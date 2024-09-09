На чемпионате мира работает «дворовый ВАР». ФИФА продолжает тестировать новую систему видеопомощи

Международная федерация футбола использует турнир в Колумбии, где в сентябре определяется лучшая сборная планеты среди девушек, для проверки альтернативы видеоарбитрам.

Чиновники по-прежнему ищут более дешевый, но при этом все еще надежный способ улучшить судейство. Однако в основных международных соревнованиях и чемпионатах стран все останется без изменений.

Протокол не изменится

Напомню, что о новшестве в первой половине этого года заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в своем выступлении на конгрессе ФИФА. Его слова далеко не все поняли правильно. Потому что моментально стали публиковаться новости о кардинальном изменении протокола ВАР — о том, что тренерам разрешат запрашивать вмешательство ВАР и видеопросмотры.

На самом деле это не так. Протокол ВАР не изменится. Пока же речь идет совсем о другом. И разработан иной протокол — видеопомощи. Именно он сейчас применятся в виде эксперимента на турнире в Колумбии, где выступают девушки.

Другие принципы и стоимость

Напомню, что во многих странах уже не первый год используются системы ВАР и ВАР лайт (упрощенный вариант). С их помощью, с помощью соответствующего оборудования и технологий, видеоассистенты судей (ВАР и АВАР), пройдя необходимое обучение и получив разрешения, в ходе игры следят за ней в режиме онлайн и проверяют повторы на протяжении всего матча.

Особое внимание — каждому решению судьи или инциденту, потенциально подлежащему пересмотру. При явной ошибке в эпизоде соответствующей категории или пропущенном серьезном инциденте ВАР уведомляет судью, а тот, в свою очередь, проводит собственную проверку на мониторе у поля (ОФР). Все отработано, делается на автомате, и команды (к примеру, их тренеры или капитаны) не получают права самостоятельно просить о начале проверки и изменении судейского вердикта.

Очевидно, что эти оборудование и технологии по карману далеко не всем федерациям, лигам и клубам. Учитывая это, ФИФА придумала новый вариант — систему видеопомощи. Пока называю его «дворовый ВАР». Хотя это некорректно. Дело в том, что в такой системе ВАР не используются. Совсем.

А «дворовость», в том числе, в гораздо меньшем числе камер. Потому серьезно уменьшаются суммы первоначальных вложений и последующих расходов. Неизменным остается только одно: можно оценивать только те же самые ключевые моменты — те, что связаны со взятием ворот, назначением пенальти, удалением и ошибочной идентификацией наказываемого игрока.

Фото Global Look Press

Инициатор — тренер

Новая система видеопомощи, которую ФИФА назвала football video support, предназначена для тех соревнований, где используется очень мало камер и ограничены ресурсы (людские и финансовые). Поскольку в ней нет ВАР и АВАР, решения судейской бригады и инциденты автоматически не проверяются.

Кто же инициирует проверку на мониторе у поля (ОФР)? На каком основании приступает к ней судья?

Инициатором остановки игры и просмотра видеоповторов судьей выступает главный тренер, которому дважды в течение матча предоставляется возможность сделать запрос об использовании видеозаписи. ФИФА уже опробовала новую систему видеопомощи — в начале мая на юношеском турнире в Цюрихе. Именно после него решили продолжить эксперименты. Повторю: речь идет именно о тестах. Таким же образом проверяются многие предлагаемые новшества. Само по себе тестирование не означает скорого последующего внедрения и изменения существующих правил.

В отсутствие главного тренера его полномочия переходят к тому, кого можно считать старшим официальным представителем команды, присутствующим в технической зоне. Так как тренер или его помощник могут находиться очень далеко от места, где произошел соответствующий инцидент, любой игрок или запасной футболист вправе рекомендовать им провести проверку.

Жест пальцем и карточка

Протокол видеопомощи предполагает, что тренер запрашивает проверку, поднимая палец, а затем передает специальную карточку четвертому (резервному) судье. Эта карточка должна быть предоставлена немедленно после инцидента, чтобы избежать ненужных задержек и соблюдать правила, которые не позволяют изменять решение после возобновления игры.

Карточка, которую тренер передает резервному судье, запрашивая проверку эпизода. Фото Скриншот из учебного фильма ФИФА

Резервный, получая карточку, тут же информирует судью. А тот отправляется в зону для проверки и просмотра видеозаписи. Арбитру при этом помогает специально обученный оператор повторов, который показывает эпизод с разных ракурсов и на разной скорости.

Оператор повторов, помогающий судье при просмотре видеозаписи на мониторе. Фото Скриншот из учебного фильма ФИФА

Каждый из двух тренеров команд-соперниц имеет право запрашивать проверку всего два раза за матч. Если претензии к судье обоснованы, карточка возвращается и право сохраняется. Если судья прав, а тренер — нет, попытка считается использованной.

Если для определения победителя нужно играть два дополнительных тайма, каждому из тренеров добавляется третья попытка оспорить решение судьи. Неиспользованные запросы тоже переносятся в дополнительное время и серию пенальти.

Проще говоря, выглядит все так. Расставляются камеры, их совсем немного. Никаких ВАР нет — ни в ВАР-центре, ни в микроавтобусах на стадионе. Идет матч, идет его съемка, тренер считает, что нужно посмотреть повторы, — обращается к судье. Дважды за матч. Точка.

Преимущество: невысокая стоимость (по сравнению с использованием ВАР, их обучением, оплатой их работы, строительством ВАР-центров, приобретением оборудования и технологий и т.п.).

Недостаток очевидный — качество съемки (меньше камер и нужных ракурсов, невысокая квалификация операторов — экономия же) и нет виртуальных офсайдных линий (ВОЛ). И ограничено число просмотров по запросу тренера.

Резервный

Еще одна особенность системы видеоопомощи: расширяются обязанности и полномочия резервного судьи. Он должен проверять каждый гол, изучая видеозапись на мониторе, и сообщать арбитру, не совершено ли явное нарушение правил в атакующей фазе, в ходе голевой атаки.

В случае фола и фактического решения резервного самому судье нет нужды проводить проверку. Если требуется его участие, он идет к монитору для ОФР.

Чемпионат мира среди девушек. Колумбия — Австралия — 2:0. Проверка гола австралиек.

Так и произошло во втором тайме матча ЧМ-2024 среди девушек Колумбия — Австралия (2:0), когда на 72-й минуте австралийки сравняли счет, но в ходе голевой атаки нарушили правила. Резервный судья это заметила и предложила арбитру посмотреть видеоповторы. В итоге гол не был засчитан.

Чемпионат мира среди девушек. Колумбия — Австралия — 2:0. Проверка гола австралиек, который вскоре будет отменен.

Резервный также проверяет соблюдение процедуры выполнения пенальти в серии 11-метровых ударов. Если он не видит ничего незаконного, а тренер с этим не согласен, он вправе запросить проверку.