Головин против Сафонова, битва «Ливерпуля» с «МЮ» и Матч звезд в Саудовской Аравии. Что смотреть в праздники

Очень много Кубков и Суперкубков.

«Гарри Поттер» и «Один дома» не бесконечные, надо задумываться, что еще можно посмотреть во время новогодних каникул. Тем более футбол дает достаточно конкурентоспособных альтернатив! Буквально каждый день в первую неделю 2025-го наполнен интересными матчами.

29 декабря

Сразу окунаемся в атмосферу Boxing Day! В Англии в этот день нет прямо топ-вывесок, но есть несколько противостояний с потенциально сенсационным исходом. «Ман Сити» продолжает падение, и далеко не факт, что «горожане» справятся в гостях с вернувшимся в АПЛ «Лестером». «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» грозятся подарить очередной матч с большим количеством забитых мячей, а «Вест Хэм» тешит себя надеждой остановить неудержимый «Ливерпуль».

В Италии тоже будет весело — «Ювентус» попробует пробить набравшего монструозную форму Давида Де Хеа, а встреча «Милана» и «Ромы» наверняка привлечет фанатов кальчо со стажем. Да, сейчас оба клуба далеки от статуса грандов, но посмотреть там есть на кого.

30 декабря

Ждем матч АПЛ между «МЮ» и «Ньюкаслом». Амориму пора уже выправлять ситуацию и подтягивать «дьяволов» в верхнюю половину турнирной таблицы. А вдруг еще и увидим возвращение Рэшфорда? Хотя соперник в этом сезоне смотрится куда убедительнее — победа позволит «сорокам» вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов. В общем, принципиальный матч для обеих сторон.

Лисандро Мартинес, Маркус Рэшфорд и Маттейс де Лигт. Фото Reuters

1 января

Когда вы проспитесь и отлежитесь, на 19-й тур АПЛ выйдут «Брентфорд» и «Арсенал». Столичный клуб вообще частенько играет в первый день года — восемь раз за последние 15 лет. Артета занял привычную роль догоняющего, только впереди уже не «Сити», а «Ливерпуль». В том числе эта встреча решит, с каким отрывом мерсисайдцы закончат первый круг сезона.

2 и 3 января

Далее — в Саудовской Аравии начнется Суперкубок Италии, в котором во второй раз подряд будет четыре участника. Полуфиналы: 2 января «Интер» с «Аталантой», 3-го — «Ювентус» с «Миланом». По ходу битвы Мотты с Пиоли в Испании начнется перенесенный матч 12-го тура между «Валенсией» и «Реалом». Тот самый, перенесенный из-за стихийного бедствия. Таким образом, мадридцы сравняются по количеству проведенных игр с «Барсой», и считать расклады станет заметно легче.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

4 января

В субботу начнутся полноценные футбольные выходные с тремя топ-лигами. В Англии аж семь матчей проведут! Выделяются сразу несколько афиш. Во-первых, не рекомендуем пропускать наверняка событийное представление от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Ну просто с «Тоттенхэмом» всегда весело! Да и параллельно никто играть не будет.

Во-вторых, лондонское дерби между хилым «Кристал Пэлас» и набравшим ход «Челси». В Boxing Day команда Энцо Марески неожиданно проиграла «Фулхэму» — впервые в истории премьер-лиги именно дома. Если хочется сохранить претензии на четверку, неудач сериями допускать точно нельзя. Но здесь зрителям предстоит выбор, потому что одновременно в Манчестере начнется кое-что не менее интригующее.

Ведь любой матч «Сити» интригующий. Одна победа за 13 последних игр, седьмое место и в целом самая настоящая катастрофа Пепа — вы в курсе. В гости приедет «Вест Хэм», где Хулен Лопетеги получил очередной последний шанс и пока им пользуется — восемь очков за месяц набрал. Знаете, когда в последний раз встреча этих команд в чемпионате заканчивалась в пользу лондонцев? В 2015-м. Одна из двух черных полос продлится. Осталось выяснить чья. А если серия А вам заходит больше, чем АПЛ, — не грустите. В 20.00 мск — «Фиорентина» против «Наполи».

Матвей Сафонов. Фото AFP

5 января

На 5-е число запланирован старт еще одного Суперкубка, наиболее приятного для российской аудитории. Французского. Матч «ПСЖ» с «Монако» неоднократно переносился (изначально должны были еще в августе сыграть), но наконец организовался. Эр-Рияд занят другими турнирами, а желание заглянуть на Восток есть не только у итальянских команд. Хорошо, что существует Нассер Аль-Хелаифи. Конечно, титул разыграют в Дохе! Головин против, мы надеемся, Сафонова в борьбе за трофей.

Существует лишь одна причина, по которой можно пропустить вышеназванное событие. Дело в том, что в то же время стартовый свисток прозвучит на «Энфилде», куда нагрянет «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне чуть ли не традиционным стал такой расклад: «МЮ» перед встречей с «Ливерпулем» все хоронят, а он чудом избегает поражения. Два раза закончили вничью и выбили ребят Клоппа из Кубка. Слот так энергично несется к чемпионству, что дьявольское везение, кажется, должно иссякнуть. А после двойной бури заканчивать пятый день 2025 года придет дерби Рима.

«Интер» поборется за Суперкубок Италии. Фото Reuters

6 января

Понедельник в период январских праздников день не такой уж и тяжелый. Особенно если решается судьба трофея. Победители полуфиналов Суперкубка Италии отдохнут и 6 января выйдут на решающий матч. Последние три, если что, забрал «Интер». Следующее золото сравняет его с «Ювентусом» на вершине списка всех времен.

Начало каждого года в футболе сопровождается матчами плей-офф Кубка Испании. Нередко гранды нещадно издеваются над коротышками, добравшимися до эпохальных для них стадий. На очереди «Минера» из четвертого дивизиона. Беднягам предстоит попасть под «Реал» в 1/16 финала.

7 января

Рождество принесет еще парочку новых соревнований. Бешеному графику «Арсенала» не позавидуешь — лондонцы выйдут на поле в третий раз за неделю, теперь против «Ньюкасла» в полуфинале Кубка английской лиги. А перед этим любителям экзотики стоит обратить внимание на Саудовскую Аравию, которая научилась приманивать не только европейскими вывесками. Представьте: Неймар, Милинкович-Савич и Малком с одной стороны и Бензема, Канте и Фабиньо с другой. «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттихада» в четвертьфинале Кубка Короля, если проще.

8 января

Завершающие сутки новогодних каникул напоминают, что любой конец — новое начало. В данном случае начало очередного Суперкубка в Саудовской Аравии. Испанцы тоже там и тоже стартуют с полуфиналов. Первое противостояние турнира повторит афишу финала четырехлетней давности, в котором «Атлетик» победил «Барселону». А в первую рабочую неделю 2025-го мы войдем под второй полуфинал Кубка лиги. Либо «Ливерпуль» продолжит путь за квадруплом, либо «Тоттенхэм» вплотную приблизится к титулу. Любой исход — история.