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Промес возвращается! Квинси возобновляет карьеру в ОАЭ: зимой возможен переход в «Спартак»

Промес перейдет в клуб «Юнайтед» Дубай из 2-й лиги ОАЭ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Голландец все еще не может покинуть Эмираты.

Квинси Промес продолжит карьеру в «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ — об этом в своих соцсетях сообщил сам клуб из Дубая. Экс-форвард сборной Нидерландов уже успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт на год.

В июне истек срок контракта 32-летнего голландца со «Спартаком», за который он не играл с декабря 2023 года. В феврале 2024-го он был задержан полицией ОАЭ при выезде команды со сборов. Теперь ему грозит экстрадиция в Нидерланды.

Где Промес продолжит карьеру

«Юнайтед» — клуб второго по силе дивизиона ОАЭ, принадлежащий российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который также владеет «Родиной», кипрскими клубами «Пафос» и «Акритас Хлоракас», а также латвийской «Ригой». В сезоне-2023/24 «Юнайтед» занял шестое место в своем турнире (в высшую лигу выходят две лучшие команды).

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что с юридическими проблемами Квинси

В феврале Квинси был задержан в ОАЭ за то, что скрылся с места преступления после автомобильной аварии, что нарушает местные законы. После этого Нидерланды потребовали экстрадицию футболиста, которого на родине приговорили к 7,5 года заключения суммарно по двум делам — контрабанда наркотиков и нападение на человека с ножом.

В августе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказывал, что голландец продолжает самостоятельно тренироваться в ОАЭ, но по-прежнему не может выехать из страны. «По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», — рассказал Малышев.

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Какова вероятность возвращения голландца в Россию

По информации «СЭ», в контракт Промеса с «Юнайтед» включен пункт о бесплатном возвращении в «Спартак» зимой, если голландец получит разрешение на вылет из ОАЭ и вернется в Россию.

«Нет, ну если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть, — отреагировал бывший игрок сборной России Александр Мостовой. — Другое дело в том, трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды. Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что может произойти».

Добавим, что Промес не бросает и музыкальную карьеру: в конце августа голландец вместе с рэпером Chardy выпустил трек под названием Moscow («Москва»).

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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