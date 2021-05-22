Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ

Все интриги завершающихся в этот уик-энд европейских чемпионатов.

Англия

Чемпионат Англии.

Главная интрига в АПЛ — кто попадет в топ-4 и получит право сыграть в следующем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов. Претендентов трое — «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». В случае равенства очков у одной или нескольких команд первый дополнительный показатель — разность мячей.

Лондонцам играть на выезде с «Астон Виллой», красным — дома с «Кристал Пэлас», «лисам» — дома с «Тоттенхэмом».

При этом у «Челси» есть возможность попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, победив в этом розыгрыше (финал против «Манчестер Сити» — 29 мая). Максимум в турнире могут принять участие пять клубов из одной страны. Но это случится только в том случае, если «Челси» возьмет трофей, но при этом займет в АПЛ пятое место. При любом другом раскладе от Англии в ЛЧ сыграют только четыре клуба.

Команды, занявшие 5-е и 6-е места, выступят на будущий год в Лиге Европы. Догнать «Вест Хэм» могут «Тоттенхэм» и «Эвертон», но шансы «ирисок» чисто математические из-за скромной разности мячей. «Молоткам» играть дома с «Саутгемптоном», и набрать одно очко — более чем посильная задача.

Команда, ставшая 7-й, выступит на будущий год в Лиге конференций — новом турнире УЕФА.

Все матчи последнего тура начнутся в воскресенье в 18.00 по московскому времени.

Испания

Чемпионат Испании.

Главная интрига — кто станет чемпионом, «Атлетико» или «Реал».

«Матрасники» в гостях сыграют с «Вальядолидом», идущим на 19-м месте и на два очка отстающим от спасительной 17-й строчки. То есть с мотивацией проблем не будет. Плюс владелец «Вальядолида» — Роналдо, который играл в «Реале» и в хороших отношениях с главным тренером сливочных Зинедином Зиданом.

«Королевскому клубу» предстоит домашний матч с «Вильярреалом», главный тренер которого Унаи Эмери прямо сказал, что «одним глазом мы уже будем смотреть на финал Лиги Европы». Довольно прозрачный намек.

В случае равенства очков первый дополнительный показатель — очные матчи. Здесь преимущество у «Реала» — 2:0 и 1:1.

Интрига номер два — кто попадет в Лигу Европы. Там сыграют команды, занявшие 5-е и 6-е места. 7-я строчка — это Лига конференций. При этом если «Вильярреал» выиграет Лигу Европы и станет седьмым в чемпионате, то отправится в Лигу чемпионов, а в Лиге конференций от Испании никого не будет.

Календарь претендентов такой: «Реал Сосьедад» играет в гостях с «Осасуной», а «Бетис» — на выезде с «Сельтой». В случае равенства очков между ними выше будут баски (3:0, 1:1).

Начало всех решающих матчей — в субботу в 19.00 по московскому времени.

Италия

Чемпионат Италии.

Главная интрига на Апеннинах — кто попадет в Лигу чемпионов. Как и в Англии, есть два вакантных места в топ-4 и три претендента — «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Красно-черным играть в Бергамо с «Аталантой», неаполитанцы принимают «Верону», «старая синьора» встретится с гостях с «Болоньей».

В случае равенства очков первый дополнительный критерий — игры между собой. Тут у «Милана» есть преимущество и над «Наполи» (3:1, 0:1), и над «Ювентусом» (1:3, 3:0). При этом у неаполитанцев есть задел перед «старой синьорой» (1:0, 1:2).

Если же три команды наберут поровну очков, закрутка будет совсем лихой — поскольку очков в очных матчах поровну, придется считать разность мячей в этих играх. У «Милана» она 7-5 (+2), у «Наполи» — 4-5 (-1), у «Ювентуса» — 5-6 (-1). Так что в случае неаполитанцев и туринцев нужно будет смотреть следующий пункт — а это общая разность мячей. Она сильно лучше у «Наполи»: +45 против +36.

То есть «Ювентусу» нужно, чтобы кто-то из конкурентов обязательно потерял очки.

Команды, занявшие 5-е и 6-е места (то есть кто-то из этой тройки и «Лацио») сыграют в Лиге Европы.

Команда, ставшая седьмой — «Рома» либо «Сассуоло», — выступит в Лиге конференций. Римлянам играть в гостях со «Специей», «Сассуоло» — дома с «Лацио». В случае равенства очков выше будет «Рома» (0:0 и 2:2).

Начало всех решающих матчей — в воскресенье в 21.45 по московскому времени.

Франция

Чемпионат Франции.

Франция — единственный из топ-чемпионатов, где на титул перед последним туром претендуют сразу три клуба: «Лилль», «ПСЖ» и «Монако». Хотя шансы монегасков, конечно, скорее математические. При равенстве очков первый дополнительный критерий — это разность мячей. А она у команды Александра Головина на шесть пунктов хуже, чем у «Лилля».

Поэтому основная задача «Монако» — это отстоять третье место. В случае, если победителем Лиги Европы станет «МЮ», — это путевка в групповой турнир ЛЧ. Если выиграет «Вильярреал» — то в квалификацию.

Все три претендента на титул играют в гостях: «Лилль» — с «Анже», «ПСЖ» — с «Брестом», «Монако» — с «Лансом». Идущий четвертым «Лион» дома принимает «Ниццу».

Команды, занявшие 4-е и 5-е места, выступят в Лиге Европы. 6-е место дает возможность сыграть в Лиге конференций.

Начало всех матчей заключительного тура — в воскресенье в 22.00 по московскому времени.