«Ливерпуль» и Салах неудержимы, «Милан» уволил Фонсеку, «Спортинг» выиграл дерби с новым тренером

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Ман Сити» с победой в юбилейном матче Гвардиолы

Воскресный игровой день в АПЛ открылся в Лестере, где в дебюте вспомнилось про пенальти, который не реализовал в прошлом туре Холанн. Норвежец с игры наносил удар как раз из района 11-метровой отметки, однако Столярчик остановил мяч ногой. Вот только следующий сейв поляка после дальнего удара оказался неудачным, и к отскоку успел наконец-то забивший свой первый гол за «Манчестер Сити» Савиньо.

Но разве с учетом нынешнего состояния «горожан» это что-то гарантировало?! Напротив, еще в первой тайме были и попадание в штангу, и неудачная скидка Гвардиола к собственным воротам, после чего Ортеге пришлось спасать свою команду. А во второй половине «Лестер» и вовсе периодически зажимал чемпиона на его половине. Один раз Аканджи пришлось выносить мяч с линии ворот. В другом эпизоде выше с линии площади ворот пробил Варди.

Перевести дух гостям удалось только в тот момент, когда Холанн головой отправил мяч в противоход голкиперу после идеальной подачи Макэйти. После этого весь энтузиазм «лис» практически испарился, так что Хосеп Гвардиола получил идеальный подарок по случаю 500-го матча во главе «Ман Сити». Его команда не только заработала три очка, но и в кои-то веки сыграла на ноль. А еще — с учетом всех турниров одержала первую с 20 октября выездную победу после семи поражений и одной ничьей. Жизнь налаживается?

Впрочем, действующий чемпион в таблице только пятый, тогда как на второе место поднялся «Ноттингем». Команда Нуну Эшпириту Санту выиграла в пятый раз подряд, сделав то, что не удалось «Арсеналу», «Челси» и «Ман Сити». Эти команды обломали зубы об оборону «Эвертона», тогда как «лесники» не оставили «ирискам» ни одного шанса. Команда Шона Дайча впервые пробила в створ ворот только на 81-й минуте, да и то лишь размяла голкипера. Гостям же результат обеспечил их лучший снайпер Вуд, который открыл счет с передачи забивавшего в трех предыдущих матчах Эланги. А потом Вуд сам отличным пасом нашел в штрафной красиво решившего эпизод Гиббса-Уайта. И это еще Пикфорд на последних минутах лишил гостей крупной победы, остановив как выходившего один на один Элангу, так и последовавшее за этим добивание.

«Тоттенхэм» в этом сезоне называют непредсказуемым, потому что никогда не знаешь, чего ждать от команды Ангелоса Постекоглу. Она может разгромить «Ман Сити» на его поле (4:1) и выдать шоу в Кубке лиги против «МЮ» (4:3), но это все победы за целый месяц. Хотя в чем-то «шпоры» стабильны и даже установили рекорд АПЛ. Только достижение получилось сомнительным, ведь с начала года лондонцы пятнадцать раз пропустили первыми в домашних матчах. При этом «Тоттенхэму» не раз удавалось выкручиваться из непростых ситуаций. Был шанс на удачную развязку и сейчас, ведь к перерыву 0:1 превратились в 2:1. Вслед за пенальти, который не реализовал Сон Хын Мин, с передачи Кулушевски ворота расстрелял Джонсон. Однако возможности увеличить преимущество были упущены, а в концовке Странд-Ларсен сравнял счет, вогнав мяч в ближний верхний угол. «Вулверхэмптон» шаг за шагом отодвигается от зоны вылета и пока не проигрывает под началом принявшего команду в середине декабря Витора Перейры (+2=1).

Несокрушимый «Ливерпуль» к перерыву уничтожил оборону «Вест Хэма», который явно ошибся с назначением Хулена Лопетеги. Даже в кризисные периоды Дэвида Мойеса «молотобойцы» выглядели лучше. Не говоря уже об успешных периодах, когда удалось выиграть Лигу конференций. В апреле лондонцы, кстати, сыграли с красными вничью (2:2), а тут не было ни одного шанса, и все рассыпалось после первого гола. У Диаса не прошел пас в штрафную, однако он снова подхватил мяч и забил сам.

