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Сегодня, 00:30

Хвича неудержим, Боккетти дал бой «Милану», Жиго удалили за снос Неймара

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия в матче против «Болоньи».
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсеналу» не погасили свет

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
0:1
Арсенал

Матч на «Элланд Роуд» остановили, едва начав, так как из-за отключения электроэнергии у судей исчезла связь между собой, с комнатой ВАР и системой автоматической фиксации голов. А так как оперативно исправить проблему не удалось, команды прервали дополнительную разминку и отправились в раздевалки.

Возобновилась игра после почти часовой паузы с отметки 1 минута и 9 секунд, и, как оказалось, в меньшей степени пауза сказалась на «Арсенале». А Сака и вовсе кажется двужильным. В четверг он сделал результат в Лиге Европы. Теперь — принес «канонирам» девятую победу в десяти турах, с острого угла вогнав мяч под перекладину. И он первый, кто заработал 50 (26+24) результативных баллов в эпоху Микеля Артеты.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
0:2
Челси

Минимальный перевес «Челси» по итогам первого тайма можно было объяснять двумя ключевыми моментами. Во-первых, 25-м голом Маунта в составе синих. Во-вторых, блестящей игрой голкипера гостей Кепы, который сделал шесть сейвов, причем пять раз удары наносились из пределов штрафной. Хитом соцсетей стал эпизод, когда испанец вытащил из-под перекладины мяч при атаке из площади ворот. А потом Маунт забил еще, и волшебная серия Грэма Поттера во всех турнирах продлилась до пяти побед. Позиции в четверке укрепляются

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл Юнайтед

Игре на «Олд Траффорд» предшествовала трогательная церемония по случаю 700-го гола Криштиану Роналду на клубном уровне и 500-го матча Де Хеа за «МЮ», а поздравлял обоих Алекс Фергюсон. На поле же ни о каком благодушии не могло быть и речи. И тот же «Ньюкасл» имел сумасшедшие моменты вроде эпизода, когда Жоэлинтон после розыгрыша штрафного сначала попал в перекладину, а с добивания — в штангу.

Бразилец даже сам рассмеялся, но знал бы он, что такое настоящее невезение! Об этом по итогам игры мог бы многое рассказать и Роналду с его отмененным голом и безуспешными попытками выпросить пенальти. Или Рэшфорд, едва не решивший все в концовке. Однако когда он пробросил мяч мимо вратаря и выдал пас в центр, промахнулся Фред, а на пятой добавленной минуте уже сам Рэшфорд не попал головой в угол с трех метров.

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Италия: характер «Милана»

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Салернитана

«Интер» после яркого матча на «Камп Ноу» не сбавил обороты и продолжает выправлять положение в серии А. Причем для победы над «Салернитаной» не потребовалось сверхусилий, а быстрый гол классно выстрелившего из-за штрафной Лаутаро Мартинеса позволил играть с запасом. Когда же гости попытались активизироваться, их пыл остудил классно разобравшийся с обороной Барелла. Теперь команде Симоне Индзаги нужно до паузы на чемпионат мира постараться подтвердить своим амбиции: определяющими станут игры с «Фиорентиной», «Аталантой» и «Ювентусом».

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:2
Болонья

После переезда Кварацхелии в Италию Лучано Спаллетти погружал грузинского вингера в итальянский футбол постепенно. Сначала Хвичу регулярно меняли по истечению часа игры, но чем лучше новичок адаптировался и набирал кондиции, тем больше времени проводил на поле. Сейчас у него достаточно сил работать на максимальных оборотах до финального свистка даже при двух матчах в неделю, и это именно то, что требовалось «Наполи» в невероятно эмоциональном и зрелищном матче с «Болоньей».

Гости устроили с южанами игру в догонялки, и самой важной фигурой в ней оказался Хвича. Его соло увенчалось добиванием отличившегося в третьем матче подряд Лосано, а тонкий пас на Осимхена и вовсе привел к победному голу. Еще одного результативного балла Кварацхелию лишило попадание Зелиньски в перекладину.

Но, конечно, «Наполи» — не команда одного актера. Достаточно взглянуть на пару цифр. Так, открывший счет Жуан Жезус — пятнадцатый футболист южан, забивший в этом сезоне, а успех Осимхена — седьмой, для выходивших на замену игроков. И оба показателя — лучшие в лигах топ-5!

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Милан

Провальный старт «Вероны» привел к тому, что после четырех поражений в отставку отправили Габриэле Чиоффе, и в игре с «Миланом» на посту главного тренера дебютировал бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти. Начало не предвещало ему ничего хорошего, потому что за автоголом Велозу последовал еще один убойный момент у ворот хозяев.

