На чемпионате мира работает «дворовый ВАР». ФИФА продолжает тестировать новую систему видеопомощи
Чиновники по-прежнему ищут более дешевый, но при этом все еще надежный способ улучшить судейство. Однако в основных международных соревнованиях и чемпионатах стран все останется без изменений.
Протокол не изменится
Напомню, что о новшестве в первой половине этого года заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в своем выступлении на конгрессе ФИФА. Его слова далеко не все поняли правильно. Потому что моментально стали публиковаться новости о кардинальном изменении протокола ВАР — о том, что тренерам разрешат запрашивать вмешательство ВАР и видеопросмотры.
На самом деле это не так. Протокол ВАР не изменится. Пока же речь идет совсем о другом. И разработан иной протокол — видеопомощи. Именно он сейчас применятся в виде эксперимента на турнире в Колумбии, где выступают девушки.
Другие принципы и стоимость
Напомню, что во многих странах уже не первый год используются системы ВАР и ВАР лайт (упрощенный вариант). С их помощью, с помощью соответствующего оборудования и технологий, видеоассистенты судей (ВАР и АВАР), пройдя необходимое обучение и получив разрешения, в ходе игры следят за ней в режиме онлайн и проверяют повторы на протяжении всего матча.
Особое внимание — каждому решению судьи или инциденту, потенциально подлежащему пересмотру. При явной ошибке в эпизоде соответствующей категории или пропущенном серьезном инциденте ВАР уведомляет судью, а тот, в свою очередь, проводит собственную проверку на мониторе у поля (ОФР). Все отработано, делается на автомате, и команды (к примеру, их тренеры или капитаны) не получают права самостоятельно просить о начале проверки и изменении судейского вердикта.
Очевидно, что эти оборудование и технологии по карману далеко не всем федерациям, лигам и клубам. Учитывая это, ФИФА придумала новый вариант — систему видеопомощи. Пока называю его «дворовый ВАР». Хотя это некорректно. Дело в том, что в такой системе ВАР не используются. Совсем.
А «дворовость», в том числе, в гораздо меньшем числе камер. Потому серьезно уменьшаются суммы первоначальных вложений и последующих расходов. Неизменным остается только одно: можно оценивать только те же самые ключевые моменты — те, что связаны со взятием ворот, назначением пенальти, удалением и ошибочной идентификацией наказываемого игрока.
Инициатор — тренер
Новая система видеопомощи, которую ФИФА назвала football video support, предназначена для тех соревнований, где используется очень мало камер и ограничены ресурсы (людские и финансовые). Поскольку в ней нет ВАР и АВАР, решения судейской бригады и инциденты автоматически не проверяются.
Кто же инициирует проверку на мониторе у поля (ОФР)? На каком основании приступает к ней судья?
Инициатором остановки игры и просмотра видеоповторов судьей выступает главный тренер, которому дважды в течение матча предоставляется возможность сделать запрос об использовании видеозаписи. ФИФА уже опробовала новую систему видеопомощи — в начале мая на юношеском турнире в Цюрихе. Именно после него решили продолжить эксперименты. Повторю: речь идет именно о тестах. Таким же образом проверяются многие предлагаемые новшества. Само по себе тестирование не означает скорого последующего внедрения и изменения существующих правил.
В отсутствие главного тренера его полномочия переходят к тому, кого можно считать старшим официальным представителем команды, присутствующим в технической зоне. Так как тренер или его помощник могут находиться очень далеко от места, где произошел соответствующий инцидент, любой игрок или запасной футболист вправе рекомендовать им провести проверку.
Жест пальцем и карточка
Протокол видеопомощи предполагает, что тренер запрашивает проверку, поднимая палец, а затем передает специальную карточку четвертому (резервному) судье. Эта карточка должна быть предоставлена немедленно после инцидента, чтобы избежать ненужных задержек и соблюдать правила, которые не позволяют изменять решение после возобновления игры.
Резервный, получая карточку, тут же информирует судью. А тот отправляется в зону для проверки и просмотра видеозаписи. Арбитру при этом помогает специально обученный оператор повторов, который показывает эпизод с разных ракурсов и на разной скорости.
Каждый из двух тренеров команд-соперниц имеет право запрашивать проверку всего два раза за матч. Если претензии к судье обоснованы, карточка возвращается и право сохраняется. Если судья прав, а тренер — нет, попытка считается использованной.
Если для определения победителя нужно играть два дополнительных тайма, каждому из тренеров добавляется третья попытка оспорить решение судьи. Неиспользованные запросы тоже переносятся в дополнительное время и серию пенальти.
Проще говоря, выглядит все так. Расставляются камеры, их совсем немного. Никаких ВАР нет — ни в ВАР-центре, ни в микроавтобусах на стадионе. Идет матч, идет его съемка, тренер считает, что нужно посмотреть повторы, — обращается к судье. Дважды за матч. Точка.
Преимущество: невысокая стоимость (по сравнению с использованием ВАР, их обучением, оплатой их работы, строительством ВАР-центров, приобретением оборудования и технологий и т.п.).
Недостаток очевидный — качество съемки (меньше камер и нужных ракурсов, невысокая квалификация операторов — экономия же) и нет виртуальных офсайдных линий (ВОЛ). И ограничено число просмотров по запросу тренера.
Резервный
Еще одна особенность системы видеоопомощи: расширяются обязанности и полномочия резервного судьи. Он должен проверять каждый гол, изучая видеозапись на мониторе, и сообщать арбитру, не совершено ли явное нарушение правил в атакующей фазе, в ходе голевой атаки.
В случае фола и фактического решения резервного самому судье нет нужды проводить проверку. Если требуется его участие, он идет к монитору для ОФР.
Так и произошло во втором тайме матча ЧМ-2024 среди девушек Колумбия — Австралия (2:0), когда на 72-й минуте австралийки сравняли счет, но в ходе голевой атаки нарушили правила. Резервный судья это заметила и предложила арбитру посмотреть видеоповторы. В итоге гол не был засчитан.
Резервный также проверяет соблюдение процедуры выполнения пенальти в серии 11-метровых ударов. Если он не видит ничего незаконного, а тренер с этим не согласен, он вправе запросить проверку.