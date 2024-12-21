Габи Жезус забил пять голов за четыре дня, «Гавр» Кузяева опозорился в Кубке Франции, «Байер» гонится за «Баварией»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмары «Сити» продолжаются

«Манчестер Сити» по-прежнему бледен и скучен, и логично, что чемпионы снова пропустили первыми. Уже в девятый раз в нынешнем чемпионате, что скорее характерно для аутсайдеров и команд из второй части таблицы. Хуже данный показатель (12 раз) только у «Саутгемптона», «Лестера» и «Вулверхэмптона». Причем «Вилла» могла забить уже в дебюте, но нули на табло сохранил сумасшедший сейв выбившего мяч с линии Ортеги. Но что он мог сделать, когда Тилеманс блестяще вышел из-под прессинга и бросил в прорыв Роджерса, который выкатил мяч уже не имевшему права промахнуться Дурану?!

На этом фоне ноль контактов Холанна с мячом в чужой штрафной за первые 45 минут смотрелись красноречиво. И после перерыва в плане остроты мало что изменилось. Гостей еще спасло, что второй гол Дурана отменили из-за офсайда, но довольно быстро все сделал Роджерс. Он выдал впечатляющий проход, подхватив мяч на своей половине поля, обыгрался с Макгинном и отправил мяч в угол. Ну а гол Фодена на третьей добавленной минуте — это точно не про престиж. Обновленные мрачные цифры команды Хосепа Гвардиолы: девять поражений в последних двенадцати матчах. Больше, чем за предыдущие 106 игр. Возможно, «Сити» подправит себе настроение в четверг — в домашней игре в «Эвертоном».

В среду эти команды встречались в четвертьфинале Кубка лиги, и в той игре озарение снизошло на Габриэла Жезуса. С начала года у переживающего тяжелый период в карьере бразильца было всего два гола, а в игре с «Кристал Пэлас» он оформил хет-трик. И — надо отдать должное Микелю Артете — главный тренер «Арсенала» прочувствовал, что форвард поймал кураж. Он получил место в старте и продолжил свой бенефис! Учитывая, какие проблемы поначалу наблюдались у «канониров» в обороне — Жезус стал тем, кто делал разницу.

Сначала забил с подбора, а потом ответил на гол Сарра при розыгрыше углового. Когда Парти отбросил ему мяч, мгновенно вогнал его в ближний верхний угол. К перерыву Жезус мог снова оформить хет-трик, однако попал в штангу. Правда, это его вряд ли расстроило, так как на добивании отличился Хаверц. Теперь уже можно задним числом утверждать, что Жезус выбрал как минимум недельный лимит голов. Перед тем как Габриэл Мартинелли подставил ногу под удар Райса с подбора, бразилец должен был забивать сам, но из центра штрафной пробил точно во вратаря.

Италия: «Наполи» снова на вершине

«Дженоа», который недавно поменял владельца и не знал поражений после назначения на пост главного тренера Патрика Вийера, в прошлом туре испортил юбилей «Милану» (0:0). Однако ни разу не победившие в этом сезоне дома «грифоны» целый тайм выглядели несостоятельными на фоне «Наполи». С таким соперником — это слишком много. Вернувшие себе лидерство как минимум до воскресенья неаполитанцы начали с попадания Лукаку в перекладину, а продолжили двумя голами к середине первого тайма.

«Наполи» победил «Дженоа» (2:1) 21 декабря. Фото Reuters

Оба взятия ворот состоялись после атак со «второго этажа». В первом случае соло Давида Нереса завершилось мягкой подачей на Замбо-Ангисса. Во втором Ррахмани пробил по крутой траектории, замыкая навес Лоботки со штрафного. Генуэзцы казались деморализованными, однако они мощно провели второй тайм. Один удар Пинамонти эффектно парировал Мерет, но со второй попытки лучший снайпер хозяев сократил отставание в счете. Все-таки сказывалось отсутствие получившего травму Бонджорно, которого в центре обороны «Наполи» сменял не являющийся образцом надежности Жуан Жезус. Концовка превратилась для Антонио Конте в нервотрепку, а победу отстояли штанга и сейв Мерета. Вратарь справился с коварным ударом Балотелли, который изначально скорее закручивал мяч к воротам в расчете на партнеров.