Только Боккетти помнит лучшие времена «Вероны», ведь в прошлом сезоне он помогал ушедшему в «Марсель» Игору Тудору, и его команда не только не рассыпалась, но и отыгралась. И пусть Гюнтеру повезло с рикошетом от соперника, голевая комбинация веронцев получилась очень симпатичной. Дальше — больше, и в начале второго тайма удар Пикколи пришелся в перекладину.

Боккетти имеет все основания гордиться своей премьерой, и она принесла бы очки против любого соперника кроме «Милана». Просто у команды Стефано Пиоли есть уникальное умение добиваться результата, поворачивая удачу в свою сторону. Что и сделал Ребич, который упустил два момента, но в концовке выдал голевой пас Тонали, который три из своих семи голов в серии А забил в гостях у «Вероны».

Германия: «Бавария» в погоне за «Унионом»

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 18:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:0
Боруссия Д

Проводя жеребьевку календаря, в бундеслиге вряд ли предполагали, что 10-й тур окажется особенным. Но футбол преподносит и не такие сюрпризы, поэтому в центре внимания в воскресенье были игры двух немецких грандов против команд, которые стали открытиями нынешнего сезона. И уже после первого матча стало ясно, что лидер в воскресенье не поменяется. На первой строчке по-прежнему «Унион», которому победу над «Боруссией» принес дубль Хаберера. Дортмундцев же явно надломила дикая ошибка голкипера Кобеля, который после паса к собственным воротам распластался на газоне в момент приема мяча. Да и во втором случае — после ошибки защитника — швейцарец не выручил.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
5:0
Фрайбург

А вот «Бавария» указала выскочкам на место и сбросила «Фрайбург» со второго места. И это, в принципе, было ожидаемо, так как у команды Кристиана Штрайха очевидный мюнхенский комплекс. Единственный за долгое время положительный результат (2:2) пришелся на прошлую весну, когда «Бавария» приехала в Брайсгау уже в ранге чемпиона. А так как сейчас за титул приходится сражаться, да еще и отыгрывая отставание в четыре очка, ни о каком благодушии не могло быть и речи. Поэтому и редко играющий Шупо-Мотинг превратился в кошмар соперника, забив сам и ассистировав Сане. Даже Забитцер отличился, но, похоже, «Фрайбург» — его клиент. Ничем не напоминающий в Мюнхене самого себя времен «Лейпцига» австриец единственный мяч в прошлом сезоне забил этому же сопернику.

Франция: команду Головина сгубило удаление

Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Клермон Фут

Монегаски не смогли в полной мере реабилитироваться за унижение в Лиге Европы, однако игра с «Клермоном» складывалась так, что ничья — не самый плохой результат. Уже на 16-й минуте «Монако» потерял удаленного за фол в центре поля Камара, после чего Филиппу Клеману пришлось успокаивать замененного по тактическим причинам Бен Йеддера.

Пожертвовать пришлось и Минамино, и поначалу казалось, что резервный план красно-белых работает. Эмболо хоть и не реализовал лично заработанный пенальти, отличился с добивания. Однако хозяевам банально не хватило сил на всю игру, и в начале второго тайма они дали сопернику отыграться. Головин был в этот раз заменен на 61-й минуте, а его команде потеря очков стоила места в еврокубковой пятерке.

Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Марсель

После испанского класико на «Парк де Пренс» прошло французское, и к игре с непримиримым соперником в строй вернулся Месси. Именно Лео первым проверил голкипера «Марселя» Пау Лопеса, а потом он же ударом со штрафного заставил звенеть перекладину. Если бы не великолепный вратарь, игру можно было бы заканчивать после первого тайма, но в итоге «ПСЖ» выстрадал только один гол. И все благодаря бесстрашию Верратти, который выиграл жесткий стык в центре поля, после чего Мбаппе вывел на удар Неймара.

Но как все поменялось после перерыва, когда в центре внимания стал регулярно оказываться Доннарумма. Однако парижане вернули себе инициативу, да еще и получили численное преимущество, когда бывший спартаковец Жиго подкатился сзади под Неймара и получил красную карточку. После этого довести дело до победы было делом техники. Теперь проигравший второй раз подряд «Марсель» выбыл из тройки, а главным преследователем чемпионов стал сенсационный «Лорьян».

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Статистика дня

0 поражений в гостевых матчах в чемпионатах топ-5 с начала года у «Милана».

21 год и 109 дней — самый молодой средний возраст стартового состава в истории австрйиской бундеслиги, который выставил «Зальцбург».

43 красных карточки показано с начала сезона в матчах лиги 1, а меньше всего в лигах топ-5 удаляли в АПЛ (7 раз).

46 секунд разделили два гола «Нанта». Это самая маленькая пауза между двумя взятиями ворот в лиге 1 за последние 15 лет.

100 голов в АПЛ забил левой ногой нападающий «Ливерпуля» Салах. Больше только на счету легенды красных Робби Фаулера (105).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Монако
ФК Наполи
ФК Челси
2
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