Дальше настало традиционное время Салаха. Гол плюс пас Мо оформил за четыре минуты, а передача на Гакпо (после издевательски красивого обыгрыша двух защитников) стала для форварда 81-й в АПЛ. Египтянин вошел в десятку лучших ассистентов в истории турнира, оставив за спиной Дэвида Бэкхема. Следующий ориентир — набравший 89 баллов экс-одноклубник Милнер, до которого стало еще на шаг ближе после паса Диогу Жоте. Это, впрочем, дело будущего. В настоящем же можно констатировать: с 29 голами и 23 передачами во всех турнирах Салах — самый результативный футболист 2024 года в лигах «большой пятерки». А команда Арне Слота лидирует с отрывом в восемь очков, имея при этом игру в запасе.

Италия: ничейный вирус «Ювентуса»

«Наполи» не без труда обеспечил своим болельщикам новогоднее настроение. Если вратарь Мерет со своей частью работы справлялся безупречно, и спас команду от пропущенного гола, то атаке никак не удавалось конвертировать имевшееся преимущество в забитые мячи. Лукаку даже не реализовал пенальти. Когда же голкипер «Венеции» спас свои ворота при помощи штанги, могло создаться впечатление, что это просто не день фаворита. Однако «Наполи» уже после замены Кварацхелии все же дожал гостей, когда Давид Нерес прострелил слева, и мяч от защитника отлетел к расстрелявшему ворота Распадори. Гол помог Антонио Конте достичь отметки в 500 набранных очков в итальянском чемпионате, а его команда сравнялась с «Аталантой», которая накануне сыграла вничью с «Лацио» (1:1). Только двоевластие на вершине таблицы обманчиво — теневым лидером остается имеющий игру в запасе «Интер».

«Ювентус» в 2024-м поразил ничейный вирус, но казалось, что к концу года бьянконери настроились на победную волну. Разнесли в Кубке Италии «Кальяри» (4:0), а в Монце (2:1) добыли первую с начала ноября победу в серии А. Однако продолжения не последовало, хотя по игре «Старая синьора» большую часть матча превосходила «Фиорентину», которая после рекордной серии из восьми побед потерпела два поражения подряд. Не помогло даже вдохновение, которое снизошло на Кефрена Тюрами. Француз до этого не забивал в итальянском чемпионате, а тут оформил дубль.

Помешали команде Тиагу Мотты два человека. Во-первых, Де Хеа, который совершил несколько ключевых спасений. При счете 1:1 ценой повреждения испанец остановил убойный удар Влаховича отставленной рукой. При 2:1 кипер справился с атакой Гатти, а потом не дал забить Франсишку Консейсау. А герой номер два — демонстративно не праздновавший успехи в игре против родного клуба Мойзе Кин. Самый результативный игрок серии А, с учетом всех турниров забивший в этом сезоне 15 мячей, после подачи Адли наказал за ошибку Калюлю. А в концовке, когда шанс «фиалкам» на ровном месте подарил поскользнувшийся Камбьязо, Кин переправил мяч выстрелившему под перекладину Соттилю.

Так за считанные минуты в турнирной таблице все перевернулось. «Фиорентина» осталась пятой и, имея в запасе игру с «Интером», отстает от «Лацио» на три очка. А «Ювентус», который в режиме онлайн вплотную приближался к лигочемпионскому квартету, по-прежнему шестой. Парадокс заключается в том, что туринцы до сих пор не знают поражений, но одиннадцать (!) ничьих после 18-го тура не дают им подняться выше.

«Милан» восьмой, «Рома» — десятая, но вывеска игры все равно предполагала что-то интересное. И, надо сказать, уже в дебюте ожидания оправдывались, а на попадание Довбика в штангу россонери ответили красивой голевой атакой с участием Мораты, Фофана и выведенного на завершающий удар Рейндерса. «Рома», правда, вскоре выдала настоящий шедевр — с пасом Довбика пяткой и ударом Дибалы с лета. Какой-то новогодний футбольный праздник!

