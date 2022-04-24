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Экс-форвард «Зенита» царит в МЛС: он лучший бомбардир лиги, а его команда — лидер

Бывший форвард «Зенита» Дриусси вышел на первое место в гонке бомбардиров МЛС
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Дриусси (справа).
Фото Global Look Press
Себастьян Дриусси переживает один из ярчайших отрезков в карьере.

Недовольство в Питере

Себастьян Дриусси покинул «Зенит» в июле 2021 года. Он был последним из пяти аргентинцев эпохи Роберто Манчини: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана и Эмануэль Ригони сыграли свои заключительные матчи за сине-бело-голубых еще раньше. Дриусси единственный из квинтета закрепился в команде после назначения Сергея Семака.

Себастьян Дриусси. «Три года на дерьмовой позиции». Дриусси вляпался в скандал

Но Себа все равно не раскрылся в Санкт-Петербурге. Он переезжал туда в 2017 году в статусе звезды и основного нападающего «Ривер Плейт», однако Семак не видел Дриусси впереди — тренер всегда предпочитал аргентинцу Азмуна и Дзюбу, а Себастьян чаще всего выходил на левом краю полузащиты в схеме 4-4-2. Дриусси это жутко не нравилось. В декабре 2020 года он даже озвучил свое недовольство публично. Правда, случайно: Себа вел стрим на испанском языке и во время общения со зрителями признался, что хочет обратно в «Ривер Плейт» и уже три года играет на «дерьмовой позиции».

Дриусси оштрафовали, но легче от этого никому не стало. В клубе знали, что аргентинцу наскучило в России, и летом отпустили его в едва созданный клуб МЛС «Остин». Семак отмечал, что Дриусси выкупил собственный контракт за 6 миллионов евро.

Прорыв аргентинца

Болельщикам «Зенита» Дриусси оставил хорошие воспоминания. За четыре года аргентинец забил в РПЛ 20 мячей. Но в новом клубе Себа идет с явным опережением графика.

Прошлый сезон был дебютным для «Остина» в МЛС. Дриусси пришел посреди чемпионата, но быстро стал основным и забил пять мячей. Правда, в том году «Остин» только набирался опыта и был далек от выхода в плей-офф — по итогам сезона команда заняла предпоследнее место в Западной конференции.

В новом сезоне «Остин» покоряет лигу вместе с Дриусси: позади восемь туров, техасцы лидируют в своей конференции с 17 очками, а Себа — лучший бомбардир МЛС. Бывший нападающий «Зенита» в ночь на воскресенье установил окончательный счет 3:0 в матче с «Ванкувером» и единолично возглавил снайперскую гонку с шестью мячами.

Правильная позиция

Всего у Дриусси к этому моменту 11 голов за неполный год в новом клубе. В «Остине» его ценят очень высоко — в недавнем матче Открытого кубка США против «Сан-Антонио» Себа даже вывел команду на поле с капитанской повязкой. Главный тренер техасцев Джош Вольф восхищен аргентинцем: «Трудолюбие, харизма, оснащение — Дриусси во всем безупречен. Он играет на всех участках поля: опускается вглубь для развития атак, постоянно смещается на фланги. Он преуспеет даже в воротах! Мы рады, что у нас есть такой игрок».

Дриусси явно получает удовольствие от игры за «Остин». А главное, что он наконец-то играет на любимой позиции — чаще всего аргентинец выходит на месте «десятки» или оттянутого форварда. Иногда Дриусси ставят на левый фланг, но у «Остина» атакующая схема, которая позволяет аргентинцу не задумываться об обороне. В «Зените» ему больше всего не нравилось именно то, что приходится постоянно отрабатывать в защите, а сам Себа далеко не на первых ролях.

В «Остине» Дриусси — прима. И, вполне вероятно, этот сезон станет лучшим в его карьере. Аргентинцу всего лишь 26 лет, так что мы вполне можем увидеть его в европейском топ-клубе.

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Основные источники исследования

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