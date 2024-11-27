Ламин Ямаль выиграл Golden Boy? Это будет третья победа игрока «Барселоны» за четыре года
16 декабря в Турине пройдет церемония вручения награды Golden Boy — трофея лучшему молодому игроку мира в возрасте до 21 года, который был учрежден итальянской газетой Tuttosport. Сообщается, что премию заберет 17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль.
Что известно о победе Ямаля
По информации испанского издания Diario Sport, награда достанется Ламину, а официально объявить об этом должны уже сегодня, 27 ноября. Трофей присуждается по результатам голосования 50 журналистов из разных стран, а кандидатами на победу являются 25 молодых футболистов. Испанец давно считался одним из главных фаворитов: в прошлом сезоне он ворвался в состав «Барселоны» и сборной Испании, а летом провел отличный чемпионат Европы, на котором стал лучшим ассистентом (четыре голевых паса).
В 2023 году Ламин тоже считался одним из фаворитов, но занял второе место в голосовании, уступив Джуду Беллингему. Тогда испанец, которому было только 16 лет, получил награду The Youngest как самый молодой футболист в топ-3 Golden Boy.
«Конечно, мне бы хотелось выиграть премию. Обещаю, что рано или поздно я ее возьму», — сказал тогда Ямаль в интервью Tuttosport.
В октябре на церемонии «Золотого мяча» испанец получил «Копа Трофи» от France Football — еще одна награда лучшему игроку мира в возрасте до 21 года. В голосовании он с огромным отрывом опередил Арду Гюлера из «Реала» и Коби Майну из «Манчестер Юнайтед».
Как выглядит полный список претендентов
Всего в голосовании на победу участвует 25 футболистов — они были утверждены в середине октября. Полный список выглядит следующим образом:
- Ламин Ямаль, «Барселона»
- Жоау Невеш, «ПСЖ»
- Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»
- Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед»
- Пау Кубарси, «Барселона»
- Савио Морейра, «Манчестер Сити»
- Рико Льюис, «Манчестер Сити»
- Александар Павлович, «Бавария»
- Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед»
- Йоррел Хато, «Аякс»
- Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд
- Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»
- Кенан Йылдыз, «Ювентус»
- Кристиан Москера, «Валенсия»
- Адам Уортон, «Кристал Пэлас»
- Арда Гюлер, «Реал Мадрид»
- Матис Тель, «Бавария»
- Дезире Дуэ, «ПСЖ»
- Оскар Глух, «Зальцбург»
- Самуэль Омородион, «Порту»
- Вильзон Одобер, «Тоттенхэм»
- Андреас Скьеллеруп, «Бенфика»
- Эндрик, «Реал Мадрид»
- Элисс Бен-Сегир, «Монако»
- Самюэль Мбангула, «Ювентус»
Кто выигрывал премию в последние годы
Действующий победитель Golden Boy — полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. До него премию забирали два полузащитника «Барселоны» — Гави и Педри. В интервью The Residency последний заявил, что в этом году награда обязательно достанется его партнеру по клубу Ямалю. Если так произойдет, то это будет третья победа игрока «Барселоны» за последние четыре года.
Golden Boy вручается с 2003-го, его победителями становились многие выдающиеся футболисты — Лионель Месси, Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас и другие. Испанцы чаще всех забирали награду — четыре раза.