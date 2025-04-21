«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: сотня «Арсенала» и новый кошмар «МЮ»

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 16:00. Portman Road (Ипсвич)

«Арсенал» буднично разгромил «Ипсвич» и перешагнул отметку в 100 забитых за сезон голов. Случилось это, когда Троссар, падая, нанес не казавшийся опасным удар, но проскочивший между ног защитника мяч стал недосягаемым для вратаря. Еще одно взятие ворот в исполнении бельгийца запомнится тем, что это был фирменный, но не самый типичный гол «канониров» после углового. Они так круто разыграли мяч, что Троссар был выведен на идеальную для завершения позицию. А самый красивый гол на счету Габриэла Мартинелли. Бразильцу оставалось попасть в пустые ворота после элегантного паса пяткой в исполнении Мерино. Интересно, что если Мартинелли забивает, команда Микеля Артеты не проигрывает. Данная примета работает на протяжении 44 матчей с учетом всех турниров.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 16:00. Old Trafford (Манчестер)

После невероятно эмоциональной игры с «Лионом» в Лиге Европы «МЮ» исчерпал лимит удачи и ни разу не смог поразить ворота «Вулверхэмптона». Зато штрафной в исполнении Сарабии принес «волкам» пятую победу подряд, чего с ними не случалось на протяжении 55 лет. У гостей есть повод для гордости, тогда как «Красные дьяволы» гарантированно покажут худший результат за все время выступлений в АПЛ. Точное место, на котором финишируют манкунианцы, узнаем в заключительном туре. Пока же можно констатировать, что «Юнайтед» впервые потерпел в рамках одного чемпионата пятнадцать поражений.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 16:00. Craven Cottage (Лондон)

До воскресенья «Челси» оставался единственной командой АПЛ, которая с начала года не побеждала на выезде, а последний гостевой успех случился еще 8 декабря в дерби с «Тоттенхэмом». Казалось, что и сейчас ничего не получится. «Фулхэм» сохранял минимальный перевес, который удалось добыть благодаря отбору на чужой половине поля и выстрелу Ивоби в дальний угол. Однако в концовке все перевернул первый на таком уровне гол 19-летнего Джорджа (ранее он забил в Лиге конференций). Успех воспитанника клуба вдохновил синих на решающий штурм, который в добавленное время увенчался красивым голом Педру Нету. Португалец в центре штрафной элегантно обработал передачу Энцо Фернандеса и с разворота вогнал мяч под перекладину. Благодаря эмоциональной развязке и первой с 3 апреля победе в чемпионате команда Энцо Марески по дополнительным показателям обошла «Астон Виллу» и сократила до одного очка отставание от «Манчестер Сити». А сохранит ли «Челси» за собой пятое лигочемпионское место, станет ясно в понедельник — после гостевого матча «Ноттингема» с «Тоттенхэмом».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 18:30. King Power Stadium (Лестер)

Для тех, кто в порыве эмоций жег футболки Александера-Арнолда на фоне новостей о его желании покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Реал», теперь можно сделать специальный мем. С футболкой, которую защитник после своего победного гола водрузил на угловой флажок. Возможно, на прощание Трент впервые в профессиональной карьере забил левой ногой и приблизил родной клуб к титулу. Чтобы официально его оформить, «Ливерпулю» достаточно одной победы. А в это воскресенье команда Арне Слота отправила в чемпионшип «Лестер», который под началом Руда ван Нистелроя вошел в историю английского высшего дивизиона как первая команда, потерпевшая девять подряд сухих домашних поражений.

Испания: пушка Вальверде

Испания. Ла лига. 32-й тур.

20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«Реал» на фоне очередной волны слухов об отставке Карло Анчелотти до перерыва не показал чего-то особенного, наиграв на один из худших в сезоне показателей xG (0,16). Но второй тайм прошел совсем на другом уровне. В Испании даже звучали оценки, что один из отрезков — это лучший футбол мадридцев за последний месяц. Но как же при этом хозяевам не везло! С интервалом в минуту Беллингем замыкал подачу Винисиуса Жуниора и завершал розыгрыш углового. В первом случае Унаи Симон вытянул мяч из-под перекладины, а потом от гола отделили считаные сантиметры.

Оказывается, то была прелюдия к настоящему испытанию нервной системы всех, кто симпатизирует «Королевскому клубу». Винисиус забил красивейший гол, резко пробив в ближний угол, но взятие ворот отменили. Отправившийся к монитору арбитр посчитал, что оказавшийся за линией офсайда Эндрик активно влиял на эпизод. И все же умение «Реала» дожимать соперника никуда не исчезло, а выстрел Вальверде в дальнюю «девятку» — еще одна глава в истории мадридских чудес. Воскресная магия оставила Мадрид в гонке за титулом, а качество игры во второй половине дало надежду на успех в класико в финале Кубка Испании.

Италия: вся надежда на Кубок

Италия. Серия А. 33-й тур.

