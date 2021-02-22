«Барселона» снова опозорилась несмотря на рекорд Месси. У Гвардиолы — 18 побед подряд
Англия: «Сити» мчится к титулу, «МЮ» — самый результативный
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Стерлинг, 2)
Хосеп Гвардиола одержим идеей совершенства и даже после 17 побед подряд во всех турнирах, рассуждал о том, что его команде есть куда расти. Еще он хвалил «Арсенал», предрекая ему светлое будущее, но рассматривать это стоит скорее как слова поддержки в адрес своего бывшего помощника Микеля Артеты. Да, можно вспомнить, как «канониры» обыграли «Сити» в триумфальном для себя предыдущем Кубке Англии, только в целом расстановка сил в этой паре очевидна.
An alternative look at @Sterling7's winner in #ARSMCI! ? pic.twitter.com/5qyGwLuyel— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 21, 2021
Три других встречи у Артеты «горожане» выиграли, и этот матч тоже начали бодро: с гола на второй минуте, который выглядел унизительно. Когда 189-сантиметровый Холдинг позволяет малышу Стерлингу (170 см) забить головой, иначе и не скажешь. После этого лондонцы приходили в себя половину первого тайма. В дальнейшем игра отчасти выровнялась, и мальчиками для битья футболисты «Арсенала» уже не выглядели. Но и впереди ничего не создали, сделав очередной успех лидера АПЛ каким-то будничным. Особняком стоит лишь один факт: «Сити» обыграл лондонцев восьмой раз подряд, что прежде удавалось только «Лидсу» с 1973 по 1976 год.
Man City's last 8 @premierleague games v Arsenal:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 21, 2021
8 wins
19 goals
2 conceded (over 7 hours since conceding)
24 points from 24
??? pic.twitter.com/kx5WfVNqL8
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1 (Рэшфорд, 30. Джеймс, 57. Бруну Фернандеш, 75, с пенальти — Сен-Максимен, 36)
На «Олд Траффорд» зрелище получилось более интересным, а раскрыл игру Рэшфорд. Обычно после смещений в центр он любит закручивать мяч в дальний верхний угол, а тут ему удалось застать вратаря врасплох, пробив низом впритирку с ближней штангой. Однако неудачный вынос Магуайра точно на ногу Сен-Максимену заставил «красных дьяволов» начинать все заново.
Разницу в итоге сделал очень эффективный в последнее время Джеймс. Далеко не всегда появляющийся в составе валлиец на неделе отметился голом и передачей в Лиге Европы против «Реала Сосьедад», а сейчас стал автором победного мяча. Бруну Фернандеш при не самой яркой по собственным меркам игре ассистировал Джеймсу и реализовал заработанный Рэшфордом пенальти.
Bruno Fernandes has been directly involved in more goals this season (25) than any other player in the Premier League.— Squawka Football (@Squawka) February 21, 2021
It's the seventh time he's scored AND assisted in the same league game this season. pic.twitter.com/tl8XYVcPBo
Португалец стал лишь третьим после Кейна и баварца Мюллера футболистом в топ-5 лигах с двузначным количеством голов и результативных передач. Фернандеш имеет прямое отношения к 25 результативным атакам своей команды (15+10), и это, пожалуй, главное объяснение того факта, что «МЮ» на данный момент самая результативная команда АПЛ.
Испания: черная неделя «Барселоны»
«Барселона» — «Кадис» — 1:1 (Месси, 32, с пенальти — Фернандес, 89, с пенальти)
Роналд Куман словно решил доказать, что выбор состава на игру с «ПСЖ» был верным, и выставил всех, кто провалился на неделе в Лиге чемпионов. В том числе и Бускетса, для которого матч с «Кадисом» стал 400-м в ла лиге. Хотя, более значимой с точки зрения истории воскресная встреча стала для Месси. Лео обошел Хави и стал рекордсменом сине-гранатовых с 506 выходами на поле в испанском чемпионате.
? ??? ??? ?— LaLiga English (@LaLigaEN) February 21, 2021
?? MESSI: 5?0?6?
?? Xavi: 5?0?5?
Leo Messi has now played more #LaLigaSantander matches than any player in @FCBarcelona's history! ???#LaLigaHistory | #Bar?aCadiz pic.twitter.com/KMUJwC3nfR
И, естественно, аргентинец отметил данное событие голом. Он реализовал заработанный Педри пенальти и догнал Суареса в списке лучших бомбардиров турнира (16 мячей). Кроме того, «Кадис» стал 38-й командой, пострадавшей от Месси в матчах ла лиги, и 81-й — с учетом всех турниров. Наконец, следующий успешный 11-метровый позволит капитану «Барсы» повторить рекорд Криштиану Роналду по точным ударам с «точки» в чемпионате Испании (61).
