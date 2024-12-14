Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»

Путь одного из самых успешных тренеров в истории.

Карло Анчелотти

Дата рождения: 10 июня 1959 года

Место рождения: Реджоло, Италия

Вид спорта: футбол

Должность: тренер

Команда: «Реал Мадрид»

Карьера игрока

Анчелотти родился в небольшом городе Реджоло на севере Италии. Он начал играть в футбол в местном клубе «Реджоло», а в 16 лет присоединился к молодежной команде «Пармы». Карло совмещал карьеру с учебой и получил диплом электрика в колледже Пармы.

За взрослую команду, которая в те годы играла в серии С, Анчелотти дебютировал в возрасте 18 лет. В сезоне-1978/79 пришедший в клуб тренер Чезаре Мальдини решил сделать ставку на молодого полузащитника. «Парма» попала в стыковые матчи с «Триестиной», Анчелотти сделал дубль в ответной игре и вывел команду в серию В.

В 1979 году Карло перешел в «Рому», в составе которой выиграл четыре Кубка Италии и чемпионат страны-1982/83. Спустя несколько лет после трансфера стал капитаном, но мучился из-за травм: повредил мениск и пропустил триумфальный для Италии ЧМ-1982, а затем дважды рвал крестообразные связки. Президент «Ромы» Дино Виоле посчитал, что Анчелотти исчерпал себя, и продал его в «Милан», где Карло стал важной частью команды Арриго Сакки — в первом сезоне выиграл чемпионат Италии, а затем дважды подряд взял Кубок европейских чемпионов. Однако, несмотря на успехи, на фоне продолжавшихся травм завершил карьеру в возрасте 33 лет.

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Начало тренерской карьеры

В 1992-1995 годах Анчелотти входил в тренерский штаб Сакки в сборной Италии. Самостоятельную карьеру Карло начал в «Реджане», в первый же сезон выведя ее из серии В в серию А.

По ходу сезона-1996/97 Анчелотти возглавил «Парму» и занял с клубом второе место в высшем дивизионе, но сезон-1997/98 команда закончила шестой, после чего тренер покинул команду.

Следующей командой Карло стал «Ювентус», который он принял в феврале 1999 года. Под началом нового тренера «старая синьора» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Юнайтед». Сезон-1999/2000 «Юве» завершил в шаге от скудетто: клуб опережал «Лацио» на пять очков за три тура до конца чемпионата, но смог одержать лишь одну победу в оставшихся матчах и отстал от римлян на одно очко. В сезоне-2000/01 судьба титула вновь решалась в последнем туре. «Ювентус» опять стал вторым, отстав от «Ромы» на два очка, после чего Анчелотти был уволен.

«Милан»

В 2001 году Анчелотти возглавил свой бывший клуб — «Милан». К тому моменту россонери утратили былую силу и финишировали на шестом месте в серии А. Карло начал постепенно возрождать клуб и занял с ним четвертое место, вернувшись в Лигу чемпионов. В полуфинале ЛЧ-2002/03 «Милан» встречался с соседом — «Интером», и вышел в финал по правилу выездного гола (хотя на самом деле оба матча проходили на одном стадионе и хозяева были лишь номинальными). В финале россонери победили «Ювентус» (0:0 в основное время, 3:2 по пенальти) и взяли Лигу чемпионов впервые за девять лет.

В сезоне-2003/04 «Милан» уверенно выиграл скудетто, но в четвертьфинале Лиги чемпионов уступил «Депортиво», несмотря на победу со счетом 4:1 в первом матче. В сезоне-2004/05 «Милан» стал вторым в серии А, отстав от «Ювентуса» (позже титул был аннулирован из-за коррупционного скандала «кальчополи»). В Лиге чемпионов россонери дошли до финала, где уступили «Ливерпулю» в серии пенальти, ведя 3:0 после первого тайма.

В сезоне-2005/06 «Милан» стал одним из клубов, замешанных в «кальчополи». С команды сняли 30 очков, однако даже оставшихся баллов хватило для третьего места и попадания в Лигу чемпионов. В финале ЛЧ-2006/07 подопечные Анчелотти взяли реванш у «Ливерпуля» благодаря дублю Филиппо Индзаги (2:0).

