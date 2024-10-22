Дичь из Бельгии: футболисту оторвало пальцы из-за петарды, брошенной фанатом его же команды

В клубе и среди болельщиков царит шок от случившегося.

В Бельгии произошел трагический инцидент, в результате которого серьезно пострадал игрок клуба «Менен», выступающего в четвертом по силе дивизионе страны.

Что случилось

Болельщики бурно праздновали победу своей команды со счетом 4:0, активно используя пиротехнику. В один момент в сторону поля, где находились футболисты, полетела петарда. Нападающий Фабио Шифано поднял опасный предмет и попытался унести его подальше, но он взорвался прямо в руках.

В результате происшествия форвард лишился одного пальца и половины двух других. Ему немедленно оказали помощь, так как серьезность ситуации стала очевидной, когда газон буквально забрызгало кровью.

Праздник омрачен

Жуткое совпадение: в этот день Фабио праздновал свой 26-й день рождения. И настроение у него было прекрасное — в прошедшей встрече он отметился дублем.

Сейчас Шифано находится в реанимации, его состояние требует серьезного медицинского вмешательства. Клуб и фанаты — в оцепенении от инцидента.

Виновного нашли

Личность фаната, бросившего пиротехническое изделие, уже установили — это 21-летний поклонник «Менена». Теперь его ждет судебное разбирательство за непреднамеренное нападение и нанесение травм.

Также выяснилось, что болельщик запустил петарду «Кобра 6». И ее производитель позиционирует свой продукт как профессиональный. Он должен продаваться только людям, которые имеют специальное разрешение. Каким образом изделие попало в руки болельщика, пока неизвестно.