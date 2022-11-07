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Сегодня, 01:55

Эмери нокаутировал «МЮ», «Ювентус» провел лучший матч в сезоне, гол Жиго не дал «Монако» уйти в отрыв

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эмоции Унаи Эмери в матче «Астон Вилла» — «МЮ» (3:1).
Фото Reuters
Атака Неймара (в центре).
Фото Reuters
Эмоции Жиго после гола «Лиону».
Фото AFP
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: урок для Обамеянга и борец Роналду

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 15:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:1
Арсенал

Недавно нападающий «Челси» Обамеянг разоткровенничался, заявив, что Микелю Артете не нужны опытные игроки со своим мнением, а только молодежь, которая будет смотреть тренеру в рот. Плюс, форвард снялся в неоднозначном ролике, заявив: «Арсенал» — ничего личного". Однако дошло до дела, и коснувшийся мяча всего восемь раз форвард отправился в раздевалку вскоре после начала второго тайма, а его команда потерпела второе поражение подряд и зависла на седьмом месте.

«Арсенал» же сейчас прекрасен, и магия «Стэмфорд Бридж» на него совсем не действует. Скорее наоборот, так как «канониры» первыми в истории АПЛ обыграли «Челси» на его поле в десятый раз. А вот три подряд победы в гостях у синих прежде добывал «Блэкберн». Только это было столь давно, что славные времена данного клуба помнят лишь его болельщики.

Сейчас же время «Арсенала», который в этот раз взял свое благодаря угловому в исполнении Сака и голу самого забивающего защитника текущего чемпионата Габриэла Магальянеса. С тех пор как бразилец перебрался в Англию — именно он лидирует по числу результативных завершений корнеров (9), а в воскресенье обошел по этому показателю штатного снайпера Кейна.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:1
Манчестер Юнайтед

Что было в центре внимания, когда объявили стартовые составы? Естественно, статус Криштиану Роналду, который впервые с января вывел «МЮ» на поле с капитанской повязкой. То есть, это первый случай с тех пор, как «красных дьяволов» возглавил Эрик тен Хаг. Но что можно вспомнить про португальца после финального свистка? Скорее, его схватку с Мингсом, которая напоминала борцовский поединок, и заставила игроков обеих команд растаскивать получивших по желтой карточке буянов.

Настоящие же герои в этот вечер были в составе «Астон Виллы». Прежде всего, речь об Унаи Эмери, которые впервые занял место на тренерской скамейке бирмингемцев и ярко вернулся в АПЛ. И, конечно, хорош был Джейкоб Рэмси. На его счету передача открывшему счет Бэйли, а также четкое следование принципу: сам сломал — сам починил. Первый тайм Рэмси закончил автоглом, изменив траектория удара Шоу, а второй начал с того, что поразил уже правильные ворота могучим выстрелом в верхний угол и вернул игру под контроль «Виллы».

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Ливерпуль

В этом сезоне модными стали мемы, где Юргена Клоппа изображают в образе Робина Гуда — нынешний «Ливерпуль» дарит очки середнякам и аутсайдерами, но огорчает топ-соперников. Именно красные оставили на голодном пайке Холанна и притормозили «Манчестер Сити», после чего еще и нанесли первое поражение великолепному «Наполи». Так что «Тоттенхэм» с его кадровыми потерями и уже традиционными намеками Антонио Конте на необходимость усиливать состав не казался фаворитом.

У «шпор» в принципе проблемы в играх с топ-соперниками, и данная тенденция сохранилась. А оборона лондонцев оказалась не только не в силах остановить Салаха, но и преподнесла египтянину подарок. Наверное, неудачная скидка Дайера к собственным воротам будет сниться ему по ночам, потому что она превратилась в голевой пас для соперника. А как Салах умеет разбираться с вратарями лишний раз рассказывать не надо. Тем более, Мо сейчас в отличной форме, и только один раз он начинал сезон в «Ливерпуле» более результативно. На данный момент с учетом всех турниров у форварда 14 мячей и 5 передач. Вот только команда в таблице пока лишь восьмая.

Испания: три удаления в севильском дерби

Испания. Лига 1. 13-й тур
06 нояб, 16:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Эспаньол

Кризис «Атлетико» продолжается, и даже «Эспаньол», один из самых удобных для мадридцев соперников, это показал. Гости изначально отдали мяч, сделав ставку на эшелонированную оборону, а после удаления Кабреры уже на 26-й минуте окончательно поставили на разрушение чужой игры.