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Работа в «Челси» и «ПСЖ»

В 2009 году Анчелотти возглавил «Челси». Карло начал работу в Англии с победы в Суперкубке страны, а затем успешно провел сезон-2009/10, выиграв чемпионат и Кубок Англии. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы уступили будущему победителю «Интеру».

Сезон-2010/11 «Челси» завершил на втором месте в АПЛ, а в четвертьфинале Лиги чемпионов уступил «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона Роман Абрамович, уже не раз прощавшийся с тренерами, решил уволить Анчелотти.

Спустя шесть месяцев после ухода из «Челси» Карло возглавил «ПСЖ». По итогам сезона-2011/12 парижане, еще не ставшие гегемоном во Франции, заняли второе место в лиге 1, уступив титул «Монпелье». В сезоне-2012/13 «ПСЖ» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне» из-за правила выездного гола. Главным достижением Анчелотти в Париже стала первая с 1994 года победа «ПСЖ» в чемпионате Франции: клуб набрал 83 очка и опередил финишировавший вторым «Марсель» на 12 баллов. Так началась эра многолетнего доминирования столичного клуба в стране: в следующие 11 лет парижане выиграют девять чемпионств.

Первый приход в «Реал»

В 2013 году Анчелотти был приглашен в мадридский «Реал». В чемпионской гонке ла лиги сливочные боролись с «Атлетико» и «Барселоной». Титул завоевал мадридский сосед, опередив главных конкурентов на три очка. «Матрасники» также были близки к триумфу в Лиге чемпионов: в финале команда встречалась с «Реалом» и вела в счете, но гол Серхио Рамоса перевел игру в компенсированное время, где «Реал» дожал оппонента (4:1).

Сезон-2014/15 прошел для Карло менее удачно: «королевский клуб» отстал от «Барселоны» на два очка и занял второе место в примере, а в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу» в полуфинале. Не получилось повторить прошлогодний успех и в Кубке Испании. По окончании сезона требовательное к результатам руководство «Реала» рассталось с Анчелотти.

После ухода из «Реала»

Перед началом сезона-2016/17 Анчелотти возглавил «Баварию», сменив на тренерском посту Хосепа Гвардиолу. Карло начал работу в Мюнхене с победы в Суперкубке Германии, а затем выиграл очередное для клуба чемпионство. В Лиге чемпионов «Бавария» дошла до четвертьфинала, где уступила «Реалу».

Сезон-2017/18 команда начала неудачно: мюнхенцы находились на третьем месте в бундеслиге, а в Лиге чемпионов уступили «ПСЖ» со счетом 0:3, после чего Анчелотти, против которого был настроен ряд ключевых игроков, отправили в отставку.

В 2018 году итальянец был назначен главным тренером «Наполи». Сезон-2018/19 команда завершила на втором месте в чемпионате. В 6-м туре Лиги чемпионов «Наполи» уступил «Ливерпулю»: неаполитанцы были близки к тому, чтобы отыграться и выбить мерсисайдцев из турнира, но Аркадиуш Милик не реализовал опаснейший момент в концовке матча, а сейв вратаря Алиссона стал важной составляющей победы «Ливерпуля» в том розыгрыше. «Наполи» же отправился в Лигу Европы, где дошел до четвертьфинала.

В сезоне-2019/20 неаполитанцы попали в плей-офф Лиги чемпионов, но после 15 туров серии А находились на седьмом месте, и Анчелотти был уволен. Вскоре Карло возглавил «Эвертон» и финишировал с клубом на 12-м месте в АПЛ. Сезон-2020/21 «ириски» начали уверенно, лидируя в чемпионате после шести туров, однако в итоге закончили турнир десятыми.

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Возвращение в «Реал»

После ухода Криштиану Роналду в 2018 году «Реал» столкнулся с кризисом, но затем вернувшийся в клуб тренер Зинедин Зидан смог выиграть ла лигу-2019/20. В сезоне-2020/21 после второго места в чемпионате и вылета в полуфинале Лиги чемпионов француз покинул клуб. При выборе нового тренера выбор пал на уже работавшего в Мадриде Анчелотти.

