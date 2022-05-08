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«МЮ» Рангника пережил очередное унижение, «Барселона» прорвалась в Лигу чемпионов

«Барселона» победила «Бетис», а «Чесли» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду в матче против «Брайтона».
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» опростоволосился на глазах нового владельца

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Лукаку, 56 (1:0), Лукаку, 58 (2:0), Тринкан, 79 (2:1), Коади, 90+7 (2:2)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сауль, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта (Сарр, 87) Ковачич Лофтус-Чик Лукаку (Хаверц, 90+1) Пулишич Вернер
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Боли Коади Хонни Кастро Саисс (Шикинью, 71) Рубен Невеш (Тринкан, 77) Жоау Моутинью Дендонкер Педру Нету (Хван Хи Чхан, 70) Хименес
Предупреждения
Аспиликуэта 27’  -  Саисс 36’, Педру Нету 45+2’, Жоау Моутинью 51’
Судьи
Бэнкес (Англия)

Казалось, на фоне информации о долгожданной продаже клуба и в присутствии будущего владельца Тодда Боэли «Челси» порадует болельщиков победой. По крайней мере, дождавшийся своего часа Лукаку сделал для этого все, оформив дубль за 138 секунд. Однако усилий бельгийца, который с 14 мячами во всех турнирах стал лучшим снайпером синих в текущем сезоне, оказалось недостаточно. А сражающийся за седьмое еврокубковое место «Вулверхэмптон» вернул в игру Тринкао, напомнивший, как за волшебные удары левой форварда еще недавно называли главным талантом португальского футбола. Спасителем же «волков» стал Коади, на седьмой добавленной минуте замкнувший подачу Шикинью. Защитник в этом чемпионате забил уже четыре мяча — на один больше, чем суммарно за шесть предыдущих сезонов.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 19:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
4:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Кайседо, 15 (1:0), Кукурелья, 49 (2:0), Гросс, 57 (3:0), Троссар, 60 (4:0)
Брайтон & Хоув
Санчес Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер (Уэбстер, 67) Гросс Марч (Лемпти, 76) Кайседо Троссар (Мопей, 83) Уэлбек
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Далот Алекс Теллес Мата (Магуайр, 71) Бруну Фернандеш Матич (Фред, 46) Мактоминай Криштиану Роналду Эланга (Кавани, 46)
Предупреждения
Криштиану Роналду 45’, Далот 47’
Судьи
Мэдли (Англия)

«МЮ» выглядел жалко, и ему еще повезло, что в первом тайме «Брайтон» ограничился всего одним голом. Причем «чайки» отличились в далеко не очевидной ситуации, когда задачу Де Хеа осложнило то, что после дальнего удара Кайседо мяч пролетел между ногами частично перекрывшего голкиперу обзор Линделефа. Это взятие ворот получилось примечательным по той причине, что колумбийский полузащитник стал 100-м футболистом, который забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «красных дьяволов».

Ральф Рангник попытался изменить игру, сразу после перерыва выпустив на поле Кавани и Фреда, однако перелома не случилось. Вместо этого Кукурелья последовал примеру Кайседо, забив свой первый мяч в Англии выстрелом в ближнюю «девятку». Дальнейшее напоминало избиение. Не жалел гостей даже ВАР, посчитавший, что контакт с рукой Троссара — недостаточное основание для отмены гола. Это 56-й мяч, пропущенный «МЮ» в этом чемпионате, что является худшим показателем команды с момента основания премьер-лиги. Кроме того, команда гарантированно покажет максимально низкий результат по набранным очкам.

Испания: чудо ветеранов

Испания. Лига 1. 35-й тур
07 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Барселона
Голы
Фати, 76 (0:1), Бартра, 79 (1:1), Жорди Альба, 90+4 (1:2)
Бетис
Браво (Руй Силва, 17) Бартра Алекс Морено Пеццела Сабали Фекир Каналес Гуардадо (Родри, 78) Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 77) Борха Иглесиас
Барселона
Нету Араухо Дани Алвес Жорди Альба Гарсия Бускетс де Йонг Гави (Пуч, 80) Дембеле (Траоре, 74) Депай (Обамеянг, 66) Торрес (Фати, 75)
Предупреждения
Бартра 72’  -  Бускетс 65’, Дани Алвес 78’
Судьи
Лаос (Испания)

В ла лиге могла быть полноценная интрига в борьбе за третью и четвертую путевки в Лигу чемпионов, однако командам-выскочкам не хватает сил и ресурсов. «Реал Сосьедад» в пятницу ухитрился проиграть вылетающему «Леванте» и ставит под угрозу попадание в еврокубки. А «Бетис» после кубкового триумфа споткнулся в понедельник на «Хетафе». После такого бело-зеленым требовалось прыгать выше головы в игре с «Барсой».

