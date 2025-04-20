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Невероятный камбэк «Барселоны», Шомуродов забил победный гол, Эмери рвется в Лигу чемпионов

«Барселона» обыграла «Сельту», «Манчестер Сити» победил «Эвертон»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны» празднуют гол в ворота «Сельты» в матче чемпионата Испании 19 апреля.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Сити» разгадал секрет Мойеса

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» сделал то, что в нынешнем сезоне не удалось ни одной команде «большой шестерки». А именно — выиграл на «Гудисон Парк», где «Эвертон» способен удивить любого. «Горожане» это в полной мере ощутили, потому что при счете 0:0 их спасали и штанга, и Ортега. А в концовке, когда отличный момент упустил Мармуш, пример форварду показал О'Райли. Отличившийся во втором матче подряд латераль идеально сыграл на опережение после прострела, а в компенсированное время «ирисок» добил пробивший в падении Ковачич. Команда Хосепа Гвардиолы четвертая в таблице. И хотя преследователи рядом, отставание от идущего третьим «Ньюкасла» сократилось до одного очка.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:1
Ньюкасл Юнайтед

«Сороки» были жестоко разбиты в Бирмингеме, хотя кто-то мог подумать, что все силы и эмоции «Астон Вилла» оставила в Лиге чемпионов. Однако команда Унаи Эмери опровергла эти домыслы голом Уоткинса в первой же атаке и дала понять, что собирается сыграть в главном еврокубке и в следующем сезоне. Там у Англии будет пять мест, и сейчас бирмингемцы шестые. У них столько же очков, как и у играющего в воскресенье «Ноттингема», а отставание от «Ман Сити» — всего один балл. По весне «Вилла» особенно хороша на домашнем стадионе, где в шести победных матчах подряд она забивает не менее двух мячей. Таких серий у команды не было с 1990 года.

«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в матче 32-го тура ла лиги 19 апреля.
Фото Reuters

Испания: шок для «Атлетико»

Испания. Ла лига. 32-й тур.
19 апреля, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:3
Сельта

Во вторник в Дортмунде мы впервые увидели беспомощную и беззубую «Барселону». В субботу сине-гранатовые были на грани катастрофы на внутренней арене, не сумев сдержать Борху Иглесиаса. Опытный форвард, который блистал в «Бетисе», но ничем не запомнился во время аренды в «Байере», сделал то, что в XXI веке удавалось только Диего Форлану. А именно — оформил гостевой хет-трик в столице Каталонии, и на табло (как и в гостях у «Боруссии»!) по истечении часа игры зажглись цифры 1:3.

Оборона «Барсы» напоминала проходной двор, и свой третий мяч Иглесиас забил, убежав один на один почти с центра поля. Однако команду Ханси Флика выручила неугомонная атака и персонально Рафинья. Очередной бенефис бразильца начался с паса на оказавшегося с глазу на глаз с вратарем Дани Ольмо. Продолжился — ударом головой с подачи Ямаля. 1:3 превратились в 3:3 в течение шести минут! И это была еще не развязка. На 90-й минуте родной клуб едва не огорчил не попавший с пары метров в беззащитные ворота Мингеса, а решил все пенальти в исполнении Рафиньи.

В 48 матчах этого сезона у бразильца 30 голов и 21 результативная передача. Столько же баллов (51) за 49 игр в свой лучший период в «Барсе» набралось у Неймара (31+20), и всем понятно, что жить тому бразильскому достижению осталось считаные дни. Кто знает, возможно, сегодняшний невероятный камбэк окажется ключевым в чемпионской гонке. Каталонцы снова впереди «Реала» на семь очков и ждут ответа из Мадрида.

Испания. Ла лига. 32-й тур.
19 апреля, 22:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:0
Атлетико

Сенсация дня — поражение «Атлетико» в гостях у временно выбравшегося из зоны вылета «Лас-Пальмаса». Героем первого тайма стал голкипер хозяев Хоркаш, который исполнил феноменальные сейвы, когда Джулиано Симеоне классными передачами с фланга выводил на удары Хулиана Альвареса и Александра Серлота. А развязка в добавленное арбитром время — какая-то комедия ошибок в штрафной «матрасников». Больше всех начудил опытный Хименес, а свел болельщиков с ума забивший победный гол Муньос. Фанаты едва не сломали ограждения, празднуя важнейший успех вместе со своими футболистами.

