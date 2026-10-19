Мбаппе и Диоманде тащат «Реал», чудо-гол в АПЛ с центра поля, унижение «Ювентуса» и «Лион» на первом месте
Англия: сложный соперник Кэррика и эффективный «Арсенал»
Майкл Кэррик выиграл только одну из шести предыдущих дуэлей с Даниэлем Фарке, да и то — в Кубке лиги. Четыре другие встречи «Мидлсбро», который тренировал нынешний наставник «МЮ», и «Лидса» в Чемпионшипе завершились в пользу немецкого специалиста. А весной йоркширцы увезли три очка с «Олд Траффорд» (2:1).
Фарке, кстати, накануне поддержал Кэррика, которого последние результаты приблизили к отставке. Впрочем, на поле рассчитывать на благосклонность «дьяволам» не приходилось, но они сами продемонстрировали впечатляющий настрой. Очень организованно защищаясь в первом тайме, гости интереснее смотрелись в атаке. И если первый свой шанс Мбемо упустил, то после паса Тилеманса с фланга камерунец не имел права промахнуться.
Однако увезти в Манчестер победу было не суждено, а резко выросшая после перерыва активность хозяев привела к ответному голу Калверта-Льюина. При стандарте мяч прилетел к бомбардиру от головы Мухаремовича. Итоговая ничья, конечно, не поражение, но, несмотря на некоторый позитив от качества игры, это не тот результат, который устроил «Юнайтед». Команда по-прежнему во второй половине таблицы и ближе к зоне вылета, чем к группе лидеров.
В параллельном матче ярко играющий «Брайтон» к десятой минуте забил трижды, а итоговые 5:0 — самая крупная победа «чаек» над «Кристал Пэлас» с 1956 года, когда команды выступали в третьем дивизионе. У команды Фабиана Хюрцелера фантастическая результативность: 23 мяча после семи туров. За всю историю АПЛ более высокие показатели были только у трех клубов — «Манчестер Сити» (27), «Арсенала» и «МЮ» (по 24).
А что стало украшением матча, так это гол Диего Гомеса. Парагваец запустил мяч за спину вратарю с центра поля. Такие номера — прямое следствие уверенности в себе, которую обрел сейчас «Брайтон». Расстояние до ворот, по данным Opta, составляло 51 метр. Это максимум с тех пор, как в 2017-м Руни забил с 58 метров.
«Брайтон» вполне мог завершить тур на втором месте, если бы не привычка «Арсенала» побеждать. В крайне непростой игре «канониры» забили в концовке, когда не прошла попытка Эдегора забросить мяч в штрафную, но Райс забрал подбор и переадресовал мяч налево Мадуэке. А тому после смещения в центр помог отличиться рикошет. В свою очередь «Ноттингем» вправе сетовать на проблемы с реализацией. Так, эффектно проскочивший с фланга в штрафную Мурилло из убойной позиции пробил выше, а в добавленное время команду Микеля Артеты спас самоотверженный подкат Консы.
Испания: Захарян на лавке и возвращение Милитао
В прошлом туре Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне, но в двух матчах на неделе Пеллегрино Матараццо не дал нашему легионеру ни минуты игрового времени. В воскресенье тот наблюдал со скамейки, как «Реал Сосьедад» в онлайн-таблице поднимается на пятое место. Вслед за красивым голом открывшего счет Кубо преимущество басков удвоил Оскарссон. А как только «Малага» сокращала отставание, комфортный отрыв оперативно восстанавливал Ойярсабаль. Оформивший дубль капитан теперь со 135 голами делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Выше — только участник ЧМ-1982 и двукратный чемпион Испании Хесус Мария Сатрустеги (163 мяча).
Четырехматчевая дисквалификация Винисиуса Жуниора привела к двум важным перестановкам в составе «Реала». Во-первых, один из героев камбэка в матче с «Ромой» Эндрик заслужил место в старте, а Диоманде наконец-то оказался на левом фланге атаки, где он максимально эффективен в сборной Кот-д'Ивуара. Африканец и организовал оба взятия ворот в первом тайме, впервые в карьере выступив в роли ассистента в двух матчах подряд.
Сначала, получив пас от Беллингема, Ян дождался включения Арды Гюлера, который в касание по крутой траектории запустил мяч под перекладину. А потом африканский вингер и Джуд создали момент для красиво расправившегося с вратарем Мбаппе. По числу голов в ведущих европейских лигах Килиан сравнялся с Бернаром Лякомбом (по 255). До лидирующего во французском рейтинге Карима Бензема (281 гол) осталось не так уж и много.
Причем отставание сократилось уже во втором тайме, а Лякомб остался за спиной. После очередного прекрасного паса Диоманде главный снайпер «Реала» был сбит в штрафной и сам реализовал пенальти паненкой. А размочивший счет Буэно только мотивировал мадридцев на еще одну эффектную атаку, которую выстрелом в девятку завершил Диоманде. Впрочем, самую мощную овацию «Бернабеу» устроил вернувшемуся в строй после очередной травмы Эдеру Милитао. За неделю до класико у Жозе Моуринью все прекрасно. Не считая отсутствия Винисиуса, но вряд ли кто-то об этом жалеет.
