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Сегодня, 01:45

Люк де Йонг спас «Барселону» в огненном дерби, «Аталанте» не помог чудо-гол Малиновского, Кудряшов забил с передачи Фернандо

Чудо-гол Руслана Малиновского не помог «Аталанте» в матче с «Ювентусом»
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Аталанта» — «Ювентус» — 1:1. Гол Руслана Малиновского.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: неожиданный бомбардир «Ливерпуля»

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
13 февр, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:1
Ливерпуль
Голы
Фабинью, 40 (0:1)
Бернли
Поуп Тарковски Ми Робертс Корне Питерс Браунхил Уэствуд Вегхорст (Барнс, 75 ) Леннон Родригес (Макнейл, 62 )
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Милнер, 90+2) Хендерсон (Тиагу Алькантара, 59) Роберту Фирмину Мане (Диогу Жота, 67) Салах
Предупреждения
Хендерсон 27
Судьи
Аткинсон (Англия)

В гости к аутсайдеру пытающийся не дать умереть чемпионской интриге «Ливерпуль» приехал в привычном составе — с Мане и Салахом на флангах атаки. Но открыли счет не звезды, а главный трудяга центральной зоны Фабинью, причем в очередной раз успех красным принесла подача углового. Бразилец же с пятью мячами сейчас самый результативный игрок «Ливерпуля» в календарном году. И его очередного успеха хватило, чтобы мерсисайдцы закрепились на втором месте. При нынешнем отрыве в четыре очка у команды Юргена Клоппа есть в запасе отложенный матч.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
13 февр, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Хименес, 6 (0:1), Дендонкер, 18 (0:2)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти (Эмерсон Роял, 82 ) Ромеро Санчес Сессеньон (Кулушевски, 28 ) Дэвис Уинкс Бентанкур Сон Хын Мин Кейн Лукас Моура (Бергвайн, 71 )
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Дендонкер Кандл (Тринкан, 84) Хименес (Силва, 86) Поденсе (Хван Хи Чхан, 81)
Предупреждения
Лукас Моура 68, Кулушевски 71, Бентанкур 90  -  Аит Нури 66
Судьи
Френд (Англия)

Еще недавно «Тоттенхэм» называли скрытым фаворитом в борьбе за место в лигочемпионской четверке, однако само по себе наличие большого количества отложенных матчей ничего не гарантирует. Их еще нужно выиграть, а эту неделю «шпоры» провалили. Сначала в концовке растеряли преимущество в счете против «Саутгемптона», в воскресенье же начали игру с «Вулверхэмптоном» с двух пропущенных к 18-й минуте мячей.

Для прагматичных «волков» в версии Бруну Лаже — это фантастическая результативность по итогам первого тайма, так что лондонцам не хватило сил на чудо: они никогда не выигрывали в АПЛ в такой ситуации. У «Тоттенхэма» еще есть возможность переломить ситуацию в таблице, однако Антонио Конте, который впервые с 2009 года проиграл три матча подряд, нужно срочно вносить коррективы, или поезд в направлении главного еврокубка отправится без «шпор».

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
13 февр, 19:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:2
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Боуэн, 10 (0:1), Тилеманс, 45 (1:1), Рикарду Перейра, 57 (2:1), Доусон, 90+1 (2:2)
Лестер
Шмейхель Джастин (Томас, 31 ) Чаглар Сеюнджю Амарти Рикарду Перейра Барнс Тилеманс (Вестергор, 89 ) Мэддисон (Лукман, 73 ) Дьюсбери-Холл Ндиди Дака
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Цоуфал (Фредерикс, 68) Доусон Диоп Пабло Форнальс (Влашич, 80) Лансини (Бенрама, 80) Соучек Райс Антонио Боуэн
Предупреждения
Рикарду Перейра 18  -  Крессуэлл 60, Райс 61
Судьи
Оливер (Англия)

Что подсластило «Тоттенхэму» горькую пилюлю, так это потеря очков «Вест Хэмом», который идет на четвертом месте, но с форой в пять баллов провел на три матча больше «шпор». «Молотобойцы» включили в заявку на игру Зума, который вызвал гнев защитников животных после появления в сети видео, где француз пинает ногой своего кота. Клуб уже обвиняли в том, что он слишком поздно среагировал на случившееся, и сейчас каждый выход защитника на поле вызывает вопросы.

