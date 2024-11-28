«Я выпивал 50, 60, 70 порций пива за день». Он был звездой «Интера» и загубил карьеру алкоголем

Фреди Гуарин заговорил о ментальном здоровье.

Кто-то задастся вопросом — это вообще что за футболист такой? Фамилия Гуарина могла уже стереться из памяти — игрок пропал из поля зрения в 2016-м, когда стал одним из первых, кто отправился на заработки в Китай

На футбольную пенсию он вышел уже в приличном возрасте — в 30 лет, так что никто не грустил по поводу того, что полузащитник «губит карьеру». На самом деле Гуарин наверняка мог стать легендой — помешал ему в этом он сам. О чем честно рассказал в эфире Caracol Television.

Звезда «Порту» Виллаш-Боаша

Виллаш-Боаш тогда был еще очень многообещающим тренером и самым молодым коучем «Порту» в истории. Ему досталась перспективная и бодрая команда — что уж говорить, в Португалии никогда не было недостатка в вундеркиндах.

В «Порту» обычно взлетали форварды и атакующие игроки: вспомнить только Халка, Хамеса, Джексона Мартинеса, Фалькао и других. Среди этого разнообразия немного затерялся Фреди Гуарин, но для фанатов португальского клуба он успел стать культовым персонажем.

Гуарин приехал в «Порту» в 2008-м из «Сент-Этьена» и первые пару лет довольствовался ролью запасного. Назначение Боаша изменило все — Гуарин стал настоящим сердцем команды — идеально раскидывал диагонали, а при необходимости тащил мяч вперед и даже завершал — лупил издали так точно, что вратари соперников оставались не у дел.

Бывший полузащитник «Интера» Фреди Гуарин. Фото Getty Images

Расцвет и падение в «Интере»

Виллаш-Боаш не только раскрыл Гуарина, но и выбрал ему направление для дальнейшего развития карьеры. Фреди сам признавал, что в «Интер» он перешел по совету своего бывшего босса (напомним, Боаш работал в итальянском клубе ассистентом у Моуринью).

Гуарин переехал в Италию зимой 2012-го. Это был вообще странный переход, ведь у футболиста была незалеченная травма — он страдал от тендинита. Тем не менее вернулся к концу сезона, отдал три голевые передачи и убедил боссов клуба в том, что его нужно подписывать на постоянной основе.

Колумбиец отплатил за доверие сполна — в последующие сезоны был игроком основного состава и показывал хорошую статистику даже в совершенно провальные для клуба годы. Главный хайлайт его карьеры в Италии — поездка на культовый ЧМ-2014. Фреди тогда сыграл всего в трех матчах, а все внимание зрителей было приковано к игре Хамеса, но тот чемпионат мира плотно засел у него в памяти.

«Я обожаю играть в футбол, и с детства я мечтал сыграть на чемпионате мира. Сейчас эта мечта становится реальностью», — рассказывал Гуарин за несколько месяцев до турнира.

На самом деле уже тогда у него начались проблемы — он начал выпивать.

«Я играл в Италии, у меня все получалось, меня стали узнавать. Тогда это и началось. Поначалу я с этим справлялся: я напивался за два дня до матча, потом играл, забивал один-два мяча, команда побеждала, — признался недавно Гуарин. — Я пил дома, в ночных клубах, в ресторанах. У меня уже была семья, и это было ужасно, потому что я понимал, что поступаю неправильно. Я провалился во всем: и в футболе, и в личной жизни, потому что считал, что у меня нет никаких ограничений».

Похоже, спустя пару лет проблему Гуарина с алкоголем уже было невозможно скрыть. В 2016-м от своего агента футболист узнал, что в Милане ему не рады.

«Я уже настолько растворился в алкоголе, что клуб связался со мной через агента — сказали, что мне нельзя оставаться. Они хотели, чтобы я ушел немедленно».

Фреди Гуарин против Адриана Межеевского в матче «Сидней» — «Шанхай Шэньхуа». 2018 год. Фото Getty Images

Ссылка в Китай

Со всеми этими проблемами зимой 2016-го Гуарина отправили в Китай. За 30-летнего колумбийца тогда многие лишь порадовались — он покинул кризисный «Интер», чтобы заработать легкие деньги в Поднебесной.