Каталонцы, кстати, устроили «Бетису» чемпионский коридор, которого в воскресенье точно не будет для «Реала» в мадридском дерби. Игра же получилась исключительно яркой и обоюдоострой. Араухо бил в перекладину, на что Гвидо Родригес отвечал попаданием в штангу. Руй Силва останавливал выход Феррана Торреса, а занявший место в воротах «Барсы» Нету вытягивал убойный удар Хуанми.

При таком развитии событий 75 минут без забитых мячей выглядели недоразумением. Но, видимо, требовалось дождаться выхода на поле Ансу Фати, который напомнил о своем волшебстве. Каталонский талант пробил сквозь скопление защитников с такой ювелирной точностью, что попавшийся на противоходе голкипер лишь проводил мяч глазами.

Практически мгновенно другой воспитанник «Барсы» — Бартра — огорчил бывших одноклубников голом с подачи Фекира, однако в компенсированное время сине-гранатовые все же взяли три очка после фантастического по красоте гола Жорди Альбы. Его выстрел под перекладину с подачи Дани Алвеса явно украсит хит-парад сезона. А еще он гарантировал команде Хави участие в Лиге чемпионов.

Италия: «Наполи» стал побеждать слишком поздно

Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Наполи
Голы
Руис, 73 (0:1)
Нереализованный пенальти
Инсинье 61
Торино
Бериша Бремер Иццо (Джиджи, 70) Родригес Синго Войвода (Ансальди, 66) Прат Риччи (Побега, 66) Мандрагора (Линетти, 66) Белотти Брекало (Пеллегри, 81)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Эльмас, 77) Замбо Ангисса Осимхен (Петанья, 90+3) Лосано (Зелиньски, 68) Мертенс (Политано, 68) Инсинье (Лоботка, 77)
Предупреждения
Войвода 55’, Синго 79’  -  Мертенс 53’, Лосано 56’, Эльмас 90+6’
Судьи
Пронтера (Италия)

Шансы «Наполи» все же вернуться в чемпионскую гонку лишь математические. После пятничной победы «Интера» это стало очевидным, потому что отыграть пятиочковое отставание за два тура можно только где-то в параллельной реальности. Так что скорее уже гарантировавшая себе место в Лиге чемпионов команда Лучано Спаллетти сыграла за свою репутацию и сделала то, что должна была.

Хотя легкой победу над «Торино» не назовешь. Например, при счете 0:0 Оспина вытащил тяжелейший удар Белотти, и голкиперу «Наполи» было не легче, чем Берише, который справился с 11-метровым в исполнении Инсинье. Однако вратарю хозяев не повезло, когда начавший свой сольный проход с классного отбора Фабиан Руис взял в союзники рикошет от защитника, после чего мяч проскочил между ногами кипера.

Германия: Азмун сыграет в Лиге чемпионов

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
07 мая, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:4
Байер
Голы
Рюттер, 22 (1:0), Шик, 34 (1:1), Баумгартнер, 36 (2:1), Диаби, 73 (2:2), Шик, 76 (2:3), Аларио, 90+1 (2:4)
Хоффенхайм
Бауманн Кадержабек Раум Фогт Пош Штиллер Баумгартнер (Руди, 69) Самассеку (Брун Ларсен, 78) Даббур (Сков, 70) Крамарич Рюттер (Бебу, 55)
Байер
Градецки Та Коссуну Тапсоба Хинкапье (Баккер, 46) Андрих (Паласиос, 64) Арангис Паулинью (Синкгравен, 84) Азмун (Аларио, 64) Шик (Баумгартлингер, 84) Диаби
Предупреждения
Даббур 66’  - 
Судьи
Вилленборг (Германия)

«Байер» стал третьей — после «Баварии» и дортмундской «Боруссии» — командой, обеспечившей себе пропуск в Лигу чемпионов. Правда, в первом тайме леверкузенская оборона действовала не лучшим образом и дважды не справилась с фланговыми атаками «Хоффенхайма». Гол Баумгартнера с линии ворот — откровенный зевок защитников.