Германия: Шик и Вирц неудержимы

«Майнц» в прошлом туре стал первым, кто обыграл «Баварию» в бундеслиге. Теперь команда Бо Хенриксена создала проблемы идущему третьим «Айнтрахту». Хотя в случае с первым голом правильнее говорить о грубой ошибке голкипера, который сначала отдал плохой пас партнеру, а когда мяч по дуге полетел в сторону ворот, стал автором курьезного автогола. Вот она — цена болезни основного кипера «орлов» Траппа, которого так неудачно сменил Кауа Сантос.

Обидно было бразильцу и после второго пропущенного гола, когда он при не самом опасном дальнем ударе Небеля попался на противоходе из-за небольшого рикошета. «Майнц» получил двойное преимущество при единственном на тот момент собственном ударе и суммарном 0,11 xG за 45 минут, да еще и играл в меньшинстве, так как на 21-й минуте красную карточку получил капитан гостей Амири. А его партнерам везло и в обороне, так как в первом тайме дважды из хороших позиций промахнулся главный снайпер гостей Мармуш.

Еще один стопроцентный шанс был упущен сразу после перерыва, когда игрок «Айнтрахта» с пары метров неловко ткнул мяч в руки лежавшему на газоне вратарю. А вскоре последовало наказание в виде третьего гола «Майнца», который закрепился в зоне еврокубков. «Орлы» же остались третьими и уже на семь очков отстают от «Баварии», которая в пятницу открыла тур разгромом «Лейпцига» (5:1).

Теперь главный преследователь лидера — «Байер». Действующий чемпион отстает от «Баварии» на четыре очка, и в субботу команду Хаби Алонсо словно разозлил нереализованный Вирцем пенальти. Главная звезда «аспириновых» выдала настоящее шоу, забив с игры и трижды ассистировал Шику. Особенно запомнился момент, когда чех оформил хет-трик. Уж очень динамично все получилось, ведь «Фрайбург» чуть не сократил отставание до минимума, однако удар Грифо остановила перекладина, а контратака «Байера» получилась образцовой. Вирц после подачи Фримпонга поиздевался над соперником, сбросив мяч Шику, словно на тренировке. А тот на трех мячах не успокоился и оформил покер. На этот раз обошлось без помощи Вирца, так как в роли ассистента выступил Гримальдо. Шик, который,воспользовался травмой Бонифейса, выдал до этого серию из четырех результативных матчей, сам не избежал повреждения. К счастью, оно оказалось не слишком серьезным, и в субботу чешский снайпер словно забил все, что не удалось за время вынужденной паузы.

Франция: влипли в историю

Команда Далера Кузяева, который вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте, влипла в историю. Последний месяц зимы пока получается для «Гавра» кошмарным. Сначала три поражения в лиге 1, где «Гавр» находится в зоне вылета. Теперь — фиаско в Кубке Франции в противостоянии с клубом из четвертого дивизиона. Возможно, небесным поможет новогодняя пауза, только январь им начинать по крайне сложному графику — в гостях у «Марселя» и дома с «Лансом».

Статистика дня

1-й раз капитанскую повязку в «Лионе» получил один из самых ярких игроков «ткачей» — полузащитник Шерки.

2-м — после бывшего полузащитника «Арсенала» Юнгберга — шведом, сделавшим хет-трик в АПЛ, стал нападающий «Ньюкасла» Исак.

6 раз в текущем сезоне «Майнц» забивал в гостевых матчах три и более мячей. Это лучший показатель в чемпионатах «большой пятерки».

16 лет выходцы из второй бундеслиги не забивали на новом уровне пять мячей. В субботу это удалось «Хольштайну», который разгромил «Аугсбург» (5:1).

42 секунды потребовалось форварду «Болоньи» Даллинге, чтобы забить после выхода на замену. Однако голландцу далеко до рекордсмена сезона — своего соотечественника Нослина: форварду «Лацио» для гола хватило 27 секунд на поле.

0 поражений в лондонских дерби за год у «Арсенала» (+8=2). Прошлый раз такое удавалось «Челси» в 2005-м.

6 гостевых побед за год с пятью и более забитыми мячами — английский рекорд, установленный «Арсеналом».

50 побед одержал в бундеслиге главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Испанец уложился в 76 игр, уступая только Хосепу Гвардиоле, который с «Баварией» выбил полтинник за 61 матч.

150 тренерских побед в серии А стало у Антонио Конте.