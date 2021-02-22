Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Сити» мчится к титулу, «МЮ» — самый результативный

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Стерлинг, 2)

Хосеп Гвардиола одержим идеей совершенства и даже после 17 побед подряд во всех турнирах, рассуждал о том, что его команде есть куда расти. Еще он хвалил «Арсенал», предрекая ему светлое будущее, но рассматривать это стоит скорее как слова поддержки в адрес своего бывшего помощника Микеля Артеты. Да, можно вспомнить, как «канониры» обыграли «Сити» в триумфальном для себя предыдущем Кубке Англии, только в целом расстановка сил в этой паре очевидна.

Три других встречи у Артеты «горожане» выиграли, и этот матч тоже начали бодро: с гола на второй минуте, который выглядел унизительно. Когда 189-сантиметровый Холдинг позволяет малышу Стерлингу (170 см) забить головой, иначе и не скажешь. После этого лондонцы приходили в себя половину первого тайма. В дальнейшем игра отчасти выровнялась, и мальчиками для битья футболисты «Арсенала» уже не выглядели. Но и впереди ничего не создали, сделав очередной успех лидера АПЛ каким-то будничным. Особняком стоит лишь один факт: «Сити» обыграл лондонцев восьмой раз подряд, что прежде удавалось только «Лидсу» с 1973 по 1976 год.

Man City's last 8 @premierleague games v Arsenal:



8 wins

19 goals

2 conceded (over 7 hours since conceding)

24 points from 24



??? pic.twitter.com/kx5WfVNqL8 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 21, 2021

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1 (Рэшфорд, 30. Джеймс, 57. Бруну Фернандеш, 75, с пенальти — Сен-Максимен, 36)

На «Олд Траффорд» зрелище получилось более интересным, а раскрыл игру Рэшфорд. Обычно после смещений в центр он любит закручивать мяч в дальний верхний угол, а тут ему удалось застать вратаря врасплох, пробив низом впритирку с ближней штангой. Однако неудачный вынос Магуайра точно на ногу Сен-Максимену заставил «красных дьяволов» начинать все заново.

Разницу в итоге сделал очень эффективный в последнее время Джеймс. Далеко не всегда появляющийся в составе валлиец на неделе отметился голом и передачей в Лиге Европы против «Реала Сосьедад», а сейчас стал автором победного мяча. Бруну Фернандеш при не самой яркой по собственным меркам игре ассистировал Джеймсу и реализовал заработанный Рэшфордом пенальти.

Bruno Fernandes has been directly involved in more goals this season (25) than any other player in the Premier League.



It's the seventh time he's scored AND assisted in the same league game this season. pic.twitter.com/tl8XYVcPBo — Squawka Football (@Squawka) February 21, 2021

Португалец стал лишь третьим после Кейна и баварца Мюллера футболистом в топ-5 лигах с двузначным количеством голов и результативных передач. Фернандеш имеет прямое отношения к 25 результативным атакам своей команды (15+10), и это, пожалуй, главное объяснение того факта, что «МЮ» на данный момент самая результативная команда АПЛ.

Испания: черная неделя «Барселоны»

«Барселона» — «Кадис» — 1:1 (Месси, 32, с пенальти — Фернандес, 89, с пенальти)

Роналд Куман словно решил доказать, что выбор состава на игру с «ПСЖ» был верным, и выставил всех, кто провалился на неделе в Лиге чемпионов. В том числе и Бускетса, для которого матч с «Кадисом» стал 400-м в ла лиге. Хотя, более значимой с точки зрения истории воскресная встреча стала для Месси. Лео обошел Хави и стал рекордсменом сине-гранатовых с 506 выходами на поле в испанском чемпионате.

И, естественно, аргентинец отметил данное событие голом. Он реализовал заработанный Педри пенальти и догнал Суареса в списке лучших бомбардиров турнира (16 мячей). Кроме того, «Кадис» стал 38-й командой, пострадавшей от Месси в матчах ла лиги, и 81-й — с учетом всех турниров. Наконец, следующий успешный 11-метровый позволит капитану «Барсы» повторить рекорд Криштиану Роналду по точным ударам с «точки» в чемпионате Испании (61).