Правда, результативного продолжения не последовало, но встреча на «Сан-Сиро» держала в напряжении. Про такие матчи обычно говорят — пошла игра до гола. Каждая из команд была близка к взятию ворот. В концовке Шомуродов первым же касанием после выхода на замену направил мяч в перекладину, хотя атаковал он все же из небольшого офсайда. А самый убойный момент на последних минутах упустил не попавший в угол Пеллегрини. Как итог — ничья, которая никого не порадовала. В большей степени — «Милан», который уволил Паулу Фонсеку с поста главного тренера. По информации Фабрицио Романо, выводить команду из кризиса будет Сержиу Консейсау, который летом после сверхуспешной работы покинул пост главного тренера «Порту».

Португалия: возвращение на вершину

Рубену Амориму тяжело без «Спортинга», а лиссабонскому клубу — без одного из лучших тренеров в своей истории. После его отъезда в Англию «львы» выдали невиданную для себя серию из четырех поражений. И если 1:5 от «Арсенала» в Лиге чемпионов все же стоит вынести за скобки, то проигрыши «Санта-Кларе» (0:1) и «Морейренсе» (1:2), за которыми последовало еврокубковое фиаско в Брюгге (1:2) — настоящая катастрофа.

В «Спортинге» быстро поняли, что ошиблись с назначением не имевшего должного опыта Жоау Перейры, и перед католическим Рождеством отправили его в отставку. Перед своим увольнением тренер помучился как с находящейся в зоне вылета «Боавиштой» в чемпионате (3:2), так и с обыгранным в овертайме в Кубке Португалии «Риу-Ави» (2:1). А после нулевой ничьей с «Жил Висенте» было потеряно лидерство, и к лиссабонскому дерби «Спортинг» подошел третьим. Возглавил же таблицу «Порту», который в субботу выиграл свое дерби у «Боавишты» (4:0).

На принципиальную игру «львов» вывел 43-летний Руй Боржеш. В прошлом сезоне этот специалист впервые в истории привел к шестому месту скромный «Морейренсе». В этом, возглавив «Гимарайнш», уже с новой командой шел на той же позиции, а также вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места в группе. Это тренер, который стабильно давал результат при ограниченных возможностях, чем заслужил внимание одного из португальских грандов. Да еще и начал с самой принципиальной игры.

«Спортинг» в ней до перерыва смотрелся очень живо, и заслуженно повел в счете, когда переставший забивать в промышленных масштабах Дьекереш шведкой вырезал шикарный пас под удар Катамо. Этот вингер — спец по дерби, ведь в апреле на «Жозе Алваладе» он нокаутировал «Бенфику» голевым дублем (2:1). Правда, сейчас Катамо все едва не испортил, когда в концовке прошедшего под диктовку гостей второго тайма пожадничал в атаке, где четверо «львов» выскочили на двух защитников соперника.

На счастье хозяев, после этого имевший шанс сравнять счет Артур Кабрал промахнулся. Как и Амдуни с Отаменди чуть ранее. Боржеш не просто выиграл дерби, а вернул «Спортингу» первое место благодаря лучшим, чем у «Порту» дополнительным показателям.

Статистика дня

1-й раз «Манчестер Сити» выдал в АПЛ серию из пяти гостевых побед над одним соперником («Лестер»). В этих играх «горожане» ни разу не пропустили.

2 из пяти 11-метровых не реализовал в АПЛ нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

8 раз в текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Салах отметился голом и передачей, что стало новым рекордом турнира.

10 матчей в составе «Ювентуса» и «Ромы» провел на «Сан-Сиро» аргентинец Дибала, и его команды не потерпели в них ни одного поражения (+6=4).

10 результативных передач в этом календарном году отдал в английском чемпионате защитник «Фулхэма» Робинсон. Ни один игрок его амплуа за этот период не заработал более шести баллов.

17 лет и 3 месяца — возраст футболиста «Спортинга» Кенды, который стал самым молодым участником лиссабонского дерби с 1937 года.