Главные события среды в европейском футболе.

Италия: первый трофей Пирло

«Ювентус» — «Наполи» — 2:0 (Криштиану Роналду, 64. Мората, 90+5).

Кроме собственной значимости сражение за Суперкубок было интересно еще по нескольким причинам. Во-первых, хотелось увидеть реакцию «Старой синьоры» на воскресное поражение от «Интера». Во-вторых, всем памятна осенняя история, когда из-за вспышки коронавируса в «Наполи» местные органы медицинского контроля не позволили команде Дженнаро Гаттузо вылететь в Турин. Тогда неаполитанцам засчитали поражение и сняли одно очко, однако клуб подал апелляцию и добился отмены данного решения. Сейчас южане опережают «Ювентус» в серии А как раз на один возвращенный им балл.

И, конечно, это была первая тренерская дуэль легенд итальянского футбола — Андреа Пирло и Гаттузо. И первый тайм прошел по сценарию последнего. «Юве» вроде бы владел инициативой, однако он же должен был пропускать, но нули на табло сохранила невероятная реакция Щенсны. Примерно в таком же стиле «Наполи» выиграл Кубок Италии, когда после нулевой ничьей превзошел туринцев в серии пенальти.

760 GOALS ?



CRISTIANO RONALDO BECOMES THE GREATEST GOALSCORER IN FOOTBALL HISTORY ? pic.twitter.com/GOyUFTWA3n — B/R Football (@brfootball) January 20, 2021

Однако в этот раз план Гаттузо не сработал, и он вправе сетовать на то, что судьбу игры решили эпизоды. 760-й гол в карьере Криштиану Роналду, сделавший португальца самым результативным игроком в истории футбола, — удача, так как при подаче углового мяч отскочил к находившемуся напротив ворот португальцу от Бакайоко. Второй раз неаполитанцам не повезло, когда Мертенс на ровном месте заставил Маккени нарушить правила в штрафной, но исполнявший пенальти Инсинье не попал в створ.

? Juventus vence Napoli e conquista Supercopa da It?lia, primeiro t?tulo com Pirlo https://t.co/goMxN4IxNi pic.twitter.com/XNZJvBCphu — ge (@geglobo) January 20, 2021

Хотя о каком невезении мы говорим, если капитан южан не реализовал ни один из трех 11-метровых в ворота туринской команды. Это — карма, а матчам «Юве» и «Наполи», видимо, суждено входить в историю. Летом первый трофей в тренерской карьере завоевал Гаттузо. Теперь пришла очередь Пирло, к которому много вопросов в связи с выступлениями в серии А. Но сейчас он имеет полное право пригубить шампанское.

Англия: Погба вернул «МЮ» на первое место

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 2:0 (Бернарду Силва, 79. Гюндоган, 90, с пенальти).

«Лестер» ожидаемо продержался на первом месте ровно сутки, пока свои матчи не провели два клуба из Манчестера. Хотя «Сити» рисковал остаться без победы. Как по причине упорства «Астон Виллы», которая заблокировала рекордные для себя в этом сезоне 11 ударов, так и в силу ужасной реализации голевых моментов. Доходило до того, что «горожане» не могли забить с нескольких метров, и Хосеп Гвардьола непривычно рано поменял Де Брейне на центрфорварда Габриэла Жезуса. В итоге оборону бирмингемцев взломал дальний удар Бернарду Силвы, и «Сити» стал девятой командой, который поднимался на верхнюю строчку в таблице АПЛ.

? Burnley

? Fulham

? Manchester United

? West Brom

? Southampton

? Newcastle

? Chelsea

? Brighton

? Crystal Palace

? Aston Villa



? @ManCity are 10 @PremierLeague games unbeaten. pic.twitter.com/hQ7XPhG7Ol — SPORF (@Sporf) January 20, 2021

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (Лукман, 5 — Кавани, 21. Погба, 65).

Еще сложнее пришлось в среду «МЮ», который быстро оказался в положении отыгрывающегося. Однако команда Уле Гуннара Сульшера — самый грозный гость этого сезона. «Красные дьяволы» набрали на чужих полях больше всех очков и не потерпели ни одного поражения. А сравнявший счет Кавани стал первым в истории футболистом, который забил первые четыре гола за «Юнайтед» за пределами «Олд Траффорд».

? at Everton

?? at Southampton

? at Fulham



All four of Edinson Cavani's league goals this season have been away from home ? pic.twitter.com/JWEDpOIWan — B/R Football (@brfootball) January 20, 2021

Только в гостевых матчах забивает в последнее время и Погба, который набрал в последнее время отличную форму. Поль так здорово пробил из-за штрафной, что, похоже, в ближайшее время его агент Мино Райола в очередной раз поменяет пластинку и выступит с заявлением, что его клиент счастлив в Манчестере и никуда уходить не собирается. Это давно никого не удивляет, а вот к лидерству «МЮ» еще нужно привыкнуть.

Германия: Нойер повторил рекорд Кана

«Аугсбург» — «Бавария» — 1:0 (Левандовски, 13, с пенальти).

Последние матчи давались «Баварии» со скрипом, и встреча в Аугсбурге не стала исключением. Да, Левандовски улучшил собственный рекорд по числу голов в первом круге чемпионата Германии, однако 22-й точный удар поляка мог и не стать победным. Мюнхенцам повезло после того, как арбитр назначил пенальти за попадание мяча в руку Киммиха, так как удар Финнбогасона пришелся в штангу.

Благодаря этому команда Ханси Флика продолжает лидировать с четырехочковым отрывом от вернувшего себе второе место «Лейпцига», а Нойер повторил рекорд Оливера Кана. Два легендарных вратаря провели в бундеслиге по 196 «сухих» матчей, и очевидно, что двоевластие продлится недолго.

Испания: кошмарный сон Зидана и Лунина

«Алькояно» — «Реал» — 2:1 (Сольбес, 80. Хуанан, 115 — Эдер Милитау, 45).

Зинедин Зидан ожидаемо выставил на кубковую игру смешанный состав, в котором нашлось место украинскому голкиперу Лунину. После нескольких уходов в аренды он наконец-то дебютировал в воротах «Реала» спустя 943 дня после трансфера в «Королевский клуб». Но это было не единственное событие, которые случилось впервые — перед перерывом счет голам в сливочной футболке открыл защитник Эдер Милитау.

Это, впрочем, не более, чем забавные факты. В историю же 20 января войдет, как день позора «Реала». Или, скорее, день скромного клуба из третьего дивизиона. Стоимость его игроков составляет 2,6 миллиона евро, у чемпионов Испании состав дороже в 300 раз — 782 миллиона.

В концовке основного времени «Алькояно» сравнял счет, а в дополнительное время забил решающий мяч. Это произошло после того, как Зидан бросил в бой Бензема, а хозяева остались в меньшинстве.

Real Madrid are knocked out of the Copa del Rey by third-division Alcoyano ? pic.twitter.com/PsaXoVEfiN — B/R Football (@brfootball) January 20, 2021

Статистика дня

1-м легионером, который выходил на поле в десяти розыгрышах чемпионата Турции стал уругвайский голкипер «Галатасарая» Муслера.

4 удара за матч — худший показатель «Марселя» в чемпионате Франции за последние 15 сезонов.

5 мячей в трех последних матчах забил 19-летний нападающий «Шальке» Хоппе.

537 голов забили футболисты «Селтика» в интервале между двумя мячами полузащитника Биттона.

9 лет и 316 дней в воротах «Аякса» не появлялся Стекеленбург. Прошлый раз голкипер сыграл за амстердамцев, когда они в Лиге Европы уступили «Спартаку» (0:1).