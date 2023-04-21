Куртуа поцеловал эмблему «Реала» у трибуны «Челси», Балотелли показал средний палец и еще 6 ответов звездных игроков на провокации

Как топ-футболисты реагировали на ненависть фанатов бывших клубов.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» (0:2) болельщики лондонского клуба травили вратаря гостей Тибо Куртуа. Бельгиец выступал за «Челси» с 2011 по 2018 год, и отъезд в Мадрид ему, судя по всему, так и не простили.

Под самый дедлайн трансферного окна вратарь спровоцировал свой трансфер, отказываясь приезжать на тренировки. «Челси» оказался в безвыходном положении, пришлось соглашаться на 35 миллионов от «Реала» и в спешке оформлять за 80 миллионов трансфер Кепы Аррисабалаги. Глобальные проблемы с вратарями в «Челси» не решены до сих пор. Ну а Куртуа не стеснялся давать интервью, где называет «Реал» лучшим клубом, в котором когда-либо играл.

Все это на «Стэмфорд Бридж» помнят, потому во время матча Куртуа специально подолгу не отдавали мяч, без конца освистывали и оскорбляли. После очередного сэйва (Тибо отстоял на ноль) голкипер повернулся к трибуне за воротами, где располагались фанаты «Челси», и демонстративно поцеловал эмблему «Реала».

Тибо Куртуа. Фото Global Look Press

«СЭ» вспоминает, какие еще футболисты провоцировали болельщиков своего бывшего клуба.

Забег Адейбайора к фанатам «Арсенала»

Пожалуй, одна из самых известных провокаций футболиста в отношении бывшего клуба. Эммануэль Адебайор, которого не так давно превозносили фанаты «Арсенала», устроил нечто невообразимое в матче за «Манчестер Сити» против «канониров» в сентябре 2009 года.

Форвард ушел из лондонского клуба перед началом сезона и получил за это порцию критики от фанатов. Причина для «Арсенала» тех лет банальная — болельщикам не понравилось, что один из лидеров выбрал большой контракт в клубе-толстосуме, да еще и ушел к прямому конкуренту.

После гола в первом очном матче, где Адебайора освистывали и оскорбляли приехавшие в Манчестер лондонцы, Эммануэль пробежал через все поле и отпраздновал гол прямо перед гостевой трибуной. Форвард спровоцировал беспорядки на секторе — стюардам с трудом удалось сдержать фанатов «Арсенала», которые рвались на поле. За ту провокацию ФА дисквалифицировала Адебайора на два матча и оштрафовала на 25 тысяч фунтов стерлингов.

«Меня оскорбляли люди, которые шесть месяцев назад пели мое имя. Человек может выносить оскорбления, пока не достигнет предела. Я забил гол и хотел показать им, что задевать меня — не лучшая идея. Я этого не понимаю. Они аплодировали Коло Туре (перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити» до Адебайора. — «СЭ»), но выкрикивали ругательства в мой адрес еще до начала игры», — объяснил свою выходку тоголезский форвард.

Привет от Тевеса «МЮ» и Фергюсону

В 2009 году Карлос Тевес совершил дерзкий переход из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». В «МЮ» хотели оставить аргентинца, который был арендован у «Вест Хэма», но тот отказался от контракта и выбрал жирное предложение главного соперника.

Тевес забил 43 гола за два сезона в «Сити» и особенно эмоционально выступал как раз в матчах против «МЮ». Забив гол в одном из манкунианских дерби, Карлос демонстративно слушал реакцию гостевой трибуны.

Карлос Тевес празднует гол в матче «МЮ» и «Манчестер Сити». Фото Getty Images

А затем подбегал к Гари Невиллу, советуя ему закрыть рот — тот до этого критиковал Карлоса в прессе.

Для Фергюсона, который отказался от Тевеса, аргентинец тоже подготовил послание — на праздновании первого чемпионства «Манчестер Сити» в эпоху шейхов он показывал табличку с надписью «R.I.P. Fergie».

Карлос Тевес на параде «Манчестер Сити». Фото Getty Images

«Такое ощущение, что Фергюсон — президент Англии, — говорил позже Тевес. — Каждый раз, когда он некорректно высказывался в мой адрес, я не требовал извинений. Когда шутишь, извинения не нужны. Именно поэтому я и не собираюсь просить прощения у Фергюсона».

Как с того момента к Тевесу относятся на «Олд Траффорд», пояснять не нужно.

