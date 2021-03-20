Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Гюндоган и Де Брейне сделали разницу

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2 (Гюндоган, 81. Де Брейне, 90)

Противостояние Карло Анчелотти и Хосепа Гвардьолы считалось главной изюминкой четвертьфинальных матчей Кубка Англии. Правда, статистика для «Эвертона» изначально выглядела удручающе, так как «ириски» проиграли «Манчестер Сити» шесть последних матчей, но в довольно осторожной игре к перерыву чуть острее смотрелись именно хозяева. Самым ярким моментом первых 45 минут стала попытка Ришарлисона забить ударом через себе, а Зинченко подстраховал своего голкипера на ленточке при подаче углового.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Во второй половине уже «горожане» заиграли интереснее. Однако Гвардьола постепенно вводил в дело резервы, а они у него на зависть многим. В игру вступили Махрез с Де Брейне, и как раз бельгиец положил начало решающей атаке, в концовке которой Гюндоган головой добил в ворота отлетевший от перекладины мяч.

Немец проводит лучший сезон в карьере, с начала года забив уже 12 раз. Больше, чем любой футболист АПЛ с учетом всех турниров. Гюндоган отправил «Эвертон» в нокдаун, а Де Брейне — добил на последней минуте. «Сити» продолжает борьбу за все четыре трофея нынешнего сезона.

Испания: Зидан вернулся к чемпионскому графику?

«Сельта» — «Реал» — 1:3 (Санти Мина, 40 — Бензема, 9, 30. Асенсио, 90+4)

Сливочных в этом сезоне критикуют, а они тем временем впервые за пять лет выдали серию из десяти гостевых матчей без поражений (+6=4). В Виго все началось с классной передачи Крооса и очередного гола Бензема. Француз отличился в шестом матче подряд и повторил свою лучшую серию в «Реале» образца 2016 года. Ветераны продолжают тянуть «Реал» за собой, а «Сельта», научившись удивлять с приходом на пост главного тренера Эдуардо Коудета, оказалась не готова ни к этой атаке, ни к агрессивному прессингу, плодами которого воспользовались организовавшие еще одно взятие ворот Кроос и Бензема.

Правда, оборона команды Зинедина Зидана по-прежнему далека до лучших образцов, и в отсутствие Серхио Рамоса мадридцы при розыгрыше штрафного потеряли Санти Мину. Это немного смазало юбилей проводившему свой 200-й матч в ла лиге Куртуа, хотя в концовке бельгийский голкипер получил компенсацию, когда Аспас со штрафного попал в штангу. Бензема же завершил свой бенефис голевой передачей на Асенсио. «Реал» снова обошел «Барселону» и ждет, чем ответят в воскресенье каталонцы и забуксовавший в последнее время «Атлетико».

Германия: «Баварию» разозлили, Холанн недоволен

«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0 (Левандовски, 17, 23, 39. Гнабри, 22)

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В пятницу «Лейпциг» обыграл на выезде неуступчивую «Арминию» (1:0), усилив давление на «Баварию» и сократив отставание от первого места до одного очка. Конечно, это мотивировало чемпиона, но не так, как дебют матча со «Штутгартом». Не признающие авторитетов гости забрали мяч под контроль, и уже на 12-й минуте неосторожные действия Дэйвиса обернулись первым в карьере удалением канадца. Элементарная логика подсказывала, что теперь повышенная нагрузка обеспечена обороне «Баварии» и персонально Алабе, который проводил 273-й матч в бундеслиге и теперь является самым играющим легионером в истории клуба вместе с Рибери.

Однако команда Ханси Флика — это не про банальность. Хозяева только разозлились, и пока «Штутгарт» приходил в себя после классной игры на опережение в исполнении Левандовски, за пять минут сделала счет 3:0. Пожалуй, именно такие игры заставляют говорить о том, что чемпионат Германии — это «Бавария» и все остальные. Даже вдесятером и без заболевшего Киммиха.

