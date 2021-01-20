Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: Роджерс покончил с комплексами, Руни одержал первую победу

«Лестер» — «Челси» — 2:0 (Ндиди, 6. Мэддисон, 41).

Накануне центрального матча тура Фрэнк Лэмпард не жалел комплиментов в адрес «Лестера» и назвал «лис» участниками чемпионской гонки. Про перспективы «Челси» он говорил осторожнее, заметив: «У нас была неудачная серия, но мы можем все исправить несколькими положительными результатами».

Вот только их все нет и нет, а команда Брендана Роджерса, который впервые в карьере с 16-й попытки сумел обыграть синих, быстро показала, почему она находится в таблице выше лондонского клуба. Гол забивающего по большим праздника Ндиди был тревожным сигналом для гостей, потому что в этом сезоне «Лестер» выиграл все девять матчей, в которых открывал счет. «Челси» еще повезло, что удар Мэддисона пришелся в перекладину, хотя потом он все равно забил, и как минимум до завтрашних матчей двух «Манчестеров» «Лестер» будет лидером АПЛ.

? Only lost once in last 11 games.



? Unbeaten in 6 games in the @PremierLeague.



? Top of the @PremierLeague.



?? Through to #UEL knockout stages.



? Brendan Rodgers & @LCFC are doing bits. pic.twitter.com/g1pBHsRxaf — SPORF (@Sporf) January 19, 2021

Теоретически по ходу первого тайма счет мог сравняться, однако ВАР отменил пенальти в ворота Шмайхеля, так как нарушение произошло в сантиметрах от штрафной. Там, впрочем, все было очевидно. А вот количество пропущенных «Челси» гостевых голов с момента назначения Лэмпарда достигло цифры 50. За этот же период в АПЛ хуже на чужих полях выглядела только оборона «Ньюкасла» (52). Поразительно для клуба, который в 2020 году потратил на новичков больше всех в мире, но с такой статистикой и, главное, качеством игры, восьмое место синих не удивляет. Отставка Лэмпарда все ближе?

? First 19 Games:

? 1 Defeat



? Last 9 Games:

? 5 Defeats



? Struggling. pic.twitter.com/D5Nm01PCEc — SPORF (@Sporf) January 19, 2021

Но если у Фрэнка все печально, то другой знаменитый в прошлом английский футболист во вторник принимал поздравления. Речь об Уэйне Руни, который на днях официально завершил карьеру игрока и был утвержден на посту главного тренера «Дерби». Сейчас эта команда сражается за выживание в чемпионшипе и в первом матче Руни-тренера без приставки «и.о.» уступила прямому конкуренту «Ротерхэму» (0:1). Однако сегодня «Дерби» преподнес сюрприз и обыграл претендующий на возвращение в АПЛ «Борнмут» (1:0).

Rooney gets first win as permanent Derby boss https://t.co/fYWAgtohy8 pic.twitter.com/XjrvZSjzT6 — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) January 19, 2021

Германия: 17-летний вундеркинд оказался эффективнее Холанна

«Байер» — «Боруссия» Д — 2:1 (Диаби, 14. Вирц, 80 — Брандт, 67).

К финишу первого круга леверкузенцы и дортмундцы отстали от «Баварии» уже на семь очков. Соответственно, осечка на «БайАрене» фактически равнялась крушению чемпионских надежд, поэтому с первых минут игра пошла на встречных курсах и с очевидным акцентом на атаку. Правда, пропустила «Боруссия» довольно глупый гол. Бюрки выбил мяч к центу поля, а там он достался хозяевам, которые в две передачи вывели Диаби один на один.

Как этот эпизод, так и еще несколько моментов, когда «аспириновые» быстро преодолевали центр поля, показали, как же не хватает Дортмунду надолго выбывшего из строя Витселя. Хорошо еще Бюрки творил чудеса в ворота, иначе «шмели» уже к перерыву уступали бы с крупным счетом. «Боруссия» не была похожа на себя, но сумела взорваться во втором тайме.

