«МЮ» Рангника пережил очередное унижение, «Барселона» прорвалась в Лигу чемпионов

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» опростоволосился на глазах нового владельца

Казалось, на фоне информации о долгожданной продаже клуба и в присутствии будущего владельца Тодда Боэли «Челси» порадует болельщиков победой. По крайней мере, дождавшийся своего часа Лукаку сделал для этого все, оформив дубль за 138 секунд. Однако усилий бельгийца, который с 14 мячами во всех турнирах стал лучшим снайпером синих в текущем сезоне, оказалось недостаточно. А сражающийся за седьмое еврокубковое место «Вулверхэмптон» вернул в игру Тринкао, напомнивший, как за волшебные удары левой форварда еще недавно называли главным талантом португальского футбола. Спасителем же «волков» стал Коади, на седьмой добавленной минуте замкнувший подачу Шикинью. Защитник в этом чемпионате забил уже четыре мяча — на один больше, чем суммарно за шесть предыдущих сезонов.

«МЮ» выглядел жалко, и ему еще повезло, что в первом тайме «Брайтон» ограничился всего одним голом. Причем «чайки» отличились в далеко не очевидной ситуации, когда задачу Де Хеа осложнило то, что после дальнего удара Кайседо мяч пролетел между ногами частично перекрывшего голкиперу обзор Линделефа. Это взятие ворот получилось примечательным по той причине, что колумбийский полузащитник стал 100-м футболистом, который забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «красных дьяволов».

Ральф Рангник попытался изменить игру, сразу после перерыва выпустив на поле Кавани и Фреда, однако перелома не случилось. Вместо этого Кукурелья последовал примеру Кайседо, забив свой первый мяч в Англии выстрелом в ближнюю «девятку». Дальнейшее напоминало избиение. Не жалел гостей даже ВАР, посчитавший, что контакт с рукой Троссара — недостаточное основание для отмены гола. Это 56-й мяч, пропущенный «МЮ» в этом чемпионате, что является худшим показателем команды с момента основания премьер-лиги. Кроме того, команда гарантированно покажет максимально низкий результат по набранным очкам.

Испания: чудо ветеранов

В ла лиге могла быть полноценная интрига в борьбе за третью и четвертую путевки в Лигу чемпионов, однако командам-выскочкам не хватает сил и ресурсов. «Реал Сосьедад» в пятницу ухитрился проиграть вылетающему «Леванте» и ставит под угрозу попадание в еврокубки. А «Бетис» после кубкового триумфа споткнулся в понедельник на «Хетафе». После такого бело-зеленым требовалось прыгать выше головы в игре с «Барсой».

Каталонцы, кстати, устроили «Бетису» чемпионский коридор, которого в воскресенье точно не будет для «Реала» в мадридском дерби. Игра же получилась исключительно яркой и обоюдоострой. Араухо бил в перекладину, на что Гвидо Родригес отвечал попаданием в штангу. Руй Силва останавливал выход Феррана Торреса, а занявший место в воротах «Барсы» Нету вытягивал убойный удар Хуанми.

При таком развитии событий 75 минут без забитых мячей выглядели недоразумением. Но, видимо, требовалось дождаться выхода на поле Ансу Фати, который напомнил о своем волшебстве. Каталонский талант пробил сквозь скопление защитников с такой ювелирной точностью, что попавшийся на противоходе голкипер лишь проводил мяч глазами.

Практически мгновенно другой воспитанник «Барсы» — Бартра — огорчил бывших одноклубников голом с подачи Фекира, однако в компенсированное время сине-гранатовые все же взяли три очка после фантастического по красоте гола Жорди Альбы. Его выстрел под перекладину с подачи Дани Алвеса явно украсит хит-парад сезона. А еще он гарантировал команде Хави участие в Лиге чемпионов.

