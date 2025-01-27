Эмоциональная победа «МЮ», «Барселона» разорвала оборону «Валенсии», «Милан» выдал невероятный камбэк

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: новый герой Манчестера

Это был какой-то очень странный, слишком дисциплинированный для самого себя «МЮ». В первом тайме команда Рубена Аморима фактически ничего не позволила сопернику, который зимой обыграл «Челси», а также добился ничьих с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Правда, и сами «красные дьяволы» в атаке выглядели беззубо, за 45 минут отметившись одним неточным ударом.

После перерыва манкунианцы задвигались впереди гораздо живее, что, правда, не сказалось на количестве острых моментов. Их в принципе не было до 77-й минуты. А потом Лисандро Мартинес с подбора — с помощью небольшого рикошета — по крутой траектории отправил мяч под перекладину. Вторым героем красной части Манчестера стал 20-летний Тоби Колльер. На 89-й минуте он головой выбил мяч с линии пустых ворот.

Таких эмоциональных поздравлений от одноклубников, как молодой полузащитник, не получают даже после собственных голов. Не случайно после финального свистка Мартинес делал акцент не на собственном успехе: «Я рад за Тоби Колльера. Этот парень — большой пример для молодого поколения. Он очень много работает и он очень скромный».

Испания: каталонская сотня

После лигочемпионского безумия в матче с «Бенфикой» (5:4) Ханси Флик устроил мощную ротацию состава. Кроме заболевшего Педри и получившего повреждение Ольмо в старте не было оставшихся на скамейке Араухо, Гави и Левандовски. Капитанскую повязку в итоге получил редко играющий в последнее время Френки де Йонг, и как раз голландец забил быстрый гол, ворвавшись из глубины в штрафную под мягкую подачу Ямаля. На острие же действовал Ферран Торрес, который оперативно удвоил перевес сине-гранатовых и демонстративно не стал праздновать взятие ворот воспитавшей его «Валенсии».

В общем, довольно быстро стало понятно, что серия из четырех матчей чемпионата без побед (такого не случалось со времен работы Франка Райкарда) будет прервана. Вопросы вызывал разве что итоговый результат. Но это не означало, что на поле станет скучно. С «Барсой» подобное невозможно, и красоту давал Ямаль, чей пас пяткой сыграл важную роль в атаке, когда Рафинья довел счет до крупного. А как было не восхититься длинной передачей Кубарси за спины защитникам и изящным — словно в футбольном симуляторе — завершением Фермина Лопеса, который к финальному свистку заработал четыре результативных балла (2+2).

Испанские статистики сразу стали вспоминать, когда в прошлый раз «Барса» забивала три мяча к 15-й минуте (2008) и пять — к перерыву (2015). Но главная цифра вечера — 100-й гол каталонцев в сезоне. Его автором стал все же появившийся на поле Левандовски. «Барсе» хватило 32 матчей! Однако Флик — отнюдь не рекордсмен клуба. У немца второй результат после Эленио Эрреры, которому в 1959 году потребовалось на одну игру меньше.

Италия: Индзаги превзошел Аллегри

«Милан» нестабилен. То провалится с «Ювентусом», то выдаст уверенную победу в ЛЧ. Игра с «Пармой» — настоящие качели. Россонери вроде бы владели инициативой, постепенно раскачиваясь и усиливая давление. А в итоге едва ли не первая толковая атака гостей завершилась классным ударом закрутившего мяч в дальний угол Канчельери. В свою очередь быстрый ответный гол Мораты не засчитали по причине попадания испанца в офсайд. Чтобы отыграться, потребовался реализованный Пулишичем пенальти.

На второй тайм миланцы вышли без Рафаэла Леау и Эрнандеса. Вроде бы хозяева давили и буквально висели на воротах, но ближе к концу игры «Парма» стала все острее колоть соперника в контратаках. Меньян спас после выхода один на один экс-форварда «Ростова» Альмквиста. Потом выдал еще один крутой сейв, но ничего не мог поделать с успевшим на добивание Дельпрато. Позор был близок, однако команда показала характер, что так ценит Сержиу Консейсау.

Отменили из-за офсайда гол Павловича? Станем злее! В добавленное арбитром время Рейндерс сравнял счет после блестящего вертикального паса Мусы, а за мгновения до финального свистка «Сан-Сиро» свел с ума Чуквуэзе. Два гола после 90-й минуты в почти проигранной игре — такого с «Миланом» прежде не случалось. Сумасшедший камбэк, который даст заряд эмоций перед сложнейшей неделей — с ключевой игрой в ЛЧ и миланским дерби против «Интера».

В свою очередь «Интер» сразу включился на полную мощь в гостях у «Лечче» и оформил быстрый гол. Давно не забивавшему Фраттези, которого Симоне Индзаги в кои-то веки включил в стартовый состав, оставалось лишь подставить ногу после впечатляющего сольного прохода Тюрама. Еще один гол, который организовала та же парочка, испортил небольшой офсайд. А по правилам — и очень красиво — перевес нерадзурри удвоил выстреливший в верхний угол Лаутаро Мартинес. Это 112-й гол аргентинца, который превзошел соотечественника Мауро Икарди и вышел на чисто второе место в рейтинге иностранных бомбардиров «Интера».