Под руководством Карло «Реал» выиграл ла лигу сезона-2021/22, опередив «Барселону» на 13 очков. В плей-офф Лиги чемпионов каждая стадия проходила для «королевского клуба» по драматичному сценарию. В первом матче 1/8 финала «Реал» уступил «ПСЖ» со счетом 0:1, а затем позволил сопернику открыть счет во второй игре, но хет-трик Карима Бензема во втором тайме вывел клуб в четвертьфинал. В первом матче с «Челси» мадридцы победили (3:1), в ответной встрече пропустили три гола, но затем сравняли счет в противостоянии на 80-й минуте игры и дожали соперника в дополнительное время. В полуфинале с «Манчестер Сити» подопечные Анчелотти уступали с общим счетом 3:5 к 90-й минуте ответной встречи, спаслись благодаря дублю Родриго в концовке и вновь выиграли в дополнительное время. Наконец, в финале с «Ливерпулем» (1:0) героями стали сделавший девять сейвов Тибо Куртуа и реализовавший единственный удар в створ Винисиус.

В полуфинале ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» взял реванш у «Реала» за поражение предыдущего сезона, а в ла лиге сливочные уступили титул «Барселоне». В четвертьфинале ЛЧ-2023/24 Анчелотти вновь встретился с «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы, одержав победу в серии пенальти. В полуфинале «Реал» одолел «Баварию», а в финале — дортмундскую «Боруссию». Так Карло в седьмой раз выиграл главный клубный европейский трофей (дважды в роли футболиста и пять раз — как тренер). Также сливочные стали чемпионами Испании, потерпев лишь одно поражение в ла лиге. В рамках церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году Анчелотти был признан лучшим тренером сезона.

Достижения в качестве игрока

Победитель Кубка европейских чемпионов (2 раза): 1989, 1990

Обладатель Суперкубка Европы (2): 1989, 1990

Чемпион Италии (3): 1983, 1988, 1992

Обладатель Кубка Италии (4): 1980, 1981, 1984, 1986

Обладатель Суперкубка Италии: 1988

Достижения в качестве тренера

Командные:

Победитель Лиги чемпионов (5): 2003, 2007, 2014, 2022, 2024

Обладатель Суперкубка УЕФА (5): 2003, 2007, 2014, 2022, 2024

Победитель клубного чемпионата мира (3): 2007, 2014, 2022

Чемпион Италии: 2004

Обладатель Кубка Италии: 2003

Обладатель Суперкубка Италии: 2004

Чемпион Англии: 2010

Обладатель Кубка Англии: 2010

Обладатель Суперкубка Англии: 2009

Чемпион Франции: 2013

Чемпион Германии: 2017

Обладатель Суперкубка Германии (2): 2016, 2017

Чемпион Испании (2): 2022, 2024

Обладатель Кубка Испании (2): 2014, 2023

Обладатель Суперкубка Испании (2): 2022, 2024

Личные:

Тренер сезона по версии France Football : 2023/24

Тренер сезона по версии УЕФА: 2021/22

Тренер года в Италии: 2001, 2004

Тренер года во Франции: 2013 (совместно с Кристофом Гальтье)

Рекорды:

Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов среди тренеров

Один из двух тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в трех десятилетиях: нулевые, 10-е, 20-е (совместно с Хосепом Гвардиолой)

Наибольшее количество выигранных Суперкубков УЕФА: 5

Единственный тренер, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции, Германии и Испании

Сколько зарабатывает Анчелотти

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 2026 года. Зарплата тренера, по разным оценкам, составляет от 6 до 11 миллионов евро в год.

Карло Анчелотти и Луиза Габинелли. Фото Getty Images

Личная жизнь

С 1983 по 2008 год Анчелотти был женат на Луизе Габинелли. У супругов родились сын Давиде и дочь Катя. Давиде играл в футбол в академии «Милана», а затем стал тренером и сейчас входит в штаб отца в «Реале». В 2011 году Анчелотти познакомился с бизнес-леди Марианной Барреной Макклей. В 2014-м пара поженилась, а у Анчелотти появилась падчерица.

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