Messi is just one goal away from matching Ronaldo's record for penalties scored in La Liga:



Ronaldo: 61

Messi: 60 pic.twitter.com/BG1qVOyMIF — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021

Все вроде бы складывалось безоблачно, однако черная для каталонцев неделя продолжилась. Имея подавляющее территориальное преимущество и упустив массу моментов, хозяева получили глупейший пенальти в свои ворота на последних минутах. Вместо того, чтобы приблизиться к «Реалу» и даже помечтать о титуле, сине-гранатовые дали шанс «Севилье» подняться на третье место. «Кадис» же к этому имеет самое прямое отношение, так как отнял у «Барсы» в этом сезоне пять очков.

Германия: лидерство «Баварии» под угрозой

«Герта» — «Лейпциг» — 0:3 (Забитцер, 28. Мукиэле, 71. Орбан, 84)

На прошлой неделе Юлиан Нагельсманн выразил недовольство действиями «Баварии». Еще до официального объявления о грядущем трансфере Упамекано спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихмаджич анонсировал сделку прямо перед игрой «Лейпцига». Возможно, это просто стечение обстоятельств, только здесь можно усмотреть и стремление выбить конкурента из колеи. Если вторая версия верна, то баварцам это аукнулось. В двух матчах чемпион набрал одно очко, и в бундеслигу вернулась интрига.

Таких пушек ты давненько не видел ?



Забитцер вложил всю мощь в этот голешник ? pic.twitter.com/rDYKOYIk4H — Матч ТВ (@MatchTV) February 21, 2021

«Быки» же победили как в прошлом туре, так и в Берлине, где в очередной раз явил свой гений Забитцер. Удары австрийца, который забивает с дальней дистанции чаще всех в бундеслиге, отличаются невероятной траекторией, и, например, его гол «Зениту» в свое время признали лучшим по итогам группового турнира Лиги чемпионов. Сейчас капитан «Лейпцига» исполнил очередной шедевр, и голкипер «Герты» просто не понимал, как летит мяч, и что в такой ситуации делать. Собственно, также можно охарактеризовать всю игру не побеждавших со 2 января берлинцев, тогда как команда Нагельсманна всего в двух очках от первого места. Интересно, доживет ли интрига до апреля, когда «Бавария» приедет в Лейпциг?

Швейцария: вторжение президентской собаки

Появление домашних или диких животных на стадионах не такое уж редкое событие, однако забавная ситуация на матче чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Сьон» (1:1) получилась особенной. Таких породистых собак, как на газоне «Летцегрунд», прежде видеть не доводилось. Животное вело себя с достоинством, и на лицах футболистов и остановившего игру арбитра вызвало исключительно улыбки. Еще веселее стало, когда из вип-ложи за незваным гостем спустился президент «Цюриха» Анчилло Канепа. Похоже, за любимцем не уследили в тот момент, когда хозяева сравняли счет.

Статистика дня:

2-й в истории ла лиги шведский хет-трик сделал нападающий «Реал Сосьедад» Исак. Предыдущий успех датируется 1949 годом, когда форвард «Атлетико» Карлссон трижды забил «Барселоне».

3 сезона подряд полузащитник «Аякса» Тадич выбивает двузначные показатели по голам и результативным передачам. Этой отметки серб достиг благодаря ассистентскому хет-трику в игре со «Спартой».

7 гостевых побед подряд одержал лидер чемпионата Франции «Лилль». «Догам» остался один выигрыш до рекорда лиги 1, которым владеют «Марсель» (2008/09) и «ПСЖ» (2016/17).

16 матчей потребовалось Дэвиду Мойесу, чтобы наконец-то обыграть Жозе Моуринью.

81 очко набрал «Тоттенхэм» в первых 50 матчах под началом Моуринью. Это худший результат в карьере Особенного, а рекордными являются 124 очка с «Порту».

82 очка, набранных «Рейнджерс» в 30 турах чемпионата Шотландии, уже гарантировали команде Стивена Джеррарда участие в квалификации Лиги чемпионов.

350 матчей провел в бундеслиге голкипер «Хоффенхайма» Бауманн.