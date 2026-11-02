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Без Сафонова и Рафиньи, но с Роналду. FIFPRO объявила 26 кандидатов в команду года

Артем Белинин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Состав определяют сами футболисты.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила список из 26 претендентов на включение в символическую сборную мира 2026 года. Среди номинантов оказались обладатель «Золотого мяча» Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Кто попал в список?

FIFPRO опубликовала результаты предварительного отбора 2 ноября. В голосовании приняли участие 19 806 профессиональных футболистов из 73 стран. В отличие от «Золотого мяча», где победителя определяют спортивные журналисты, в FIFPRO World 11 голосуют исключительно действующие футболисты. Поэтому итоговый список существенно отличается от топ-30 награды France Football.

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Список номинантов на попадание в команду года по версии FIFPro (в скобках — клуб и сборная игроков):

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла"/"Челси», Аргентина), Давид Райя («Арсенал», Испания).

Защитники: Пау Кубарси («Барселона», Испания), Марк Кукурелья («Челси"/"Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Габриэл Магальяйнс («Арсенал», Бразилия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Дайо Упамекано («Бавария», Франция).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал», Англия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Энцо Фернандес («Челси"/"Манчестер Сити», Аргентина), Педри («Барселона», Испания), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Родри («Манчестер Сити"/"Барселона», Испания), Витинья («ПСЖ», Португалия).

Нападающие: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия), Килиан Мбаппе («Реал», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

Одним из самых неожиданных номинантов стал Роналду. 41-летний португалец не вошел даже в число 30 претендентов на «Золотой мяч» — 2026, однако его коллеги оценили выступления форварда «Аль-Насра» комплиментарнее.

Ну а среди тех, кого, возможно, ожидали в списке, но его там нет, можно выделить Усмана Дембеле (№ 7 в голосовании за «ЗМ») и Фабиана Руиса (№ 10) из «ПСЖ», а также Рафинью из «Барселоны» (на «ЗМ» не претендовал).

Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Где Сафонов?

Особенно примечательна ситуация с вратарями. Всего неделю назад лучшим голкипером мира по версии France Football признали Унаи Симона. Испанец выиграл чемпионат мира-2026 и получил трофей, набрав 351 балл. При этом решение поняли не все: 29-летний голкипер не особо блистал на турнире, а клубный сезон за «Атлетик» и вовсе провел блекло. Судя по всему, коллеги оказались того же мнения и предпочли Куртуа из «Реала», Райю из чемпионского «Арсенала» и аргентинца Мартинеса, дошедшего до финала ЧМ.

Нет среди номинантов и Матвея Сафонова. Российский голкипер «ПСЖ» занял четвертое место в борьбе за приз France Football, набрав 67 баллов, но в итоговом списке FIFPRO его не оказалось. Правда, тут дело в другом — согласно регламенту, кандидат должен провести не менее 30 матчей за отчетный период. На счету Матвея 27 встреч во всех турнирах, так что он попросту не выполнил норматив.

Матвей Сафонов.Сафонов — четвертый вратарь мира. Почему мы это не ценим, а приз Яшина отдали не тому?

Напомним, в итоговую команду попадут один вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, получившие наибольшее количество голосов на своих позициях. Последнее, 11-е место достанется полевому игроку с самым высоким результатом среди оставшихся претендентов.

Окончательный состав FIFPRO World 11 объявят в понедельник, 9 ноября, на официальных цифровых площадках организации. Отдельно будет представлена женская символическая сборная мира.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Матвей Сафонов
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