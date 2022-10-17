Хвича неудержим, Боккетти дал бой «Милану», Жиго удалили за снос Неймара

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсеналу» не погасили свет

Матч на «Элланд Роуд» остановили, едва начав, так как из-за отключения электроэнергии у судей исчезла связь между собой, с комнатой ВАР и системой автоматической фиксации голов. А так как оперативно исправить проблему не удалось, команды прервали дополнительную разминку и отправились в раздевалки.

Возобновилась игра после почти часовой паузы с отметки 1 минута и 9 секунд, и, как оказалось, в меньшей степени пауза сказалась на «Арсенале». А Сака и вовсе кажется двужильным. В четверг он сделал результат в Лиге Европы. Теперь — принес «канонирам» девятую победу в десяти турах, с острого угла вогнав мяч под перекладину. И он первый, кто заработал 50 (26+24) результативных баллов в эпоху Микеля Артеты.

Минимальный перевес «Челси» по итогам первого тайма можно было объяснять двумя ключевыми моментами. Во-первых, 25-м голом Маунта в составе синих. Во-вторых, блестящей игрой голкипера гостей Кепы, который сделал шесть сейвов, причем пять раз удары наносились из пределов штрафной. Хитом соцсетей стал эпизод, когда испанец вытащил из-под перекладины мяч при атаке из площади ворот. А потом Маунт забил еще, и волшебная серия Грэма Поттера во всех турнирах продлилась до пяти побед. Позиции в четверке укрепляются

Игре на «Олд Траффорд» предшествовала трогательная церемония по случаю 700-го гола Криштиану Роналду на клубном уровне и 500-го матча Де Хеа за «МЮ», а поздравлял обоих Алекс Фергюсон. На поле же ни о каком благодушии не могло быть и речи. И тот же «Ньюкасл» имел сумасшедшие моменты вроде эпизода, когда Жоэлинтон после розыгрыша штрафного сначала попал в перекладину, а с добивания — в штангу.

Бразилец даже сам рассмеялся, но знал бы он, что такое настоящее невезение! Об этом по итогам игры мог бы многое рассказать и Роналду с его отмененным голом и безуспешными попытками выпросить пенальти. Или Рэшфорд, едва не решивший все в концовке. Однако когда он пробросил мяч мимо вратаря и выдал пас в центр, промахнулся Фред, а на пятой добавленной минуте уже сам Рэшфорд не попал головой в угол с трех метров.

Италия: характер «Милана»

«Интер» после яркого матча на «Камп Ноу» не сбавил обороты и продолжает выправлять положение в серии А. Причем для победы над «Салернитаной» не потребовалось сверхусилий, а быстрый гол классно выстрелившего из-за штрафной Лаутаро Мартинеса позволил играть с запасом. Когда же гости попытались активизироваться, их пыл остудил классно разобравшийся с обороной Барелла. Теперь команде Симоне Индзаги нужно до паузы на чемпионат мира постараться подтвердить своим амбиции: определяющими станут игры с «Фиорентиной», «Аталантой» и «Ювентусом».

После переезда Кварацхелии в Италию Лучано Спаллетти погружал грузинского вингера в итальянский футбол постепенно. Сначала Хвичу регулярно меняли по истечению часа игры, но чем лучше новичок адаптировался и набирал кондиции, тем больше времени проводил на поле. Сейчас у него достаточно сил работать на максимальных оборотах до финального свистка даже при двух матчах в неделю, и это именно то, что требовалось «Наполи» в невероятно эмоциональном и зрелищном матче с «Болоньей».

Гости устроили с южанами игру в догонялки, и самой важной фигурой в ней оказался Хвича. Его соло увенчалось добиванием отличившегося в третьем матче подряд Лосано, а тонкий пас на Осимхена и вовсе привел к победному голу. Еще одного результативного балла Кварацхелию лишило попадание Зелиньски в перекладину.

Но, конечно, «Наполи» — не команда одного актера. Достаточно взглянуть на пару цифр. Так, открывший счет Жуан Жезус — пятнадцатый футболист южан, забивший в этом сезоне, а успех Осимхена — седьмой, для выходивших на замену игроков. И оба показателя — лучшие в лигах топ-5!

Провальный старт «Вероны» привел к тому, что после четырех поражений в отставку отправили Габриэле Чиоффе, и в игре с «Миланом» на посту главного тренера дебютировал бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти. Начало не предвещало ему ничего хорошего, потому что за автоголом Велозу последовал еще один убойный момент у ворот хозяев.

