«Лестер» — лидер, Лэмпард все ближе к отставке, гол Мхитаряна не спас «Рому» от вылета из кубка
Англия: Роджерс покончил с комплексами, Руни одержал первую победу
«Лестер» — «Челси» — 2:0 (Ндиди, 6. Мэддисон, 41).
Накануне центрального матча тура Фрэнк Лэмпард не жалел комплиментов в адрес «Лестера» и назвал «лис» участниками чемпионской гонки. Про перспективы «Челси» он говорил осторожнее, заметив: «У нас была неудачная серия, но мы можем все исправить несколькими положительными результатами».
Вот только их все нет и нет, а команда Брендана Роджерса, который впервые в карьере с 16-й попытки сумел обыграть синих, быстро показала, почему она находится в таблице выше лондонского клуба. Гол забивающего по большим праздника Ндиди был тревожным сигналом для гостей, потому что в этом сезоне «Лестер» выиграл все девять матчей, в которых открывал счет. «Челси» еще повезло, что удар Мэддисона пришелся в перекладину, хотя потом он все равно забил, и как минимум до завтрашних матчей двух «Манчестеров» «Лестер» будет лидером АПЛ.
Теоретически по ходу первого тайма счет мог сравняться, однако ВАР отменил пенальти в ворота Шмайхеля, так как нарушение произошло в сантиметрах от штрафной. Там, впрочем, все было очевидно. А вот количество пропущенных «Челси» гостевых голов с момента назначения Лэмпарда достигло цифры 50. За этот же период в АПЛ хуже на чужих полях выглядела только оборона «Ньюкасла» (52). Поразительно для клуба, который в 2020 году потратил на новичков больше всех в мире, но с такой статистикой и, главное, качеством игры, восьмое место синих не удивляет. Отставка Лэмпарда все ближе?
Но если у Фрэнка все печально, то другой знаменитый в прошлом английский футболист во вторник принимал поздравления. Речь об Уэйне Руни, который на днях официально завершил карьеру игрока и был утвержден на посту главного тренера «Дерби». Сейчас эта команда сражается за выживание в чемпионшипе и в первом матче Руни-тренера без приставки «и.о.» уступила прямому конкуренту «Ротерхэму» (0:1). Однако сегодня «Дерби» преподнес сюрприз и обыграл претендующий на возвращение в АПЛ «Борнмут» (1:0).
Германия: 17-летний вундеркинд оказался эффективнее Холанна
«Байер» — «Боруссия» Д — 2:1 (Диаби, 14. Вирц, 80 — Брандт, 67).
К финишу первого круга леверкузенцы и дортмундцы отстали от «Баварии» уже на семь очков. Соответственно, осечка на «БайАрене» фактически равнялась крушению чемпионских надежд, поэтому с первых минут игра пошла на встречных курсах и с очевидным акцентом на атаку. Правда, пропустила «Боруссия» довольно глупый гол. Бюрки выбил мяч к центу поля, а там он достался хозяевам, которые в две передачи вывели Диаби один на один.
Как этот эпизод, так и еще несколько моментов, когда «аспириновые» быстро преодолевали центр поля, показали, как же не хватает Дортмунду надолго выбывшего из строя Витселя. Хорошо еще Бюрки творил чудеса в ворота, иначе «шмели» уже к перерыву уступали бы с крупным счетом. «Боруссия» не была похожа на себя, но сумела взорваться во втором тайме.
Равновесие восстановил Брандт, демонстративно не праздновавший гол в ворота бывшей команды. Спустя пару минут он мог оформить дубль, но с полуметра попал в стоявшего на ленточке защитника, и это был ключевой момент матча, потому что оборона желто-черных не уследила за 17-летним леверкузенским вундеркиндом Вирцем. Юноша оказался эффективнее Холанна, второй матч оставшегося на голодном пайке, команда Петера Боса поднялась на второе место, а «Боруссия» не слишком убедительна под началом Эдина Терзича.
Италия: два удаления и кошмар «Ромы»
«Рома» — «Специя» — 2:4 (Пеллегрини, 43, с пенальти. Мхитарян, 73 — Галабинов, 6, с пенальти. Сапонара, 117. Верде, 119).
Сенсация дня — итог римского матча Кубка Италии, где к 15-й минуте хозяева пропустили два мяча от скромной «Специи». Впрочем, к перерыву «волки» сумели сократить отставание, а потом Мхитарян в очередной раз продемонстрировал, что является одним из ключевых игроков «Ромы». Понятно желание Паулу Фонсеки сохранить силы армянского легионера, однако после его ухода с поля у хозяев снова все пошло наперекосяк.
Не победив в основное время, в самом начале дополнительного они остались в меньшинстве после удаления Манчини. Почти одновременно с ним досрочно отправился в раздевалку также получивший красную карточку голкипер Пау Лопес. Срочно поднявшийся со скамейки Диниэл Фузато не выручил, пропустив дважды, причем второй в матче гол Сапонары выглядел форменным издевательством. Полузащитник забросил мяч за широворот бразильскому голкиперу.
Португалия: «Спортинг» в финале Кубка лиги
«Спортинг» — «Порту» — 2:1 (Жоване Кабрал, 86, 90+4 — Марега, 79).
«Порту» — это традиции. «Бенфика» — невероятные по португальским меркам траты перед началом сезона и возвращение из Бразилии Жорже Жезуша. Однако лучшая команда сезона — «Спортинг», делающий ставку на своих воспитанников и расставшийся с Бруну Фернандешем. Лиссабонцы лидируют в чемпионате, опережая «Порту» на четыре очка, а теперь им удалось превзойти «драконов» в полуфинале Кубка лиги. По драматизму эта игра даст фору любому финалу, так как «Спортинг» уступал в счете до 86-й минуты, а потом все перевернули два красивых гола вышедшего на замену Жоване Кабрала. Второй из них был забит, когда дополнительное время казалось неизбежным.
Sporting est? na grande final!— VSPORTS (@vsports_pt) January 19, 2021
Os golos ficaram guardados para a segunda parte. Marega colocou o Porto em vantagem mas Jovane Cabral bisou na partida e garantiu a reviravolta e a vit?ria dos «le?es».
Allianz Cup | Sporting CP 2-1 FC Porto#AllianzCup #FinalFourLeiria #SCPFCP pic.twitter.com/kL1ywImgQq
Статистика дня
2 пенальти парировал в этом сезоне голкипер «Севильи» Буну. С голкиперами андалусийцев такого не случалось уже 12 лет.
5 лет в четырех английских профессиональных дивизионах не забивали вратари. Сегодня же отличился голкипер «Ньюпорта» Грин.
12 голов голландца Вегхорста — рекордный показатель результативности игроков «Вольфсбурга» в первом круге бундеслиги.
34 соперника обыграл в АПЛ Брендан Роджерс. Это все оппоненты, с которыми встречались его комады.
63 года спустя «Вест Хэм» сумел начать календарный год с четырех побед.
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