Италия: непобедимый Аморим и «Лацио» в тандеме лидеров
Первые два гола «Комо» во Флоренции получились любопытными. Дело в том, что открывший счет Либерали исполнил фирменный обводящий удар Паса с левой, тогда как сам аргентинец забил головой. Пограничный момент случился ближе к перерыву, когда сократившая отставание «Фиорентина» осталась без второго гола после вмешательства ВАР. Но для гостей все обошлось, и последнее слово осталось за подопечными Сеска Фабрегаса. Точку в игре с передачи Паса поставил Дувикас, и «Комо» повторил лучший старт в истории. Если пересчитать показатели 1950 года на трехочковую систему, то тогда, как и сейчас, за семь стартовых туров набралось бы 14 баллов.
Рубен Аморим — лишь третий тренер в истории «Милана», который не проиграл в первых семи матчах Серии А. Прежде такое удавалось Эктору Пуричелли в 1955 году и Луису Карнилье — в 1963-м. А главной движущей силой россонери в воскресенье был Рабьо. Это он удвоил счет после реализованного Гонсалу Рамушем пенальти, когда явил образец хладнокровия в штрафной и уложил мяч в угол. И опять же француз, у которого уже четыре гола в чемпионате, при угловом в исполнении Модрича выполнил скидку на Хилу. Да, «Аталанта» в итоге сократила отставание до минимума, но это вряд ли смазало впечатление от игры миланцев.
После камбэка в ЛЕ «Ювентус» провалился на внутренней арене, хотя нельзя не признать: вопреки всем прогнозам Дженнаро Гаттузо показывает блестящие результаты во главе «Лацио». Разве кому-то могло прийти в голову, что пребывавшие в перманентном кризисе «орлы» взлетят так высоко? Между тем они выиграли шесть матчей из семи и при равенстве очков только по дополнительным показателям уступают первое место «Интеру».
Разгром команды Лучано Спаллетти начался с подачи Дзакканьи на Провстгора. На второй тайм у «Старой синьоры» вышел Вольтемаде, только трибуны так и не дождались первого гола немца в Серии А. Напротив, перевес гостей удвоил положивший мяч в нижний угол Исаксен, а прорыв Деле-Баширу выглядел как полное унижение туринцев. Они в таблице лишь восьмые и отстают от первого места уже на восемь очков.
Германия: победная связка
По итогам центрального матча тура «Байер» смог сравняться по очкам с поверженным «Фрайбургом». Отставание от «Баварии» и дортмундской «Боруссии» минимально, а леверкузенцы набрали хороший ход. С учетом всех турниров они одержали пятую победу подряд. А гол гостей, который организовали вызывавшиеся недавно в сборную Германии Трой и Шерхант, не выбил хозяев из колеи. Напротив, только дополнительно мотивировал блиставшую в середине недели в Лиге Европы связку Мазы и Шика. И как же хороши были их голы! В первом случае чех в штрафной пяткой оставил мяч под удар алжирцу. Во втором Мазу, казалось, зажали в районе углового флажка сразу несколько оппонентов, однако он выбрался из окружения и прострелил на Шика.
Франция: пятивластие
«Монако» лишился лидерства, пропустив единственный гол с пенальти, который назначили за фол Закарии. Возможно, игра пошла бы по иному сценарию, если бы ближе к концу первого тайма забил отыгравший все 90 минут Головин. Однако полузащитник сборной России чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол, а его партнеры свои немногочисленные шансы не реализовали. После паузы на матчи сборных монегаски забуксовали, потеряв в двух турах пять очков.
В Париже вторая по статусу столичная команда и «Ренн» устроили перестрелку с семью забитыми мячами. Интригу этого матча можно свести к персональной дуэли двух футболистов — Синайоко и Леполя. Причем последний оформил хет-трик, реализовав три пенальти. Однако решающим оказался не один из его подходов к точке, а четвертый 11-метровый за игру, чего в одном матче Лиги 1 не случалось с января 1992 года. К этому моменту Синайоко дважды выступил в роли ассистента Лопеса, а также забил с игры. А победный пенальти ему удалось исполнить на седьмой добавленной минуте. Он сохранил «Парижу» место в группе лидеров, тогда как отстающий всего на одно очко «Ренн» опустился на шестое место.
Тур закончился волевой победой «Лиона», который перевернул игру за четыре минуты. Сравняв счет на добивании, Шульц стал автором 100-го гола «ткачей» в Лиге 1 под началом Паулу Фонсеки. А победным оказался удар Тессманна головой с подачи Атекаме. Аренда швейцарского латераля у «Милана» — невероятно успешное решение. В XXI веке ни один защитник «Лиона» не был так результативен в первых семи турах (2+3). В том числе благодаря этому команда впервые за шесть лет возглавила таблицу, где сложилась уникальная ситуация: сразу у пяти участников, включая «Монако» и «ПСЖ», по 14 очков.
Статистика дня
3 из 16 пенальти в свои ворота отразил в Эредивизи голкипер «Гронингена» Этьен Вессен. Все дуэли он выиграл в матчах с «Аяксом».
72 (41+31) результативных балла набрал в Серии А вингер «Лацио» Дзакканьи. С момента его дебюта в 2019 году среди итальянских игроков выше показатели только у лидера «Сассуоло» Берарди (76+45).