В каких-то моментах каталонцы буквально ложились под мяч в площади ворот. И когда стало казаться, что плотину вот-вот прорвет, «Эспаньол» огрызнулся голевой атакой. Выигравший борьбу в воздухе Хоселу сбросил мяч на замкнувшего дальнюю штангу Дардера. И только выход Жоау Феликса покончил с кошмаром «Атлетико», а португалец не стал ничего придумывать, поставив вратаря в тупик выстрелом в ближний угол.

Пожалуй, Диего Симеоне стоило выпустить Феликса раньше. Только это сложный момент, так как, попав недавно в старт, форвард не оправдал надежд. А тут мог даже принести победу, однако его удар головой вытащил из угла бывший голкипер «Атлетико» Леком. Такими темпами «матрасники» не удержатся в четверке.

Испания. Лига 1. 13-й тур
06 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Севилья

Севильские дерби редко получаются банальными, и воскресная встреча не стала исключением. Как минимум потому, что к перерыву после подсказок ВАР арбитр сократил составы. Сначала в раздевалку досрочно отправился защитник «Севильи» Монтиэль, на бровке в центре поля врезавшийся шипами в ногу соперника. Потом красный свет перед собой увидел Фекир, во время прорыва по бровке отмахнувшийся от преследовавшего его соперника.

Ну а первое взятие ворот получилось курьезным: только появившийся на поле Хесус Навас некстати оказался на пути мяча, который из площади ворот выносил Гудель. Но невезучая «Севилья» после перерыва получила численное преимущество из-за неловкости снайпера «Бетиса» Борхи Иглесиаса, в центре наступившего на ногу Хордана. И как не старался великолепный Браво, он ничего не мог поделать против шикарного удара Гуделя в верхний угол.

Сербу бы радоваться, только по факту он стал не только спасателем, но и одним из неудачников дерби. В концовке еще один его удар пришелся в перекладину, а на пятой добавленной минуте Браво сыграл безупречно, когда Гуделя вывел на убойную позицию Навас.

Италия: дерби в пользу «Лацио»

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
0:1
Лацио

Еще в четверг поклонники «Ромы» посмеивались над отправившимися в Лигу конференций земляками, и только ленивый не вспомнил слова спортивного директора «Лацио» Игли Таре, который называл третий по статусу еврокубок бесполезным турниром для неудачников. Теперь он уверяет, что «орлы» хотят выиграть трофей, который в прошлом сезоне покорился «Роме», но главное — в воскресенье праздник пришел на улицу выигравшего дерби «Лацио».

Причины проигрыша «волков» уже привычные. Во-первых, низкая реализация моментов в комплекте с невезением, как в эпизоде с попаданием Дзаньоло в перекладину. Во-вторых, результативные ошибки в обороне, по числу которых (4) «Рома» лидирует в текущем чемпионате. В этот раз Педро поддавил авантюрно сыгравшего в своей штрафной Рожера Ибаньеса, и это привело к голу Фелипе Андерсона. В целом бразилец качественно заменяет в центре нападения только вернувшегося в строй Иммобиле.

Что до традиционных для дерби страстей, то Жозе Моуринью тщетно пытался уговорить арбитра не удалять своего помощника. А один из представителей штаба «Лацио» не стал отдавать покинувший пределы поля мяч, чем спровоцировал потасовку с участием запасных.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Интер

В этот раз «дерби Италии» могло претендовать на статус центрального матча тура скорее по инерции — уж слишком скромен нынешний «Ювентус». Но Массимилиано Аллегри верил в победу над «Интером». А главное — знал, как это сделать. Крепкая оборона и бешеная самоотдача в комплекте с надежной игрой Щенсны обеспечили ничью по итогам достойного первого тайма. Даже ноль попаданий в створ впечатления не портили.

Голы туринцы приберегли на вторую половину, начав ее с образцовой контратаки с рейдом Костича по левому флангу и идеальным ударом в касание в исполнении Рабьо. Француз в этот момент попал в крутую компанию, ведь за «Юве» в ворота «нерадзурри» забивали только его великие соотечественники-полузащитники — Мишель Платини и Зинедин Зидан. «Интеру» же еще повезло, что арбитр отменил второй гол Данилу, так как ВАР разглядел контакт мяча с рукой.

