подопечными Сеска Фабрегаса. Точку в игре с передачи Паса поставил Дувикас, и «Комо» повторил лучший старт в истории. Если пересчитать показатели 1950 года на трехочковую систему, то тогда, как и сейчас, за семь стартовых туров набралось бы 14 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.

18 октября, 19:00. Джузеппе Меацца (Милан)

Рубен Аморим — лишь третий тренер в истории «Милана», который не проиграл в первых семи матчах Серии А. Прежде такое удавалось Эктору Пуричелли в 1955 году и Луису Карнилье — в 1963-м. А главной движущей силой россонери в воскресенье был Рабьо. Это он удвоил счет после реализованного Гонсалу Рамушем пенальти, когда явил образец хладнокровия в штрафной и уложил мяч в угол. И опять же француз, у которого уже четыре гола в чемпионате, при угловом в исполнении Модрича выполнил скидку на Хилу. Да, «Аталанта» в итоге сократила отставание до минимума, но это вряд ли смазало впечатление от игры миланцев.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.

18 октября, 21:45. Алльянц (Турин)

После камбэка в ЛЕ «Ювентус» провалился на внутренней арене, хотя нельзя не признать: вопреки всем прогнозам Дженнаро Гаттузо показывает блестящие результаты во главе «Лацио». Разве кому-то могло прийти в голову, что пребывавшие в перманентном кризисе «орлы» взлетят так высоко? Между тем они выиграли шесть матчей из семи и при равенстве очков только по дополнительным показателям уступают первое место «Интеру».

Разгром команды Лучано Спаллетти начался с подачи Дзакканьи на Провстгора. На второй тайм у «Старой синьоры» вышел Вольтемаде, только трибуны так и не дождались первого гола немца в Серии А. Напротив, перевес гостей удвоил положивший мяч в нижний угол Исаксен, а прорыв Деле-Баширу выглядел как полное унижение туринцев. Они в таблице лишь восьмые и отстают от первого места уже на восемь очков.

Германия: победная связка

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.

18 октября, 16:30. БайАрена (Леверкузен)

По итогам центрального матча тура «Байер» смог сравняться по очкам с поверженным «Фрайбургом». Отставание от «Баварии» и дортмундской «Боруссии» минимально, а леверкузенцы набрали хороший ход. С учетом всех турниров они одержали пятую победу подряд. А гол гостей, который организовали вызывавшиеся недавно в сборную Германии Трой и Шерхант, не выбил хозяев из колеи. Напротив, только дополнительно мотивировал блиставшую в середине недели в Лиге Европы связку Мазы и Шика. И как же хороши были их голы! В первом случае чех в штрафной пяткой оставил мяч под удар алжирцу. Во втором Мазу, казалось, зажали в районе углового флажка сразу несколько оппонентов, однако он выбрался из окружения и прострелил на Шика.

Франция: пятивластие

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

18 октября, 18:15. Стад дю Мустуар (Лорьян)

«Монако» лишился лидерства, пропустив единственный гол с пенальти, который назначили за фол Закарии. Возможно, игра пошла бы по иному сценарию, если бы ближе к концу первого тайма забил отыгравший все 90 минут Головин. Однако полузащитник сборной России чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол, а его партнеры свои немногочисленные шансы не реализовали. После паузы на матчи сборных монегаски забуксовали, потеряв в двух турах пять очков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

18 октября, 18:15. Stade Jean-Bouin (Париж)

В Париже вторая по статусу столичная команда и «Ренн» устроили перестрелку с семью забитыми мячами. Интригу этого матча можно свести к персональной дуэли двух футболистов — Синайоко и Леполя. Причем последний оформил хет-трик, реализовав три пенальти. Однако решающим оказался не один из его подходов к точке, а четвертый 11-метровый за игру, чего в одном матче Лиги 1 не случалось с января 1992 года. К этому моменту Синайоко дважды выступил в роли ассистента Лопеса, а также забил с игры. А победный пенальти ему удалось исполнить на седьмой добавленной минуте. Он сохранил «Парижу» место в группе лидеров, тогда как отстающий всего на одно очко «Ренн» опустился на шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

18 октября, 21:45. Люмьер (Лион)

Тур закончился волевой победой «Лиона», который перевернул игру за четыре минуты. Сравняв счет на добивании, Шульц стал автором 100-го гола «ткачей» в Лиге 1 под началом Паулу Фонсеки. А победным оказался удар Тессманна головой с подачи Атекаме. Аренда швейцарского латераля у «Милана» — невероятно успешное решение. В XXI веке ни один защитник «Лиона» не был так результативен в первых семи турах (2+3). В том числе благодаря этому команда впервые за шесть лет возглавила таблицу, где сложилась уникальная ситуация: сразу у пяти участников, включая «Монако» и «ПСЖ», по 14 очков.

Статистика дня

3 из 16 пенальти в свои ворота отразил в Эредивизи голкипер «Гронингена» Этьен Вессен. Все дуэли он выиграл в матчах с «Аяксом».

72 (41+31) результативных балла набрал в Серии А вингер «Лацио» Дзакканьи. С момента его дебюта в 2019 году среди итальянских игроков выше показатели только у лидера «Сассуоло» Берарди (76+45).