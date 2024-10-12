Дождались перформанса Миранчука за «Сьон». У Антона дебютный гол и две результативные передачи

Россиянина наконец-то прорвало.

«Сьон» обыграл «Лозанну Уши» из второго по силе швейцарского дивизиона в товарищеском матче. Главным героем встречи стал Антон Миранчук. Российский полузащитник забил первый мяч за новую команду, а также отметился двумя результативными передачами. Да и вообще поучаствовал во всех голах.

Уверенно завершил комбинацию

Антон вышел в стартовом составе на привычной для себя позиции атакующего полузащитника и задавал тон игре «Сьона». На 22-й минуте он получил мяч, зашел в штрафную и не самым сильным, но точным ударом завершил комбинацию.

Партнеры по команде поздравили россиянина с первым голом за клуб. Но на этом Миранчук не остановился.

Серия передач

Во втором тайме россиянин уже выступал в роли ассистента. Сначала он аккуратно вложил мяч в ногу Кристиана Соусы, а уругваец мощно выстрелил в левую девятку от вратаря. Помогла крестовина.

Третий гол также не обошелся без участия Антона — на этот раз он отдал предголевой пас, выполнив эффектный перевод на другой фланг.

Заключительный, четвертый мяч получился не менее красивым. Миранчук разрезающей передачей помог Деяну Джокичу выйти на рандеву с голкипером, а тот реализовал момент.

«Сьон» одержал уверенную победу — 4:0. Наш полузащитник провел на поле 86 минут и явно выделялся среди всех футболистов. Но важно отметить и низкий уровень сопротивления со стороны соперника. Все-таки «Лозанна Уши» — аутсайдер второй лиги.

Как Миранчук выступал до этого

Антон стал игроком «Сьона» в сентябре. Он присоединился к швейцарскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с «Локомотивом».

Хавбек провел за новую команду три официальных матча, пока не отличившись результативными действиями.