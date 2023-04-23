«Боруссия» сбросила «Баварию» с трона, «Монако» без заболевшего Головина теряет шансы на Лигу чемпионов, Гвардиола в шаге от Кубка

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: яркий Ливерпуль и хет-трик Махреза

После сухого первого тайма на «Энфилде» красные выдали ударное начало второй половины встречи. Даже пропущенный «Ливерпулем» гол — и тот на счету воспитанника клуба Неко Уильямса, которого перед началом сезона продали в «Ноттингем». Только ни этот защитник, ни его партнеры не могли остановить поймавшего кураж и оформившего дубль во втором туре подряд Диогу Жоты.

Забавно, что на днях португалец рассказал об интересной цитате своего знаменитого соотечественника. «Слышал от Роналду запомнившуюся мне поговорку. Когда он провел несколько игр без голов, и его об этом спрашивали, Криштиану сказал: «Голы — как кетчуп». Когда выпадает первый мяч, все расплескивается, и я надеюсь, это относится и ко мне», — заметил Жота перед своей удачной серией.

Ощущения его не обманули, но вот пары очков команда Юргена Клоппа могла не досчитаться. На второй гол Жоты ответил во второй раз сравнявший счет Гиббс-Уайт. А вскоре после того, как Салах отлично сыграл на опережение, завершив подачу Александра-Арнолда со штрафного, на выручку Алиссону после атаки Джонсона пришла перекладина. Но хорошо то, что хорошо кончается, и теперь «Ливерпуль» отстает от идущего пятым «Тоттенхэма» всего на три очка.

В среду «Манчестер Сити» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов. В пятницу «горожане» стали теневыми лидерами АПЛ благодаря третьей подряд ничьей «Арсенала», а завершилась неделя для команды Хосепа Гвардиолы выходом в финал Кубка Англии. Учитывая, что в соперниках была вторая команда чемпионшипа, иной результат даже не предполагался.

Не потребовались даже голы Холанна. В роли снайпера его сменил сделавший хет-трик Махрез. К слову, три мяча на «Уэмбли» в полуфинале турнира не удавалось забить ни одному игроку аж с 1958 года. Тогда «трюк со шляпой» исполнил Алекс Доусон из «МЮ». Еще одна отсылка к истории старейшего турнира мирового футбола напоминает о Кубке-1965/66. Тогда уникального достижения добился не пропустивший по пути в финал ни одного гола «Эвертон». 57 лет спустя это же удалось «Манчестер Сити».

Германия: провал Тухеля

Спотыкающаяся в последнее время через раз «Бавария» в полной мере проявила свою нестабильность против «Майнца», который проводит блестящий второй круг и реально претендует на попадание в еврокубки. После гола Мане, полностью реабилитированного по итогам конфликта с Сане, казалось, что все находится под контролем мюнхенцев. А потом были четверть часа, которые потрясли чемпиона.

Все началось с добивания Ажорка, первым успевшего к отраженному Зоммером мячу. Затем француз выиграл борьбу в воздухе, после чего Онисиво продавил Станишича и вывел на удар Баррейро. А окончательно нокаутировал гостей защитник Мартин, поздравивший себя с днем рождения попаданием в дальний угол.

Пока увольнение Юлиана Нагельсманна выглядит глупостью руководства. Ну а работа Томаса Тухеля, у которого всего две победы в семи матчах, — настоящая катастрофа. Из семи игр у руля «Баварии» он проиграл три — столько же, сколько его предшественник Нагельсманн за 37 встреч. Впрочем, критикуя «Баварию», нельзя не отдать должное работе в «Майнце» Бо Свенссона. Возглавив команду два года назад, 43-летний датчанин выиграл у немецкого гегемона все три домашних матча! Это, впрочем, не рекорд: в середине 90-х точно также начал свою работу с «Фрайбургом» Фолькер Финке.

Туром ранее «Боруссия» уже упустила шанс возглавить таблицу бундеслиги, пропустив в Штутгарте на седьмой добавленной минуте (3:3). Зато против куда более мощного «Айнтрахта» дортмундцы были потрясающе эффективны. Особенно в первом тайме, по ходу которого несколько раз бывших одноклубников мог огорчить Гетце. Но либо он промахивался, либо выручал Кобель, либо под удар бросались защитники.

Зато атаки «шмелей» были идеальны. Первая — с передачей Брандта на уложившего мяч в угол с разворота Беллингема. Вторая — с сильным выносом Кобеля, выигранными Аллером и Адейеми верховыми единоборствами и завершением Малена. Ну а в третьей двенадцатую в сезоне результативную передачу лучшего ассистента бундеслиги Рафаэла Геррейру замкнул неожиданно оказавшийся на позиции центрфорварда Хуммельс.

Все это превратило второй тайм в формальность, хотя команда Эдина Терзича не сбавляла обороты и могла не ограничиться четырьмя голами. Сути это не меняло. Главное — победа, которая сделала Дортмунд лидером. И лишь приятным бонусом стало то, что девять подряд домашних выигрышей в одном чемпионате стали новым клубным рекордом. Теперь все в руках «Боруссии». До мечты и окончания гегемонии «Баварии» с ее десятью последовательными титулами осталось продержаться пять туров.