Ди Мария и бутылка пива от фанатов «МЮ»

В сезоне-2018/19 «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов играл с «ПСЖ». Пикантности той встрече добавляло возвращение на «Олд Траффорд» Анхеля Ди Марии. Трансфер аргентинца в свое время был дорогим (75 миллионов евро) и неудачным для «МЮ». Более того, после ухода в «ПСЖ» футболист жестко раскритиковал клуб и ван Гала, в частности заявив, что ему было плевать на культовый седьмой номер, который он носил в Англии. Поэтому неудивительно, что фанаты встретили Ди Марию «тепло»: освистывали и когда тот выходил из автобуса, и после каждого касания во время матча.

В одном из эпизодов Эшли Янг жестко толкнул Анхеля за пределы поля, после чего тот ударился в металлическое заграждение на радость публике.

Ди Мария в ответ на прессинг трибун ответил голевой передачей с углового на Кимпембе. А после крикнул фанатам «МЮ» на испанском: «Пошли к черту, сукины дети!»

За это в Анхеля прилетела бутылка с пивом, когда он подавал угловой. Ди Мария поднял ее и изобразил, будто сделал глоток, а затем отбросил в сторону.

Анхель Ди Мария в матче «МЮ и «ПСЖ». Фото Global Look Press

Анхель сделал и вторую голевую передачу — «ПСЖ» выиграл 2:0, а после матча аргентинца призывали дисквалифицировать за провокации и оскорбления. Однако УЕФА не стал наказывать Ди Марию.

Средний палец от Балоттелли фанатам «Интера»

Сезон-2019/20 Марио Балотелли провел в «Брешии», отметившись пятью голами в 19 матчах, а также эффектным жестом в игре против «Интера».

В 10-м туре серии А команда Бало встречалась с миланским грандом — бывшим клубом итальянца, где он выступал три сезона и выигрывал Лигу чемпионов, пусть и в качестве игрока ротации. Особой любви между Марио и фанатами не было уже тогда. И вряд ли могло быть по другому, ведь юный форвард заявлял, что с детства болеет за «Милан», будучи в этот момент футболистом «Интера». Так что после ухода в «Манчестер Сити» фанаты «нерадзурри» постоянно оскорбляли Марио, когда он появлялся в их поле зрения. В один из моментов Марио решил перестать церемониться и показал болельщикам бывшего клуба в ответ средний палец.

Марио Балотелли. Фото Global Look Press

Жест Суареса после гола «Барселоне»

Луис Суарес в 2020 году перешел в «Атлетико» свободным агентом из «Барселоны». Расставание с сине-гранатовыми получилось неприятным. Уругваец был живой легендой клуба, и вдруг узнал, что больше не нужен команде и должен уйти. Новый главный тренер Рональд Куман сообщил ему об этом посредством короткого телефонного звонка.

Обиженный Суарес ушел в «Атлетико», за который забил 32 гола в 67 матчах. Самый памятный и эмоциональный — естественно, в ворота «Барселоны» в 8-м туре ла лиги сезона-2021/22. Сначала Суарес сделал ассист на Лемара, а позже отличился и сам. После гола Луис показал жест, имитирующий телефонную трубку у уха.

Луис Суарес. Фото Global Look Press

«Это было сделано, чтобы люди знали, что я все еще использую тот же номер. Это было совсем не для Кумана. Это такая шутка, которую я пообещал своим детям», — объяснял свой жест Суарес. Верить Луису или нет — решать каждому.

Жест Фигу на «Камп Ноу»

Трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» летом 2000 года и сейчас многие называют самым скандальным в истории футбола. Обладатель «Золотого мяча» и один из лучших игроков поколения подписал предварительный контракт с тогдашним кандидатом в президенты «Реала» Флорентино Пересом, который активировался, если бы тот победил на выборах. В июле 2000-го Фигу опровергал новости, что близок к трансферу в Мадрид, но когда Перес стал президентом «Реала», переход состоялся.

Реакция была жесточайшей. На улицах Барселоны жгли футболки с фамилией Фигу, многие желали ему смерти. А первое класико спустя три месяца после трансфера превратилось для португальца в настоящий ад: Луиш называл тот день худшим в жизни. Автобус «Реала» после приезда закидали камнями и разбили стекла, а самого португальца даже сопровождала персональная охрана. Во время матча каталонские болельщики бросали на поле все, что попадалось под руку, и без конца оскорбляли недавнего любимца. Знаменитый кадр, где Фигу стоит рядом с головой свиньи на «Камп Ноу», был сделан только через два года.

Луиш Фигу. Фото Global Look Press

Луиш во время приездов на матчи в Каталонию пытался вести себя сдержанно и ни разу не ответил фанатам. Зато знаменитым стал жест португальца, когда он прикрывает уши в ответ на оглушительный свист трибун.

«Ни один спортсмен в истории никогда не сталкивался с такой атмосферой ненависти и с гневом такого количества людей», — признавался Фигу.