Равновесие восстановил Брандт, демонстративно не праздновавший гол в ворота бывшей команды. Спустя пару минут он мог оформить дубль, но с полуметра попал в стоявшего на ленточке защитника, и это был ключевой момент матча, потому что оборона желто-черных не уследила за 17-летним леверкузенским вундеркиндом Вирцем. Юноша оказался эффективнее Холанна, второй матч оставшегося на голодном пайке, команда Петера Боса поднялась на второе место, а «Боруссия» не слишком убедительна под началом Эдина Терзича.

Италия: два удаления и кошмар «Ромы»

«Рома» — «Специя» — 2:4 (Пеллегрини, 43, с пенальти. Мхитарян, 73 — Галабинов, 6, с пенальти. Сапонара, 117. Верде, 119).

Сенсация дня — итог римского матча Кубка Италии, где к 15-й минуте хозяева пропустили два мяча от скромной «Специи». Впрочем, к перерыву «волки» сумели сократить отставание, а потом Мхитарян в очередной раз продемонстрировал, что является одним из ключевых игроков «Ромы». Понятно желание Паулу Фонсеки сохранить силы армянского легионера, однако после его ухода с поля у хозяев снова все пошло наперекосяк.

Не победив в основное время, в самом начале дополнительного они остались в меньшинстве после удаления Манчини. Почти одновременно с ним досрочно отправился в раздевалку также получивший красную карточку голкипер Пау Лопес. Срочно поднявшийся со скамейки Диниэл Фузато не выручил, пропустив дважды, причем второй в матче гол Сапонары выглядел форменным издевательством. Полузащитник забросил мяч за широворот бразильскому голкиперу.

? #CoppaItalia



? FULL TIME



? Altro passo avanti! Ce ne andiamo ai Quarti di Finale! ?#RomaSpezia 2-4 pic.twitter.com/P9BNFdUA0Q — Spezia Calcio (@acspezia) January 19, 2021

Португалия: «Спортинг» в финале Кубка лиги

«Спортинг» — «Порту» — 2:1 (Жоване Кабрал, 86, 90+4 — Марега, 79).

«Порту» — это традиции. «Бенфика» — невероятные по португальским меркам траты перед началом сезона и возвращение из Бразилии Жорже Жезуша. Однако лучшая команда сезона — «Спортинг», делающий ставку на своих воспитанников и расставшийся с Бруну Фернандешем. Лиссабонцы лидируют в чемпионате, опережая «Порту» на четыре очка, а теперь им удалось превзойти «драконов» в полуфинале Кубка лиги. По драматизму эта игра даст фору любому финалу, так как «Спортинг» уступал в счете до 86-й минуты, а потом все перевернули два красивых гола вышедшего на замену Жоване Кабрала. Второй из них был забит, когда дополнительное время казалось неизбежным.

Sporting est? na grande final!

Os golos ficaram guardados para a segunda parte. Marega colocou o Porto em vantagem mas Jovane Cabral bisou na partida e garantiu a reviravolta e a vit?ria dos «le?es».



Allianz Cup | Sporting CP 2-1 FC Porto#AllianzCup #FinalFourLeiria #SCPFCP pic.twitter.com/kL1ywImgQq — VSPORTS (@vsports_pt) January 19, 2021

Статистика дня

2 пенальти парировал в этом сезоне голкипер «Севильи» Буну. С голкиперами андалусийцев такого не случалось уже 12 лет.

5 лет в четырех английских профессиональных дивизионах не забивали вратари. Сегодня же отличился голкипер «Ньюпорта» Грин.

12 голов голландца Вегхорста — рекордный показатель результативности игроков «Вольфсбурга» в первом круге бундеслиги.

34 соперника обыграл в АПЛ Брендан Роджерс. Это все оппоненты, с которыми встречались его комады.

63 года спустя «Вест Хэм» сумел начать календарный год с четырех побед.