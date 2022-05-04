Грузия сходит с ума от приезда Хвичи. После игры весь стадион выскочил на поле

Репортаж из Тбилиси.

Обозреватель «СЭ» побывал в столице Грузии и обнаружил море колорита на матче тбилисского и батумского «Динамо», в котором играла недавняя звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«С 1977 года хожу на каждый матч тбилисского «Динамо» — и ни разу такого не видел!» — изумлялся в пресс-центре динамовского стадиона президент Федерации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили. Он и все остальные пришедшие на матч репортеры и обозреватели были в шоке. Впрочем, шок этот сопровождался улыбками — ведь никаких столкновений и конфликтов, к счастью, не произошло. Ни у кого из тех тысяч болельщиков, которые выскочили с финальным свистком на поле, не было дурных намерений. Они просто веселились, а остановить их оказалось некому.

В это же время белый автомобиль подъехал к самому выходу из раздевалок к автобусам, и в него усадили накрытого капюшоном Хвичу Кварацхелию. К журналистам после всего окружавшего матч ажиотажа и инцидента с прорывом болельщиков его подпускать не стали. Хотя было очень интересно, какие чувства испытывал недавний лидер «Рубина», наверняка понимающий, что это его приезд на главную арену родной страны свел чудесную столицу Грузии с ума.

Грузия соскучилась по таким талантам, как Хвича

...Толпа вокруг памятника Борису Пайчадзе, плотно облепившая все входы на 55-тысячник, где в 2015 году проходил матч за Суперкубок Европы, уже сама по себе ввела в шок. Ведь в Тбилиси на клубный футбол сейчас почти не ходят. Это когда-то, в советские времена, на матчи прославленной команды Нодара Ахалкаци, выигравшей Кубок обладателей кубков 1981 года, было не попасть, да и по инерции первый матч чемпионата независимой Грузии «Динамо» (Тбилиси) — «Колхети» (Поти) в 1990 году собрал 105 тысяч болельщиков, забивших даже проходы. Для автора первого гола был готов новенький автомобиль, но капитан тбилисцев Гела Кеташвили забил его... в свои ворота, и игра так и закончилась — 0:1...

Ничего подобного в Тбилиси давно уже нет — разве что на топ-матчи сборной собирается приличная аудитория. Самым успешным из игровых видов спорта в этой прекрасной стране давно стало регби, по которому грузины входят в топ-10. Даже чудесному поколению братьев Арвеладзе и Кинкладзе не удалось вывести национальную футбольную команду на чемпионат мира или Европы, даже нынешний мэр Тбилиси и экс-защитник «Милана» Каха Каладзе (о работе которого я слышал немало хороших отзывов) этого счастья в карьере не испытал. Так столица Грузии к любимой игре многих поколений потихоньку, казалось, и остыла.

Только на самые главные события вроде Суперкубка Европы собирался аншлаг. В УЕФА, привыкшем за много лет проведения этого матча в Монако к полупустым трибунам небольшого стадиона «Луи II», были в шоке от забитого семь лет назад «Динамо» на игре «Барселоны» и «Севильи». Хорошо еще, что играть в последний момент решили там, а не на более камерном стадионе Михаила Месхи. Ту арену, где два года назад проиграло в квалификации Лиги Европы московское «Динамо», просто разнесли бы...

Хвича Кварацхелия. dinamo.ge

На обычных же клубных матчах здесь пусто. Недели три назад в гости к «Динамо» приезжала «Дила» из Гори, города, где родился Иосиф Сталин и где находится дом-музей «лучшего друга советских физкультурников». Это была игра команд, деливших второе-третье места, и на ней следовало ожидать хоть какой-то приличной посещаемости. Но на огромной арене были лишь два клочка активных фанатов двух команд, максимум — человек двести.

А теперь вдруг — толпы, толпы, толпы.

И кого ни спросишь почему, ответ один и тот же: Хвича!

Удивительно даже, как 21-летний мальчишка, уехавший играть в Россию в 18, успел обрести тут такую популярность. Да, он забивал за сборную Испании, Швеции, Греции, — но дело явно не только в этом. Все же РПЛ, где Хвича играл за «Локомотив» и «Рубин», не та лига, которую смотрят все и которая может создать культ футболиста. Мой старый друг и коллега Мамука Кварацхелия, родственник Хвичи, многолетний пресс-офицер УЕФА (у него даже на номере автомобиля написаны эти буквы) и один из символов грузинской футбольной журналистики, рассказывает:

— Грузины просто соскучились по таланту, по звезде. После Кинкладзе такого человека в нашем футболе не было. Это именно тот стиль, который нравится грузинам! Еще с 1930-х годов, когда тбилисское «Динамо» начинало играть в чемпионате СССР и команду называли «большие уругвайцы», так как в Уругвае тогда было полтора миллиона населения, а в Грузии — три с половиной. Тогда ходили на Пайчадзе, в честь которого назван стадион. В каждом поколении были таланты, на которых тысячи ходили и восхищались. Хвича — из этой породы. И вот он приехал играть в Грузию, пусть и ненадолго. Люди не могли упустить такой шанс.