Только Боккетти помнит лучшие времена «Вероны», ведь в прошлом сезоне он помогал ушедшему в «Марсель» Игору Тудору, и его команда не только не рассыпалась, но и отыгралась. И пусть Гюнтеру повезло с рикошетом от соперника, голевая комбинация веронцев получилась очень симпатичной. Дальше — больше, и в начале второго тайма удар Пикколи пришелся в перекладину.

Боккетти имеет все основания гордиться своей премьерой, и она принесла бы очки против любого соперника кроме «Милана». Просто у команды Стефано Пиоли есть уникальное умение добиваться результата, поворачивая удачу в свою сторону. Что и сделал Ребич, который упустил два момента, но в концовке выдал голевой пас Тонали, который три из своих семи голов в серии А забил в гостях у «Вероны».

Германия: «Бавария» в погоне за «Унионом»

Проводя жеребьевку календаря, в бундеслиге вряд ли предполагали, что 10-й тур окажется особенным. Но футбол преподносит и не такие сюрпризы, поэтому в центре внимания в воскресенье были игры двух немецких грандов против команд, которые стали открытиями нынешнего сезона. И уже после первого матча стало ясно, что лидер в воскресенье не поменяется. На первой строчке по-прежнему «Унион», которому победу над «Боруссией» принес дубль Хаберера. Дортмундцев же явно надломила дикая ошибка голкипера Кобеля, который после паса к собственным воротам распластался на газоне в момент приема мяча. Да и во втором случае — после ошибки защитника — швейцарец не выручил.

А вот «Бавария» указала выскочкам на место и сбросила «Фрайбург» со второго места. И это, в принципе, было ожидаемо, так как у команды Кристиана Штрайха очевидный мюнхенский комплекс. Единственный за долгое время положительный результат (2:2) пришелся на прошлую весну, когда «Бавария» приехала в Брайсгау уже в ранге чемпиона. А так как сейчас за титул приходится сражаться, да еще и отыгрывая отставание в четыре очка, ни о каком благодушии не могло быть и речи. Поэтому и редко играющий Шупо-Мотинг превратился в кошмар соперника, забив сам и ассистировав Сане. Даже Забитцер отличился, но, похоже, «Фрайбург» — его клиент. Ничем не напоминающий в Мюнхене самого себя времен «Лейпцига» австриец единственный мяч в прошлом сезоне забил этому же сопернику.

Франция: команду Головина сгубило удаление

Монегаски не смогли в полной мере реабилитироваться за унижение в Лиге Европы, однако игра с «Клермоном» складывалась так, что ничья — не самый плохой результат. Уже на 16-й минуте «Монако» потерял удаленного за фол в центре поля Камара, после чего Филиппу Клеману пришлось успокаивать замененного по тактическим причинам Бен Йеддера.

Пожертвовать пришлось и Минамино, и поначалу казалось, что резервный план красно-белых работает. Эмболо хоть и не реализовал лично заработанный пенальти, отличился с добивания. Однако хозяевам банально не хватило сил на всю игру, и в начале второго тайма они дали сопернику отыграться. Головин был в этот раз заменен на 61-й минуте, а его команде потеря очков стоила места в еврокубковой пятерке.

После испанского класико на «Парк де Пренс» прошло французское, и к игре с непримиримым соперником в строй вернулся Месси. Именно Лео первым проверил голкипера «Марселя» Пау Лопеса, а потом он же ударом со штрафного заставил звенеть перекладину. Если бы не великолепный вратарь, игру можно было бы заканчивать после первого тайма, но в итоге «ПСЖ» выстрадал только один гол. И все благодаря бесстрашию Верратти, который выиграл жесткий стык в центре поля, после чего Мбаппе вывел на удар Неймара.

Но как все поменялось после перерыва, когда в центре внимания стал регулярно оказываться Доннарумма. Однако парижане вернули себе инициативу, да еще и получили численное преимущество, когда бывший спартаковец Жиго подкатился сзади под Неймара и получил красную карточку. После этого довести дело до победы было делом техники. Теперь проигравший второй раз подряд «Марсель» выбыл из тройки, а главным преследователем чемпионов стал сенсационный «Лорьян».

Статистика дня

0 поражений в гостевых матчах в чемпионатах топ-5 с начала года у «Милана».

21 год и 109 дней — самый молодой средний возраст стартового состава в истории австрйиской бундеслиги, который выставил «Зальцбург».

43 красных карточки показано с начала сезона в матчах лиги 1, а меньше всего в лигах топ-5 удаляли в АПЛ (7 раз).

46 секунд разделили два гола «Нанта». Это самая маленькая пауза между двумя взятиями ворот в лиге 1 за последние 15 лет.

100 голов в АПЛ забил левой ногой нападающий «Ливерпуля» Салах. Больше только на счету легенды красных Робби Фаулера (105).