«Наполи» обыграл «Монцу» в матче 33-го тура серии А 19 апреля.
Фото Reuters

Италия: по стопам Хамшика

Италия. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Наполи

«Наполи» не выпадает из гонки за скудетто, как минимум на сутки сравнявшись с «Интером» по набранным очкам. Команда Антонио Конте сделала то, что должна была, но простой победу над обреченной на вылет «Монцей» не назовешь. Скорее — наоборот, потому что аутсайдер регулярно огрызался. Но в итоге не раз спасавший хозяев Турати допустил ошибку на выходе при подаче Распадори, чем и воспользовался Мактоминай. Удар шотландца головой — девятый результативный в текущем чемпионате, и это заметное достижение. Дело в том, что с момента возвращения «Наполи» в серию А (сезон-2007/08) только один полузащитник демонстрировал подобную результативность. Мактоминай сделал то, что удавалось лишь легенде «Наполи» Хамшику.

Италия. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Верона

В очередной раз сработала ставка Клаудио Раньери на Шомуродова, а узбекский форвард оказался в нужном месте в нужное время после прорыва Соуле. «Рома» пока временно обогнала «Лацио» и поднялась на шестое еврокубковое место. При этом «волки» уступают «Болонье» только по дополнительным показателям, а от замыкающего лигочемпионскую четверку «Ювентуса» отстают на два очка. Остается дождаться, чем ответят конкуренты. Пока же можно констатировать: беспроигрышная серия «Ромы» достигла 17 туров (+12=5). Это повторение отрезка, который в начале 2016 года римляне выдали под началом Лучано Спаллетти.

Харри Кейн празднует гол в ворота «Хайденхайма».
Фото Reuters

Германия: «Бавария» мчится к титулу

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:4
Бавария

Очередной шаг «Баварии» к чемпионскому титулу получился таким же уверенным, как первый гол Кейна, который принял мяч перед штрафной и с разворота отправил его в нижний угол. И таким же красивым, как длинный пас Гнабри, который отправил удвоившего счет Лаймера один на один с вратарем. А мячи Комана и Киммиха — это демонстрация класса и издевательство над соперником в одном флаконе. Команда Венсана Компани не оставляет «Байеру» шансов на сохранение титула.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Хольштайн
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:2
Вольфсбург

Самое интересное с точки зрения раскладов в таблице происходило в борьбе за четвертое место. В режиме реального времени «Лейпциг» его терял, пропуская вперед «Майнц», который в концовке первого тайма своей игры за три минуты превратил 0:1 в 2:1. Но в итоге команде сенсации нынешнего сезона не удалось найти управу на Арнольда. Сначала полузащитник «Вольфсбурга» открыл счет фирменным дальним ударом и по числу голов из-за штрафной (21) сравнялся с лучшими по этому показателю игроками бундеслиги за последние 20 лет — Диего и Ройсом. А в концовке поданный Арнольдом угловой обернулся спасительным ударом защитника Вавро.

«Лейпцигу» же ничью принес пенальти в исполнении Шешко. Два мирных исхода — подарок конкурентам. Так, «Фрайбург» отодвинул упустивший победу «Майнц» на шестое место и всего на очко отстает от четвертой строчки. В воскресенье подтянуться к претендентам на попадание в ЛЧ может менхенгладбахская «Боруссия». Правда, для этого нужно побеждать в Дортмунде. С большей вероятностью можно прогнозировать то, что в отрыв уйдет занимающий третье место «Айнтрахт». Если, конечно, «орлы» переживут вылет из Лиги Европы и найдут ключи к обороне редко пропускающего «Аугсбурга».

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Франция: новая рокировка в топ-3

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:0
Страсбур

Александр Головин снова провел матч на скамейке запасных, а его команда сыграла вничью с прямым конкурентом «Страсбуром». Не лучший стратегически результат для монегасков. С одной стороны, «Монако» по-прежнему опережает эльзасцев на три очка, хотя те уже набрали рекордный для себя в XXI веке 51 балл. С другой — снова потеряно второе место, так как «Марсель» в последнем матче дня покуражился в игре с несчастным «Монпелье». Единственной командой в двадцати лучших лигах Европы, которая ни разу за сезон не сыграла на ноль. А главное — под угрозой позиции «Монако» в топ-3, так как догнать команду Ади Хюттера в воскресенье может набравший шикарную форму «Лион». Точнее, «ткачи» обязаны это делать по итогам непримиримого дерби с заметно уступающим им в классе «Сент-Этьеном».

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 22:05. Velodrome (Марсель)
Марсель
5:1
Монпелье

Статистика дня

1-й раз в истории бундеслиги счет 4:4 был зафиксирован благодаря восьми голам в первом тайме. Постарались «Унион» и «Штутгарт».

18 раз в одном матче АПЛ забивали форварды «Брентфорда» Мбемо и Висса. За всю историю турнира больше таких игр набралось только у семи пар нападающих.

9 голов и 13 результативных баллов в одном турнире АПЛ впервые в карьере набрал 34-летний форвард «Брайтона» Уэлбек.

26 результативных передач с начала прошлого года сделал форвард «Барселоны» Рафинья. В лигах топ-5 за этот период бразилец уступает только звезде «Ливерпуля» Салаху (29).

ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Наполи
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