К слову, играл Фреди за нынешний клуб Леонида Слуцкого — «Шанхай Шэньхуа». Статистика у него была добротной — за сотню проведенных матчей он забил 28 мячей и отдал 22 голевые передачи, так что никто и представить не мог, что Гуарин постепенно загоняет себя в глубокую яму.

«С первого дня, как я оказался в Китае, я стал настоящим алкоголиком. Я выходил на тренировку, а сразу после отправлялся выпить, — рассказывает Гуарин. — Я немного отдыхал, снова тренировался и снова пил. Каждый день был таким».

Несмотря на алкоголизм, Гуарин регулярно играл и выдавал голевые действия. Он принес «Шэньхуа» два Кубка Китая — в сезонах-2016/17 и -2018/19.

Фреди Гуарин против Бруно Энрике в матче «Васко да Гама» — «Фламенго». 2019 год. Фото Getty Images

Возвращение в Бразилию и пандемия

Гуарин покинул Китай после окончания контракта в 2019 году и отправился поближе к родине — его подобрал бразильский «Васко да Гама». Колумбиец от этого перехода воспрял — он сам говорит, что ситуация постепенно стала налаживаться. Но ненадолго.

«В Бразилии все стало лучше, первые полгода я ощущал себя самым счастливым человеком на свете. А потом пришла пандемия».

В Бразилии, как и во многих странах мира, наступил локдаун. Футболисты оставались дома — для Гуарина это стало критичным.

«Я выпивал 50, 60, 70 банок пива в день. Я потерял контроль, я тусовался в фавелах, искал приключений на голову, искал адреналин. Однажды я ушел в запой на 10 дней и очнулся с бутылкой пива.

Я жил на 17-м этаже жилого дома и настолько оторвался от реальности, что спрыгнул с балкона. К счастью, под ним была натянута сетка, так что я просто влетел обратно, но я не успел ничего понять — я понятия не имел, что делаю».

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Последний виток карьеры — возвращение на родину

Похождения Гуарина в Бразилии, похоже, тогда ничему его не научили. Он покинул «Васко» спустя год после подписания контракта и остался без клуба. В 2021-м Фреди на полгода заглянул в колумбийский «Мильонариос», но скандалы продолжали его преследовать.

Например, в апреле того года игрок так напился, что повздорил с отцом и избил его. Родственники вызвали полицию и медиков — в больнице футболист снова стал дебоширить.

«Когда я покинул «Мильонариос», это было самой низкой точкой моей зависимости. Я больше не играл в футбол, я потерял достоинство, мой круг общения, доверие близких людей и самое главное — трех своих детей. Мне пришлось просить помощи», — говорил Фреди Гуарин.

Футболисту удалось вырваться из этого замкнутого круга. Он вспоминал, как однажды понял, что если напьется еще раз, то просто умрет.

«Я знаю, кто мои друзья. Это те, кто желает мне лучшего. Нужно было время, чтобы это осознать. Я знаю, кто был со мной в мои худшие моменты. Фалькао, Хамес, Кинтеро, Оспина, Куадрадо, Дзанетти, Кордоба и многие другие, кто был рядом, — рассуждает Гуарин. — Они были готовы мне помочь. Остальные от меня отвернулись, не сказав ни слова. Они не были мне друзьями».

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Чем занимается сейчас?

Судя по социальным сетям Гуарина, сейчас у него все относительно неплохо, хотя сам он признается, что все еще находится в стадии реабилитации.

Фреди живет в родной Колумбии и занимается просветительской работой — читает лекции о вреде алкоголя, рассказывает о собственном пути и напоминает о том, как важно следить за ментальным здоровьем.

Фреди активно участвует в жизни родного Пуэрто-Бояка — недавно с его помощью там установили несколько спортивных площадок. В общем, Гуарин старается реабилитироваться — и, похоже, сейчас он на верном пути.

Удивительно, что с такой ужасной проблемой Гуарин построил себе достаточно неплохую карьеру. Правда, это все случилось скорее вопреки. Трудно представить, каким игроком он мог бы в итоге стать, если бы не зависимость: в начале 2010-х Гуарина сватали в «Челси» и «Тоттенхэм», а за сборную он в итоге сыграл 58 матчей. Будем надеяться, что карьера колумбийца станет примером того, как делать не надо, и предостережет от соблазнов начинающих футболистов.