Италия: «Наполи» стал побеждать слишком поздно

Шансы «Наполи» все же вернуться в чемпионскую гонку лишь математические. После пятничной победы «Интера» это стало очевидным, потому что отыграть пятиочковое отставание за два тура можно только где-то в параллельной реальности. Так что скорее уже гарантировавшая себе место в Лиге чемпионов команда Лучано Спаллетти сыграла за свою репутацию и сделала то, что должна была.

Хотя легкой победу над «Торино» не назовешь. Например, при счете 0:0 Оспина вытащил тяжелейший удар Белотти, и голкиперу «Наполи» было не легче, чем Берише, который справился с 11-метровым в исполнении Инсинье. Однако вратарю хозяев не повезло, когда начавший свой сольный проход с классного отбора Фабиан Руис взял в союзники рикошет от защитника, после чего мяч проскочил между ногами кипера.

Германия: Азмун сыграет в Лиге чемпионов

«Байер» стал третьей — после «Баварии» и дортмундской «Боруссии» — командой, обеспечившей себе пропуск в Лигу чемпионов. Правда, в первом тайме леверкузенская оборона действовала не лучшим образом и дважды не справилась с фланговыми атаками «Хоффенхайма». Гол Баумгартнера с линии ворот — откровенный зевок защитников.

Однако во втором тайме «Байер», за который 64 минуты отыграл Азмун, выглядел безупречно. А ключевым стал трехминутый отрезок в концовке, по ходу которого гости провели две классных атаки по центру. Особенно эффектно смотрелось победное соло Шика, который сохранил контроль над мячом даже после падения, после чего обвел голкипера и поразил пустые ворота. Что касается гола Аларио, то он стал историческим: впервые в своей истории «Байер» забил за чемпионат 78 мячей.

В отсутствие серьезной турнирной мотивации «Боруссия» лишь раз расслабилась в гостях у покидающего бундеслигу аутсайдера, но все же взяла свое. Даже без голов Холанна, у которого в субботу явно сбился прицел, и норвежец мазал в ситуациях, которые обычно гарантируют доставку мяча в сетку. Зато вездесущим выглядел полузащитник Брандт, который сначала отличился на добивании после атаки Рафаэла Геррейру, а потом классно опередил защитника и выстрелил в ближнюю «девятку».

Франция: «канарейки» взяли Кубок

«Ницца» могла стать открытием этого сезона, однако сначала «орлята» выбыли из борьбы за место в Лиге чемпионов, а теперь проиграли в финале Кубка Франции. Для «Нанта» это первый трофей после Суперкубка-2001, и в этом триумфе хватает символических моментов. Во-первых, автор победного гола Блас — лучший снайпер своей команды в этом сезоне (14 мячей) и самый результативный игрок кубкового турнира среди представителей лиги 1 (5). Во-вторых, к титулу «Нант» привел начинавший здесь свою профессиональную карьеру Антуан Комбуаре. На старте сезона он говорил, что главное — быстрее обезопасить себя от вылета, а завершает его настоящим триумфом.

Статистика дня

3 голевых передачи в девяти матчах за «Брентфорд» сделал Кристиан Эриксен. Это больше, чем удалось датчанину в 43 играх серии А в составе «Интера».

4-й раз «Шальке» вышел в бундеслигу.

6-й титул во главе ставшего 30-кратным чемпионом Португалии «Порту» завоевал Сержиу Консейсау. Экс-полузащитник «драконов» уступает по числу трофеев только Артуру Жорже (8). Кроме того, Консейсау выиграл по три золота в качестве игрока и тренера, а титул в тандеме с сыном — форвардом Франисишку Консейсау — третий семейный успех в истории клуба.

26 лет спустя «Кремонезе» вернулся в серию А.

40 лет и 15 дней — возраст нападающего «Гранады» Хорхе Молины, сделавшего самый «пожилой» дубль в истории ла лиги.

158 мячей организовали в текущем чемпионате Германии французские легионеры (101 гол и 57 передач). Это рекорд бундеслиги для представителей одной страны, которым с сезона-2008/09 владели бразильцы.

551 игру в ла лиге провел полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Он обошел легенду «Реала» Рауля и вышел на третье место за всю историю турнира.