Однако во втором тайме «Байер», за который 64 минуты отыграл Азмун, выглядел безупречно. А ключевым стал трехминутый отрезок в концовке, по ходу которого гости провели две классных атаки по центру. Особенно эффектно смотрелось победное соло Шика, который сохранил контроль над мячом даже после падения, после чего обвел голкипера и поразил пустые ворота. Что касается гола Аларио, то он стал историческим: впервые в своей истории «Байер» забил за чемпионат 78 мячей.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
07 мая, 16:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:3
Боруссия Д
Голы
Брандт, 26 (0:1), Нганкам, 70 (1:1), Брандт, 72 (1:2), Пасслак, 77 (1:3)
Гройтер Фюрт
Линде Аста (Бауэр, 71) Фиргефер Иттер Кристиансен (Дудзияк, 87) Рашль (Грин, 71) Тилльманн (Зегуин, 78) Грисбек Хргота Нганкам (Абиама, 88) Левелинг
Боруссия Д
Хитц Загаду Рафаэл Геррейру (Шульц, 68) Аканджи Ройс (Перай, 90+2) Брандт Беллингем Эмре Джан Витсель Холанн (Мукоко, 86) Вольф (Пасслак, 67)
Предупреждения
Тилльманн 51’  -  Аканджи 81’
Судьи
Дингерт (Германия)

В отсутствие серьезной турнирной мотивации «Боруссия» лишь раз расслабилась в гостях у покидающего бундеслигу аутсайдера, но все же взяла свое. Даже без голов Холанна, у которого в субботу явно сбился прицел, и норвежец мазал в ситуациях, которые обычно гарантируют доставку мяча в сетку. Зато вездесущим выглядел полузащитник Брандт, который сначала отличился на добивании после атаки Рафаэла Геррейру, а потом классно опередил защитника и выстрелил в ближнюю «девятку».

Франция: «канарейки» взяли Кубок

Франция. Кубок. Финал
07 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ницца
0:1
Нант
Голы
Блас, 47 (0:1)
Ницца
Булка Данте Лотомба Тодибо Бард (Гессан, 86) Росарио (Лемина, 64) Тюрам Будауи (Клайверт, 57) Делор Дольберг (Браими, 63) Гуири
Нант
Лафон Жиротто Паллуа Кастеллетто Чиривелья (Сиприен, 72) Блас Мутуссами Коко (Фабиу да Силва, 83) Коло Муани Саймон (Букари, 73) Мерлен
Предупреждения
Тодибо 42’, Будауи 55’, Данте 79’, Лемина 90+3’  -  Коло Муани 90+3’
Судьи
Фраппар (Франция)

«Ницца» могла стать открытием этого сезона, однако сначала «орлята» выбыли из борьбы за место в Лиге чемпионов, а теперь проиграли в финале Кубка Франции. Для «Нанта» это первый трофей после Суперкубка-2001, и в этом триумфе хватает символических моментов. Во-первых, автор победного гола Блас — лучший снайпер своей команды в этом сезоне (14 мячей) и самый результативный игрок кубкового турнира среди представителей лиги 1 (5). Во-вторых, к титулу «Нант» привел начинавший здесь свою профессиональную карьеру Антуан Комбуаре. На старте сезона он говорил, что главное — быстрее обезопасить себя от вылета, а завершает его настоящим триумфом.

Статистика дня
3 голевых передачи в девяти матчах за «Брентфорд» сделал Кристиан Эриксен. Это больше, чем удалось датчанину в 43 играх серии А в составе «Интера».
4-й раз «Шальке» вышел в бундеслигу.
6-й титул во главе ставшего 30-кратным чемпионом Португалии «Порту» завоевал Сержиу Консейсау. Экс-полузащитник «драконов» уступает по числу трофеев только Артуру Жорже (8). Кроме того, Консейсау выиграл по три золота в качестве игрока и тренера, а титул в тандеме с сыном — форвардом Франисишку Консейсау — третий семейный успех в истории клуба.
26 лет спустя «Кремонезе» вернулся в серию А.
40 лет и 15 дней — возраст нападающего «Гранады» Хорхе Молины, сделавшего самый «пожилой» дубль в истории ла лиги.
158 мячей организовали в текущем чемпионате Германии французские легионеры (101 гол и 57 передач). Это рекорд бундеслиги для представителей одной страны, которым с сезона-2008/09 владели бразильцы.
551 игру в ла лиге провел полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Он обошел легенду «Реала» Рауля и вышел на третье место за всю историю турнира.

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Основные источники исследования

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Жорди Альба
Ромелу Лукаку
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Лучано Спаллетти
Ральф Рангник
0
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