В Батуми, где за местное «Динамо», действующего чемпиона Грузии, и выступает Кварацхелия, на каждом матче 20-тысячник забит, и с его приходом посещаемость выросла втрое. Но чтобы в Тбилиси на выездном матче она, по сути, из нуля превратилась в эти самые двадцать тысяч — это было, конечно, нечто. Как упустить возможность посмотреть на такого парня в своем чемпионате, если президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже самолично заявил, что скоро Хвича присоединится к неаполитанцам?

Впрочем, глядя на предматчевый ажиотаж, все равно невозможно было представить, что будет твориться во время и после самой игры.

Массовая миграция на другую трибуну в перерыве

Даже у небольшой калитки в решетке стадиона, предназначенной для прохода журналистов и других аккредитованных лиц, столпилась большая группа обычных болельщиков, прорваться сквозь которую нам с коллегой стоило больших трудов. Немногочисленные входы на красивый изнутри, но построенный еще в 1936 году и переживший три реконструкции стадион явно не справлялись с наплывом людей. В итоге они будут входить на трибуны в течение всего первого тайма.

Кварацхелия вышел на левый край атаки под 20-м номером и сразу попал под плотную опеку двух, а нередко и трех игроков тбилисского «Динамо», руководимых бывшим защитником «Спартака», «Динамо», «Алании», «Анжи», а также «Айнтрахта» и «Манчестер Сити» Кахабером Цхададзе. В первые 20 минут мяч до Кварацхелии вообще не доходил, а хозяева за это время успели по разу попасть в штангу и перекладину. Запомнил пару имен — 23-летнего правого защитника Николоза Мали, успевавшего и Хвичу закрывать, и к атакам подключаться (перекладина была как раз после его удара), и 27-летнего верткого ганского вингера Барнса Осеи.

К середине тайма Хвича начал осваиваться, создал в штрафной и на ее подступах пару острых, но все же не голевых эпизодов. А потом заставил половину стадиона схватиться за сердце, когда рухнул на газон без контакта с ногой соперника и замахал рукой, вызывая врача. А затем лежа закрыл лицо, что обычно означает нечто очень нехорошее.

К счастью, ситуация оказалась локальной, и через минуту Квара, как его здесь называют, вернулся в игру. В перерыве Мамука Кварацхелия познакомит меня на трибуне с папой Хвичи, экс-центрфорвардом Бадри, сидевшим гораздо ближе к эпизоду, — и тот объяснит, что сын получил удар локтем в солнечное сплетение, что сбило ему дыхание.

Интересно было наблюдать за двумя Кварацхелиями, дискутировавшими в перерыве об оптимальной позиции для Хвичи. Мамука утверждал, что с его мастерством, несравнимым с другими батумскими игроками, он интереснее будет смотреться в центре, а фланг сужает зону его действий. Бадри отвечал, что в центре, где все плотнее, сына будут чаще и беззастенчивее бить по ногам.

Тут, правда, стоит заметить, что с костоломством в РПЛ все было явно суровее, чем в чемпионате Грузии. В России Хвичу, особенно в нынешнем сезоне, били по ногам особенно люто. На родине я такого не заметил — видимо, национальное достояние перед отъездом в «Наполи» подсознательно берегут, да и футбол тут в принципе техничнее. Впрочем, в паре моментов, где можно было зафиксировать негрубые фолы против него, судья давал играть. Что вызвало недовольство самого вингера, разок пожаловавшегося то ли боковому, то ли резервному судье.

В конце перерыва вдруг началось удивительное, на что сразу обратил внимание отец Хвичи, услышавший соответствующий диалог между болельщиками. Народ стал перетекать с нашей трибуны на противоположную. Ту, где теперь предстояло играть его сыну!

Я о таком прежде только слышал и читал. Касалось это легендарного Михаила Месхи — в первом тайме народ на «Динамо» сидел на трибуне рядом с его флангом, а в перерыве менял дислокацию. Одним из таких болельщиков был отец Владимира Гуцаева, звезды «Динамо» 1970-х — 1980-х, который сам стал выдающимся краем атаки.

Я не думал, что такое возможно сегодня, — но увидел это собственными глазами. Все рассказывали, что подобного после Месхи не бывало! Готов поклясться, что трибуна напротив меня после перерыва была заполнена вдвое плотнее, чем до. И это была еще одна прелесть грузинского футбольного колорита.

Матч между «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми. fcdinamo.ge

Главное шоу началось после финального свистка

Но еще перед самым началом второго тайма, когда команды вышли на поле, произошел первый эпизод с участием нескольких выскочивших на поле детей. Они побежали к Хвиче фотографироваться. Один, правда, перепутал и прибежал, кажется, к Зурико Давиташвили, недавно перешедшему в Батуми из тульского «Арсенала» и вышедшему в центре нападения. Но тот подсказал ему: мол, ты же к Хвиче, вон он, дальше!

