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Сегодня, 00:50

Победа Родри — это реабилитация «Золотого мяча». За испанца нельзя не радоваться

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с «Золотым мячом».
Фото AFP
Он и правда заслужил.

Сегодня один из тех вечеров, когда чувство удовлетворения и какой-то тихой радости присутствует у подавляющего большинства болельщиков, вне зависимости от клубных пристрастий. Расстроены, наверное, лишь самые преданные персональные фанаты Винисиуса Жуниора, да и то, думаю, это ненадолго, потому что никакого ограбления тут не было и в помине. Это точно не случай Роберта Левандовски в 2020 и 2021 годах или победа Лео Месси, например, в 2010-м, когда обиженными себя могли чувствовать и Андрес Иньеста, и Хави, и Уэсли Снайдер.

За Родри и его «Золотой мяч» и правда радостно. Это можно сравнить с эмоциями, когда Роджер Федерер на закате карьеры выигрывал свои последние турниры «Большого шлема». Или когда Александр Овечкин взял наконец Кубок Стэнли. Или, если вернуться к футболу, это чувства от победы сборной Аргентины и лично Месси на ЧМ-2022. Вы можете симпатизировать Надалю, не особо любить Овечкина и быть фанатом условной Бразилии — но все равно отдать должное победителю и признавать: да, он это заслужил.

Заслужил ли Родри «Золотой мяч»? Вполне, даже если брать формальные критерии. Вот они:

1) индивидуальные выступления;
2) командные выступления и достижения;
3) общий класс и принципы fair play;

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Начнем в обратном порядке. Кто-то будет оспаривать общий уровень мастерства Родри? Нет. С принципами честной игры и поведения на поле и за его пределами вообще нет вопросов — испанец старомоден до милоты. Он играет с заправленной в трусы футболкой, у него нет татуировок, он ни разу не скандалист, показная роскошь — тоже не про него. В общем, абсолютный симпатяга, но при этом без какой-либо раздражающей приторности. Если что, Родри может резко выступить на важные темы, как, например, его недавний спич про перегруженность календаря и возможность забастовки игроков.

Идем дальше — командные выступления и достижения. В сезоне-2023/24 (а именно по его итогам вручается приз) «Манчестер Сити», за который выступает Родри, в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии, что никому ранее не удавалось за более чем столетнюю историю лиги. А сборная Испании победила на чемпионате Европы, причем сделала это максимально стильно, очаровав всех ярким футболом.

Наконец, индивидуальные выступления. Очевидно, что игроки группы атаки вроде Винисиуса имеют тут явное преимущество — при оценке их игры они могут оперировать голами и передачами. Родри и другие полузащитники не могут козырять этими цифрами, и им сложнее, не говоря уже о защитниках и вратарях (Францу Беккенбауэру и Маттиасу Заммеру награду дали за их включения в атаку, и только Паоло Каннаваро — за идеальную игру именно в защите на ЧМ-2006). Хотя в эпоху продвинутой статистики и анализа данных им, конечно, легче. Но бывают годы, когда не заметить чьего-либо величия просто невозможно.

Конечно, Родри повезло, что его выдающийся сезон пришелся на эпоху, когда рядом нет праймовых Месси и Криштиану Роналду, а правила вручения награды изменились и стали намного более адекватными. В этом смысле его «Золотой мяч» отчасти принадлежит Хави, Иньесте, Мануэлю Нойеру, Верджилу ван Дейку — всем тем, кто за последние 10-15 лет его заслужил, но так и не дождался. Что, впрочем, не делает карьеры этих людей менее великими.

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Наконец, от этой церемонии осталось хорошее послевкусие еще и потому, что впервые за долгие годы борьба за приз была по-настоящему конкурентной. В какие-то отрезки сезона на «Золотой мяч» помимо Родри (кстати, то, что он получал свою награду на костылях, сделало этот момент особенно трогательным) и Винисиуса реально претендовали и Джуд Беллингем, и, пожалуй, Фил Фоден. И, думается, если бы сборная Англии выиграла ЧЕ-2024, то «Золотой мяч» отправился бы сейчас в Мадрид — но не к Винисиусу, а к Беллингему. Все же Родри невероятно помогла победа Испании на Евро.

И то, что мы сейчас обсуждаем эти расклады, а не криво усмехаемся после объявления победителя, говорит о том, что при всей своей неоднозначности «Золотой мяч» как важная часть футбольной культуры все еще жив. И это неплохо.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
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