Однако за 15 минут до стартового свистка Зума вывели из состава, и Дэвид Мойес объяснил данное решение проблемами с пищеварением. Возможно, так и было, только осадок остается. Впрочем, эмоциональная и драматичная по сюжету игра все же заставила говорить о футболе и персонально о полузащитнике «Вест Хэма» Боэуне, который открыл счет и уже в компенсированное время ассистировал спасшему гостей от поражения Доусону.

После Boxing day любимый футболист Леонида Слуцкого времен работы в «Халле» в десяти матчах забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи. Что касается выходцев из РПЛ, то Крал снова просидел весь матч на скамейке в компании украинца Ярмоленко, а Влашич вышел на замену на 79-й минуте.

Испания: «Бетис» хорош перед «Зенитом»

Испания. Лига 1. 24-й тур
13 февр, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:4
Бетис
Голы
Фекир, 14 (0:1), Гонсалес, 29 (0:2), Виллиам Карвалью, 42 (0:3), Гомес, 43 (1:3), Гомес, 47 (2:3), Фекир, 49 (2:4)
Леванте
Карденас Дуарте Касерес (Барди, 66 ) Везу (Пьер, 40 ) Клерк Мирамон (Бубиль, 73 ) Мальса Мелеро (Пепелу, 73 ) Моралес Де Фрутос Гомес (Сольдадо, 66 )
Бетис
Руй Силва Бартра Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир Виллиам Карвалью (Руибаль, 81) Родри (Гуардадо, 66) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66) Тельо (Лайнес, 66)
Предупреждения
Касерес 48  -  Пеццела 22, Бельерин 56
Удаления
Сольдадо 74
Судьи
Латре (Испания)

В последнем матче перед встречей с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы «Бетис» размялся на безнадежном аутсайдере. При этом Мануэль Пеллегрини провел частичную ротацию состава даже в отсутствие заболевшего Каналеса и Гвидо Родригеса. В частности, на скамейке начал игру один из лучших бомбардиров андалусийцев Хуанми. Но разве это проблема, когда по голу могут забить два опорных полузащитника — Эдгар Гонсалес и находящийся в блестящей форме Виллиам Карвалью?

Правда, в какой-то момент «Бетис» расслабился, и в начале второго тайма 3:0 превратились в 3:2. Однако интрига по-настоящему так и не ожила, а убил ее блестящий по исполнению штрафной Фекира. Для «Зенита» хорошо, что француз пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. Но легко точно не будет, а к ответной игре на «Бенито Вильямарин» Фекир снова будет в распоряжении тренерского штаба «Бетиса».

Испания. Лига 1. 24-й тур
13 февр, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:2
Барселона
Голы
Педри, 2 (0:1), Дардер, 40 (1:1), Рауль де Томас, 64 (2:1), де Йонг, 90+6 (2:2)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес Дардер Вилена (Меламед, 61 ) Баре (Мерида, 70 ) Эррера Пуадо Рауль де Томас Алейш Видаль (Калеро, 89 )
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо (Гарсия, 46) Жорди Альба (Гонсалес, 72) Бускетс Педри (де Йонг, 89) де Йонг (Обамеянг, 62) Гави (Дембеле, 72) Траоре Торрес
Предупреждения
Баре 23, Вилена 60, Пуадо 76, Меламед 90  -  Пике 74, Гарсия 78, Гонсалес 83
Удаления
Пике 90 (вторая ж.к), Меламед 90
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

«Барселона» произвела очень мощное впечатление в первом матче по окончании зимней трансферной кампании и ярко начала воскресную игру. Настолько, что Педри, выбросившись на подачу Альбы, отличился на 74-й секунде и стал автором самого быстрого гола в каталонских дерби в XXI веке.

Перевес сине-гранатовых был заметным, и в каких-то эпизодах «Эспаньол» выручала только блестящая игра в воротах Диего Лопеса. И, кажется, голкипер вдохновил «попугаев» на эффектный ответ в концовке первого тайма. Обводящий удар Дардера получился столь блестящим по исполнению, что у Тер Штегена не было ни одного шанса, а Педри не хватило опыта, чтобы заблокировать атаку хозяев.

Как раз молодость оказалась ключевым фактором в этот вечер. Она могла сыграть в пользу «Барсы», однако легкое касание мяча находившегося за линией офсайда Френки де Йонгом привело к отмене эффектного гола Гави. А за этим последовала едва не ставшая роковой дикая позиционная ошибка Эрика Гарсии, который то ли плохо просчитал траекторию передачи Дардера, то ли надеялся поймать в офсайдную ловушку Рауля Де Томаса.