Публика смеялась. Но она не предполагала, что начнется совсем скоро и в конце концов вовлечет в себя почти всю арену.

На 64-й минуте Кварацхелия создал самый яркий момент матча — соревнуясь в скорости с защитником, успел к лицевой линии за мячом первым, полуобыграл-полупродавил соперника, переложил с левой ноги на правую и грохнул в дальний угол. Вратарь вытащил, чем наш герой был очень раздосадован. Его можно было понять — эпизод получился красивым. Но в целом было бы преувеличением сказать, что Хвича выглядел на голову, да даже и на полголовы сильнее всех. Он может играть намного лучше, и мы это хорошо знаем.

На 72-й минуте состоялся второй, уже намного более серьезный прорыв болельщиков на поле. Теперь уже в нем участвовало человек тридцать. Причем один из них, подросток в зеленом, был тот же, что и перед началом второго тайма! То есть никуда его за нарушение со стадиона не вывели. Немногочисленные стюарды тщетно пытались кого-то ловить, но только руками разводили от бессилия. Несколько болельщиков имели конкретную цель — обнять Хвичу. И выполнили ее — пусть для этого матч и пришлось остановить. Футболист был добродушен и не сопротивлялся. Никакого недовольства он не выказал и в добавленные к игре минуты, когда его заменили. Минут этих, кстати, было всего пять — в России из-за одного только ВАР (которого в Грузии пока нет) встречи длятся дольше.

Вчера в матче «Динамо» Батуми против «Динамо» Тбилиси болельщики прорвались на поле, чтобы сфотографироваться с Хвичей ? pic.twitter.com/lX6Ni68JIr — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 4, 2022

Матч так и закончился 0:0, что не соответствовало его достаточно неплохой зрелищности — обе команды до последнего стремились играть в атаку, по-грузински, и уже после истечения основных 90 минут создали по одному явному голевому моменту. Но главное шоу этого вечера началось уже после финального свистка.

Что происходило на поле после окончания матча ? pic.twitter.com/LkGifhwQaC — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 4, 2022

Увидев по ходу матча, что прорывы на поле для их авторов стали абсолютно безнаказанными, на поле ломанулись все 20 тысяч. Кто-то сразу, кто-то чуть погодя. Забавно было наблюдать за стюардами, ловившими примерно одного человека из ста.

Подобный массовый прорыв я видел на стадионе однажды — когда «Спартак» в 2017 году впервые за 16 лет стал чемпионом России, через полминуты после матча с «Тереком» газон «Открытие Арены» был полон. Там толпа была такая, что все выглядело устрашающе, и слава богу, что никто не пострадал. Здесь давкой не пахло, и поэтому единственным опасением было, чтобы среди выбежавших не оказалось неадекватов. К счастью, обошлось.

В небезосновательном опасении, что Хвичу сейчас разберут на сувениры, секьюрити окружили его и спешно увели в раздевалку — концовку этого процесса мне удалось зафиксировать на видео. А на газоне продолжилась фиеста. Игроки тбилисского «Динамо» сначала подошли к сектору своих активных фанатов (отличившихся, как и их батумские коллеги, жжением фаеров во втором тайме) и обменялись с ними приветствиями, но тоже довольно быстро поняли, что надо уходить под трибуну.

После финального свистка Хвичу сразу увели в раздевалку. pic.twitter.com/OzJRE2IB2z — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 4, 2022

Люди, среди которых было очень много детей, бегали туда-сюда и не собирались никуда уходить. Руководство стадиона сначала частично погасило свет, затем запустило систему полива воды («раньше надо было это делать, раньше!» — говорили мои грузинские коллеги), и это уже заставило часть народа убежать с поля. Но даже когда полив продолжал работать, а свет прожекторов был потушен полностью, публика еще долго не расходилась.

Один мой российский коллега спросил опытнейшего Михаила Абаишвили, часто ли тут такое происходит. «С 1977 года хожу почти на каждый матч тбилисского «Динамо» — и первый раз такое!» — тогда-то и поразился ветеран спортивной журналистики Грузии. И добавил, что, по всей видимости, очень многие из тех, кто выбежал на поле, до сих пор никогда не были на стадионе. И болельщицкий дебют — да еще и на Хвичу! — решили отпраздновать вот таким небанальным образом.

Скучные люди начнут ворчать, как плохо работают стадионные службы. И это действительно так. Кто знает, что могло бы случиться, будь у кого-то из выбежавших плохие намерения.

Зато колорита было море — тут можно вспомнить и о слоях семечек под ногами, когда шел по трибуне в перерыве. И вспомнил ли бы я об этих 0:0 через какие-нибудь полгода, если бы не то, что этот матч окружало? Конечно, нет. А так запомню его навсегда.

И Хвича Кварацхелия, уверен, тоже. В Неаполе наверняка к таким прорывам не менее эмоциональных местных болельщиков готовы лучше. Так что когда он подучит итальянский, ему найдется чем удивить партнеров и журналистов.