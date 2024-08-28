Умер потерявший сознание в матче Кубка Либертадорес Хуан Искьердо. Ему было 27 лет

Остановка сердца.

Трагедия случилась в уругвайском футболе — на 28-м году жизни скончался защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо. 22 августа во время ответного матча Кубка Либертадорес против «Сан-Паулу» у футболиста остановилось сердце из-за аритмии — инцидент произошел на 84-й минуте. Хуана увезли с поля на машине скорой помощи, с тех пор он находился в местной больнице под наблюдением врачей.

Ситуация изначально была сложной, а 27 августа в госпитале сообщили, что состояние Искьердо ухудшилось — у него выросло внутричерепное давление и прогрессировало повреждение мозга.

Все время, что Хуан находился в бразильской больнице, рядом с ним присутствовала его семья — родители, жена и двухлетняя дочь. Также его навещал экс-капитан сборной Уругвая, защитник Диего Лугано. «Сан-Паулу» тоже поддержал футболиста — игроки команды на матч чемпионата вышли в футболках в честь Хуана.

На родине Искьердо, в Уругвае, решили приостановить все соревнования. «Учитывая тяжелое состояние Искьердо, мы сообщаем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные», — сказано в заявлении Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая.

Медики оказывают помощь Хуану Искиэрдо. Фото Reuters

К несчастью, врачи оказались бессильны. Утром 28 августа «Насьональ» сообщил в соцсетях: «С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам».

Ситуация становится еще трагичнее из-за того, что буквально на днях у Искьердо родился еще один ребенок. 18 августа он стал отцом во второй раз.

Хуан Искьердо за карьеру в основном играл только за уругвайские клубы — среди них местный «Ливерпуль», «Пеньяроль», «Насьональ» и «Уондерерс». В сборную не привлекался.