Лучший снайпер хозяев не мог не воспользоваться таким подарком и к результативной передаче добавил едва не оказавшийся победным гол. В этот счет «Эспаньол» вгрызся зубами. Так отчаянно, что 20-летний Меламед, несмотря на щуплость и небольшой рост (173), устроил схватку с Пике, что обернулось обоюдным удалением. В хоккее такие вещи порой вдохновляют, а в футболе на разреженном пространстве класс «Барсы» сказался. И заодно сработала отчаянная ставка на подачи в штрафную, одну из которых в фирменном стиле на шестой компенсированной минуте завершил Люк де Йонг.

Это уже магия голландского гренадера и дерби, в которых сине-гранатовые не уступают на протяжении 24 матчей (+18=6). Воскресная ничья позволила им сравняться по очкам с «Атлетико» и благодаря лучшей разности мячей подняться на четвертое место.

Италия: «Милан» — первый в серии А

Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Сампдория
Голы
Леан, 8 (1:0)
Милан
Меньян Калабрия Романьоли Томори Флоренци (Калюлю, 89 ) Беннасер (Крунич, 75 ) Тонали Диас (Кессье, 57 ) Мессиас (Ребич, 57 ) Жиру Леан (Салемакерс, 57 )
Сампдория
Фальконе Конти (Ауджелло, 53) Колли Берешиньски Маньяни Мурру (Экдаль, 53) Торсби (Виейра, 53) Сенси Кандрева (Сабири, 85) Ринкон (Квальярелла, 73) Капуто
Предупреждения
Диас 19, Романьоли 26, Беннасер 60  -  Ринкон 10
Судьи
Киффи (Италия)

«Милан» по итогам первого матча дня вышел в лидеры примерно с такой же легкостью, как был открыт счет. Голкипер Меньян сильно выбил мяч в зону левого нападающего, а там Рафаэл Леау промчался мимо оторопевшего защитника и забил с острого угла. Интересно, что вратари «россонери» не отдавали результативных передач в серии А уже 15 лет, когда отличился бразилец Дида.

Скромный счет не должен вводить в заблуждение — перевес красно-черных был ощутимым, и тот же Жиру едва не сотворил очередной шедевр, исполнив удар боковыми «ножницами». А Стефано Пиоли назвал прошедшую неделю идеальной. По словам тренера серия побед над «Интером», «Лацио» (в кубке) и «Сампдорией» — показатель того, что команда остается собой, независимо от соперника, и она стала лучше в сравнении с прошлым сезоном.

Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Ювентус
Голы
Малиновский, 76 (1:0), Данилу, 90+1 (1:1)
Аталанта
Спортьелло Толой Джимсити Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 60 ) Копмайнерс Фройлер де Рон Муриэль (Малиновский, 61 ) Бога (Пашалич, 90+1 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Бонуччи (Куадрадо, 79) Маккенни (Кин, 81) Рабьо (Артур, 86) Локателли Влахович Мората (Аке, 86) Дибала
Предупреждения
Джимсити 35, Хатебур 36  -  Данилу 38, Влахович 42, де Лигт 75
Судьи
Мариани (Италия)

В субботу в серии А «Наполи» и «Интер» спорили за лидерство, а сутки спустя в Бергамо на кону стояло место в лигочемпионском квартете. И начало игры скорее осталось за находящимся в хорошем тонусе «Ювентусом», однако Дибала из хорошей позиции не докрутил мяч в угол. А потом оборона «Старой синьоры» начала давать сбои.

В одном эпизоде туринцев простили, не забив от угла площади ворот. Потом Щенсны перестарался, убежав страховать защитников, и Муриэль с фланга не смог забить в пустые ворота. Вратарю сборной Польши повезло дважды, так как ВАР проверял его действия в единоборстве с Копмайнерсом и не увидел там никакого криминала. Наконец, в конце тайма у «Аталанты» был выход «3 в 2», который испортил пробивший в защитника Бога.

Вторая половина матча больше напоминала раскачивание на качелях. Очень эмоциональное и со взаимными шансами на успех. Главное было с толком ими распорядиться, и лучше остальных это удалось Малиновскому. Украинец сам заработал штрафной, и сам после розыгрыша с Фройлером по невероятно крутой траектории отправил мяч в дальний угол. Это настоящий класс, ведь ни один игрок в итальянском чемпионате не забивал с дальней дистанции чаще отличившегося пять раз Малиновского. И если бы Хатебур с его передачи попал в створ, а не в перекладину, шансов у гостей уже не осталось бы.