20 апреля, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)

«ПСЖ» уже чемпион. «Ливерпуль» оформит титул в ближайшие неделю-две. Комфортный отрыв у «Баварии» и «Барселоны». А за интригу в этом сезоне в лигах топ-5 отвечает Италия. На Апеннинах за пять туров до финиша установилось двоевластие, за что мы должны поблагодарить «Болонью». Впрочем, красно-синим это вряд ли нужно, потому что у команды удаленного в воскресенье со скамейки Винченцо Итальяно с мотивацией полный порядок, и она сейчас сражается с «Ювентусом» за путевку в ЛЧ.

«Болонья» была хороша и на гол наиграла задолго до драматичной развязки в добавленное арбитром время. Но тем круче эмоции после гола Орсолини, который впервые в карьере забил за один чемпионат 12 мячей. И как забил! После вброса аута лидер «Болоньи» эффектно ударил с лета, положив корпус. Настоящий шедевр! Красно-синие четвертые и ждут ответа «Ювентуса», который в понедельник играет в гостях у «Пармы». Ну а «Интер» при равном количестве очков теперь опережает «Наполи» только по дополнительным показателям.

Италия. Серия А. 33-й тур.

20 апреля, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

По ходу первого тайма порой казалось, что «Милан» вот-вот забьет. Россонери были чуть острее, но то не хватало точности, то защитник в последний момент останавливал убегавшего один на один Рафаэла Леау. Зато как же здорово в голевой атаке все сделала «Аталанта»! Подача Лукмана, скидка Беллановы в центр и удар головой Эдерсона — все было исполнено образцово. Бергамаски всего третий раз в своей истории обыграли «Милан» в обоих матчах сезона и не подпускают никого к третьему месту (отрыв четыре очка). Ну а для команды Сержиу Консейсау матчем года становится ответный полуфинал Кубка Италии с «Интером».

Германия: кураж Дортмунда

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

20 апреля, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

«Неужели все вернулось и в бундеслиге у нас другая — проблемная «Боруссия»?» Примерно так могли рассуждать дортмундские болельщики, когда Итакура вывел гостей вперед. Как центральный защитник Менхенгладбаха выскочил один на один с вратарем — тема для отдельного исследования. Однако до перерыва в игру вернулась та версия «шмелей», которые несколько дней назад вчистую переиграли «Барселону». Команде Нико Ковача в концовке первого тайма хватило девяти минут, чтобы превратить 0:1 в 3:1.

Все голевые атаки прошли правым флангом, а Гирасси едва не оформил дубль, но после удара снайпера потребовалось добивание Свенссона. Благодаря победе над прямым конкурентом Дортмунд взлетел с десятого места на седьмое. До замыкающего еврокубковую шестерку «Майнца» теперь всего два очка, а до лигочемпионского квартета — четыре. Отыграть их за четыре оставшихся тура будет сложно, но все же реально. Календарь дает шансы, а ключевым при сохранении выбранного темпа для «Боруссии» станет визит в Леверкузен в предпоследний игровой день. «Байер» же сейчас далек от идеала и упустил в Гамбурге победу над «Санкт-Паули». При определенных раскладах через неделю увеличившая свой отрыв до восьми очков «Бавария» может отпраздновать возвращение «Серебряной салатницы» в Мюнхен.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

20 апреля, 20:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)

Франция: день Дэвида

Франция. Лига 1. 30-й тур.

20 апреля, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

Зона претендентов на попадание в ЛЧ продолжает уплотняться. В воскресенье первым вклад в это внес «Лилль», сокративший отставание от занимавшего третье место «Монако» до одного очка. А лучшим у «догов» привычно стал Дэвид, который помог Менье открыть счет, забил оказавшийся победным второй мяч и уже в компенсированное время добил сокративший отставание «Осер» еще одним результативным ударом. Для канадца это был 109-й гол в лиге 1, и теперь в списке лучших снайперов турнира в XXI веке он делит седьмое вместе с бывшим форвардом «ПСЖ» Паулетой. Если летом в статусе свободного агента Дэвид не покинет Францию, то сможет догнать отличившихся по 118 раз Неймара и Бен Йеддера. Выше в этом списке идут Мбаппе (256 голов), Кавани (200), Ляказетт (198) и Ибрагимович (156).

Статистика дня

2-й командой, которая начала финальный этап чемпионата Бельгии с четырех побед, стал «Брюгге». В 2011 году это удалось «Стандарду».

16 лет «Аякс» не проигрывал в голландском чемпионате с разностью в четыре мяча командам из «большой тройки» («Фейеноорд», ПСВ). В этот раз амстердамцы были разбиты в матче с «Утрехтом» (0:4), а начало разгрому положил их бывший форвард Аллер.

23-м футболистом, отыгравшим 200 матчей в лиге 1 за «Лион», стал полузащитник Толиссо.

53 очка в первых тридцати матчах на посту главного тренера «Лилля» набрал Брюно Женезьо. Это лучший результат «догов» с 2014 года.

350 матчей провел в бундеслиге полузащитник дортмундской «Боруссии» Брандт.