Messi is just one goal away from matching Ronaldo's record for penalties scored in La Liga:— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021
Ronaldo: 61
Messi: 60 pic.twitter.com/BG1qVOyMIF
Все вроде бы складывалось безоблачно, однако черная для каталонцев неделя продолжилась. Имея подавляющее территориальное преимущество и упустив массу моментов, хозяева получили глупейший пенальти в свои ворота на последних минутах. Вместо того, чтобы приблизиться к «Реалу» и даже помечтать о титуле, сине-гранатовые дали шанс «Севилье» подняться на третье место. «Кадис» же к этому имеет самое прямое отношение, так как отнял у «Барсы» в этом сезоне пять очков.
Германия: лидерство «Баварии» под угрозой
«Герта» — «Лейпциг» — 0:3 (Забитцер, 28. Мукиэле, 71. Орбан, 84)
На прошлой неделе Юлиан Нагельсманн выразил недовольство действиями «Баварии». Еще до официального объявления о грядущем трансфере Упамекано спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихмаджич анонсировал сделку прямо перед игрой «Лейпцига». Возможно, это просто стечение обстоятельств, только здесь можно усмотреть и стремление выбить конкурента из колеи. Если вторая версия верна, то баварцам это аукнулось. В двух матчах чемпион набрал одно очко, и в бундеслигу вернулась интрига.
Таких пушек ты давненько не видел ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 21, 2021
Забитцер вложил всю мощь в этот голешник ? pic.twitter.com/rDYKOYIk4H
«Быки» же победили как в прошлом туре, так и в Берлине, где в очередной раз явил свой гений Забитцер. Удары австрийца, который забивает с дальней дистанции чаще всех в бундеслиге, отличаются невероятной траекторией, и, например, его гол «Зениту» в свое время признали лучшим по итогам группового турнира Лиги чемпионов. Сейчас капитан «Лейпцига» исполнил очередной шедевр, и голкипер «Герты» просто не понимал, как летит мяч, и что в такой ситуации делать. Собственно, также можно охарактеризовать всю игру не побеждавших со 2 января берлинцев, тогда как команда Нагельсманна всего в двух очках от первого места. Интересно, доживет ли интрига до апреля, когда «Бавария» приедет в Лейпциг?
Швейцария: вторжение президентской собаки
Появление домашних или диких животных на стадионах не такое уж редкое событие, однако забавная ситуация на матче чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Сьон» (1:1) получилась особенной. Таких породистых собак, как на газоне «Летцегрунд», прежде видеть не доводилось. Животное вело себя с достоинством, и на лицах футболистов и остановившего игру арбитра вызвало исключительно улыбки. Еще веселее стало, когда из вип-ложи за незваным гостем спустился президент «Цюриха» Анчилло Канепа. Похоже, за любимцем не уследили в тот момент, когда хозяева сравняли счет.
Meanwhile in Switzerland ?— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021
(via @SuisseFoot)pic.twitter.com/alAbOKoU2t
Статистика дня:
2-й в истории ла лиги шведский хет-трик сделал нападающий «Реал Сосьедад» Исак. Предыдущий успех датируется 1949 годом, когда форвард «Атлетико» Карлссон трижды забил «Барселоне».
3 сезона подряд полузащитник «Аякса» Тадич выбивает двузначные показатели по голам и результативным передачам. Этой отметки серб достиг благодаря ассистентскому хет-трику в игре со «Спартой».
7 гостевых побед подряд одержал лидер чемпионата Франции «Лилль». «Догам» остался один выигрыш до рекорда лиги 1, которым владеют «Марсель» (2008/09) и «ПСЖ» (2016/17).
16 матчей потребовалось Дэвиду Мойесу, чтобы наконец-то обыграть Жозе Моуринью.
81 очко набрал «Тоттенхэм» в первых 50 матчах под началом Моуринью. Это худший результат в карьере Особенного, а рекордными являются 124 очка с «Порту».
82 очка, набранных «Рейнджерс» в 30 турах чемпионата Шотландии, уже гарантировали команде Стивена Джеррарда участие в квалификации Лиги чемпионов.
350 матчей провел в бундеслиге голкипер «Хоффенхайма» Бауманн.
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