Игра после этого стала по-настоящему горячей. С интервалом в пару минут Щенсны снова спас, отбив ногами удар Лаутаро Мартинеса, на что Костич ответил попаданием в штангу. И как раз серб стал лучшим игроком матча, приложив руку и ко второму голу, который на свой счет записал Фаджоли. Кажется, это был лучший тайм «Ювентуса» в нынешнем сезоне. А еще «Старая синьора» обошла в таблице «Интер» и сравнялась по очкам с «Ромой».

Германия: унижение лидера

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
06 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Унион Б

Теперь уже экс-лидер чемпионата унижен и растоптан в Леверкузене. Да еще и за один тайм, тогда как к перерыву на табло светились нули. Но едва началась вторая половина, и Андрих уже открыл счет, что стало тем самым комом, который превращается в лавину, сметающую все на своем пути. Кто-то, конечно, скажет, что находившийся в зоне стыков «Байер» не на своем месте, и рано или поздно он должен был выстрелить, но это слишком простое объяснение.

Да и об эффекте Хаби Алонсо говорить не стоит. Он, конечно, есть, только после первого матча испанца, в котором «аспириновые» разнесли аутсайдера «Шальке» (4:0), они не выигрывали на протяжении шести официальных матчей. Разве что чудесный прорыв в плей-офф Лиги Европы вдохновил? Как бы там ни было, это второй в нынешнем веке случай, когда лидер разгромлен со счетом 5:0. Прошлый раз такое случилось три года назад, когда дортмундская «Боруссия» была уничтожена «Баварией», которая и теперь снова первая.

Франция: Неймар решает, у Мбаппе травма?

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 15:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:2
ПСЖ

Месси пропустил воскресную игру в качестве меры предосторожности, так как у него обнаружились проблемы с ахиллом. Ранее же появилась информация, что Лео не сыграет и в следующем туре, так как в его контракте есть пункт о приоритете национальной сборной, а лишнего времени для подготовки к ЧМ-2022 нет.

Но и без аргентинца «ПСЖ» — хоть и не без труда — справился. Сначала выстоял на первых минутах, когда сенсационный «Лорьян» рванул в атаку. А потом Неймар издевательски разобрался с вратарем, перед этим спровоцировав Мвого на ошибку при розыгрыше мяча. При этом кипер еще и получил травму.

Атака Неймара (в центре). Фото Reuters
Атака Неймара (в центре).
Фото Reuters

Его сменщика удалось пробить ближе к концу матча, когда казалось, что отыгравшийся «Лорьян» сумеет отстоять ничью. У парижан практически не было моментов, Неймара регулярно сбивали с ног, но тем самым хозяева только разозлили бразильца. И как раз он выполнил подачу, которую замкнул Данилу Перейра.

Но еще все отметили поступок Мбаппе, который после своей замены сразу ушел под трибуны, а не остался на скамейке на напряженную концовку. И это не демарш, а травма. Хотя, Кристоф Гальтье заметил, что ничего серьезного не произошло: дело исключительно в мышечной усталости.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:0
Лион

Экс-спартаковец Жиго знает, когда проявить себя. Это, конечно, шутка, но защитник после возвращения во Францию забивает исключительно сильным соперникам. В сентябре его гол принес волевую победу над «Лиллем». Сейчас Самюэль решил игру с «Лионом», классно выскочив из-под опекуна на подачу Верету с углового.

Эмоции Жиго после гола «Лиону». Фото AFP
Эмоции Жиго после гола «Лиону».
Фото AFP

Концовку заработавший рассечение в столкновении с одноклубником Жиго досматривал со скамейки, и именно на нем фокусировались телекамеры после финального свистка. Все-таки «Марсель» собрался после вылета из еврокубков и прервал серию неудач. А заодно не только сравнялся по очкам с «Лорьяном», но и не дал уйти в отрыв набравшему ход «Монако».

Статистика дня

1-м футболистом ПСВ, забившим в четырех подряд играх с «Аяксом», стал Люк де Йонг.

3 подряд «сухие» победы «Фрайбурга» в бундеслиге — повторение клубного рекорда 1994 года.

4 раза в последних семи матчах не менее четырех мячей забивал «Ньюкасл». Столько же аналогичных случаев было в 226 предыдущих играх.

7 поражений потерпел в текущем сезоне «Аякс». На одно больше, чем в предыдушем.

12 очков набрал «Кристал Пэлас» в матчах, где уступал в счете. Лондонцы — самая волевая команда в этом сезоне АПЛ.

38 лет и 319 дней защитнику «Лилля» Рую Фонти — автору самого возрастного гола сезона в лигах топ-5.

ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Лацио
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Челси
ФК Ювентус
0
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