Капитан вполне мог еще пополнить свой лицевой счет, но когда Фраттези заработал пенальти, Мартинес уже находился на скамейке запасных, и к точке отправился сменивший его Тареми. Лаутаро приберегли на ЛЧ, но он успел добавить к голу-красавцу шедевральный пас. Словно спиной прочувствовал движение партнера и отдал передачу пяткой, а Дюмфрис закрутил мяч в дальний угол. 200-я победа Индзаги в серии А получилась красивой, причем Симоне превзошел рекорд Массимилиано Аллегри, уложившись в 322 игры.

Кто удивил, так это «Фиорентина», которая одно время фигурировала в числе претендентов на попадание в ЛЧ, а потом попала в яму и не побеждала с начала декабря. Понятно, что любые серии рано или поздно заканчиваются, но вряд ли кто мог предположить, что «фиалки» вспомнят победные рецепты в гостях у находящегося в отличной форме «Лацио». Тем более римляне могли не забивать себе голову раскладами в ЛЕ, так как первыми гарантировали место в топ-8.

Однако «орлов» с интервалом в шесть минут поставили в тупик фланговыми атаками. Проход Гозенса слева завершился ударом с лета в исполнении Адли, а Бельтран головой замкнул подачу прорвавшегося справа к линии поля Додо. Такого задела оказалось достаточно для долгожданной победы. «Фиорентина», у которой есть игра в запасе, сократила отставание от идущего пятым «Ювентуса» до одного очка. И до трех баллов — от сохранившего место в лигочемпионской четверке «Лацио».

Германия: Экитике за Мармуша

В Зинсхайме «Айнтрахт» начал игру очень прагматично и не форсировал события, что не помешало «орлам» поймать свой шанс. А точнее — легкий намек на него, когда защитник наступил шипами на ногу вбегавшему в штрафную Экитике. Судья этого не заметил, но ВАР пригласил его к монитору, и сам пострадавший открыл счет с пенальти. С учетом всех турниров француз отличился в четвертом матче подряд, что отчасти компенсирует потерю Мармуша. Впрочем, клубу в борьбе за место в ЛЧ нужна полноценная обойма, поэтому на часть полученных от «Ман Сити» денег уже приобрели у «Марселя» Ваи.

Пока же за себя и за травмированного новичка пашет Экитике. В середине недели он устроил аттракцион неслыханной щедрости и загубил массу моментов в Лиге Европы. Зато в воскресенье продемонстрировал максимальную эффективность и за шесть минут вернул франкфуртцам преимущество после того как «Хоффенхайм» сравнял счет. Но все же «Айнтрахт» слишком сильно сконцентрировался на сохранении минимального преимущества, и на исходе добавленного времени был наказал классно пробившим с лета Гложеком. Так был упущен шанс сократить отставание от идущего вторым «Байера» до трех очков. Хотя отрыв от четвертого место вполне себе комфортный (5 очков).

Франция: «Ницца» преследует «Монако»

«Марсель» — лучшая команда лиги 1 по результатам на чужих полях, однако в Ницце команда Роберто Де Дзерби оказалась несостоятельна. Провансальцы капитулировали уже на 7-й минуте, став жертвой заряженности Гессана на борьбу. Контратака «орлят» началась с его отбора в центре поля, после чего вингер заставил защитника допустить еще одну ошибку и открыл счет. И опять же Гессан, у которого 8 (4+4) результативных действий в восьми последних турах, уже после перерыва ассистировал удвоившему преимущество хозяев Шо. «Ницца» сократила отставание от вернувшегося на третье место «Монако» до одного очка. Не самая приятная новость для монегасков, однако есть и плюсы — идущий вторым «Марсель» теперь на дистанции одной победы.

Статистика дня

2-й раз в карьере Жозе Моуринью выиграл матч чемпионата в свой день рождения. В 2002 году «Порту» переиграл «Маритиму», а в это воскресенье «Фенербахче» превзошел «Гезтепе» (3:2).

5 туров не побеждает в национальном чемпионате «Порту». Это худшая серия «драконов» с сезона-2016/17, когда они под началом Нуну Эшпириту Санту пять раз сыграли вничью.

7 (=1-6) туров не знает побед «Тоттенхэм», который в воскресенье уступил «Лестеру» (1:2). Это худшая серия «шпор» с 2006 года.

7 мячей забил головой в этом сезоне нападающий «Фенербахче» Эн-Несири. Это лучший показатель в десяти ведущих лигах Европы.

8 результативных передач сделал вингер «Брентфорда» Дамсгор. Датчанин установил клубный рекорд в АПЛ.

100 голов после назначения на пост главного тренера Пьера Сажа забил «Лион». Правда, «ткачи» упустили победу над «Нантом» (1:1) и проводят худший отрезок со своим наставником (=4-1).

100 (69+31) результативных баллов заработал в АПЛ нападающий «Астон Виллы» Уоткинс.