Испания: Милитао — король воздуха

Возможно, в субботу в ла лиге стало одной интригой меньше. Речь о четвертой путевке в групповой турнир Лиги чемпионов, хотя окончательно все может проясниться через три дня, когда в Севилье «Бетис» примет «Реал Сосьедад». Перед 30-м туром их разделяли три очка, и это было колоссальным шансом для зелено-белых, так как при равенстве баллов определяющим фактором в Испании являются результаты очных матчей, а команда Мануэля Пеллегрини уже выиграла в первом круге в Сан-Себастьяне.

Однако «Бетис» сам все испортил, проиграв на выезде «Осасуне». Парадокс заключается в том, что андалусийцы не набрали ни одного очка, хотя нанесли 21 удар по воротам. Зато «Реал Сосьедад» спустя несколько часов добился волевой победы над «Райо Вальекано» при единственном попадании в створ! Оно на счету Серлота — всего второго после Карью норвежца, показавшего двузначные цифры результативности в ла лиге.

Ключевым же оказался автогол, обеспечивший баскам преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем. Если команда Иманоля Альгуасиля в ближайший вторник выстоит на «Бенито Вильямарин», ее лигочемпинские шансы будут близки к ста процентам.

Карло Анчелотти дал отдохнуть своим ветеранам Кроосу и Модричу. Оба оставили много сил в Лиге чемпионов, а впереди еще одна насыщенная неделя с двумя турами национального чемпионата. Возможно, мудрости и не хватало «Реалу» значительную часть первого тайма, однако организованную оборону «Сельты» все же вскрыли образцовой комбинацией, которую расчертили Дани Себальос, Винисиус Жуниор и Асенсио.

Все это укладывалось в статистику противостояний с галисийцами, которым сливочные не проигрывали с мая 2014 года. Субботняя встреча продлила успешную серию до 18 матчей, и за ее исход можно было не волноваться с начала второго тайма, когда Эдер Милитао забил уже пятый мяч в текущем турнире. Естественно, головой и после корнера. Его, кстати, исполнял Асенсио, который сейчас с 8-ю голами является самым результативным испанцем в топ-5 лиг в этом календарном году.

За восемь туров до финиша отставание «Реала» от «Барселоны» составляет 8 очков. Это довольно много, но если каталонцы в воскресенье не победят в гостях у «Атлетико», сине-гранатовые могут начать нервничать. Им и сейчас не слишком комфортно после трех матчей без забитых мячей, а впереди — традиционно неудобный для Хави «Райо Вальекано», плюс априори крепкий «Бетис». Так что ближайшие три игры покажут — возможно ли в Испании возрождение чемпионской интриги.

Франция: Опенда разорвал оборону монегасков

Еще вчера Головин значился в заявке на ключевую для «Монако» игру в рамках борьбы за путевку в Лигу чемпионов, а в итоге в стартовом протоколе российского легионера заменил Якобс. Как сообщил RMC Sport, причиной стал вирус и высокая температура у Александра (39 градусов). Также болезнь оставила вне игры юного таланта монегасков Бен Сегира, и это было только начало проблем команды из княжества в Лансе.

Уже в дебюте потеря мяча около угла штрафной привела к первому голу Опенды. Судьи сначала определили офсайд, однако ВАР внес коррективы, и взятие ворот засчитали. А вскоре бельгийский снайпер удвоил преимущество кроваво-золотых. Перевес хозяев был колоссальным, и «Монако» от более крупных неприятностей спасали то перекладина, то офсайд у отправившего мяч в сетку Томассона.

Он в итоге забил по правилам, и атака «Ланса» выглядела форменным унижением соперника. Неугомонный Опенда играючи разобрался с Марипаном, который вообще-то считается оплотом обороны монегасков. Теперь «Монако» отстает от «Ланса» на пять очков и остается за пределами тройки лидеров. До «Марселя» три балла, но провансальцы еще сыграют в воскресенье в Лионе.

Статистика дня

1-й раз в с момента введения трехочковой системы «Торино» три раза подряд не уступил на римском стадионе «Олимпико» (+1=2).

3 раза в текущем чемпионате Германии не менее пяти мячей забивал «Вольфсбург». Подобное не удавалось «волкам» с сезона-2009/10.

8 беспроигрышных матчей (+2=6) — лучший отрезок «Салернитаны» за все время выступлений в серии А.

19 матчей провела «Астон Вилла» под началом Унаи Эмери и забивала в каждом из них. Это лучшая в истории АПЛ серия с момента начала работы любого из тренеров.

21 гол в 32 турах лиги 1 забил нападающий «Лилля» Дэвид. За последние 75 лет только два игрока «догов» показывали на данном отрезке более высокую результативность. Это звезды 40-50-х годов прошлого века Баратт и Темпровски.