И не важно, что там мог быть небольшой офсайд — такие моменты нужно реализовывать. В противном случае наказание неизбежно, что и доказал Данилу, блестящим ударом головой замкнувший поданный Дибалой угловой на второй добавленной минуте. Проблемы «Аталанты», которая не побеждает дома с 30 ноября, продолжаются, а для оставшейся четвертой команды Массимилиано Аллегри эта ничья равносильна победе.

Германия: Ройс реанимировал Дортмунд

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
13 февр, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:3
Боруссия Д
Голы
Ройс, 18 (0:1), Ройс, 25 (0:2), Рафаэл Геррейру, 71 (0:3)
Унион Б
Луте Еккель Очипка Баумгартль Триммель (Рюерсон, 78 ) Кнохе Озтунали (Мевальд, 61 ) Премель Михель (Уджа, 72 ) Авонийи (Беренс, 61 ) Беккер (Шафер, 78 )
Боруссия Д
Кобель Загаду Рафаэл Геррейру (Шульц, 90) Хуммельс Аканджи Дахуд (Эмре Джан, 73) Ройс (Тиггес, 89) Брандт (Рейниер, 90) Беллингем Витсель Мален (Мукоко, 81)
Предупреждения
Баумгартль 35, Мевальд 76, Кнохе 90, Шафер 90  -  Брандт 39
Судьи
Йелленбек (Германия)

Дортмундцы по-прежнему играют без Холанна. Но если в прошлом туре «Боруссия» была разбита на своем поле набравшим ход «Байером» (2:5), то в Берлине все пошло по сценарию Марко Розе. Даже удивляла легкость, с которой замахнувшийся на попадание в Лигу чемпионов «Унион» за семь минут получил два гола от Ройса. Первый удар капитана принес ему 150-й гол в черно-желтой форме. Второй — почти нокаутировал берлинцев. Все попытки хозяев разбились о блестяще сыгравшего в воротах Кобеля, единственный гол «Униона» отменили из-за вмешательства ВАР, а точный удар Рафаэла Геррейру окончательно успокоил игру. Это, конечно, еще не полноценная интрига, но отставание «шмелей» от сенсационно оступившейся накануне «Баварии» сократилось до шести очков.

Турция: бывшие спартаковцы спасают «Антальяспор»

«Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк» — 3:0
Голы: Фернандо, 16. Кудряшов, 30. Мехмеди, 85

В этом сезоне в турецкой суперлиге дважды забивал выступающий за «Гиресунспор» Сулейманов, а теперь лицевой счет удалось открыть защитнику «Антальяспора» Кудряшову. Голы для него в принципе неординарное событие, и в прошлый раз он отправлял мяч в ворота соперника в августе 2019 года — еще в составе «Сочи». Но, возможно, сейчас скрытые таланты проявятся с приходом в «Антальяспор» Фернандо?

Именно чемпион России в составе «Спартака» ассистировал Кудряшову, который прицельно пробил головой при розыгрыше корнера, а до этого бразилец сам открыл счет, с дальней дистанции закрутив мяч в угол. Но скорее результативной игры стоит ждать от еще одного экс-спартаковца — Луиза Адриану. Он успел провести два матча за свою новую команду, которая одержала важнейшую победу и на два очка оторвалась от зоны вылета, где сейчас находится Шапи и его «Гиресунспор».

Статистика дня

1-й мяч за «Фейеноорд» забил арендованный у «Спартака» полузащитник Хендрикс.

1-й в истории лиги 1 командой, забившей 200 мячей в ворота одного соперника, стал «Марсель». Исторический гол в ворота «Метца» записал на свой счет нападающий сборной Польши Милик.

2 гола в четырех матчах за «Ньюкасл» забил защитник сборной Англии Триппьер. Столько же, сколько за 200 предыдущих игра за «Тоттенхэм» и «Атлетико».

6 пенальти реализовал в этом сезоне нападающий «Алавеса» Хоселу. В чемпионатах топ-5 такие же показатели у Бен Йеддера («Монако») и Жоржиньо («Челси»).

19 очков набрал в текущем чемпионате Голландии АЗ в матчах, где команда из Алкмара уступала в счете.

603 дня не забивал в ла лиге полузащитник «Реал Сосьедад» Рафинья, которого баски в январе арендовали у «ПСЖ».

Марко Ройс
Руслан Малиновский
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эспаньол
ФК Ювентус
Люк де Йонг
0
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