«Бавария»: остается в меньшинстве в начале матча ?



Левандовский: забивает 3 гола за 22 минуты и разносит «Штутгарт» уже в первом тайме ?



Когда Лева в команде, можно сразу выходить вдесятером ? pic.twitter.com/KDgJz3C7Ve — Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021

Левандовски — отдельная тема. У поляка, который забил головой и обеими ногами, классический и уже 13-й в бундеслиге хет-трик. Тут до сделавшего 32 «трюка со шляпой» Герда Мюллера не добраться, однако другой вечный рекорд великого снайпера в этом сезоне падет. У Леви сейчас 35 голов в текущем чемпионате, и до поставленной цели осталось всего 6 точных ударов. Об уникальности снайпера говорит и его высочайший КПД, ведь по коэффициенту ожидаемых голов он наиграл на 25 мячей, а забил — на десять больше.

Robert Lewandowski has scored 35 Bundesliga goals in 25 games this season from an xG of just 25.73.



Ridiculous. ? pic.twitter.com/Cd4LLRrp8I — Squawka Football (@Squawka) March 20, 2021

«Кельн» — «Боруссия» Д — 2:2 (Дуда, 35, с пенальти. Якобс, 65 — Холанн, 3, 90)

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Дортмундцы продолжают гонку за Лигой чемпионов и спорят с «Айнтрахтом» за четвертое место. Любопытно, что лучшие снайперы конкурентов — Андре Силва и Холанн — практически синхронно забили свои 20-е голы в сезоне. Португалец отличился на 2-й минуте игры с «Унионом» (5:2), а норвежец — на третьей, причем Холанн впервые в карьере достиг такой результативности в рамках одного чемпионата. Но если «орлы» к перерыву практически гарантировали себе победу, то «Боруссия» позволила «Кельну» отыграться.

Холанд снова положил голешник. «Кельн» пострадал от Эрлинга уже на 4-й минуте ?



Ни за что не останавливайте эту машину ? pic.twitter.com/7UoUEZLesG — Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021

А потом и вовсе пропустила после грубой ошибки Менье. Да, Холанн на последней минуте с передачи 18-летнего Кнауффа спас Дортмунд от фиаско. Его феноменальный сезон — с 33 мячами в 31-м матче с учетом всех турниров — продолжается. Вот только «шмели» все дальше от Лиги чемпионов.

«Боруссия» чуть не отлетела от скромного «Кельна». Но в самый нужный момент Холанд спас команду ?



Смотри, как Эрлинг вытащил ничью ? pic.twitter.com/RHGF1XSiFI — Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021

До «Вольфсбурга» — восемь очков, до «Айнтрахта» — уже четыре, а в спину дышит играющий в воскресенье «Байер». И эмоциональная реакция Холанна, чуть ли не швырнувшего свою футболку одному из соперников, говорит о настроении желто-черных лучше всего.

Haaland didn't look happy after the full time whistle ? pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

Статистика дня

0 голов у аутсайдера бундеслиги «Шальке» в трех турах после назначения на пост главного тренера Димитриоса Граммоциса.

2-й раз за 18 лет вышел в полуфинал Кубка Англии «Саутгемптон». При этом «святые» впервые с турнира-1975/76 всухую выиграли четыре подряд кубковых матча.

15 рекордных за все время выступлений в ла лиге ударов нанесла «Уэска», но ограничилась нулевой ничьей с «Осасуной».

50 мячей забил в бундеслиге нападающий «Вольфсбурга» Вегхорст. Он стал пятым после Роббена, Липпенса, Хюнтелара и Макая голландцем, добравшимся до этой отметки. Это четвертый в истории «волков» подобный случай после Джеко, Графите и Климовича.

185 матчей ла лиги подряд провел нападающий «Атлетика» Вильямс. Это третий показатель в истории турнира, а впереди только Ларраньяга (202) и Арконада (185).